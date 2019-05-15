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Все про:УПЦ КП (168) Філарет (172) ПЦУ (346)

 Назва "Православна церква України" відсікає українців за кордоном, - Філарет

Почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що "не сприймає" назви "Православна церква України" для помісної церкви. На його думку, вона відкидає належність до церкви православних українців, які проживають за кордоном.

Про це він заявив у зверненні до всієї української пастви, оприлюдненому в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Чому ми не погоджуємося на назву Православна церква України, або в Україні. Тому що всі автокефальні церкви мають прикметникову назву... Лише нашу Церкву назвали не так, як інші - не Українська православна церква, а Православна церква України. Що за цим ховається? Це означає, що православні українці за межами України не належать до Української православної церкви. І про це сказано в Томосі", - заявив Філарет.

За словами почесного патріарха, православні українці, які проживають за межами України, обурилися цим, оскільки хочуть належати до своєї рідної Церкви.

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"Всі автокефальні православні церкви зберігають за собою свою еміграцію, крім грецьких церков. Вся грецька діаспора канонічно підпорядковується Вселенському Патріарху. Тому і ми маємо називатися Українською православною церквою, а не Православною церквою України, щоб наша українська еміграція мала право належати до своєї рідної Церкви", - резюмував Філарет.

Раніше почесний патріарх Філарет заявив, що глава ПЦУ Епіфаній угодний Москві і закликав його "нічого не робити всередині церкви" без своєї згоди. А також пообіцяв боротися за церкву, незалежну і від Москви, і від Константинополя.

Глава ПЦУ Епіфаній, своєю чергою, заявив, що розколу в ПЦУ немає і не буде.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126926
 
   
 Топ коментарі
 
Петр Порошенко торжественно вручил Почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету Звезду Героя Украины.
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зачем принимал награду..если все неправильно..
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"Тепер віруючі будуть розхльобувати."

Як саме?
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.....пошёл вабанк, прёт всякую ахинею.....
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А со стороны этот старый пердун, действует так
- как будто бы получил из кремля большой денежный транш...
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Церковь не может иметь национальности, когда этот Альгейемер поймет?
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последствия удара кадилом.....осталось понять кто его так
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Нівіщо вірующі во Пєтра спамлять безневинні вислови?
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Філарет переходить у наступ. Звісно, все зроблено непродумано, через дупіту. Петі потрібна була перемога перед виборами.Тепер віруючі будуть розхльобувати.
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"Тепер віруючі будуть розхльобувати."

Як саме?
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например как в 32-33-хх
и так 5-10 раз. пока не выбросят чепуху из головы. которая на плечах
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Понятно. Утверждение "Тепер віруючі будуть розхльобувати" абсолютно необоснованная манипуляция.
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Та мені там побоку шо там хлебчуть вірюючі.
ше війну хай зроблять через свої хлєбальники.
От тільки війна - для всіх, а біснування з мощами - лише для вірюючих.
Ти читав "ст. заповіт"? Сталін - гівнюк в порівнянні з вашим "бохом". раби? Не думаю, - раби в кубі!
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Нарвяд чи Вася віруючий.
Вкидає в коменти муєту, а пояснити не може.
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ну вообще то логично...., если вдуматься в смыслы....

Украинская Православная Церковь - национальная православная церковь украинцев

Православная Церковь Украины - церковь для православных.., пусть они и с Московии...
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Вот именно - второе и логично, что могут все считать себя прихожанами независимо от национальности и места проживания...
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ВКЛ_это_мы_01 - если забыть слово украинцы, то да...

Но сейчас нужно объединять украинцев , под церковью созданной именно для украинцев..., потому что мы сейчас на грани...
Как пример Израиль - где все иудеи где бы они не жили служат именно Израилю...
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Сейчас нужно не смешить весь мир и, к тому же, такие заявления Филарета именно и разделяют украинцев...
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ВКЛ_это_мы_01 - а у вас в Беларусь есть своя церковь? Все равно какая или только гундяевская?
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Ты уже устал обсуждать заявление Филарета?
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ВКЛ_это_мы_01 - ага..., хочется и над вами посмеяться немного... Назва "Православна церква України" відсікає українців за кордоном, - Філарет - Цензор.НЕТ 2999

Не только же нам "смешить весь мир.."
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Т.е. у тебя нет желания разбираться в чём-то до конца?
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ВКЛ_это_мы_01 - отвечу на вопрос, если ты ответишь на мой..., а то как на допросе...

а у вас в Беларусь есть своя церковь? Все равно какая или только гундяевская?
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А у нас точно также, как Филарет, КГБ разделило компартию на две, делит беларусов на католиков и православных, автокефальная церковь преследуется.
Что ещё Филарет конструктивного предлагает?
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ВКЛ_это_мы_01 - времени нет....

Должен идти по делам...., да и тема скучной становится уже...
пока...
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Имел честь ехать в одном автозаке с батюшкой автокефальной белорусской церкви...
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мабуть чорти давно заіснували праваславіє і зробили з нього бізнес- проект
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А что не так то?
Вроде объяснил нормально:
- такое название = рабы Яхве за рубежом меньше отстегнут бабла
- а вот такое название - это уже более православно
А то что сам поп не верит в белиберду про летающих мужиков - "скромно упускается" Название "Православная Церковь Украины" отсекает украинцев за рубежом, - Филарет - Цензор.НЕТ 2093

Че у нас так популярна "зрада"? Потому что. Вот и пример подоспел. что бы ни делали, но деньги нужно хранить в банке.... и все знают в какой Название "Православная Церковь Украины" отсекает украинцев за рубежом, - Филарет - Цензор.НЕТ 1867
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шото сильно много филарета, мож получил новую методичку от гундяева.
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Петр Порошенко торжественно вручил Почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету Звезду Героя Украины.
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зачем принимал награду..если все неправильно..
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хорошо что я атеист, а то совсем запутал, шайтан.
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Филарет явно заслуживает инсульт от СБУ или анафему уже от Константинополя
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Кстати я вчера написал - нужно еще бат. солдиков выделить Филу. Ибо москва его ликвидирует, а скажет: ой, это "порох" или Зеля(выбрать по вкусу))
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Так и хочется спросить у Филарета: " А у вас брат в москве есть? " (с)
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Патріарху (при всій до Нього повазі) слід вгамувати особисті амбіції, та поступитись за-для єднання Української Церкви! Так він має шанс залишитись в Історії України Людиною, що зробила свій особистий внесок в скидання московитського ярма. (може і навпаки - стати пішаком на геополітичній путінсько-гундяївській дошці) ЗІ: сподіваюсь, що Філарет - Людина мудра! Все буде - Україна!
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как этому попу объяснить, что религия не имеет национальностей?
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Попробуйте это Порошенко объяснить
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...он тоже такго не говорил. Нет украинской религии и церкви, как утверждает Филарет. Есть "Православная Церковь Украины"
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Категорически с вами не согласен. Вся беготня с Томосом именно и объяснялась желанием иметь свою,национальную церковь. Подоплека то была другая, но публично именно это выставлялось во главу угла.
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не нужно путать национальную с церковью раположенную в Государсвте Украна. Именно в этом различие назвавний УП и ПЦУ.
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И как после этого мировому сообществу работать с Украиной, когда у нас сегодня одно, завтра другое! Замаразматил Филарет, в махновщину решил поиграть. СБУ нужно проверить его КГБешные корни
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это старческий маразм ., забыл уже, что совсем недавно это название было приемлемо
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отсечь уже пора самого Филарета. задрал уже!
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За рубеж украинцев отсекает нищета!
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Особиста влада все, держава ніщо! Навіть у церковників...
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Тобто УПЦ МП назва не заважає у нас тут хазяйнувати, а в нас вся справа у неправильній назві? Чи обіцянки пуйла потрапити до раю подіяли таки?
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найгірше що Томос зробив Філарет а мародер тупо попіарився для виборів(бидло схавало),

та ще цей Томос не дає і НІКОЛИ не дасть нашій церкві Патріархату - мрії Філарета про незалежну рівноправну церкву із представництвами по всьому світі!
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Для миші (зебіла), страшніше за кішку (Петра) звіра нема!!!!
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Дах неспішно їде в Філарета,

шарудівши голосно шифером.

Ета.
А в кишені миша повісилась
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Українська Православна Церква. УПЦ, РПЦ, БПЦ і т.д. Так і повинно бути. Православних церков багато і їх приналежність стоїть на першому місці
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Я думаю когда человек уезжает из Украины на ПМЖ, то ему глубоко похер как будет называтся церьковь в Украине.
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нарік, вколи йому вже щось, бо розвалить томос к єпєням ще до парламентських і зробить з ПОПи ще лузернішого, ніж яценюк...
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Оказывается для Филарета Нарик важней чем Томос.
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преподобные разборки подтверждают, что томос таки был термосом пороха.
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Як не соромно, хто повісив ярлик Петровському! Є у нього "погремуха", яка є у кожного, але він не сидів і не засуждквався. То чому Ви до нього прицепилися. Тому, що він меценат і будівник к українських церков? А ваш ху@ло десятки тисяч положив в Україні і сотні тисяч в Сірії, я не кажу скільки по всьому світу. Якщо дуже хочеться - то погавкайте!
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Когда в 1990 году умер митрополит Пимен , Филарет очень надеялся , что на трон союзного попа выберут его, но пролетел , избрали Алексия . Вот после этого он начал уходить от подчинения московии и ратовать за создание независимой Киевской митрополии (что очень правильно) , но опять пролёт. Переговоры о объединение православия Украины велись , но большинство поддерживали патриарха Владимира (в миру Романюк , диссидент , был осуждён по политическим статьям) У Филарета был с ним сильный конфликт. В 1995 году Патриарха Владимира нашли мертвым в батаническом саду , Смерть вроди была естественая но разговоры ходили разные , аж до заказухи его противниками. Похоронили его с боем у стен Софии Киевской. И вот у Филарета третий пролёт , крышу и сорвало. Забыл отче о грехах смертных , где гордыня , алчность одни из них. Ведь может остаться в истории как ПАТРИАРХ , но похоже и в четвёртый раз пролетит.
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РОМАНЮКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УБИЛИ, ТОЛЬКО ТЕ КТО И ЛЕХА КАЧИНСКОГО !!!
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ГЛАВНОЕ ЧТО ОН НЕ БОИТСЯ ГНИД КГБЭШНЫХ !!!
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По новому уставу ПЦУ запрещено открывать приходы за пределами Украины, так что диаспора в любом случае отсечена.
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Назвіть Усегалактична Церква України, скорочено: УсЦУ.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНазва "Православна церква України" відсікає українців за кордоном, - Філарет
 
 
 
 
 
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