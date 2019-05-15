 Готові до будь-якого контакту: і "на ногах", і сидячи, - у Путіна відреагували на пропозицію Трампа зустрітися

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише АР.

"Ми готові до будь-якого контакту, ми можемо "на ногах" поговорити з президентом Трампом, можемо сісти для більш предметної бесіди, все залежить від того, як будуть налаштовані наші американські партнери", - сказав Ушаков після зустрічі Путіна з американським держсекретарем Майком Помпео в Сочі.

Радник із закордонних справ президента Росії каже, що Кремль готовий погодитися на будь-який формат зустрічі Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.

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Як повідомлялося, державний секретар США Майк Помпео у вівторок провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі.