 Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Говорячи про реакцію Москви на події в УПЦ Філарет зазначив, що Москва задоволена станом справ в УПЦ: "Те, чого вона не могла досягти різними зусиллями, досягає зараз справами нинішнього Предстоятеля УПЦ. Жодної критики на адресу митрополита Епіфанія немає. Значить, Москві угодне таке керівництво".

Також Патріарх підкреслив, що зараз сповільнився, або і зовсім припинився перехід парафій Московського Патріархату в Українську Православну Церкву, а переходу архієреїв Московського Патріархату не було після отримання Томосу про автокефалію.

"Тому Москва може радіти. Всі православні Церкви, як не визнавали, так і не визнають Українську Православну Церкву, крім Вселенського Патріарха, незалежно від того, в якому статусі вона: чи то в статусі митрополії, або в статусі патріархату", - додав Філарет.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на спільне з патріархом богослужіння у Володимирський собор вчора з'явилися тільки четверо єпископів з більш ніж 60 запрошених. Запрошення на святкування були надруковані на бланках Київського патріархату і підписані "патріархом Київським і Всієї Руси-України" Філаретом.

Більш того, в запрошеннях було написано, що 14 травня це свято відзначає саме УПЦ КП, а про Православну церкви України (ПЦУ) не було ні слова.



