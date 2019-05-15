 Чалий обговорив із сенатором Блантом збільшення військової підтримки України з боку США

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства України в США у Facebook.

Посол України ознайомив сенатора з поточною ситуацією на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу і в Криму та наголосив на важливості подальшого зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства.

Крім того, Чалий наголосив на незмінності курсу української держави та громадянського суспільства шляхом демократичних перетворень, реформ та у стратегічному напрямі інтеграції в ЄС і НАТО.

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З огляду на те, що сенатор Блант є членом Комітету з питань асигнувань, окремою темою розмови стало обговорення перспектив збільшення видатків у бюджеті США 2020 року на програми підтримки України, насамперед у сфері безпеки й оборони.