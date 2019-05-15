 Поліцейські на блокпості в Луганській області 9 травня повалили водія на землю і бризнули в обличчя "Тереном", - ДБР

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
Дільничний офіцер поліції і поліцейський сектору реагування з лютого несли службу на блокпості в Кремінському районі Луганської області.
За даними слідчих, 9 травня вони під час перевірки легкового автомобіля зажадали, щоб водій висипав на асфальт речі із сумки, що була в багажнику. Коли водій замість цього просто відкрив сумку і дав можливість її оглянути - чоловіка повалили на землю, наділи на нього наручники і бризнули в обличчя "Тереном".
Водій знепритомнів. Пізніше в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та садна різних частин тіла.
Проти поліцейських відкрили провадження за перевищення влади. Як запобіжний захід суд обрав їм особисте зобов'язання.
Якщо вина правоохоронців буде доведена, їм загрожує від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.
Там на любого написать могут.
Хоча б вже 185КупАП тулили...але й там нюанс "непокора законному розпорядженню".
Право обмежувати доступ особи н авизначену територію, та інші обмеження, які має право застосовувати поліція визначені низкою міжнародних правових актів, до яких належать: 1.Європейська конвенція прозахист правлюдини і основоположних свобод від 01.11.1950 (затверджена членами Ради Європи). 2.Основоположні принципи застосування сили та вогнепальної зброїслужбовцями органів правопорядку ООН від 1990 року. 2. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку від 17 грудня 1979 р. В основоположних принципах застосування сили та вогнепальної зброї службовцями органів правопорядку ООН від 1990 року зазначено, що службовці органів правопорядку, в їх відносинах із затриманими особами або взятими під варту, не повинні застосовувати силу, крім випадків, коли це суворо необхідно для підтримки безпеки і порядку в установі, або коли їх особиста безпека є під загрозою
Мент просто даун, з комплексом вахтера. Та туди нормальні й не йдуть, зрештою...
Так ось взяли просто і повалили на асфальт!!!
А за моє життя ніхто мене ні разу і не валяв!
Писаки хрінові, вічно видряпають сенсацію із гною!!!
если то не сепар конечно