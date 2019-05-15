 Питання інавгурації Зеленського Рада розгляне в четвер першим, - Парубій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова парламенту Андрій Парубій.
"Я сподіваюся, сьогодні буде комітет, і ми (в четвер. - Ред.) розглядатимемо питання щодо інавгурації першим", - сказав він на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.
При цьому Парубій запропонував членам комітету з питань правоохоронної діяльності в середу почати розглядати законопроект щодо діяльності Державного бюро розслідувань, а в четвер завершити розгляд голосуванням за документ, після чого розглянути питання про призначення інавгурації.
Нині у Верховній Раді зареєстровано сім проектів постанови про дату інавгурації президента України.
Нагадаємо, комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради очікує в середу, 15 травня, отримати всі внесені постанови про інавгурацію. Однак постанови про дату інавгурації Володимира Зеленського можуть вносити в парламент до 17 травня.
этих 450 шариковых, после инаугурации - надо привлечь к криминальной ответственности, парубий должен сидеть точно))
Украина без президента уже скоро месяц, и, депутаны должны ответить за балаган и безвластие в стране, которым воспользовался мародер поросенко в своих преступных целях..
Сцуки, в 14-м пацаны в кроссовках воевали, похолодало - народ на термобельё деньги собирал, а ********* ещё к власти не пришла - а уже излишки нашла и трясётся от нетерпения, когда уже дерибан начинать.
**********.
Дайте деду срок -
Будет вам и белка,
Будет и свисток
Но судьба Свыни предопределена- срок, нары.
Його держава - росiя. Там бабло, там бiзнес, там солоденька ******* срака...
хоча...який з них фронт?...таке собі болото
Так що *********** не хвилюйтесь.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ N° 2.
Или: не мытьем, так катаньем.
Судя по количеству порохоботов в комментариях, будем судить о том, насколько я попала в точку.
Итак. Попытка сбрить наголо полномочия Президента Зеленского (а-ля Сыроид)- я считаю пока что неудавшейся. Но не все потеряно, Рада может к ней вернуться. Обрезание полномочий противоречит Конституции, а значит нужна просто позитивная Ухвала АК Суда.
К этому еще вернемся.
Что произошло вчера?
Судьи АКС вынели недоверие голове Суда- Шевчуку. Новая голова- будет мести совсем не по-новому. А по хорошо забытому старому. Судья из лояльных и к Порошенко, и к Януковичу.
Я роюсь в Законе о выборах Президента, который висит на сайте Президента и нахожу вот такую норму.
Ст. 9. Види виборів і порядок їх призначення.
1. Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими та ПОВТОРНИМИ.
2. Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України.
Ст. 10. Строки призначення виборів.
3. Повторні вибори Президента України призначаються Верховною Радою України в місячний строк з дня одержання подання Центральної виборчої комісії.
...
Казалось бы, ничего не вызывает подозрений.
Роюсь дальше. Закон про Вибори Президента від 05.03.1999.
Ст 15. Види виборів Презилента України.
4. Повторні вибори Президента України проводяться у випадках:
4) якщо особа після її обрання не набула мандата у порядку та у строк, встановлені Конституцією України та цим Законом.
НЕ НАБУЛА МАНДАТА У ПОРЯДКУ ТА У СТРОК.
...
Можно, конечно же громко рассмеяться, и возразить, мол, это же закон 99 года. В законе, который болтается у презилента Порошенко этой нормы нет...
НО! Дьявол всегда кроется в мелочах.
Дьявол кроется- я роюсь.
Закон 99 года дополнен. И в пунктах, которые изменены в марте 14 года, стоит такая пометка:
{Частину четверту статті 15 доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}
А пункт 3- это: "3) у разі коли вибори Президента України визнані такими, що не відбулися;"
Дальше, смотрим ст. 17 Строки призначення та проведення виборів.
8.Постанова Верховної Ради України про призначення повторних виборів приймається не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня внесення до Верховної Ради України відповідного подання Центральної виборчої комісії.
9. Виборчий процес повторних виборів Президента України розпочинається наступного дня після офіційного опублікування постанови Верховної Ради України про їх призначення.
Что интересно, пометки о внесенных изменениях в 14 году о том, что Рада назначает дату выборов не в 15-ти дневный, а в месячный срок после подання ЦВК, уже нет.
...
Опять таки, можно подумать, что это мелочи и несуразица. В 14 году куда-то делась норма про то, что "якщо особа після її обрання не набула мандата у порядку та у строк, встановлені Конституцією України та цим Законом."
Можно даже подумать, что она раньше была упразднена.
НО! Никогда не было, и вот опять.
Есть УХВАЛА СУДУ (Конституционного) от 23.04.13.
Про ВІДМОВУ у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 15 Закону про Вибори Президента.
...
Кто не понял, объясняю.
Депутаты в апреле 13 года (зачем-то) обратились в КС за разъяснением статьи о Повторном голосовании. Еще раз: "якщо особа після її обрання не набула мандата у порядку та у строк, встановлені Конституцією України та цим Законом."
Конституционный Суд отказал в разъяснении.
Вишенка на торте:
Членом КС, который отказал рассматривать Конституционность этой нормы была судья
Наталья Шапатала, которая со вчерашнего дня является Головой Конституционного Суда.
...
Теперь смотрите.
Рада затягивает сроки инаугурации и даже рассмотрение и голосование по формальным видвинутым датам в пику той, что назвал Зеленский. Тихим сапом они дотягивают до окончания срока Инаугурации и опытная Наталья Шапатала включает рычаг п.4 ст.15 Закона о Выборах Президента от 05 марта 1999 г.
Вуаля. Повторные выборы.
Кстати, если что, головой Верховного Суда теперь служит бывшая юрист компании Roshen Малашенко. Это кроме уже упомянутой мной "ручной" Шапатале.
Після дощику у четвер розглядайте.
А пока Зеленский не принёс извинения, лмчно для меня, это ЧМО!