 Будемо "закручувати гайки" в питаннях паркування. Наступного місяця вже будуть штрафи та евакуація авто, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на прес-конференції у вівторок.

"Ми будемо "закручувати гайки" в питаннях паркування - незаконно паркуватися, особливо в центрі міста під знаками, які забороняють паркування, буде дорого", - зазначив він, пославшись на те, що подібна практика існує в усіх європейських столицях і великих містах.

За словами В.Кличка, посилення контролю за паркуванням також охоплює роботу інспекторів, які вже пройшли всі стадії підготовки.

"Штат інспекторів уже повний. Зараз у тестовому режимі ми повідомляємо водіїв про порушення правил паркування, наступним кроком буде штраф та евакуація авто. Вже наступного місяця", - наголосив мер Києва.

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За його словами, місто пропонуватиме альтернативу автомобільному транспорту.

"У цьому напрямку ми пропонуватимемо доступний сервіс: зараз будуємо нові велодоріжки, пропонуємо альтернативи. Але єдиний метод розвантажити центр міста від автомобілів - зробити паркування авто в центрі міста набагато дорожчим. Зараз будуємо перехоплювальні паркінги, щоб можна було залишати авто на в'їзді в місто і користуватися громадським транспортом для пересування містом", - наголосив В.Кличко.

Водночас, на скільки підвищаться штрафи за порушення правил паркування, мер не уточнив, заявивши лише, що це коштуватиме водіям "дорого".