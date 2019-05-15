 Новим послом США в Україні буде людина, яка "розуміє політику" Трампа, - Джуліані

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив особистий юрист Трампа Рудольф Джуліані в інтерв'ю журналісту "Інтера" в США Дмитру Анопченку, яке він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Не буду називати прізвищ, але це буде людина, що підтримує адміністрацію президента Трампа і правильно розуміє його політику в цьому складному і ключовому регіоні світу", - сказав Джуліані.

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Нагадаємо, кілька ЗМІ написали про відкликання посла США з України.

За їхніми даними, дипломат повернеться в США 20 травня. 19 травня запланована інавгурація обраного президента України Володимира Зеленського.

Пізніше представник Державного департаменту США підтвердив, що американський посол в Україні Марі Йованович покине свій пост у травні.