 Поліцейські затримали засудженого за вбивство майстра спорту із сумо, який утік з психіатричної лікарні. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції.

"14 травня, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, спільно зі слідчими Дарницького управління поліції Києва, Київською місцевою прокуратурою № 2, із залученням спецпризначенців Київської області затримали обвинуваченого в кінотеатрі на Київщині", - йдеться в повідомленні.

За місцем затримання обвинуваченого і в лікарні проводяться слідчі дії.

Вирішується питання про повідомлення про підозру чотирьом особам: затриманому - за ст. 394 КК України, двом лікарям - за невиконання судового рішення службовою особою спеціального лікувального закладу (ч. 2 ст. 382 КК України) та пособництво у втечі зі спеціалізованого лікувального закладу закритого типу (ч. 5 ст. 27, ст. 394 КК України). Також вирішується питання про оголошення про підозру за пособництво у втечі зі спеціалізованого лікувального закладу закритого типу і співмешканці затриманого.

"Окрім того, планується призначити додаткову експертизу для перевірки обґрунтованості попередніх висновків експертів Київського Центру судово-психіатричних експертиз та Дніпровського Центру судово-психіатричних експертиз та перевірки можливих фактів винесення ними завідомо неправдивого висновку експерта щодо встановлення психічного стану затриманого", - наголосив Роман Осуховський.

"Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань у ході супроводження зазначених кримінальних проваджень встановили, що затриманий вступив у злочинну змову з лікарями цього закладу, систематично порушував застосовані до нього обов’язкові заходи медичного характеру та залишав лікарню", - повідомив Роман Осуховський, додавши, що таким чином чоловік вчиняв ще одне кримінальне правопорушення - відповідно до ст. 394 КК України ("Втеча зі спеціалізованого лікувального закладу закритого типу").

Водночас Осуховський розповів, що в серпні 2016 року чоловік, 1987 року народження, перебував на стоянці поблизу одного із супермаркетів Києва. З хуліганських мотивів підозрюваний з пістолету для відстрілу гумових куль здійснив п’ять пострілів у перехожого. На щастя, не влучив і потерпілий не постраждав. За цим фактом вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Пізніше у травні 2017 року на дорозі в Києві підозрюваний, проїжджаючи в автомобілі, вступив у словесний конфлікт з байкером. Під час конфлікту чоловік двічі вистрелив у водія мотоцикла. У результаті байкер помер на місці, а підозрюваний втік.

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"Підозрюваний є віце-чемпіоном світу та призером чемпіонату Європи з боротьби сумо, майстром спорту України з греко-римської боротьби та майстром спорту України міжнародного класу із сумо. Проте він неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів - був помічений в участі у рейдерських захопленнях підприємств, силових акціях, "кришуванні" бізнесу"", - розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань.

У травні 2017 чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України - за умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави. Пізніше затриманому було винесено обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України.

"Було встановлено, що в періоди часу, до яких належать зазначені злочини, обвинувачений був осудним, тобто не виявляв ознак тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності, і за своїм психічним станом міг усвідомлювати свої дії і керувати ними", - розповів Роман Осуховський.

Проте згодом був наданий висновок стаціонарної судово-психіатричної експертизи про те, що на момент судового процесу підозрюваний виявляє ознаки депресивного розладу і потребує застосування до нього примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом.

Тому в жовтні 2017 року Дарницький районний суд м. Києва ухвалив зміну запобіжного заходу затриманому з тримання під вартою на поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають його небезпечну поведінку, із суворим наглядом. Чоловіка помістили до міської психоневрологічної лікарні із суворим наглядом, що на Київщині.