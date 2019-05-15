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 Ми запровадимо дзеркальні санкції щодо Росії, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд ухвалить рішення про введення дзеркальних економічних санкцій щодо Росії.

Про це він сказав під час засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вони вигадали нові рішення щодо впровадження певних економічних санкцій стосовно України. Це їхнє рішення. Але я хочу сказати, що наше завдання абсолютно гідно, професійно та адекватно реагувати на такі рішення. ... Але ніхто не має права і ми не дозволимо нас поставити на коліна", - сказав Гройсман.

"Сьогодні ми ухвалимо рішення, запровадимо дзеркальні санкції щодо Росії. Ми введемо у відповідь ембарго на ті товари, які сьогодні абсолютно повністю або виробляємо в Україні, або можемо їх замінити. На превеликий жаль, у нас були дуже тісні економічні зв'язки в Радянському Cоюзі, і до нападу Росії на Україну в 2014 році", - зазначив прем'єр-міністр.

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Він уточнив, що уряд ухвалить рішення про введення дзеркальних квот, ембарго та спеціальних мит на російські товари.

"Ми введемо спеціальні мита на російські товари, для того, щоб абсолютно гідно за цими трьома напрямками дати відповідь агресорові, який економічно хоче завдати шкоди нашій державі", - зазначив Гройсман.

Він зауважив, що скасування санкцій може бути тільки тоді, коли РФ "повернеться в лоно цивілізованих країн, і поважатиме територіальну цілісність країни і право на самовизначення".

Раніше РФ заборонила експорт нафти і нафтопродуктів в Україну і розширила список заборонених товарів з України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126957
 
   
 Топ коментарі
 
Ну, так введи. Только обещаешь 5 лет...
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введите....главное что бы до гланд достало..... Мы примем зеркальные санкции в отношении России, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6997
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1. "Мы примем зеркальные санкции в отношении России, - Гройсман"
2. "Укроборонпром" должен выбрать компанию для проведения аудита, - Гройсман"
3. " ... "
4. ...
Ему до тюрьмы 2 шага, а он продолжает раздавать обещания и советы. Откуда такой оптимизм у этого рыночного торговца с не полным средним образованием?
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Ну, так введи. Только обещаешь 5 лет...
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Зачем же так спешить: 5 лет рожали, а теперь на тебе, вводим!
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Уголь начните наконец на самом деле покупать в Роттердаме
а не у Роисси
Цена на него давно уже роттердам+
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Что-то похудел... Как там Дубинский говорит: ...с обезжиренный
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Лучше брать газом в счёт будущих репараций. Если Россия у нас натворила беды на трил долларов репарациями то почему бы сейчас не начать их возвращать хотя бы газом? Неужели у Германии хватит совести обвинять Украину в отборе газа при том что они строят СП2 и будут класть деньги в карман Путину ещё на десяток войн.
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введите....главное что бы до гланд достало..... Мы примем зеркальные санкции в отношении России, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6997
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Давай премьером в паРашку- вот енто будет
санкция!
🤣
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За одно и Беларусь прихватите.
И начинать нужно с угля, автомобилей и спиртного.

Но я в это не верю. Пчёлы против мёда??? БРЕД киздит Грося.
Ни хрена они ограничивать не будут, разве что только мелкий бизнес, который ввозит товара на пару тысяч (чисто для выживания).
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Заявил Грося посмотрев в зеркало,
вы у меня исчо больше исхудаете!
🤣
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Бл.ть, не повторюй маскальську риторику. Ще з 2014 р. не санкції потрібно було вводити, а повністю рвати всі звязки з кацапами, і пішли на х.й ті всі "родственники", "братья", "курви", "заробітчани" і т.п. Хочете бачити родичів чи курву - прошу, в нейтральну країну і там дивіться (чи **.ться) один на одного поки вам не повилазить.
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Гройсман і дзеркальні санкції...пісня на просторі
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1. "Мы примем зеркальные санкции в отношении России, - Гройсман"
2. "Укроборонпром" должен выбрать компанию для проведения аудита, - Гройсман"
3. " ... "
4. ...
Ему до тюрьмы 2 шага, а он продолжает раздавать обещания и советы. Откуда такой оптимизм у этого рыночного торговца с не полным средним образованием?
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Но зато новый през. ,,образованный" так ,что говрить на государственном яэыке без шпаргалки не может!!
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Согласитесь - Вы сказали глупость.
Риторические способности зеленского гораздо выше , чем у "бывших" и бумажки ему не нужны. Разница в только в том, что "бывшие" использовали банальные обещания-дурилки, над созданием которых им не надо было задумываться, а тем более отвечать за сказанное (что мы и наблюдали годами), а Зеленский собирается нести ответственность за сказанное или обещанное и по этому свои речи согласовывает с своей командой.
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Знаєм ми які санкції шиколядної свиноферми, це в рази збільшення торгівлі з паРашкой та Лднрією
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