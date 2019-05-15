 Рада сьогодні розгляне законопроекти щодо ратифікації, соцзахисту дітей та антикорупційної політики

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На засіданні також народні депутати мають розглянути у першому читанні законопроект 2003а "Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо зменшення терміну оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування".
Як вказано в порядку денному, Рада планує розглянути проекти постанов про призначення декількох парламентських слухань. Зокрема, "Державна природоохоронна політика України: стан, перспективи розвитку та шляхи співпраці з громадянським суспільством" (проект постанови №9485), "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні" (№10034). Депутати також мають ухвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: "Запобігання та протидія дискримінації жінок з вразливих соціальних груп" (проект постанови №9408).
Традиційно в середу Рада розгляне блок питань ратифікацій.
Окрім того, депутати мають розглянути проекти постанов, що стосуються адміністративно-територіального устрою Донецької області, зокрема щодо встановлення меж окремих районів.
Також у першому читанні депутати планують розглянути законопроекти №5054 щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист, та №2545 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності судді".
У другій половині дня депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.
(а если без шуток - то такое позорище позорное... или....як не наївсь - то не налижешся!!!)
И называя кого то мародером до выборов и на этом играя - сразу после выборов на вопрос узеленским как вы собираетесь поднимать зарплаты в АТО сказать что в армии есть много избыточного имущества которое нужно продать
Вот где позорище так реальное позорище
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Вместо штрафа будут награждать .
Пойти в соседний отдел..там специально для вас спички поштучно продают.....
вы свинарчуки продали свою совесть,и сидеть таки вам придется..
ВЖЕ 25 ДІБ, ЯК В УКРАЇНІ ЗНИКЛА КОРУПЦІЯ
Телевізори з ************ мовчать з цього приводу, наче у ротах в них щось.
По Украине да.....- воровство, кумовство, коррупция и маразм был и есть....
Вопрос только в том, что это использовали другие воры, что бы привести к власти своего марионетку...
Вот где печаль...
Скорее всего Зельц хочет что бы про него все забыли. Как то само рассосётся. Глядишь и он скоро будет "паном президентом" на 1+1 кривляться со сцены. Короче Зеленский давно уже 73% и 25% посылает на х что бы только от него отстали. Игра это была
Порошенко присвоил Генерала армии своему охраннику, который прослужил в армии неделю
13 мая президент Украины Петр Порошенко секретным указом присвоил звание генерал-лейтенанта своему охраннику Юрию Федорову.
Комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, на 15 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об это заявили в регламентном комитете Рады. Источник: https://censor.net.ua/n3126727
В чём дело? Срок уже прошёл?