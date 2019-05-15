 "Укроборонпром" має обрати компанію для проведення аудиту, - Гройсман

Про це прем'єр-міністр заявив на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що попередній відбір аудиторів уже проведено. Його пройшли тільки відомі у світі компанії.
"Ми ухвалили рішення про те, щоб зобов'язати "Укроборонпром" протягом десяти днів завершити всі переговорні процеси з такими аудиторськими компаніями, визначити переможця і почати публічний фінансовий аудит компанії "Укроборонпром". І відзвітувати за цим аудитом за кожну витрачену гривню в попередні роки", - заявив Гройсман.
Прем'єр-міністр також доручив Міністерству економіки розробити, якщо потрібно, зміни до законодавства, які дозволять відкрити інформацію щодо фінансового звіту "Укроборонпрому" для громадськості.
Нагадаємо, 25 лютого команда "Bihus.info" опублікувала розслідування, в якому йдеться про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.
Концерн "Укроборонпром" і заступник секретаря РНБО Олег Гладковський планують подавати до суду на авторів розслідування.
Президент Петро Порошенко призупинив повноваження першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, а 4 березня звільнив його з посади.
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що розслідування журналістів про розкрадання в оборонній сфері збіглося за часом із закінчення слідства ГПУ.
4 березня вийшла третя частина розслідування. За даними журналістів, схема Гладковського-Жукова принесла учасникам $300 тисяч на висотомірах для ремонту двох казахських АН-26 у 2016 році.
Президент Петро Порошенко заявив про проведення міжнародного аудиту в ДК "Укроборонпром".
7 березня Національне антикорупційне бюро України провело низку обшуків у фігурантів журналістського розслідування про корупцію в оборонно-промисловому комплексі країни, зокрема за місцем проживання колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина Ігоря.
9 березня "Національний корпус" і "Національні дружини" організували в центрі Києва акцію протесту проти корупції в "Укроборонпромі". Біля будівлі Адміністрації Президента мітинг переріс у сутички. Постраждало троє силовиків. Одного із них доставили у лікарню з хімічним опіком очей.
Пізніше представники "Національного корпусу" спробували прорватися до президента Петра Порошенка, який виступав у центрі Черкас. За даними Нацполіції, унаслідок дій "Нацкорпусу" постраждали 22 поліцейські.
11 березня вийшла четверта частина розслідування Bihus.info, в якій розповідається про те, що всі слідчі органи, які мають розслідувати розкрадання на оборонці, знали про нього. Журналісти стверджують, що в Генпрокуратурі, Військовій прокуратурі, Службі безпеки, ДФС і НАБУ неодноразово порушували кримінальні провадження, але закривали їх за хабарі.
У Верховній Раді зареєстровано законопроект, що передбачає ліквідацію "Укроборонпрому".
Писец.
И уж те проверят
Виберите свинарчуков и они нахиудитят кака
нада вам...
🤗
Ну ,если "Укроборонпром" сам себе выберет аудитора,то нахера такой аудит,разве что свинарчуку с мародером!!!
В "рошене", например.
Заява на идиотов рассчитана - правильность составления финансовой отчётности ничего не даст в смысле воровства.
Есть только косвеные признаки присутствия откатов или подкупа. Для этого надо сравнивать по ценам аналогичные контракты. Но доказать факт отката без взятия с поличным просто невозможно.
Именно поэтому совершенно пох на то кто будет проводить аудит, пусть УОП сам выбирает на кого ложить....)