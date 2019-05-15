 Україна розраховує, що Євросоюз продовжить санкції проти Росії ще на півроку, - Климпуш-Цинцадзе

Про це на брифінгу в Києві заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас немає підстав вважати, що європейські країни сумніватимуться в необхідності продовження санкцій. Тому думаю, що ми можемо розраховувати на те, що їх буде повністю на наступні півроку продовжено", - сказала І.Климпуш-Цинцадзе на брифінгу в середу в Києві.

Також вона зазначила, що Україна порушує питання про запровадження додаткових санкцій або інших обмежувальних заходів щодо РФ через видачу українським громадянам російських паспортів на непідконтрольній території Донбасу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна хоче оновити Угоду про асоціацію з ЄС, - Климпуш-Цинцадзе

Як повідомлялося, в Брюсселі міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив журналістам, що Україна готова відмовитися від дотримання Мінських угод у разі, якщо Євросоюз зніме санкції з Росії.

Водночас нинішній президент Петро Порошенко впевнений, що санкції проти РФ на червневому саміті Європейського Союзу буде продовжено.