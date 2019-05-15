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Все про:Філарет (172) церква (366) Епіфаній (147) ПЦУ (346)

 Правда полягає в тому, що не Епіфаній керує, а ним керують, - Філарет

Почесний патріарх ПЦУ Філарет стверджує, що голова Православної церкви України Епіфаній сказав йому прямо, що "не все від нього залежить".

Про це Філарет заявив під час прес-конференції, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ти предстоятель, то чому не від тебе залежить. Значить, є вищі сили, які тобою керують. Я такий тиск за 60 років священства проходив, але я стояв твердо. Богу - боже, а кесарю - кесареве. Цією дорогою я буду йти до смерті", - зауважив Філарет.

Водночас Філарет зазначив, що Епіфаній не сказав, від кого саме він залежить.

Раніше почесний патріарх Філарет заявив, що глава ПЦУ Епіфаній угодний Москві і закликав його "нічого не робити всередині церкви" без своєї згоди. А також пообіцяв боротися за церкву, незалежну і від Москви, і від Константинополя.

Глава ПЦУ Епіфаній, своєю чергою, заявив, що розколу в ПЦУ немає і не буде.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126952
 
 
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