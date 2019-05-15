 "Євробляхери" палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Сьогодні, 15 травня, власники євроблях вийшли на пікет Верховної Ради. Потім вони пройшли по вул. Грушевського до будівлі Кабміну.

Під Кабміном активісти запалили фаєри й озвучили свої вимоги. Основна вимога до уряду мітингувальників - не призначати Віктора Кривицького главою митної служби.

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Раніше під будівлею Верховної Ради мітингувальники висунули свої основні вимоги до влади: скасування акцизу на розмитнення автомобілів, зупинка повторних штрафів в 8500 грн після розмитнення і відтермінування введення штрафів в 170 тис.грн за нерозмитнення. Мітингувальники пропонують парламенту продовжити термін дії пільгового періоду розмитнення і відтермінувати введення акцизу до 2020 року.































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ