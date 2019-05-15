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Все про:аудит (123) Кабмін (2837) Гройсман (3326) Укроборонпром (433)

 "Укроборонпром" має обрати компанію для проведення аудиту, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зобов'язав "Укроборонпром" обрати аудитора для проведення публічного фінансового аудиту компанії.

Про це прем'єр-міністр заявив на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що попередній відбір аудиторів уже проведено. Його пройшли тільки відомі у світі компанії.

"Ми ухвалили рішення про те, щоб зобов'язати "Укроборонпром" протягом десяти днів завершити всі переговорні процеси з такими аудиторськими компаніями, визначити переможця і почати публічний фінансовий аудит компанії "Укроборонпром". І відзвітувати за цим аудитом за кожну витрачену гривню в попередні роки", - заявив Гройсман.

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Прем'єр-міністр також доручив Міністерству економіки розробити, якщо потрібно, зміни до законодавства, які дозволять відкрити інформацію щодо фінансового звіту "Укроборонпрому" для громадськості.

Нагадаємо, 25 лютого команда "Bihus.info" опублікувала розслідування, в якому йдеться про схеми розкрадання в оборонному комплексі України. Фігурантом розслідування є син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Концерн "Укроборонпром" і заступник секретаря РНБО Олег Гладковський планують подавати до суду на авторів розслідування.

Президент Петро Порошенко призупинив повноваження першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, а 4 березня звільнив його з посади.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що розслідування журналістів про розкрадання в оборонній сфері збіглося за часом із закінчення слідства ГПУ.

4 березня вийшла третя частина розслідування. За даними журналістів, схема Гладковського-Жукова принесла учасникам $300 тисяч на висотомірах для ремонту двох казахських АН-26 у 2016 році.

Президент Петро Порошенко заявив про проведення міжнародного аудиту в ДК "Укроборонпром".

7 березня Національне антикорупційне бюро України провело низку обшуків у фігурантів журналістського розслідування про корупцію в оборонно-промисловому комплексі країни, зокрема за місцем проживання колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина Ігоря.

9 березня "Національний корпус" і "Національні дружини" організували в центрі Києва акцію протесту проти корупції в "Укроборонпромі". Біля будівлі Адміністрації Президента мітинг переріс у сутички. Постраждало троє силовиків. Одного із них доставили у лікарню з хімічним опіком очей.

Пізніше представники "Національного корпусу" спробували прорватися до президента Петра Порошенка, який виступав у центрі Черкас. За даними Нацполіції, унаслідок дій "Нацкорпусу" постраждали 22 поліцейські.

11 березня вийшла четверта частина розслідування Bihus.info, в якій розповідається про те, що всі слідчі органи, які мають розслідувати розкрадання на оборонці, знали про нього. Журналісти стверджують, що в Генпрокуратурі, Військовій прокуратурі, Службі безпеки, ДФС і НАБУ неодноразово порушували кримінальні провадження, але закривали їх за хабарі.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, що передбачає ліквідацію "Укроборонпрому".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126951
 
 
 Топ коментарі
 
Компания Рошен подойдет. После аудита всем по ордену.
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Да ты что! Сами себе проверяющего выберут. Неожиданно.
Писец.
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Кумпанию нада назначать!
Виберите свинарчуков и они нахиудитят кака
нада вам...
🤗
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Компания Рошен подойдет. После аудита всем по ордену.
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так а шо у свинаренків), для аудиту нема "кумпанії" )))
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Да ты что! Сами себе проверяющего выберут. Неожиданно.
Писец.
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Сами пусть создадут дочернее предприятие «Оборонпром-аудит»
И уж те проверят
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они ещё и на компании аудиторе бабла планируют наливачить
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Смысл рыпаться?! Потом всё равно Новый будет, без гешефтов неуча Гройсмана...
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Кумпанию нада назначать!
Виберите свинарчуков и они нахиудитят кака
нада вам...
🤗
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Ага, а лиса должна выбрать сторожа для охраны курятника.
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"Премьер-министр Владимир Гройсман обязал "Укроборонпром" выбрать аудитора для проведения публичного финансового аудита компании"
Ну ,если "Укроборонпром" сам себе выберет аудитора,то нахера такой аудит,разве что свинарчуку с мародером!!!
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Есть ли межа цинизму??!! Гройсман, а твоё какое собачье дело?? Ты тоже должен быть подвержен аудиту. В первую очередь ! Крышеватель таможни хренов недоучка. Стыдно , что это чмо якобы непэтина креатура- представляет наш украинский парламент .
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У кого? У говоночерпальщиков? Не думаю....
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A зачем вообще нужен "Укроборонпром" если, как уже сказал нью-гетман, "нужно просто перестать стрелять" ?
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В целях экономии бюджетных средств предлагаю шоб проверку проводили сотрудники "Укроборонпрома"
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Ну а зачем кормить заморских гастролёров, если у нас свои специалисты ничем не хуже
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Что может дать ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ?
Заява на идиотов рассчитана - правильность составления финансовой отчётности ничего не даст в смысле воровства.
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Прямого воровства никакой аудит не обнаружит, это правда, оформлять документы не умеют только полные идиоты.
Есть только косвеные признаки присутствия откатов или подкупа. Для этого надо сравнивать по ценам аналогичные контракты. Но доказать факт отката без взятия с поличным просто невозможно.
Именно поэтому совершенно пох на то кто будет проводить аудит, пусть УОП сам выбирает на кого ложить....)
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Феерично! Может не надо укрворооборнпрому себе аудитора искать. Может прокуратура аудитора назначит?
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зрадоботи знову не задоволені, на цей раз вже аудитом. Анархія їх мета
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за хорошую мзду любая богодельня напишет всё что нужно
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Спешат, аж дым валит. Каждая минута дорога, чтоб врагу не достался аудит. Да проверяйте уже все друг друга, агнцы невинные...
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В нього навіть трусами і шкарпетками торгувати не сильно получалось,а тут він з аудитом в оборонпром хоче лізти...Ні,Грося,довай назад на родімий базар...що разом з Порохом в люди тебе вивів...Тільки не хоче він,хоче лишитись,от і партію свою видумав - "Гоугроу" називається..."Гоугроунах" - що в перекладі дайте возможность докрасти,нє переривайтє процес...
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Накосячивший выбирает кто его проверять будет, я правильно понял? Грося вообще ипанулся?
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Сами для себя выбирают компанию для проверки себя - КАПЕЦ ПОЛНЫЙ!!!!
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Головне сказати це на повному серйозі і не засміятися.Це і означає за кого вони нас тримають...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Укроборонпром" має обрати компанію для проведення аудиту, - Гройсман
 
 
 
 
 
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