 Готові до будь-якого контакту: і "на ногах", і сидячи, - у Путіна відреагували на пропозицію Трампа зустрітися

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише АР.
"Ми готові до будь-якого контакту, ми можемо "на ногах" поговорити з президентом Трампом, можемо сісти для більш предметної бесіди, все залежить від того, як будуть налаштовані наші американські партнери", - сказав Ушаков після зустрічі Путіна з американським держсекретарем Майком Помпео в Сочі.
Радник із закордонних справ президента Росії каже, що Кремль готовий погодитися на будь-який формат зустрічі Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.
Як повідомлялося, державний секретар США Майк Помпео у вівторок провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі.
охуофигительные штаны!
пс. А на колінах готовий ?
🤗
🤣🤣
Дабы заселфитца на фоне рыжего?)))))
А могут ведь и на коленях и в подгузниках.
По старой руцкой традиции...
я знову ж, в 2798-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
ось що роблять санкції з імперією Зла...
🤗
а що там у Американців, Помпео вже Траму доповів про зустріч з *****м?
хоча зараз в Америці ніч, почекаємо!
...
С таким предложением выступила академик Талия Хабриева - правовед, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России. По ее мысли, в ходе общественной дискуссии необходимо выявить то, что академик считает «генетически присущими» ценностями народа, которые затем можно будет положить в основу общегосударственной идеологии (запрещена Конституцией России).
Кажется, в году так в тридцать пятом похожие проекты начали обсуждаться, но Нюрнбергский трибунал эти обсуждения прекратил...
https://vata.d3.ru/akademik-ran-prizvala-naiti-u-rossiian-geneticheskie-predposylki-ideologii-1787105/