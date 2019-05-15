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 Суспільство
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Все про:екологія (401) відходи (55)

 Студенти КНЕУ сортуватимуть відходи в гуртожитках спільно з рухом "Let’s do it, Ukraine"

13 травня відбулася презентація екологічного проекту "High School Recycling" для студентів КНЕУ. Завдання проекту - сприяти створенню можливостей для роздільного збору твердих побутових відходів у гуртожитках університету.

Організатором проекту став Всеукраїнський молодіжний рух "Let’s do it, Ukraine" за підтримки компанії "Mars Україна".

На початковому етапі проекту ініціативні студенти-волонтери відвідають літню школу екологічних проектів, пройдуть тренінги на сміттєвому полігоні та заводі з переробки сміття. З вересня ці ініціативні групи під кураторством експертів організації "Let’s do it, Ukraine" впроваджуватимуть роздільний збір відходів у власних гуртожитках. Організація надаватиме менторську підтримку, але практична реалізація проекту лежить на студентах: інформаційні кампанії та акції, організація процесів тощо. Завершиться проект конкурсом екологічних проектів у гуртожитках.

"У всьому світі, зокрема і в Україні, компанія "Mars" керується єдиною глобальною Метою, яка сформульована таким чином: "Світ, у якому ми хочемо жити завтра, починається з того, як ми ведемо бізнес сьогодні". Це означає, що вся наша поточна діяльність, соціальні проекти, співпраця з партнерами спрямовані на створення кращого майбутнього для всіх. У цьому контексті краще майбутнє неможливо уявити без чистої планети, здорової екології та дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Саме тому ми підтримали цей екологічний проект", - прокоментував Руслан Скиба, директор з корпоративних зв'язків "Mars України".

"Ми вже три роки реалізуємо проект зі школами "School Recycling" з роздільного збору відходів і цей новий проект є логічним розвитком нашої роботи з молоддю. Заплановані освітні та практичні тренінги дозволять нам передати ініціативним групам усі необхідні знання та навички, а завдяки підтримці компанії "Mars Україна" ми зможемо організувати невеликий конкурс екологічних проектів. Студенти КНЕУ - надзвичайно активні, і ми хочемо залучати їх і до інших активностей нашого руху - масових прибирань, екологічних патрулів на фестивалях тощо", - зазначила Людмила Осипчук, президент "Let’s do it, Ukraine".

Студенти КНЕУ сортуватимуть відходи в гуртожитках спільно з рухом Let’s do it, Ukraine 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126923
 
 
 Топ коментарі
 
Фигня, никто не будет парится с разделением мусора в общагах.
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За звичай це в кожному місті, але вони (бомжі) відбирають лише певне сміття і те яке дає більше їм коштів. Недолік від бомжів, вони розкидають сміття навколо контейнерів
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Фигня, никто не будет парится с разделением мусора в общагах.
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Дуже просто вирішується питання. Тариф за вивезення не розподіленого сміття в два рази вищий ніж за розподілене сміття. Економісти повинні знати, що таке економічний стимул.
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ну хоть какая то польза будет от министерства по образованием (они же учаться по учебникам Табачника), а то что в стане нет ни ОДНОГО мусороперерабатывающого завода не важно... кум жарь рыбу... так нет рыбы... ты жарь, а рыбу завтра подвезут.
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упаковку вьілизьівали и варили с нее бульйон
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У нас в городке бомжи занимаются сортировкой мусора, еще и конкуренция
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За звичай це в кожному місті, але вони (бомжі) відбирають лише певне сміття і те яке дає більше їм коштів. Недолік від бомжів, вони розкидають сміття навколо контейнерів
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Прикольно. Раньше в тех общагах молодежь бухала, в основном.. Молодежь сейчас значительно лучше.
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Поставят писсуары в туалетах,не?
🤗
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Дворники в мусоросборниках Харькова давно отбирают ходовые отходы.бутылки,пластик бумагу ,металлы,которые у них по мере накопления забирают фирмы,занимающиеся вторичной перереаботкой.Контейнеры для раздельного сбора практически пустуют.Гепа осталси без взвару..негодуеть и грозится перкопать главную площадь Харькова вщент. Студенти КНЕУ сортуватимуть відходи в гуртожитках спільно з рухом "Let’s do it, Ukraine" - Цензор.НЕТ 7280
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСтуденти КНЕУ сортуватимуть відходи в гуртожитках спільно з рухом "Let’s do it, Ukraine"
 
 
 
 
 
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