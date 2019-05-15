 Сальмонельоз у кафе в Миколаєві: 6 осіб у ​​лікарні, двоє - у важкому стані

Про це Цензор.НЕТ повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської області.
"На цей час в обласній інфекційній лікарні перебувають шість пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою після вживання продуктів в одному із закладів громадського харчування. Стан здоров’я чотирьох пацієнтів оцінюється як середньої важкості, ще двох - у важкому стані", - повідомили медики.
П'ятьох хворих доставили в інфекційну лікарню машинами швидкої допомоги. Один постраждалий прийшов до приймального покою самостійно.
Під час дослідження бактеріологічного матеріалу вдалося виділити збудника інфекційного захворювання - сальмонелу.
Медики закликають жителів Миколаєва бути обережними під час харчування в закладах громадського харчування.
Хоча... Заходжу який раз в Таврію-Б, а там горобці поживають фревольно. Є що поклювати і сирнути можна і не капає зверху. Ще не вистачає котів, що б насрали в крупах. До речі, який дурінь придмав так продавати крупи? Тупо висипали усе в один бак, іди гребись.