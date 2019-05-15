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 Суспільство
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Все про:мітинг (473) шахтарі (104)

 Через структури Кропачова біля стін Міністерства енергетики мітингують шахтарі Львівсько-Волинського басейну, - нардеп Бондар

Майже 200 шахтарів вугільних підприємств Західної України зібралися біля будівлі Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Вони вимагають у держави виплатити борги із зарплати і купувати їхнє вугілля, пишуть Українські новини

За словами шахтарів, їм не виплатили зарплату за березень та квітень. Крім цього, є проблеми з реалізацією вугілля. За інформацією від народного депутата Михайла Бондаря, раніше все вугілля ЛВБ купувало підприємство  Держвуглепостач, але після появи структур Кропачова ситуація різко змінилася.

"Держвуглепостач купував раніше те вугілля, яке добували на підприємствах ЛВБ і реалізовував на Центренерго. На жаль, зараз Держвуглепостач цього не робить, віддали це якимось приватним структурам так званого "смотрящего" Кропачова. Ці приватні структури теж спочатку брали львівське вугілля, а тепер мовчать. Вугілля накопичується на складах, і крім цього, у шахтарів немає грошей за свою реалізовану продукцію ", - підкреслив народний депутат.

Нагадаємо, на початку 2018 року державна компанія "Центренерго" заявляла про готовність викуповувати все вугілля державних шахт Львівсько-Волинського басейну. У листопаді минулого року народний депутат Михайло Бондар заявив, що через бізнесмена Віталія Кропачова державні шахти втрачають 1,6 мільярди гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126921
 
 
 Топ коментарі
 
идете у ахмета митингуйте, скажите спасибо мальдивскому партнеру ахмета,
который возит уголь с данецка вместо покупки у вас во львове.

нах нужон ваш львовский уголь, если есть данецкий??

но мало того, возит с данецка, а пишет, что с ротердама!!!!

дебилы бл как сказал классик.
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А шо ПЭТЯ и ГРОСЯ кому то должны? не может быть. Да посмотрите на рожи, иконы с них надо МАЛЮВАТЬ.
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Мелкие какие то свинарчуки, а вот на Банковой покрупнее таки будуть.
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идете у ахмета митингуйте, скажите спасибо мальдивскому партнеру ахмета,
который возит уголь с данецка вместо покупки у вас во львове.

нах нужон ваш львовский уголь, если есть данецкий??

но мало того, возит с данецка, а пишет, что с ротердама!!!!

дебилы бл как сказал классик.
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так миненерго и есть структурное подразделение рошено-детека, разве что часть зп получает из наших налогов
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А шо ПЭТЯ и ГРОСЯ кому то должны? не может быть. Да посмотрите на рожи, иконы с них надо МАЛЮВАТЬ.
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пацан) хоче заробити, от і не купує вугілля, чекає коли не буде де зберігати...
або у кацапів будуть купувати - так надійніше!
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Шахтарі голодують, а Пеця і компанія на цьому роблять бізнес, видумують всякі схеми, щоб дурачити народ і набивати офшори.
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а что они хотели?
Это потужный мыролюбный реформизм. Это свинобизнес на народе Украины.
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А чому ніхто не повідомляє ціни на вугілля "угольных предприятий Западной Украины"??? А, може, собака саме в цьому зарита? Бо собівартість львівського вугілля складає десь 4000грн/т; а діюча (поки що) формула "Ротердам+" не дозволяє закупати вище 3000грн/т.
Короче, зачекайте ще місяць - будуть купувати... Ну, і ціна на електроенергію виросте з 1,68грн/квт десь так до 2грн...
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Не надо киздеть и повторять российские статьи.
Себестоимость добычи угля в ЛВБ $50-$60 что на много ниже Роттердам+. И покрывает не только затраты, но ещё позволяет получать прибыль.
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Ага, зебот, понятно, киздиш, навіть всупереч логіці. Оскільки було би "себестоимость в ЛВБ $50-$60" - купували би в них за глаза, а не везли би з Пенсільванії, чи з Австралії.
А то би сам вийшов на площу до шахтарів, і дізнався, що саме вони вимагають купувати вугілля з ЛВБ саме за 4000грн/т;. - але ж ресурси в державного органу обмежені...
Я не знаю, з чого складається ота собівартість вугілля з ЛВБ - чи то низькою організацією праці на держшахтах ЛВБ, чи то необхідністю збагачення видобутого вугілля (з очищенням) - а це може і призводити до підвищення ціни вдвіччі, чи необхілністю затрат для додаткових проходок (введеня в експлуатацію нових лав) чи ще там якісь причини - але основна проблема саме в ціні вугілля!
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тупые шахтёры, надо было провести акцию и закидать министерство или ромашками или фиалками.... оно бы красиво смотрелось по ТВ
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Как вариант - веночками на гробиках.
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А где свиноботы с умными речами, что это зэбилы разваливают украинские предприятия в пользу донецкого и российского уголька. Впрочем как и ВПК и атомное топливо и дизельное топливо и многое другое. Вопрос - а что в Украине уникального создали власти за последние 5 лет? Уникальную смесь олигархов-коррупционеров.
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как что? а 149 мыролюбных свинореформы? а потужное перемещение грузов на дамбасе? а снабжение крысьчан электрикой и газом? а 3003 мыролюбных перемирия?
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Карпачев открыл лавы на украинской территории
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Ахметов саботирует угольную отрасль Украины, это падло не должно иметь право импортировать уголь пока есть его избыток у нас, на наших шахтах, или уголь из Роттердама дешевле... я думаю это одно из заданий России для Ахметова убить угольную отрасль западного региона...
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если уголь из роттердама дороже, то никто не мешает львовянам продавать его в роттердам
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Кроме Ахметова и Порошенко у которых договорняк, чтоб задушить отрасль в западном регионе...
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а может лучше на западе открывать производства западных инвесторов?

До Донецкой области они еще очень не скоро доберуться

Зачем невыгодные шахты когда есть выгодные?

Германия все закрывает
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Они ещё при яныке это делали.

Например, при Овоще они к чертям порезали государственный Червоноградский ГОК (Горно Обогатительный Комбинат), единственный на весь западный регион. И весь уголёк возили с запад Украины на донецкий ГОК. Прикиньте логистическую составляющую западного угля.

Т.е. идея убить западную добычу угля они уже очень давно лелеют.
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во-во, логістика може впливати на ціну вугілля, сам визнав, зебот.
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Мелкие какие то свинарчуки, а вот на Банковой покрупнее таки будуть.
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Около 200 шахтеров угольных предприятий Западной Украины Источник: https://censor.net.ua/n3126921-вы епанулись окончательно где Западная Украина на карте мира???? -может запад Украины, деб@лы бл;ть
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для начала "конкуренции" в энергетике нужно устранить монополиста и наверно высший менеджмент его конторы, физически, до тех пор у этой страны шансов почти нет
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шанс этой страны - закрыть нахер все шахты и развивать современные производства
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это здорово, но пока эл эн никто не отменил, а особенно тепловые маневровые мощности на фоне растущей альтернативной энергетики
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манеевровые мощности для альтернативной энергетики это ГАЭС, акамуляторы но никак не уголь
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кстати у них там горы - лучше бы эти шахтеры ГАЭС строили. - толку было бы больше
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а вода есть ?) гор мало) гаэс много денег стоит, где их рожать ?) да и рыжий с порохом против будет, доходы упадут, акумы пока ж фантастика ?
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рыжий вон солнечные электростанции делает и ниче
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какой нах разрыв?

Сделайте это прибыльным и ему все равно что строить

Кстати новых фахт он не строит
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я понял твою странную идею))) мож просто-дать ахмету денег ??? зачем еще что-то строить??? ты реально ярый фанат олигархо-монополии? просто тупой ? или на зарплате у рыжего сепара ??? ставлю на последнюю версию )))
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а тебе кто строить не дает? Строй

Сами сибите и в инете строчите и все что вам надо чтобы никто ничего не делал
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лугандонские шахтеры сразу нах... даже без рассматрения. паРашенский паспорт в зубы и на кузбасс
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Ага, от, Насалик і розказує деякі деталі: "нам трохи притримав бюджетний комітет, коли ми переводили кошти, тільки чотири дні тому отримали висновок про перекидання коштів. Є бюрократичні затримки, але ми вийшли сьогодні, казначейство переказало більше ніж 316 млн, питання практично закрито..." Отже, компенсція з держбюджету високої собівартості львівського вугілля існує. А, значить, все ж таки - проблема в ціні.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЧерез структури Кропачова біля стін Міністерства енергетики мітингують шахтарі Львівсько-Волинського басейну, - нардеп Бондар
 
 
 
 
 
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