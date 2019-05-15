 Студенти КНЕУ сортуватимуть відходи в гуртожитках спільно з рухом "Let’s do it, Ukraine"

Організатором проекту став Всеукраїнський молодіжний рух "Let’s do it, Ukraine" за підтримки компанії "Mars Україна".

На початковому етапі проекту ініціативні студенти-волонтери відвідають літню школу екологічних проектів, пройдуть тренінги на сміттєвому полігоні та заводі з переробки сміття. З вересня ці ініціативні групи під кураторством експертів організації "Let’s do it, Ukraine" впроваджуватимуть роздільний збір відходів у власних гуртожитках. Організація надаватиме менторську підтримку, але практична реалізація проекту лежить на студентах: інформаційні кампанії та акції, організація процесів тощо. Завершиться проект конкурсом екологічних проектів у гуртожитках.

"У всьому світі, зокрема і в Україні, компанія "Mars" керується єдиною глобальною Метою, яка сформульована таким чином: "Світ, у якому ми хочемо жити завтра, починається з того, як ми ведемо бізнес сьогодні". Це означає, що вся наша поточна діяльність, соціальні проекти, співпраця з партнерами спрямовані на створення кращого майбутнього для всіх. У цьому контексті краще майбутнє неможливо уявити без чистої планети, здорової екології та дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Саме тому ми підтримали цей екологічний проект", - прокоментував Руслан Скиба, директор з корпоративних зв'язків "Mars України".

"Ми вже три роки реалізуємо проект зі школами "School Recycling" з роздільного збору відходів і цей новий проект є логічним розвитком нашої роботи з молоддю. Заплановані освітні та практичні тренінги дозволять нам передати ініціативним групам усі необхідні знання та навички, а завдяки підтримці компанії "Mars Україна" ми зможемо організувати невеликий конкурс екологічних проектів. Студенти КНЕУ - надзвичайно активні, і ми хочемо залучати їх і до інших активностей нашого руху - масових прибирань, екологічних патрулів на фестивалях тощо", - зазначила Людмила Осипчук, президент "Let’s do it, Ukraine".