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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (17075) санкції (2278) Євросоюз (2461) Климпуш-Цинцадзе (280)

 Україна розраховує, що Євросоюз продовжить санкції проти Росії ще на півроку, - Климпуш-Цинцадзе

У Києва немає підстав припускати, що Європейський Союз може зняти з Росії санкції. Україна має намір порушити питання про введення додаткових обмежувальних заходів проти РФ за роздачу російських паспортів на Донбасі.

Про це на брифінгу в Києві заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас немає підстав вважати, що європейські країни сумніватимуться в необхідності продовження санкцій. Тому думаю, що ми можемо розраховувати на те, що їх буде повністю на наступні півроку продовжено", - сказала І.Климпуш-Цинцадзе на брифінгу в середу в Києві.

Також вона зазначила, що Україна порушує питання про запровадження додаткових санкцій або інших обмежувальних заходів щодо РФ через видачу українським громадянам російських паспортів на непідконтрольній території Донбасу.

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Як повідомлялося, в Брюсселі міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив журналістам, що Україна готова відмовитися від дотримання Мінських угод у разі, якщо Євросоюз зніме санкції з Росії.

Водночас нинішній президент Петро Порошенко впевнений, що санкції проти РФ на червневому саміті Європейського Союзу буде продовжено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126929
 
   
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возможно это произойдет уже не при этой шлюховатой мамзеле
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У нас 1-2млн. рабов ездят горбатиться на стройках дач тем же самым генералам Рашки, шо убивают сыновей тех же строителей.
Какие ссанкции то? Климкин-Цыркадзе может только смешно унижаться, ибо похоже Сименс теперь будет совершенно спокойно поставлять и налаживать турбины в крым, ибо рукожёппы даже установить не могут.
Климпанула тут прям вся Европа об..... смеялась)
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на Европу они надеяися. а что вы, чмошники, сами делаете против росии.
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Помогают с транзитом нефти и газа, закупают уголь и массу товаров. Мало?
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Как шо? А рошенками сахарный диабет вызывают у кацапов.
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Весь этот бред про якобы какие то санкции уже невозможно слушать. Какие санкции? Где они? Если Порошенко с медведчуком продолжают качать рускую нефть и газ и увеличивают товарооборот, то о каких санкциях идёт речь? Все это дымовая завеса на словах, под прикрытием которой полностью слили интересы Украины.
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