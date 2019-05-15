 Назва "Православна церква України" відсікає українців за кордоном, - Філарет

Про це він заявив у зверненні до всієї української пастви, оприлюдненому в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Чому ми не погоджуємося на назву Православна церква України, або в Україні. Тому що всі автокефальні церкви мають прикметникову назву... Лише нашу Церкву назвали не так, як інші - не Українська православна церква, а Православна церква України. Що за цим ховається? Це означає, що православні українці за межами України не належать до Української православної церкви. І про це сказано в Томосі", - заявив Філарет.
За словами почесного патріарха, православні українці, які проживають за межами України, обурилися цим, оскільки хочуть належати до своєї рідної Церкви.
"Всі автокефальні православні церкви зберігають за собою свою еміграцію, крім грецьких церков. Вся грецька діаспора канонічно підпорядковується Вселенському Патріарху. Тому і ми маємо називатися Українською православною церквою, а не Православною церквою України, щоб наша українська еміграція мала право належати до своєї рідної Церкви", - резюмував Філарет.
Раніше почесний патріарх Філарет заявив, що глава ПЦУ Епіфаній угодний Москві і закликав його "нічого не робити всередині церкви" без своєї згоди. А також пообіцяв боротися за церкву, незалежну і від Москви, і від Константинополя.
Глава ПЦУ Епіфаній, своєю чергою, заявив, що розколу в ПЦУ немає і не буде.
- как будто бы получил из кремля большой денежный транш...
Як саме?
и так 5-10 раз. пока не выбросят чепуху из головы. которая на плечах
ше війну хай зроблять через свої хлєбальники.
От тільки війна - для всіх, а біснування з мощами - лише для вірюючих.
Ти читав "ст. заповіт"? Сталін - гівнюк в порівнянні з вашим "бохом". раби? Не думаю, - раби в кубі!
Вкидає в коменти муєту, а пояснити не може.
Украинская Православная Церковь - национальная православная церковь украинцев
Православная Церковь Украины - церковь для православных.., пусть они и с Московии...
Но сейчас нужно объединять украинцев , под церковью созданной именно для украинцев..., потому что мы сейчас на грани...
Как пример Израиль - где все иудеи где бы они не жили служат именно Израилю...
Не только же нам "смешить весь мир.."
а у вас в Беларусь есть своя церковь? Все равно какая или только гундяевская?
Что ещё Филарет конструктивного предлагает?
Должен идти по делам...., да и тема скучной становится уже...
пока...
Вроде объяснил нормально:
- такое название = рабы Яхве за рубежом меньше отстегнут бабла
- а вот такое название - это уже более православно
А то что сам поп не верит в белиберду про летающих мужиков - "скромно упускается"
Че у нас так популярна "зрада"? Потому что. Вот и пример подоспел. что бы ни делали, но деньги нужно хранить в банке.... и все знают в какой
-----
зачем принимал награду..если все неправильно..
та ще цей Томос не дає і НІКОЛИ не дасть нашій церкві Патріархату - мрії Філарета про незалежну рівноправну церкву із представництвами по всьому світі!
шарудівши голосно шифером.
Ета.
А в кишені миша повісилась
УКрки.