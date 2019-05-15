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Все про:розмитнення (97) Южаніна (68) євробляхи (127)

 Скасування штрафів і акцизів для власників євроблях не буде, - Южаніна

Відтермінувати штраф за нерозмитнення євроблях і скасувати акциз вже неможливо. Також невідомо скільки автомобілів з єврономерами залишаються нерозмитненими.

Про це журналістам сказала Ніна Южаніна в парламенті, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора на засіданні Комітету я зверталася до Мінфіну, щоб вони надали інформацію про те, яку кількість автомобілів не розмитнено. Але сказали, що таких даних немає, - зазначила вона. – Ймовірно, серед автомобілів, які залишилися, 80% були віддані на розбір на запчастини".

Южаніна навела наявні на сьогодні дані. В пільговий період було розмитнено понад 140 тисяч старих автомобілів з іноземною реєстрацією, а після пільгового періоду - 2300.

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"Також з'явилася тенденція, що в період після пільгового розмитнено ще 130 тисяч автомобілів з єврореєстрацією, але які раніше не були на території України", - додала Южаніна.

Також Южаніна заявила, що штрафи за нерозмитнені автомобілі вводяться з 1 липня 2019 року і технічно їх неможливо відтермінувати. Акцизи також залишаться дійсними, як і передбачено законом.

"Час проведення акції абсолютно недоречний. Вона не може привести ні до якого результату. За період пільгового розмитнення, який тривав 180 днів, було доречно звертатися в наш комітет і обговорювати можливі компромісні рішення. Але таких зустрічей не відбувалося. За весь цей період ми виявили проблему, яку я запропонувала вирішити - це стосується людей, які придбали автомобіль виключно за надзвичайної необхідності. Це люди з інвалідністю, опікуни осіб з інвалідністю та члени багатодітних сімей, яким ніде знайти гроші для митного оформлення авто", - заявила Ніна Южаніна.

Також читайте: "Євробляхери" палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Южаніна також повідомила, що звернулася до Міністерства фінансів і Міністерства соціальної політики з пропозицією розглянути можливість допомоги соціально незахищеним категоріям громадян вирішити проблему розмитнення авто: "На етапі ухвалення закону цих винятків робити не можна було, оскільки пільгами скористалися б ті, хто взагалі не хоче платити ніяких платежів".

Сьогодні, 15 травня, власники євроблях вийшли на пікет Верховної Ради. Потім вони пройшли по вул. Грушевського до будівлі Кабміну.

Під Кабміном активісти запалили фаєри й озвучили свої вимоги. Основні вимоги мітингувальників: не призначати Віктора Кривицького главою митної служби, скасувати акциз на розмитнення автомобілів, зупинити повторні штрафи в 8500 грн після розмитнення і відтермінувати введення штрафів в 170 тис. грн за нерозмитнення. Мітингувальники пропонують парламенту продовжити термін дії пільгового періоду розмитнення і відтермінувати введення акцизу до 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126958
 
 
 Топ коментарі
 
МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ ЧТОБЫ ЮЖАНИНОЙ НЕ БЫЛО Отмены штрафов и акцизов для владельцев евроблях не будет, - Южанина - Цензор.НЕТ 7005
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Відміни не буде. Самі нажратися бюджетного бабла не можемо.- Южаніна.
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Скоро этой ведьмы бухгалтера Порошенко и её подельников негодяев не будет. Освободите уже от себя Украину.Достали за 5 лет.........
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и тебя свиномразь южная потянут на гилляку вместе с хряком. евробляхеры и потянут.
А заодно и шнырей которые не успеют перекраситься.
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Почему воры из ОПГ Парашена стоят горой за высокие ставки растаможки для украинцев? Все просто. Они имеют кэш с каждой машины, с каждого ограбленного украинца. Фактически это второй Роттердам+. Самые дорогие авто для самых бедных и ограбленных людей в Европе.
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нет. вторым роттердамом + является сиваш ++. А отношение к евробляхерам это отдельная строчка в приговоре соевой мразоте.
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Так как настал Конец эпохи бедности, евробляхерам пора пересаживаться на новые автомобили! Скасування штрафів і акцизів для власників євроблях не буде, - Южаніна - Цензор.НЕТ 8550
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Поки не буде дисципліни толку не буде в країні,якщо ви сплатили податки а потім на вимогу якоїсь групи осіб їх було скасовано це породжує несправедливість бо з чесних людей роблять лохів.І взагалі стимулювання з боку держави може бути тільки для електромобілів,стратегічно потрібно зменшувати залежність України від імпорту нафтопродуктів російського походження.
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Мо-ло-дец!
Баба, а с яйцами!
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Нина Петровна, СЛУЧАЙНО не зашли в соседний автосалон и не поддержали национального производителя, купив СЛУЧАЙНО ЗАЗ Сенс? 17,5 (СЕМНАДЦАТЬ С ПОЛОВИНОЙ ШТУК)

Нина Южанина, СЛУЧАЙНО зашла в автосалон Мерседеса и так же случайно купила автомобиль за ТРИ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА гривен!

Друзья, когда-нибудь видели, чтоб человек СЛУЧАЙНО зашел в автосалон Мерседеса в Украине? И после, зайдя вот так случайно, купил, так же случайно, автомобиль за ТРИ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА гривен - КРАСНЫЙ МЕРСЕДЕССкасування штрафів і акцизів для власників євроблях не буде, - Южаніна - Цензор.НЕТ 3947Скасування штрафів і акцизів для власників євроблях не буде, - Южаніна - Цензор.НЕТ 3947.
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В Днепре покупатели заходят в автосалоны и покупают новые Тойоты, Ауди, БМВ, Субару.
И что теперь?
Если у вас есть желание купить дом,а денег хватает только купить козу, то покупайте козу.
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клімактеральна тітонька часом не засиділася в ситому депутатському кріслі?
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Змін не буде поки Мародер тримає в лапах Україну
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А вот придёт Зе, и растаможку отменит, и за каждую ввезенную бляху ещё доплатит по сто тыщ каждому
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Это уже политический компост. Ни одна партия не примет в список это токсичное существо.
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жаль, что не эту падаль южанину кислотой облили, вот бы смеху было
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Порошек уже поплатился за евробляхеров. Только мы не дали ему более 2 млн голосов.Все кто голосовал за такую растоможку всем вспомним осенью. ВСЕМ.
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Теперь будет отмена Южаниной, БПП и всех, кто довел Украину до дефолта за последние 5 лет.
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А судить будет народ, а не купленные судьи.
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Причем все может очень быстро, как в Румынии, терпимость румын в несколько раз выше.
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Вы уже забыли, что Украине дефолт в 2014-м, когда Янек сбежал.
Так что не путайте, кто привел страну к дефолту, и кто ее оттуда вытащил.
Скажите спасибо Яценюку, что обошлись без дефолта.
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Так виглядають дебіли при владі що спонукають народ до різного роду махінацій, хабарництва, корупції, контрабанди, підробки документів, кілометрових черг ітд ітп.
А цій шльондрі з сумкою за майже 4к євро (proof: https://bit.ly/2VrkxOJ ) ніяк недоперти що за авто, куплене за НЕЛЕГКО зекономлених в сьогоднішніх умовах 3-4к євро заплатити 2-3к !!!! за розмитнення?..............Адекватній людині таку математику не втюхаєш.
Кому не скажеш за кордоном - всі в шоці; радять гнати сраним віником таких проффессіоналів покращення.
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А шо не так он сказав? Так и есть, за "бляху" в _опу готовы дать.
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Да верните всё в зад, и слелайте нормальную растаможку для всех. А на ушлых евробляхеров что бы это не распространялось.
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В данной ситуация жаль ТОЛЬКО простых людей, КОТОРЫЕ вынуждено пользуются такими автомобилями. А тех которые путём ПИАРА в протест сжигают авто на евробляхах - ПРОСТО ТОРГАШИ этих автомобилей, ВОТ их и нужно грузить по полной.
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"При этом неизвестно сколько автомобилей с еврономерами остаются нерастаможенными" ??????????????????????? Как мило...
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.....ПОДАВЛЕНИЕМ бляховодов ---- УДОВЛЕТВОРЕН !!!! ))))) государство надо УВАЖАТЬ !!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСкасування штрафів і акцизів для власників євроблях не буде, - Южаніна
 
 
 
 
 
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