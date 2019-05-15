 Будемо "закручувати гайки" в питаннях паркування. Наступного місяця вже будуть штрафи та евакуація авто, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на прес-конференції у вівторок.
"Ми будемо "закручувати гайки" в питаннях паркування - незаконно паркуватися, особливо в центрі міста під знаками, які забороняють паркування, буде дорого", - зазначив він, пославшись на те, що подібна практика існує в усіх європейських столицях і великих містах.
За словами В.Кличка, посилення контролю за паркуванням також охоплює роботу інспекторів, які вже пройшли всі стадії підготовки.
"Штат інспекторів уже повний. Зараз у тестовому режимі ми повідомляємо водіїв про порушення правил паркування, наступним кроком буде штраф та евакуація авто. Вже наступного місяця", - наголосив мер Києва.
За його словами, місто пропонуватиме альтернативу автомобільному транспорту.
"У цьому напрямку ми пропонуватимемо доступний сервіс: зараз будуємо нові велодоріжки, пропонуємо альтернативи. Але єдиний метод розвантажити центр міста від автомобілів - зробити паркування авто в центрі міста набагато дорожчим. Зараз будуємо перехоплювальні паркінги, щоб можна було залишати авто на в'їзді в місто і користуватися громадським транспортом для пересування містом", - наголосив В.Кличко.
Водночас, на скільки підвищаться штрафи за порушення правил паркування, мер не уточнив, заявивши лише, що це коштуватиме водіям "дорого".
Только к метро сырец и на улицу Щусева понадобится штук 20 ежедневно.
Кличко делает то же самое. Так что все в порядке.
Быдлякам типо тебя западло поставить свое ведро возле развалин кинотеатра Гагарина, надо бросить посреди дороги
Такое ведро как у меня вряд ли у тебя когда- нибудь будет.
Про быдляка и так понятно, кто здесь оно )
Макароны поел?
А хоть новый глобус Киева купил?
Опять китайский?
Мало того, ещё и киевлян подставил, выступая от их имени. Хотя , судя по твоему интеллекту, ты сам в Киеве не так уж и давно.
хто буде робити в Києві шось за так !
В Вене именно парковок, хоть и платных, в центре много?
Во всей Европе решили просто - любая улица в центре города - и есть платная парковка. Кроме дворов домов, где имеют право парковаться только жители, а чужую машину увезут эвакуатором.
Все. Ничего бесплатного. Хочешь заехать в Центр - плати, или оставляй машину за несколько километров и едь общественным транспортом.
встановлюй електро бойлер)))))
вот где боксеру работы непочатый край!!!
а весь центр забит штамппованым железом с лохо-центров
На Теремках, например, после открытия метро, все близлежащие улочки и дворы забиты.
Причем некоторые (особо одаренные) бросают машины, игнорируя не только ПДД, но и какой-либо здравый смысл, откровенно насрав на то, что они создают огромные проблемы другим участникам движения.
Ежедневно наблюдаю, как каждый третий норовит по тротуару подвезти свою Галю прямо до входа, а потом выруливает задним ходом.
не каждій может смотреть в завтрашний день...