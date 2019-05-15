 Через структури Кропачова біля стін Міністерства енергетики мітингують шахтарі Львівсько-Волинського басейну, - нардеп Бондар

Вони вимагають у держави виплатити борги із зарплати і купувати їхнє вугілля, пишуть Українські новини
За словами шахтарів, їм не виплатили зарплату за березень та квітень. Крім цього, є проблеми з реалізацією вугілля. За інформацією від народного депутата Михайла Бондаря, раніше все вугілля ЛВБ купувало підприємство Держвуглепостач, але після появи структур Кропачова ситуація різко змінилася.
"Держвуглепостач купував раніше те вугілля, яке добували на підприємствах ЛВБ і реалізовував на Центренерго. На жаль, зараз Держвуглепостач цього не робить, віддали це якимось приватним структурам так званого "смотрящего" Кропачова. Ці приватні структури теж спочатку брали львівське вугілля, а тепер мовчать. Вугілля накопичується на складах, і крім цього, у шахтарів немає грошей за свою реалізовану продукцію ", - підкреслив народний депутат.
Нагадаємо, на початку 2018 року державна компанія "Центренерго" заявляла про готовність викуповувати все вугілля державних шахт Львівсько-Волинського басейну. У листопаді минулого року народний депутат Михайло Бондар заявив, що через бізнесмена Віталія Кропачова державні шахти втрачають 1,6 мільярди гривень.
который возит уголь с данецка вместо покупки у вас во львове.
нах нужон ваш львовский уголь, если есть данецкий??
но мало того, возит с данецка, а пишет, что с ротердама!!!!
дебилы бл как сказал классик.
або у кацапів будуть купувати - так надійніше!
Это потужный мыролюбный реформизм. Это свинобизнес на народе Украины.
Короче, зачекайте ще місяць - будуть купувати... Ну, і ціна на електроенергію виросте з 1,68грн/квт десь так до 2грн...
Себестоимость добычи угля в ЛВБ $50-$60 что на много ниже Роттердам+. И покрывает не только затраты, но ещё позволяет получать прибыль.
А то би сам вийшов на площу до шахтарів, і дізнався, що саме вони вимагають купувати вугілля з ЛВБ саме за 4000грн/т;. - але ж ресурси в державного органу обмежені...
Я не знаю, з чого складається ота собівартість вугілля з ЛВБ - чи то низькою організацією праці на держшахтах ЛВБ, чи то необхідністю збагачення видобутого вугілля (з очищенням) - а це може і призводити до підвищення ціни вдвіччі, чи необхілністю затрат для додаткових проходок (введеня в експлуатацію нових лав) чи ще там якісь причини - але основна проблема саме в ціні вугілля!
https://gordonua.com/ukr/news/money/-golova-nezalezhnoji-profspilki-girnikiv-donbasu-jakshcho-ne-pidvishchiti-tsinu-na-vugillja-derzhavnih-shaht-voni-zupinjatsja-879922.html
До Донецкой области они еще очень не скоро доберуться
Зачем невыгодные шахты когда есть выгодные?
Германия все закрывает
Например, при Овоще они к чертям порезали государственный Червоноградский ГОК (Горно Обогатительный Комбинат), единственный на весь западный регион. И весь уголёк возили с запад Украины на донецкий ГОК. Прикиньте логистическую составляющую западного угля.
Т.е. идея убить западную добычу угля они уже очень давно лелеют.
не - не слышали
Сделайте это прибыльным и ему все равно что строить
Кстати новых фахт он не строит
Сами сибите и в инете строчите и все что вам надо чтобы никто ничего не делал