 Назва "Православна церква України" відсікає українців за кордоном, - Філарет

Про це він заявив у зверненні до всієї української пастви, оприлюдненому в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чому ми не погоджуємося на назву Православна церква України, або в Україні. Тому що всі автокефальні церкви мають прикметникову назву... Лише нашу Церкву назвали не так, як інші - не Українська православна церква, а Православна церква України. Що за цим ховається? Це означає, що православні українці за межами України не належать до Української православної церкви. І про це сказано в Томосі", - заявив Філарет.

За словами почесного патріарха, православні українці, які проживають за межами України, обурилися цим, оскільки хочуть належати до своєї рідної Церкви.

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"Всі автокефальні православні церкви зберігають за собою свою еміграцію, крім грецьких церков. Вся грецька діаспора канонічно підпорядковується Вселенському Патріарху. Тому і ми маємо називатися Українською православною церквою, а не Православною церквою України, щоб наша українська еміграція мала право належати до своєї рідної Церкви", - резюмував Філарет.

Раніше почесний патріарх Філарет заявив, що глава ПЦУ Епіфаній угодний Москві і закликав його "нічого не робити всередині церкви" без своєї згоди. А також пообіцяв боротися за церкву, незалежну і від Москви, і від Константинополя.

Глава ПЦУ Епіфаній, своєю чергою, заявив, що розколу в ПЦУ немає і не буде.