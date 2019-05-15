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Все про:УПЦ КП (168) Філарет (172) Епіфаній (147) ПЦУ (346)

 Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві

Почесний Патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Говорячи про реакцію Москви на події в УПЦ Філарет зазначив, що Москва задоволена станом справ в УПЦ: "Те, чого вона не могла досягти різними зусиллями, досягає зараз справами нинішнього Предстоятеля УПЦ. Жодної критики на адресу митрополита Епіфанія немає. Значить, Москві угодне таке керівництво".

Також Патріарх підкреслив, що зараз сповільнився, або і зовсім припинився перехід парафій Московського Патріархату в Українську Православну Церкву, а переходу архієреїв Московського Патріархату не було після отримання Томосу про автокефалію.

"Тому Москва може радіти. Всі православні Церкви, як не визнавали, так і не визнають Українську Православну Церкву, крім Вселенського Патріарха, незалежно від того, в якому статусі вона: чи то в статусі митрополії, або в статусі патріархату", - додав Філарет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філарет закликає Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на спільне з патріархом богослужіння у Володимирський собор вчора з'явилися тільки четверо єпископів з більш ніж 60 запрошених. Запрошення на святкування були надруковані на бланках Київського патріархату і підписані "патріархом Київським і Всієї Руси-України" Філаретом.

Більш того, в запрошеннях було написано, що 14 травня це свято відзначає саме УПЦ КП, а про Православну церкви України (ПЦУ) не було ні слова.

Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві 01
Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126913
 
   
 Топ коментарі
 
Старопердический маразматик🐴
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в комментариях к новости про Филарета и Епифания - больше Порошенко, чем Филарета и Епифания. Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві - Цензор.НЕТ 1740
ЗЕботы, когда же вы выйдете из транса ? Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві - Цензор.НЕТ 7966
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И за управление, турки прихватили пару капищ в Киеве. А писали тут что еще и зарубежные притоны КП теперь отслюнявливают бабло Варфовломею Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві - Цензор.НЕТ 6283
Правительство УНР - супер дипломаты по сравнению с теперешними. Навалить столько подарков и ...... быть пониженными в звании. Вместо Петрополии, получили ************.))
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не всі вчителі з гідністю сприймають те, що учні їх переросли. от і все
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Бога нет. Интернет правит миром. Староверы молятся на зомбоящик. Этот мир уже не спасти... 😕
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GPS есть бог-всех видит, всем помогает Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві - Цензор.НЕТ 9411
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Навіщо це робить Філарет? Не можу зрозуміти. Якраз його виступи вигодні москві. Це якраз він хоче зробити розкол. Інші патріархати думають про спільні молитви (не все робиться в один день), а він цим відлякує їх. Вони вже нас бояться, бо не розуміють, що від нас чекати!
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Очень больно, когда тебя в 90 лет отлучают от корыта. "Верните корыто, гады", - кричит почетный патриарх.
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Так Епифаний московский батюшка? Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві - Цензор.НЕТ 1665 А Филарет кто? Запутаться можно в этих тонкостях.
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Шо значит недофинансирование прихода Филарета, сразу мацква
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Четкая логика:
Никакой критики в адрес митрополита Епифания нет. Значит, Москве угодно такое руководство".

Никакой критики в адрес Зеленского нет. Значит, Москве угодно такое руководство".
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Вы плохо смотрите российский телевизор.
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В Историю можно войти, но можно и вляпаться.
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Пора майору Денисенко очистить Владимирский собор и в Павловку переехать.
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Тимошенко тоже не критиковала Москва. А Филарет 22 января был замечен не сьезде БЮТ.
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НАДО ОБРАЗОВЫВАТЬ НОВУЮ (ХОРОШО ЗАБЫТУЮ СТАРУЮ) ВЕРУ - ПАНТЕИЗМ !!!
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Она присутствует во всех мировых религиях когда мракобесие начинает отступать перед наукой, и пантеизм это не вера, а мировозрение
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тебе поржать с термоса и порноактрисы не хватило ? Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві - Цензор.НЕТ 86
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Скоро. Пойдет в Рим за новым Томосом. Для католиков.
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Святейшество, заткни уже свой фонтан красноречия. Стыдно слушать этот бред. Как он похож на такой же лепет Порошенко.
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Варфоломій зняв анафему з Філарета, пора думати про Царство Небесне.
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наглухо ******* праваславієм - вже гімно з ретузів сипеться а влади мало, більше хочеться...де попи а де Бог?
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Наконец-то прорезалась настоящая сущность Филарета. Какая нафиг вера?!! ВЛАСТЬ и связанные с этим меркантильные радости. Только на кой ляд они ему уже нужны, в его 90? Правду говорят, что в историю можно войти, а можно вляпаться. По-моему, старый не только сам вляпался, но и всех нас забрызгает. Жаль...
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Все як завжди. Собор не чинний, Епифаній агент кремля. Потім ображаємося, що з нас цілий світ сміється, а карлик зловтішається.
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рождавшийся помимо воли мордора , томомос похоже лолита угробил возглавив его получение. создав в таком виде как не должно быть.
возглавил, чтобі угробить и пропиариться с томас туром. и удовлетворить резидента в мордоре.
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Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве
Может Епифаний и угоден Москве, но разрушать Томос, который с таким трудом достался Украине, тоже не вариант.
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А что даёт этот Томос?

Томос не метрополия. Томос разрешает, более того, закрепляет право чужестранным православным церквям присутствовать на своей территории.

Говоря другим языком, Томос закрепил присутствие РПЦ на территории Украины.
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Разделе́ние церкве́й, также Вели́кое разделе́ние и Вели́кая схи́зма[1] - церковный раскол, после которого окончательно произошло разделение Церкви на Римско-католическую церковь на Западе с центром в Риме и Православную - на Востоке с центром в Константинополе.



То́мос (греч. τόμος - «кусок»; «том» от «резать», «делить») - указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства. ...

В частности, путём издания томоса некоторой части «материнской» (кириархальной) церкви предоставляется автономия в управлении или автокефалия.




В Византийской империи Церковь возглавляли четыре Патриарха: епископы Константинополя (см. Константинопольские патриархи), Александрии, Антиохии и Иерусалима.
С возникновением самостоятельных славянских государств (Болгария, Сербия) и обретением автокефалии их Церквами во главе их также становились патриархи.

Киевская митрополия до 1458 года
Распространению христианства на Руси способствовало её соседство с христианской державой - Византийской империей. Известно, что христианская община существовала в Киеве уже во второй половине IX века.
Киевская великая княгиня Ольга в 957 (или 954/955) году приняла крещение в Константинополе.

Первые пять столетий Русская церковь была одной из митрополий Константинопольского патриархата. Возглавлявший русскую иерархию митрополит назначался Константинопольским патриархом из греков и первоначально титуловался митрополит Руси

Кроме собственно Киевской, образовывались другие епархии: в Белгороде, Великом Новгороде, Ростове, Чернигове, Владимире-Волынском, Полоцке, Турове. Епархиальные епископы избирались на местах соответствующими удельными князьями или вече (в Великом Новгороде с середины XII века) - как правило, русские.



Автокефальная церковная организация с центром в Москве де-факто была основана в 1448 году, когда русские епископы самостоятельно, без участия Константинопольского патриарха, избрали и поставили Иону митрополитом и предстоятелем Русской церкви.

В России первый патриарх был поставлен московским Собором под председательством патриарха Константинопольского Иеремии II в 1589 году.

В 1686 году патриархом Константинопольским Дионисием IV предоставлен томос о присоединении Киевской митрополии к Московской патриархии (март 1686 - 17 октября 1687 года). 11 октября 2018 года Синод Константинопольского патриархата отменил это решение.



В общем РПЦ, это церковь которая зародилась на Руси в Киеве, а не в Московии. Поэтому она как бы и не является иностранной. А томос не "закрепляет право чужестранным православным церквям присутствовать на своей территории", а дал ей право на смену подчиненности и возврат "в лоно матери-церкви", отменив томос о присоединении Киевской митрополии к Московскому патриархату.



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не верил барыге, подозревал в дохлом скилете в шкафу с томосом от поддячного московского патриархата пети барыги , скоро этих скилетов обнаружится столько, что овощ вЫтя окажется в ясельной группе по сравнению докторантурой барыги.
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Дед реально пургу гонит. Иди уже на покой.
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нарік, вколи йому вже щось, бо розвалить томос к єпєням ще до парламентських і зробить з ПОПи ще лузернішого, ніж яценюк...
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Мне этот гусь в рясе никогда не нравился и очень сильно напоминал гундяя. А вот теперь убедилась, что не зря он так мне не нравился. Мутный кгбэшный поп с деменцией.
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Наложите на этого старого мудака анфему,а то расписделсо уже в край
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Филарет сегодня и Филарет полгода назад такое впечатление что два Разных человека. Его там что облучают чем то фсб-шники?
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Это наверное 40 летний Епифаний был агентом КГБ в СССР?))))
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куда мародер барыга аферист мальдивский. влезет везде раскол. война и смерть. Даже у мракобесов раздрай
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В1971 его кинули на Пимена,в 1990 то же самое на Алексия, в 2019 в Украине на Епифания.
Всю жизнь интриги.Почему не проходит?
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Тут пишуть.що така поважна людина,святійший.Але чим святійший,люди не задумуються,а просто сліпо вірять.Він звичайний і не потрібно створювати собі кумирів.Це схоже на московитів,вони також таке кажуть.
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Що він меле, хай скаже як рпц ставиться до новоствореної церкви
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Перестаньте тиражировать этот бред!
Не позорьте старика!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФіларет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві
 
 
 
 
 
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