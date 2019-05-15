 Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Говорячи про реакцію Москви на події в УПЦ Філарет зазначив, що Москва задоволена станом справ в УПЦ: "Те, чого вона не могла досягти різними зусиллями, досягає зараз справами нинішнього Предстоятеля УПЦ. Жодної критики на адресу митрополита Епіфанія немає. Значить, Москві угодне таке керівництво".
Також Патріарх підкреслив, що зараз сповільнився, або і зовсім припинився перехід парафій Московського Патріархату в Українську Православну Церкву, а переходу архієреїв Московського Патріархату не було після отримання Томосу про автокефалію.
"Тому Москва може радіти. Всі православні Церкви, як не визнавали, так і не визнають Українську Православну Церкву, крім Вселенського Патріарха, незалежно від того, в якому статусі вона: чи то в статусі митрополії, або в статусі патріархату", - додав Філарет.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на спільне з патріархом богослужіння у Володимирський собор вчора з'явилися тільки четверо єпископів з більш ніж 60 запрошених. Запрошення на святкування були надруковані на бланках Київського патріархату і підписані "патріархом Київським і Всієї Руси-України" Філаретом.
Більш того, в запрошеннях було написано, що 14 травня це свято відзначає саме УПЦ КП, а про Православну церкви України (ПЦУ) не було ні слова.
Правительство УНР - супер дипломаты по сравнению с теперешними. Навалить столько подарков и ...... быть пониженными в звании. Вместо Петрополии, получили ************.))
Никакой критики в адрес митрополита Епифания нет. Значит, Москве угодно такое руководство".
Никакой критики в адрес Зеленского нет. Значит, Москве угодно такое руководство".
возглавил, чтобі угробить и пропиариться с томас туром. и удовлетворить резидента в мордоре.
Может Епифаний и угоден Москве, но разрушать Томос, который с таким трудом достался Украине, тоже не вариант.
Томос не метрополия. Томос разрешает, более того, закрепляет право чужестранным православным церквям присутствовать на своей территории.
Говоря другим языком, Томос закрепил присутствие РПЦ на территории Украины.
То́мос (греч. τόμος - «кусок»; «том» от «резать», «делить») - указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства. ...
В частности, путём издания томоса некоторой части «материнской» (кириархальной) церкви предоставляется автономия в управлении или автокефалия.
В Византийской империи Церковь возглавляли четыре Патриарха: епископы Константинополя (см. Константинопольские патриархи), Александрии, Антиохии и Иерусалима.
С возникновением самостоятельных славянских государств (Болгария, Сербия) и обретением автокефалии их Церквами во главе их также становились патриархи.
Киевская митрополия до 1458 года
Распространению христианства на Руси способствовало её соседство с христианской державой - Византийской империей. Известно, что христианская община существовала в Киеве уже во второй половине IX века.
Киевская великая княгиня Ольга в 957 (или 954/955) году приняла крещение в Константинополе.
Первые пять столетий Русская церковь была одной из митрополий Константинопольского патриархата. Возглавлявший русскую иерархию митрополит назначался Константинопольским патриархом из греков и первоначально титуловался митрополит Руси
Кроме собственно Киевской, образовывались другие епархии: в Белгороде, Великом Новгороде, Ростове, Чернигове, Владимире-Волынском, Полоцке, Турове. Епархиальные епископы избирались на местах соответствующими удельными князьями или вече (в Великом Новгороде с середины XII века) - как правило, русские.
Автокефальная церковная организация с центром в Москве де-факто была основана в 1448 году, когда русские епископы самостоятельно, без участия Константинопольского патриарха, избрали и поставили Иону митрополитом и предстоятелем Русской церкви.
В России первый патриарх был поставлен московским Собором под председательством патриарха Константинопольского Иеремии II в 1589 году.
В 1686 году патриархом Константинопольским Дионисием IV предоставлен томос о присоединении Киевской митрополии к Московской патриархии (март 1686 - 17 октября 1687 года). 11 октября 2018 года Синод Константинопольского патриархата отменил это решение.
В общем РПЦ, это церковь которая зародилась на Руси в Киеве, а не в Московии. Поэтому она как бы и не является иностранной. А томос не "закрепляет право чужестранным православным церквям присутствовать на своей территории", а дал ей право на смену подчиненности и возврат "в лоно матери-церкви", отменив томос о присоединении Киевской митрополии к Московскому патриархату.
Всю жизнь интриги.Почему не проходит?
Не позорьте старика!