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Все про:посол (515) США (5004) Трамп (1798) Йованович (168) Джуліані (11)

 Новим послом США в Україні буде людина, яка "розуміє політику" Трампа, - Джуліані

Новим послом США в Україні буде людина, що підтримує адміністрацію американського президента Дональда Трампа і правильно розуміє його політику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив особистий юрист Трампа Рудольф Джуліані в інтерв'ю журналісту "Інтера" в США Дмитру Анопченку, яке він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Не буду називати прізвищ, але це буде людина, що підтримує адміністрацію президента Трампа і правильно розуміє його політику в цьому складному і ключовому регіоні світу", - сказав Джуліані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресмени Хойєр і Енгел закликали Білий дім скасувати відкликання Йованович з України

Новим послом США в Україні буде людина, яка розуміє політику Трампа, - Джуліані 01
Новим послом США в Україні буде людина, яка розуміє політику Трампа, - Джуліані 02

Нагадаємо, кілька ЗМІ написали про відкликання посла США з України.

За їхніми даними, дипломат повернеться в США 20 травня. 19 травня запланована інавгурація обраного президента України Володимира Зеленського.

Пізніше представник Державного департаменту США підтвердив, що американський посол в Україні Марі Йованович покине свій пост у травні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126945
 
   
 Топ коментарі
 
А у Трампа есть "политика"?... По-моему, одни "хотелки"...
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а хто такой этот Джулиани, адвокат Кернеса, не?
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Ну, может новый посол в конце концов сможет внятно объяснить столь сильные чувства Трампа к обезьяне с гранатой...
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А у Трампа есть "политика"?... По-моему, одни "хотелки"...
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а хто такой этот Джулиани, адвокат Кернеса, не?
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Да может быть и Президент США в будущем.
Из мэров Нью-Йорка прямая дорога в Президенты (как показывают исторические примеры).
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это будет человек, поддерживающий администрацию президента Трампа и правильно понимающий его политику в этом сложном и ключевом регионе мира", - сказал Джулиани. Источник: https://censor.net.ua/n3126945
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Трамп не наш . Новым послом США в Украине будет человек, "понимающий политику" Трампа, - Джулиани - Цензор.НЕТ 3568
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Когда применил силу в Сирии, показав Асе и Пу, кузькину мать- тогда Трамп наш. А сейчас уговаривая Пу- Трамп не наш.
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наші скунси їдять таких джуликів на сніданок .Як його навіть луценко обдурив , то цей руді , напевно,солоденький .
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Опасаются томатного сока (который, по слухам, прекрасно выводит скунсовый амбре-аромат) Новим послом США в Україні буде людина, яка "розуміє політику" Трампа, - Джуліані - Цензор.НЕТ 7913
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Ну почему же, в университетские профессора пойдет.
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Ага. Если студенты ее слушать будут. В Штатах есть выбор у студентов.
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А почему нет?
Кроме того, весгда есть место для научной работы.
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Руді знає ,що він дав інтерв'ю ворогу Америки ,працівнику антиамериканського каналу?
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Та то таке... Давати інтерв'ю посіпакам мокшаніі можна. А може хоче дмитрика у Австріі залякати ще більше. Новим послом США в Україні буде людина, яка "розуміє політику" Трампа, - Джуліані - Цензор.НЕТ 6173
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Ну, может новый посол в конце концов сможет внятно объяснить столь сильные чувства Трампа к обезьяне с гранатой...
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Я живу в США и не понимаю политику Трампа. Большинство американцев его точно не понимают. Даже те которые за него голосовали и собираются голосовать ещё раз. Великий Рудольф хочет чтобы українці його поняли?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНовим послом США в Україні буде людина, яка "розуміє політику" Трампа, - Джуліані
 
 
 
 
 
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