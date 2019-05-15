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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Кабмін (2837) пікет (199) митниця (498) Кривицький (10) євробляхи (127)

 "Євробляхери" палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Власники автомобілів на європейських номерах (євроблях) пікетують Кабінет міністрів з вимогою не призначати в.о. заступника голови Державної фіскальної служби України, що відповідає за митний напрям, Віктора Кривицького, главою митної служби.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Сьогодні, 15 травня, власники євроблях вийшли на пікет Верховної Ради. Потім вони пройшли по вул. Грушевського до будівлі Кабміну.

Під Кабміном активісти запалили фаєри й озвучили свої вимоги. Основна вимога до уряду мітингувальників - не призначати Віктора Кривицького главою митної служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продовжувати пільговий режим розмитнення "євроблях" не будуть, - ДФС

Раніше під будівлею Верховної Ради мітингувальники висунули свої основні вимоги до влади: скасування акцизу на розмитнення автомобілів, зупинка повторних штрафів в 8500 грн після розмитнення і відтермінування введення штрафів в 170 тис.грн за нерозмитнення. Мітингувальники пропонують парламенту продовжити термін дії пільгового періоду розмитнення і відтермінувати введення акцизу до 2020 року.

Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 01
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 02
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 03
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 04
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 05
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 06
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 07
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 08
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 09
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 10
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 11
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 12
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 13
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 14
Євробляхери палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126942
 
   
 Топ коментарі
 
У нас президент КВН-щик с купленым дипломом.
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Только в нашем "Гондурасе" разтаможка дороже авто. И тот, кто скажет, что эти деньги идут на пенсии, пусть посмотрят на дворцы чиннуш, судей таможенников и т.д
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точнее - ЗЕБИЛЫ... там 100% тех, кто голосовал за вазелина, в надежде что тот отменит растаможку.
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Все хто хотел давно растаможили бляхи. А эти судя по всему хотят барыжить автохламом вот и митингуют.
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На ранке увидел такое же авто как и у меня только на эстонских номерах. Как раз стоял хозяин. Подошел. Завязали разговор... и он говорит, мол за разтоможку зарядили в два раза дороже чем брал. Ясно, мы повозмущались. Я ему и говорю... будешь отдавать на "органы"? Он... не знаю... я надеюсь что "силенский" сделает для всех по 500 евро... Думаю ладно... даю номер, сказал что когда будет отдавать на разбор, пускай звонит... Вот такие дела.
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Евро-цены на всё, даже на коммуналку. А вот Евро авто по доступной цене (вместо хлама Жигулей, Волг, Лайносов и прочей рухляди) - зась! Никаких автозаводов в Украине нет, так и налоги конские! Главный показатель - порохоботы, они обычно с особой ненавистью бросаются на Евро авто "Євробляхери" палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби - Цензор.НЕТ 8775
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А мое їх під завісу від3.14здити, щоб життя медом не здавалося.
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Автоевродокументы - пакет для езды по Украине без штрафов после 23 мая 2019, растаможка, растаможивание евроблях, перезаезд-перезагон, техосмотр, страховка Зеленая карта, нотариальная доверенность, вписание совладельцем, восстановление техпаспорта и номерных знаков, восстановление в базе-реестре, снятие с учета и другие документы на авто из Евросоюза, Литвы, Польши, Германии и т.п. http://autotehosmotr.pp.ua
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Быдло жаждет шары для простого нарИду. Подождите немного, зебилы, скоро Коломойский все до копейки высосет из Украины, в том числе и из вас.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Євробляхери" палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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