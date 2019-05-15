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 Сальмонельоз у кафе в Миколаєві: 6 осіб у ​​лікарні, двоє - у важкому стані

У відвідувачів одного із закладів громадського харчування в Миколаєві діагностували сальмонельоз. Двоє з них перебувають у важкому стані, четверо - у стані середньої тяжкості.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської області.

"На цей час в обласній інфекційній лікарні перебувають шість пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою після вживання продуктів в одному із закладів громадського харчування. Стан здоров’я чотирьох пацієнтів оцінюється як середньої важкості, ще двох - у важкому стані", - повідомили медики.

П'ятьох хворих доставили в інфекційну лікарню машинами швидкої допомоги. Один постраждалий прийшов до приймального покою самостійно.

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Під час дослідження бактеріологічного матеріалу вдалося виділити збудника інфекційного захворювання - сальмонелу.

Медики закликають жителів Миколаєва бути обережними під час харчування в закладах громадського харчування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126932
 
 
 Топ коментарі
 
Почему? Нет контроля в государстве, ни общепита, ни магазинов, ни производителей пищевых продуктов.Люди травятся постоянно и Гройсмана это не волнует.
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Почему в таких новостях никогда не называют название заведений?
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Контроль или есть или его нет. Если в магазинах продают сливочное масло ,где его нет, а есть пальмовый дешевый маргарин, от которого в стране инфаркты миокарда и инсульты зашкаливают и люди вымирают как мухи, то разве это контроль? Это геноцид.
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Тут таких забредалок-наливаєк куча. При чому в самому центрі міста. Там в кухню зайти гидко, а вони працюють і процвітають.
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Почему? Нет контроля в государстве, ни общепита, ни магазинов, ни производителей пищевых продуктов.Люди травятся постоянно и Гройсмана это не волнует.
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Котроль є, але "рєшается" усе за пару копійчин, на місці. Та вже трохи складніш стало рішати. Особливо великим підприємствам.
Хоча... Заходжу який раз в Таврію-Б, а там горобці поживають фревольно. Є що поклювати і сирнути можна і не капає зверху. Ще не вистачає котів, що б насрали в крупах. До речі, який дурінь придмав так продавати крупи? Тупо висипали усе в один бак, іди гребись.
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Контроль или есть или его нет. Если в магазинах продают сливочное масло ,где его нет, а есть пальмовый дешевый маргарин, от которого в стране инфаркты миокарда и инсульты зашкаливают и люди вымирают как мухи, то разве это контроль? Это геноцид.
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Саме цього ЗХ. Зате є проти КАЗКИ по Декабристів, на розі під ролетами. І я за слова відповідаю.
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Почему в таких новостях никогда не называют название заведений?
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Медики призывают жителей Николаева быть осторожными при питании в заведениях общепита - это как? как пища, зараженная сальмонеллой отличается от безопасной? у нее другой вкус, цвет, она плохо пахнет, сальмонелла как-то заметна на поверхности еды? это надо все объяснить..., а может спрашивать у работников - вдруг признаются...
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больше всего в таких новостях возмущает "безимянность" заведения! Если в стране нет системы контроля, то хоть такая "слава" помогла бы задуматься собственников. Кроме того каждый день люди хотят по кафешкам, их просто надо предупреждать об опасности!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСальмонельоз у кафе в Миколаєві: 6 осіб у ​​лікарні, двоє - у важкому стані
 
 
 
 
 
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