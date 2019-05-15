 "Укроборонпром" має обрати компанію для проведення аудиту, - Гройсман

Про це прем'єр-міністр заявив на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що попередній відбір аудиторів уже проведено. Його пройшли тільки відомі у світі компанії.

"Ми ухвалили рішення про те, щоб зобов'язати "Укроборонпром" протягом десяти днів завершити всі переговорні процеси з такими аудиторськими компаніями, визначити переможця і почати публічний фінансовий аудит компанії "Укроборонпром". І відзвітувати за цим аудитом за кожну витрачену гривню в попередні роки", - заявив Гройсман.

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Прем'єр-міністр також доручив Міністерству економіки розробити, якщо потрібно, зміни до законодавства, які дозволять відкрити інформацію щодо фінансового звіту "Укроборонпрому" для громадськості.

Нагадаємо, 25 лютого команда "Bihus.info" опублікувала розслідування, в якому йдеться про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Концерн "Укроборонпром" і заступник секретаря РНБО Олег Гладковський планують подавати до суду на авторів розслідування.

Президент Петро Порошенко призупинив повноваження першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, а 4 березня звільнив його з посади.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що розслідування журналістів про розкрадання в оборонній сфері збіглося за часом із закінчення слідства ГПУ.

4 березня вийшла третя частина розслідування. За даними журналістів, схема Гладковського-Жукова принесла учасникам $300 тисяч на висотомірах для ремонту двох казахських АН-26 у 2016 році.

Президент Петро Порошенко заявив про проведення міжнародного аудиту в ДК "Укроборонпром".

7 березня Національне антикорупційне бюро України провело низку обшуків у фігурантів журналістського розслідування про корупцію в оборонно-промисловому комплексі країни, зокрема за місцем проживання колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина Ігоря.

9 березня "Національний корпус" і "Національні дружини" організували в центрі Києва акцію протесту проти корупції в "Укроборонпромі". Біля будівлі Адміністрації Президента мітинг переріс у сутички. Постраждало троє силовиків. Одного із них доставили у лікарню з хімічним опіком очей.

Пізніше представники "Національного корпусу" спробували прорватися до президента Петра Порошенка, який виступав у центрі Черкас. За даними Нацполіції, унаслідок дій "Нацкорпусу" постраждали 22 поліцейські.

11 березня вийшла четверта частина розслідування Bihus.info, в якій розповідається про те, що всі слідчі органи, які мають розслідувати розкрадання на оборонці, знали про нього. Журналісти стверджують, що в Генпрокуратурі, Військовій прокуратурі, Службі безпеки, ДФС і НАБУ неодноразово порушували кримінальні провадження, але закривали їх за хабарі.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, що передбачає ліквідацію "Укроборонпрому".