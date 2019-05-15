 "Я не допущу, щоб ми були під лапою Путіна", - Марін Ле Пен

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Postimees.
"За всієї поваги, я вважаю, що ваше запитання - образа", - відповіла Ле Пен на запитання журналіста.
"Всю нашу історію ми боролися за свободу і тепер питати, чи перебуваємо ми у владі тієї чи іншої країни, - це неймовірна образа. Я захищаю інтереси своєї країни, а потім стою за інтереси Європи. Я не допущу, щоб ми були під лапою Путіна", - заявила Ле Пен.
"Що стосується Криму, у кожної держави має бути можливість вільно визначати свою дипломатію", - зазначила вона.
Вона також додала: якщо "одна європейська країна і її суверенітет потраплять у небезпеку, ми всі будемо поруч, щоб її захистити".
При цьому Ле Пен запевнила, що Росія не фінансує її партію.
"Це все брехня. Жоден європейський банк не був згоден видати нам кредит. Тобто ми були змушені клопотати про кредит по всьому світу. Просто сталося так, що російський банк погодився видати нам кредит на цю суму. Причому під дуже поганий відсоток. Ми отримали кредит, але ми виплатимо його", - пояснила політик.
Марін Ле Пен напередодні прибула до Естонії для переговорів з місцевими євроскептиками щодо формування фракції в Європейському парламенті.
И тут Остапа понесло
Тамо́женный сою́з, ТС - соглашение двух или более государств (форма межгосударственного соглашения) об отмене таможенных пошлин в торговле между ними, форма коллективного протекционизма от третьих стран. Таможенный союз предусматривает также образование «единой таможенной территории».
Введение Евросоюзом пошлин на украинскую металлопродукцию может привести к потере до полумиллиарда евро в год, сокращению рабочих мест и уменьшению отчислений в бюджет, считают в Федерации металлургов. По мнению экспертов, из-за пошлин отечественная продукция на рынках ЕС станет неконкурентоспособной.
Вместо дополнительных рынков сбыта - новые пошлины. Евросоюз преподнес сюрприз и уравнял соседку-Украину с санкционной Россией, азиатским Ираном и южноамериканской Бразилией. На часть произведенной в этих четырех странах продукции из металла ввели пошлины. В Украине больше всего пострадали предприятия, производящие горячекатные рулоны, которые используются в машиностроении и строительстве жилых домов.
При этом, как сообщают в Минэкономики, Украине удалось отстоять около 12 категорий товаров - на них таможенные меры ЕС распространяться не будут, а поставки продукции будут происходить в обычном режиме. И моя новость на 1,5 года более свежая.
Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2018 год вырос на 7,6% - до 4 трлн 36 млрд 48 млн рублей по сравнению с 3,75 трлн рублей на начало прошлого года. Об этом сообщается в материалах Минфина России.
Есть такое выражение "полезные идиоты". Ну вот какой идиот признается в том шо он идиот то?
Неа, таковых нету. Но то что в доме у этой бабы есть бюстик Сралина - не сомневаюсь. Же не шпа ма идиотси.
Сегодня в роли независимой от пуйла.
Так что - веры нет ни немцам, ни французам. Украина может полагаться только на Штаты (а теперь и они могут прекратить активную помощь, потому что до власти дорвалась рыговская сволочь).
Увы... Будущее печально.
.. если выберет нужное направление и будет дружить с богатыми и умными - свет в конце тоннеля , с отмороженными - край.....
🤗
є стара кацяпська пісня на цю тему
Марин Ле Пен продолжатель дела ОАС(Созданная противниками независимого Алжира из числа колонистов и французских офицеров Организация Секретная Армия) того времени - как то так - кому интересно почитайте сами - все может повториться ,на шо и расчитывают цапы
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Але наші системні "націоналісти" не кращі.