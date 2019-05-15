EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Суспільство, За кордоном
  11029  53
Все про:пропаганда (1174) Росія (17075) Шевчук Юрій (5)

 "Яку праску не ввімкнеш: "Україна, Україна". Годі спостерігати за сусідом! Це шизофренія!" - музикант Юрій Шевчук пророкує Росії майбутнє "в обнімку з Північною Кореєю"

Лідер легендарного російського рок-гурту "ДДТ" Юрій Шевчук закликав росіян більше займатися питаннями власної країни і менше стежити за тим, що відбувається в Україні.

"Яку праску не ввімкнеш, всюди лише одне: Україна, Україна ... Нескінченно, Україна. Ну, скільки можна?! Може, вони самі розберуться? Люблять нам втирати, що в містах на Дніпрі все погано. А в нас що, все так ідеально? Відмінні дороги, чисті міста, високі пенсії, найкращі у світі медицина і освіта, некорумпована бюрократія, високотехнологічні виробництва?" - заявив в інтерв'ю російським журналістам Шевчук. - Щоб будувати світлу, чисту, освічену, багату Росію, не потрібно від ранку до ночі істерично спостерігати за сусідом. Це шизофренія. Займімося своїми проблемами".

Дивіться також: "Це можна було порівняти з найбільшим особистим горем. Я думав піти зі сцени", - російський рок-співак Шевчук про війну Росії та України. ВІДЕО

Крім того, Шевчук висловив сподівання, що незабаром Росія і Україна завершать війну на Донбасі: "Ось Зеленського обрали, можливо, в нього вистачить здоров'я домовитися з Путіним і повернути їм усе до миру, якого прості люди давно чекають і в Москві, і в Києві, і особливо на Донбасі. Достатньо крові. У майбутньому все вирішиться, в чиїй країні буде краще жити, туди всі і потягнуться. А зараз не правда рулить - пропаганда. Яструби, слуги війни, відволікають наші народи від внутрішніх проблем. Щоб зберегти свою владу".

Легендарний музикант різко розкритикував ситуацію, що склалася в його країні: "Приїжджаєш у березні із "загниваючої Європи" в чудовий Пітер, що окриляє своєю прекрасною архітектурою, і перше, що кидається в око: жахлива грязюка. Все брудне - машини, будинки, собаче лайно всюди літає, машини на газонах, сміття в лісах, звалища, смітники - ставлення до природи варварське, споживче".

При цьому майбутнє рідної країни Шевчук сприймає в похмурих фарбах: "Ми мужні і сповнені духу, але відстаємо технологічно від передових країн світу, і з такою соціально-економічною політикою опинимося на дні, на задвірках, в обнімку з Північною Кореєю. При цьому ще й прірва між багатими і бідними катастрофічно зростає. Середні зарплати в багатьох містах не більш ніж п'ятнадцять-двадцять тисяч (приблизно 7-10 тисяч гривень. - Прим. Цензор.НЕТ) - ну, що це таке? А в цей час різні нафтогазові менеджери і попса заробляють мільйони доларів на рік".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126944
 
   
 Топ коментарі
 
"Предрек будущее". Зря он так, нет у этой территории будущего. Лангольеры уже близко.
 показати весь коментар
 
Якщо росіянину дати мозок, то він стане українцем. Шевчук - подозрітєльная фамілія. "Какой утюг ни включишь: "Украина, Украина". Хватит наблюдать за соседом! Это шизофрения!" - музыкант Юрий Шевчук предрек России будущее "в обнимку с Северной Кореей" - Цензор.НЕТ 501
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"отстаем технологически от передовых стран мира" - угадайте с трех раз, благодаря Кому?
 показати весь коментар
 
 
"Предрек будущее". Зря он так, нет у этой территории будущего. Лангольеры уже близко.
 показати весь коментар
 
 
Якщо росіянину дати мозок, то він стане українцем. Шевчук - подозрітєльная фамілія. "Какой утюг ни включишь: "Украина, Украина". Хватит наблюдать за соседом! Это шизофрения!" - музыкант Юрий Шевчук предрек России будущее "в обнимку с Северной Кореей" - Цензор.НЕТ 501
 показати весь коментар
 
 
А я татарин на лицо
Да с фамилией хохляцкой
Отчего ж в тоске кабацкой
Угодил под колесо?

Я зарезан без ножа
Я прострелен но не пулей
Вы мою свечу задули
Осень - темная душа (с)
 показати весь коментар
 
 
Ничо тут подозрительно нет: он никогда не скрывал - отец-украинец и мать-татарка поволжская.
 показати весь коментар
 
 
Батько Шевчука з села Новолабунь Полонського району Хмельницької області.
 показати весь коментар
 
ЭРДОГАН, ТЫ БАРАН.
Эрдоган согласился построить АЭС, и пустил рашистов на строительство.
Результат: в фундаменте АЭС появились трещины. Бетон удалили, залили снова.
Через несколько месяцев трещины в фундаменте появились опять...
 показати весь коментар
 
 
это он срузгих на бетон разводит просто))))
 показати весь коментар
 
 
Турция - солнечная страна. Солнечные батареи, ветрогенераторы могли бы полностью решить задачу энергоснабжения. Но - нет. У барана Эрдогана - своя нирвана. Даёшь АЭС, да ещё - с помощью лаптёжной Рашки!
И самое главное - Турция молчит. Народ, гражданское общество - молчит. То ли уже расстреляно, то ли пока только запугано...
И баран Эрдоган ещё обижается, что его в ЕС не берут...
 показати весь коментар
 
 
На самом деле одно другое не заменяет так просто )
 показати весь коментар
 
вот уважаю Юрия. Молодец! Жаль что мало таких в московии ....
 показати весь коментар
 
 
Ему с таким мнением беречься надо ежесекундно. А лучше уехать оттуда.
 показати весь коментар
 
 
Хрен з кацапами про мир домовишся про мир, з ними можна домовиться про мир тільки через приціл зброї!!!
Вони весь Світ хочуть окацапить!
 показати весь коментар
 
 
не обижайте трудолюбивых и непьющих северокорейцев.
 показати весь коментар
 
 
"Вот Зеленского выбрали, может быть, у него хватит здоровья договориться с Путиным..."

На это здоровья не нужно. Здоровье потребуется после этого. Драпать с Украины...
 показати весь коментар
 
 
Ну да, лучше договориться на автономию Украины.
То что наши рекруты завоевали для России такую гигантскую территорию, это "упускаем". Главное что Жирик недавно, оставил нам 200тыс. кв. км., возрадуемся.
Тот кто всегда кричит о свободолюбии, но "350 лет молился и ждал".... не заслуживает и на 200тыс. кв. км.
Я не понимаю чтобы сильный кичился силой, свободный - свободой, а умный - отсутствием дружбы с фон Альцхеймером.
Шевчук, иди вместе с договорами о мире в(или на). "реакционер" на России либо мертв, либо неживой, либо жил давно и всем пох.
Навальному - привет)
 показати весь коментар
 
 
Наши тоже те же технологии используют. Вместо того, чтобы народ объединять вокруг нацональной идеи - показывают рашинские трущебы и их убогость. Так это всему миру известно. Давайте лучше строить Европу в Украине и поставим железный занавес на границе с рашкой.
Петро, где там твой сраный визовый режим с дружком Пуйлом и Мертвечуком за 5 лет? Время еще есть до инаугурации Зе. Или еще не все погоны и цацки раздал?
 показати весь коментар
 
 
Ще незабутнє куЧМО силкувалося побудувати у нас "расєю в мініатюрі". А як не вийшло таке вчудити, визнало: "Україна - не росія". Те ж саме і з тим же успіхом хотіли здійснити Шапкокрад і дон Педро. Результат - той же. Лиш нічого вони не визнавали (одному визнавати нічим, інший досі вірить, ніби він тут керуватиме вічно).
 показати весь коментар
 
 
Он что-то опоздал годика на полтора. Уже как-то не интересно. Вялотекуще, так скажем. А то, что в телевизоре - так это по инерции
 показати весь коментар
 
 
14 апреля 2014

В Москве Юрию Шевчуку и Андрею Макаревичу "отомстили" за их политические убеждения, не совпадающие с официальной линией "партии и правительства" России.
Как известно, ранее и Андрей Макаревич, и Юрий Шевчук поддержал Украину и осудил политику президента России Владимира Путина по отношению к Крыму и Украине. Теперь в Москве прямо в центер города, на Новом Арбате висит огромный баннер с подписью "Пятая колонна. Чужие среди нас", на котором изображены Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, политики Алексей Навальный и Борис Немцов.
https://tv.ua/news/893978-makarevicha-i-shevchuka-povesili-v-moskve


 показати весь коментар
 
 
Яка різниця коли сказав? Раніше, пізніше... Можно подумати, що ми дуже комусь цікаві з нашими постійними скандалами, всі просто ночами не сплять через нас, "стурбовані" постійно. Ось вже і Епіфаній "агент кремля", як сьогодні виявилося з балаканини патріарха. Сказав Шевчук і сказав, добре, що не посміявся.
 показати весь коментар
 
 
Прикол в тому, що ми якраз сьогодні найцікавіші всім і в Європі, і в кацапстані. Просто подивися сайти агенств новин. Будеш здивований))))
 показати весь коментар
 
У тому-то й прикол, що цікаві ми лише новинним сайтам, бо це їх робота і хліб, а більш нікому. Тебе цікавлять події, скажімо, у Танзанії? Сумніваюсь. Не впевнений, що тебе зацікавить стаття про Танзанію чи Ботсвану. Так і для більшості країн (ну, крім наших найближчих сусідів) що Україна, що Танзанія - один х#р. Тренер англійського "Ливерпуля" німець Юрген Клопп вважає, що Київ це Росія, про що нещодавно заявив. А це освічена публічна людина. А половина пересічних європейців про нас ніколи й не чули. Ти не сиди біля компа та новин, поїдь трохи по світу, поспитай людей про Україну. Запевняю, будеш здивований, наскільки про нас їм майже нічого не відомо і відповідно ми майже нікому не цікаві.
 показати весь коментар
 
Його батько - з репресованих мацкалями. А українець він лише за прізвищем. Таку маячню, як "дагаваріцца а мірє с путіним" українець верзти не буде.
 показати весь коментар
 
 
Шевчук из той категории кацапов, что любят рассуждать про бутерброт.
 показати весь коментар
 
 
Шевчук, как и Макревич, один из немногих оппозиционных к имперскоой идеологии и режиму музыкантов.
Портрет лидера нации в великолепном клипе на песню Шевчука
 показати весь коментар
 
 
Ще адекватна позиція у Сергія Калугіна - основна сьогоднішня група Оргия Праведников мені якось не заходить, але сольний альбом Сергей Калугин - Nigredo (1994) - шедевр неофолку.
З інтерв'ю:

- Значит, группа была и в Украине?
- У нас там прекрасный фан-клуб мы много лет ездим в туры по всей стране. Сейчас вот правда... застопорилось.
- Насколько адекватно сейчас российское телевидение говорит об Украине?
- Я его практически не смотрю, и раньше не смотрел, а уж как начался бардак - так принципиально и совсем. Психическое здоровье нужно сохранять. Несколько раз что-то цеплял - содрогался и убегал. У нас куча поклонников во всех регионах страны, включая Донецк и Луганск, если приспичит - мы имеем возможность получать информацию из первых рук.
- Какой-нибудь пример можешь привести?
- Незадолго до первой крови мы играли во Львове. Пропаганда уже тогда захлёбывалась, живописуя националистический шабаш в западной Украине, это я помню. В реале Львов жил обычной тихой жизнью европейского туристического города, бесконечно доброжелательной по отношению к гостям. Русская речь в нём звучала постоянно и везде. О майданных страстях свидетельствовала только небольшая сборная сцена перед рыночной площадью, типа тех, что у нас ставят на всякие «дни города». Перед ней паслось на морозе человек сорок с флагами Украины, по виду - учителя и студенты. А на сцене, на чистейшем русском языке какой-то дядька возносил здравицы Ходорковскому и скорбел об Анне Политковской. Типа, слава русским, что против имперской политики Кремля. Народ вяло хлопал. Наш провожатый из местных поклонников всё равно распереживался и попытался извиняться, но мы ему сказали, что совершенно не за что - у нас такое на любом митинге оппозиции можно услышать. А в телике в это время маршировали с факелами злобные бандерлоги.
Или вот, когда всё только начиналось, у нас по всем каналам шли репортажи о кровавых нападениях на милицейские посты. Мы связываемся с югом Украины - «что у вас там творится, кого убили»? Нам человек говорит: «Спокуха, никого не убили. Мой папа как раз мент, получает приказ - всем отделением ровно в три спуститься в подвал. Спускаются. Наверху звон и грохот. Потом по звонку вылезают. В отделении всё разбито и разлиты лужи томатного сока. Матерясь, начинают уборку. Вечером по российскому тв смотрят репортаж о кровавом нападении на их отделение».
Так вот это и разжигалось. Естественно, потом полилась настоящая кровь, вслед за томатным соком. Но сначала было телевидение, которое так действовало. Есть у нас в уголовном кодексе спорная статья 282. О разжигании межнациональной розни. Всё что могу сказать - кого-то не того по ней судят.
- И что в этой ситуации делать обычным людям?
- Очевидно, что телевизор надо отключать и опираться только на межчеловеческие связи.
- Сможем ли мы когда-нибудь извлечь из этого урок?
- Не знаю. Ужас в том, что по той же технологии в следующий раз у нас могут обнаружить фашистов в Воронеже или на Дальнем Востоке. Перессорить можно в два счёта кого угодно и где угодно.
...
Но человек, который глотнул синего неба и свободы, он, конечно, уже другой. Поэтому когда в Украине полыхнул Майдан, я понимал тех, кто на него выходит. Наркотик свободы - покруче любого другого.

Сергей Калугин - Рассказ Короля-Ондатры о рыбной ловле в пятницу
 показати весь коментар
 
 
У 2014 році Шевчук у нашому місті давав безкоштовний концерт на одній з площ міста. Послухав та подивився з задоволенням.
Але все одно ззовні вони на жаль не до кінця бачать і розуміють всю ситуацію в нашій країні.
 показати весь коментар
 
 
Доренко (тот, что недавно умер) хорошо охарактеризовал русских. Он сказал, что их баринам не выгодно, чтобы Россия была процветающей и сравнил с пингвинами, которые в мороз -50С прижимаются друг к другу. Их враг мороз, а вместе им теплее. Так и кацапы. У них вокруг враги и им кажется, что они должны быть вместе, как пингвины, чтобы не замерзнуть. Доренко сказал, что, как только, скажем Владивосток станет богатым краем, как Южная Корея, то пошлют Москву нах подальше, претендуя на независимость от оной. Зачем слушать каких-то мудаков за 7000 км, если мы и сами можем рулить и на равных, как сильная экономика строить отношения с Японией, Ю. Кореей и т.д.? Поэтому, бедная Кацапия это залог их существования, как государства.
Как по мне, так очень даже точно подмечено.
 показати весь коментар
 
 
Правда здесь на цензоре тоже иногда думаешь, что это новостной сайт РФ.
 показати весь коментар
 
 
Я в конце 80-тых на его концерты ходил в КПИ.
Были времена!

 показати весь коментар
 
 
Бред.
Какой может быть в принципе мир, если это противоречит интересам Расии?
 показати весь коментар
 
 
Правильно сказал, но попсу обидел, сам ведь тоже из неё
 показати весь коментар
 
опять 25 - война не потому что коцапы влезли сруцьким миром, а потому что мы не хотим на условиях куйла договариваться, и опять у них все надежды на зелю.
 показати весь коментар
 
 
Ха, и тут Зеленский должен договариваться с Путиным, а Путин никому ничего не должен.
Украина, значит, виновата в продолжении войны.
Россиянина только могила исправит.
 показати весь коментар
 
 
Ніби старий раніше трохи більш адекватним був... Питання війни на Донбасі - то виключно до ***** (путіна). Ось при нагоді хай у нього й спитає.
 показати весь коментар
 
 
Юрик добряче обьяснил вате их недалекое будущее....
 показати весь коментар
 
Ха, Юрий позавидовал попсе - мол, миллионы долларов в год зарабатывает.
А рокеры, интересно, сколько? Понятно, до попсы не дотягивают, но хоть примерно. Тот же Шевчук со своим ДДТ?
 показати весь коментар
 
Кілька притомних людей на расєї ще залишилося. Юрій - один із них.
 показати весь коментар
 
 
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
 показати весь коментар
 
 
Середня платня у багатьох містах 15-20 тис рублів......
 показати весь коментар
 
 
"...Мы мужественны и духовиты..." - скрєпний чувак, "настаящій рузькє чєлавєк" - батько українець мати волжська булгарка (татарка) - "классіка" можна сказати
 показати весь коментар
 
 
В параші з кожної праски Україна, а в нас з кожної праски олігархів "зубожіння".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Яку праску не ввімкнеш: "Україна, Україна". Годі спостерігати за сусідом! Це шизофренія!" - музикант Юрій Шевчук пророкує Росії майбутнє "в обнімку з Північною Кореєю"
 
 
 
 
 
 вгору