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Все про:Луганщина (1713) Нацполіція (7574) знущання (20) блокпост (119) ДБР (253)

 Поліцейські на блокпості в Луганській області 9 травня повалили водія на землю і бризнули в обличчя "Тереном", - ДБР

Двох поліцейських із Краматорська підозрюють у знущанні з водія на блокпості в Луганській області. Їм загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Дільничний офіцер поліції і поліцейський сектору реагування з лютого несли службу на блокпості в Кремінському районі Луганської області.

За даними слідчих, 9 травня вони під час перевірки легкового автомобіля зажадали, щоб водій висипав на асфальт речі із сумки, що була в багажнику. Коли водій замість цього просто відкрив сумку і дав можливість її оглянути - чоловіка повалили на землю, наділи на нього наручники і бризнули в обличчя "Тереном".

Водій знепритомнів. Пізніше в нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та садна різних частин тіла.

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Проти поліцейських відкрили провадження за перевищення влади. Як запобіжний захід суд обрав їм особисте зобов'язання.

Якщо вина правоохоронців буде доведена, їм загрожує від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126939
 
   
 Топ коментарі
 
Ви вірите у цю версію? Якась вона сира. Ось так, просто, без жодних причин проявили агресію? А чому до цього водія, а не до інших? Муть якась
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А если бы не руцкий мир, не было бы никаких блокпостов. Вот уж услужили сиамские "братья".
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За таке треба сажати,і надовго.
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Посадят... под "личное обязательство", как того борца сумо. А от службы ублюдков, как я понимаю, не отстранили.
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За такое как написано))))
Там на любого написать могут.
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Ви вірите у цю версію? Якась вона сира. Ось так, просто, без жодних причин проявили агресію? А чому до цього водія, а не до інших? Муть якась
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Почему бы и нет. Тут в комментах незнакомых людей дерьмом поливают за то, что они не там родились, там - валят на землю и поливают баллоном.
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добре, значить вони хворі неадеквати. Цікава версія, а чому ж тоді саме цього водія, а інших ні?
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Так інші просто не непритомніли,виявились міцнішими...Витерли криваві соплі,заплатили дань і поїхали собі далі...
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це не Росія. Тут поліцейському навіть перед реальним козлом і лайном доведеться вибачатись.
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Не могу знать. Может показался подозрительным, может настроение было плохое... В аэропортах тоже не всех подряд тщательно проверяют - кого-то со жменей мелочи в кармане пропускают, а кого-то заставляют снять обувь и долго копаются в сумке.
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І що? Якісь два депіла, нариваються на 342 КК України. Для тупого коментатора - "какие то непонятные требования" - ну то відкрий закон про "поліцію" і почитай, чи може поліцейський визначити зону чи ні. Сидіти у кріслі, нести псевдоюридичну хєрню, це одне. Піти робити в поліцію і показати як потрібно самому, це інше. І так, коментатор реально тупий і неосвічений.
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Так, там було 2 депіла, у формі. І коментатор (блогер, взагалі-то) їх натягує регулярно. Ну, буває і його увідділок тягають
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Вам скільки років? Потрібно бути недорозвинутим, або депілом щоби провакуватт людей зі зброєю та при виконанні. Мало того коментатор має дуже низький рівень освіти. Поліцейський має право встановити відстань на яку особа не може до нього підійти. Порушення цієї вимоги межує із вчиненням злочину передбаченого ст.342 ККУ. Нариватись на кримінал, у чому тут розум? В США на нього вже наставили би ствол, а поліз би далі, просто пристрелили...
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там не було жодної провокації. 342 можете собі запхати...до кишеньки. підійде мент і 3чі попросить пострибати на місці. Не виконання=опору, і об асфальт, ага.

Хоча б вже 185КупАП тулили...але й там нюанс "непокора законному розпорядженню".

Право обмежувати доступ особи н авизначену територію, та інші обмеження, які має право застосовувати поліція визначені низкою міжнародних правових актів, до яких належать: 1.Європейська конвенція прозахист правлюдини і основоположних свобод від 01.11.1950 (затверджена членами Ради Європи). 2.Основоположні принципи застосування сили та вогнепальної зброїслужбовцями органів правопорядку ООН від 1990 року. 2. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку від 17 грудня 1979 р. В основоположних принципах застосування сили та вогнепальної зброї службовцями органів правопорядку ООН від 1990 року зазначено, що службовці органів правопорядку, в їх відносинах із затриманими особами або взятими під варту, не повинні застосовувати силу, крім випадків, коли це суворо необхідно для підтримки безпеки і порядку в установі, або коли їх особиста безпека є під загрозою

Мент просто даун, з комплексом вахтера. Та туди нормальні й не йдуть, зрештою...
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По перше навчись читати. Межує це не є склад, а поруч, недалеко. По друше, яка у тебе освіта і досвід роботи адвокатом? По третє, я написав хто там кончений і тупий довб.б. Дегенерати заради лайків заважають поліції працювати. Ти хоча би зрозумів які міжнародні норми мені виклав, про що вони і як застосовуються?
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Якщо у ЗУ внесуть, що мент має право вимагати від тебе стрибати, то так, а поки що це твій недолугий приклад. Раджу тобі поцікавитись як працює поліція у сусідніх країнах. У Чехії для прикладу. Там спецназ вибиває двері, і поки людина встигає підняти очі, перед нею бронещит та десяток стволів у голову націлені. Наступне, що вона пам'ятає це дивовижна поза на підлозі, два поліцейських за спиною кайданки застібають і його друг, з чорним пакетом на голові. Потім вони проводят огляд, виявляют наркоту, чипляють стрічку на двері і два дні отримують дозвіл суду на обшук. Після чого, вже із власником квартири та адвокатом оглядають знайдену раніше наркоту, і жоден адвокат там не доведе, що були якісь порушення і т.п. Так це Європа, а ви окуїли настільки, що заради тупої забави, лізете до поліцейських при виконанні, і розповідаєте їм таку куйню, що важко зрозуміти хто з вас більший дебіл.
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*буряк* ,скорей всего сепар-коллаборант ,отказавшийся выполнить законное требование ! Ребят надо поощрить
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А если бы не руцкий мир, не было бы никаких блокпостов. Вот уж услужили сиамские "братья".
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Цей блоу пост не на лінії рожмежування,це Україна,а в Україні треба діяти виключно по закону.
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То блок посту. А що робиться по всій України..Вчора Сабаков роздавав чергови новеньки авто недонскам ********** полюції і з цинизмом каже що їх поважає народ..10 % довіри до поліції це реальні цифри. Замість реформи ми маємо авківське ОЗУ і це правда. всей непотріб зосереджено в патрульній поліції Ковадли, Олійники вбивці, також є шахраї, садисти, брехуни подонки і мразі це є патрульна поліція в 80 %..
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Шо знову????
Так ось взяли просто і повалили на асфальт!!!
А за моє життя ніхто мене ні разу і не валяв!
Писаки хрінові, вічно видряпають сенсацію із гною!!!
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менты они такие
если то не сепар конечно Поліцейські на блокпості в Луганській області 9 травня повалили водія на землю і бризнули в обличчя "Тереном", - ДБР - Цензор.НЕТ 9764
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якщо мусора в Києві кричать "лажись , бандера !" ,то навряд чи там вони патріотичніші .
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Кременная - это глубокий тыл. Там на блокпосту постоянные поборы. "Дай хоть 100 грн на сигареты". Фу. Стыдно. Одно мудачье там службу несет, УБД зарабатывает
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У каждого действия должна быть причина, полицейские ведь не психопаты, их проверяли перед службой. Статья без причин, тупо не о чем.
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блок пост г- де ВИДЕО? если нет - полицАйских в кутузку... а если видео в наличии то какие проблемы обосновать законность своих действий?
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Мусора хоть и ******, но просто так не будут в рыло брызгать...учитывая особенности местного контингента...надо учитывать особенности Поліцейські на блокпості в Луганській області 9 травня повалили водія на землю і бризнули в обличчя "Тереном", - ДБР - Цензор.НЕТ 3966
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліцейські на блокпості в Луганській області 9 травня повалили водія на землю і бризнули в обличчя "Тереном", - ДБР
 
 
 
 
 
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