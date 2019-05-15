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 Суспільство
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 Томос про автокефалію ПЦУ не може бути відкликаний Вселенським патріархом, - радник Порошенка Павленко

Томос про автокефалію Православної церкви України не може бути відкликаний Вселенським патріархом, якщо сама ПЦУ не наполягатиме на внесенні змін до документа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Радіо "Свобода" заявив 15 травня радник президента України Петра Порошенка, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко.

"І в томосі, і в статуті церкви є положення про те, що все, що відбувається в незалежній українській церкві, має відбуватися відповідно до томосу і до статуту. Якщо не буде порушено умов томосу, якщо церква не буде переглядати його і не буде вносити щодо положень томосу зміни, то ні про яке відкликання йтися не може", – наголосив фахівець.

Павленко також наголосив, що "президент Порошенко і держава не втручаються у внутрішні церковні відносини". Так радник президента прокоментував слова почесного патріарха ПЦУ Філарета, який заявив Радіо Свобода, що "Порошенко відступив від обіцяних домовленостей і фактично дав згоду на ліквідацію Київського патріархату".

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"15 грудня (перед проведення Об’єднавчого собору, результатом якого стало створення ПЦУ – ред.) було ліквідовано Київський патріархат як релігійне об’єднання, тобто об’єднання різних релігійних організацій, які складають Київський патріархат. Рішення про це було ухвалене Помісним собором Київського патріархату, і Міністерство культури в січні вже цього року, після отримання томосу завершило всі необхідні процедури, встановивши, що ані фактично, ані юридично Київський патріархат як церква не існує", – вказав Ростислав Павленко.

Міністерство культури України також заявило 10 травня, що Українська православна церква Київського патріархату припинила існування, коли увійшла до Православної церкви України.

Почесний патріарх ПЦУ Філарет наполягає, що "УПЦ Київського патріархату залишається зареєстрованою в державних органах".

Як повідомлялося раніше, почесний патріарх УПЦ КП Філарет хоче відновити Українську православну церкву Київського патріархату, яка в кінці минулого року увійшла до новоствореної Православної церкви України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126924
 
 
 Топ коментарі
 
зебилы - вот вам пример - петя уходит и все начинает разваливаться - зеля не кто и не чего не сможет сделать, для Украины - так будет во всех стратегических вопросах - роль личности не кто не отменял - прикольно правда?))))))))
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Вато, не кіпішуйте. Не повернуться українці в вашу секту. І кожна падлюка, яка перекручує слово Томос, не віруюча людина, а ЄРЕТИК.
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.....смотрел интервью с Филаретом на пр. неделе - так он рулить на верху хочет и что бы к нему приходили, кланялись и советовались, а к нему не ходят, почти не звонят и рулить не дают.....
......вот и замутил шнягу егосвятейшество.....
....тьфу ты!....
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Откуда вообще начались эти разговоры?
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Петруха як завжди зробив все через дупіту. Заплатив лише Стамбульським попам, і заплатив мало. Тому й не дали патріархат. А тепер очі прорізалися, і всі бачать, що воно якось вийшло не так як сподівалися.
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А "вєрующі во Пєтра"мають єдиний аргумант - спамити.
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петя ушел и теперь не кому их всех мирить - каждый тянет на себя - это и деньги и главное власть - она как наркотик - очень тяжело с нее спрыгнуть)))
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Это уже вообще анекдот, советник Президента страны в которой Конституцией Церковь отделена от государства решает вопросы патриархата другой страны, который также не имеет никакого формального отношения ни к своему государству, ни к Украине. Идите уже куда нибудь, намутили, а другим расхлебывать.
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Павленко также отметил, что "президент Порошенко и государство не вмешиваются во внутренние церковные отношения". Источник: https://censor.net.ua/n3126924\\\\\\\\

Гуглим "билборд томос", наслаждаемся как никто никуда не вмешивался.
Они там поехавшие все? советнички то. Давайте двоевластие - пусть два клоуна машут булавами, только один веропитек, а второй будет ролики выпускать.
И 100500 советников, а страну переименуем в "Советская Украина-Русь, но не Московского каганата".
Стыдно от этих поповских склок, ибо нормальные подумают что тут все такие - не дай сала, но дай лизнуть мощи рангом повыше. св. По*уил Жмеринский, или св. Дурифаний Альцгеймеровский. А есть же еще Смердослав Бердичевский старший. У нас мощей как грязи - любую дохлую корову засушить и есть стратегический запас "святоликов"
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Ну да, тогда Нарику прийдется деньги отдавать.
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Продолжается? Уже всё ясно, на Выход!!!
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Порошенко ради второго срока запустил грязные воровитые ручонки в религию....Вот теперь очередные проблемы для Украины. Они то о чём то явно договаривались с Филаретом, а потом видать как обычно кинули старика...
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.....смотрел интервью с Филаретом на пр. неделе - так он рулить на верху хочет и что бы к нему приходили, кланялись и советовались, а к нему не ходят, почти не звонят и рулить не дают.....
......вот и замутил шнягу егосвятейшество.....
....тьфу ты!....
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зебилы - вот вам пример - петя уходит и все начинает разваливаться - зеля не кто и не чего не сможет сделать, для Украины - так будет во всех стратегических вопросах - роль личности не кто не отменял - прикольно правда?))))))))
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Если тьі муслим и веришь в неверньіх, то у нас светское государство и не лезь со своимьі поясами в шашечку в наш монастьірь, наши уставьі тебя волновать не должньі
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Саме так,бо поміняли "шило на мило"! Пожалкуємо ще через зебілів,та хотілося б вірити.
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Роль особистості дуже велика, тим більше в такій країні. Ось Порошенко все робив, щоб українці отримали Томос і радів разом з вірянами. І Зеленський вніс свою лепту - він це обізвав Термосом. І це дійсність. Дві особистості, дві дії, Одна для народа, друга проти.
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Один большой авторитет не фраер он все видит.Пора бы это пете-безбожнику понять.
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Вато, не кіпішуйте. Не повернуться українці в вашу секту. І кожна падлюка, яка перекручує слово Томос, не віруюча людина, а ЄРЕТИК.
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Судя по проигрышу ПАПа на выборах и отсутствию осуществления стратегического направления государства, то эксперт никудышный.
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Меня умиляет хай порохолюбов: фундаментального Петю отправили нах... значит Земля налетит на небесную ось)))
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Всем надо объединяться, а не вносить раскол в государство.
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Так я думав, що вже об'єдналися. А тут Філарет...
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До чого тут "государство"? Ще не вистачало, щоб мракобєси лізли до держави!
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Развели Варфоломея похлеще вокзальных наперсточников. Филарет мастер на такие финты, хоть и давно из ума выжил.
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Томос об автокефалии Православной церкви Украины не может быть отозван Вселенским патриархом, если сама ПЦУ не будет настаивать на внесении изменений в документ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Радио "Свобода" заявил 15 мая советник президента Украины Петра Порошенко, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

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Вам там заниматься нечем?Занимайтесь армией и экономикой,стратеги ***.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоТомос про автокефалію ПЦУ не може бути відкликаний Вселенським патріархом, - радник Порошенка Павленко
 
 
 
 
 
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