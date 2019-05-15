 Галас навколо інавгурації створений для того, щоб відвернути увагу від зняття недоторканності і скасування злочинної мажоритарки, - Березюк

Про це в кулуарах парламенту сказав лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Підтримка інтересу до безглуздої дати - це момент, щоб забути про інше. А має бути інша дискусія - про зняття недоторканності. Тому що вона фундаментальна. Якби парламент це прийняв, то у нього не було б проблем з виборцями. Так само, як і закон про вибори. Але депутати не можуть відпустити злочинну мажоритарку. Вони самі прямо говорять, що "підгодовували свої округи і не будуть їх віддавати". Вони більше бояться втратити мажоритарку, ніж розпуску парламенту", - сказав він.
Березюк нагадав, що парламент обіцяв зняти недоторканність ще в 2014 році, "спекулюючи на чистих емоціях".
"До речі, є дискусія з приводу інавгурації 19 числа, в день скорботи. Я вважаю, що якщо президент це вибрав, то це символ символів - заприсягтися перед живими в день, коли вшановують тих, хто віддав життя за те, щоб ми жили у вільній країні. Це дуже відповідально ... Я навіть радий, що така дискусія виникла. Тому що 80% населення навіть не знало б, що 19 травня - такий важливий день, коли потрібно подумати про минуле в контексті майбутнього", - додав нардеп.
И хоть бы одна сволочь сказала правду: "Из-за 73% ....звонов мы потеряли десятки миллиардов долларов потенциальных инвестиций в нашу экономику. Потому что ни один идиот в мире не станет инвестировать в страну где власть кардинально меняется каждые пять лет".
Отримали презЕдента, який отримує гроші з кремля, з якого ржуть і насміхаються бидлани з Тагіла, коли він рже з України, мови, культури та українців.
Не хотіли нормального президента, бо він багатий, в нього успішний бізнес, що платить мільярди податків і сотнями мільйонів вимірюється благодійність.
Отримали презЕдента, який збриває чорне бабло на корпоративах олігархів, за 30% ціни купляє в них особняки, працює через кіпрські офшори, всі фірми якого збиткові, і навіть не знає, яка ставка оподаткування в Україні.
Не хотіли нормального президента, бо президент не має мати бізнесу, незважаючи на те, що свій бізнес він віддав в траст всесвітньо відомій американській компанії.
Отримали презЕдента, який у не зовсім законний спосіб передав свій бізнес пасанам с района, щоб порулілі, поки його нема.
Отримали маріонетку олігарха, яка кричить, що всім треба подавати декларації, заробітчани мають платити 5% податку на все зароблене за кордоном за всі роки, а ЄСВ треба знову підняти до рівня, як то було за янека.
При цьому нуль претензій до олігархів…
А тепер замість того, щоб подивитися, як це чучало буде виконувати обіцянки та знижувати тарифи, підвищувати пенсії та садити олігархів, ці амеби вимагають ще й дати йому можливість сформувати більшість в ВР.» ©
Причем здесь то, кого выбрал народ сейчас?
Не нужно передергивать.
Доллар укрепляется ко всем основным валютам уже более полугода!!!
А гривна в настоящее время укрепляется по отношению к доллару.
Делайте выводы. Учите матчасть!
Поглядим какой ураган пройдётся по кадровым назначениям и доллару после начала правления клована.
Но, сразу после избрания клована сауды под благовидным предлогом свалили.
Мои искренние поздравления всем сотрудникам "Антонова" кто голосовал за коЗеманду. Светлый и чистый взгляд Разумкова теперь освещает им путь за пособием по безработице.
Саудовская делегация была в Киеве, по личному приглашнию Пороха. Смотрела самолёт, провела переговоры, бумаги подписала.
Увы...
Слава коЗеманде !
В СЛОВАКИИ прошел второй тур 16 МАРТА, инагурация - В ИЮНЕ. И словаки спокойно работают и ждут инагурацию . А В УКРАИНЕ У ЗЕБИЛОВ ( А МОДЕТ У хремля) - ИСТЕРИКА.
Не переживай, этим тоже поворовать хватит. Пристраивайся к корыту.
Где???????? Пять лет не хватило!
Истинную демократию предоствляет именно полностью мажоритарная система, где ты голосуешь за конкретного человека, которому поверяешь и жизненная позиция которого максимально совпадает с твоей.... В партийной системе никто, ни за что не отвечает....Кроме того голосуешь за одну партию, они проводят туда людей (не важно открытые или закрытые списки...) а потом начинается бегство в другие фракции....Да и покупать лояльность отдельных партии легче и дешевле, чем у сотни мажоритарщиков!
Подчинявшихся одному королю на магдебурском праве В Украине около 500 тоже самое
Успешно защищаясь от феодалов они помогали королю наводить порядок.Короли подчинив феодалов принялись за города.Деньги на войны между королями очень нужны были.Так создовалась Европа. Если воевать с корупцией то Киеву стоит создать независимые громады на максимальном и добровольном самоуправлении с переходом в республику громад.
Вот примерно о чем говорить стоит,о мриях. А тут можритарка, списки где преспектива.
Обратно все в общее корыто а потом попробуй отгони и все сначала по кругу. Пока не будет настоящих современных громад спроэктированных учеными но не политиками.И люди сами выберут и испытают,поделятся опытом.Когда то у нас было эфэктивное самоуправление