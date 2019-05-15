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 Чалий обговорив із сенатором Блантом збільшення військової підтримки України з боку США

Посол України в США Валерій Чалий провів зустріч із сенатором-республіканцем від штату Міссурі Роєм Блантом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства України в США у Facebook.

Посол України ознайомив сенатора з поточною ситуацією на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу і в Криму та наголосив на важливості подальшого зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства.

Крім того, Чалий наголосив на незмінності курсу української держави та громадянського суспільства шляхом демократичних перетворень, реформ та у стратегічному напрямі інтеграції в ЄС і НАТО.

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З огляду на те, що сенатор Блант є членом Комітету з питань асигнувань, окремою темою розмови стало обговорення перспектив збільшення видатків у бюджеті США 2020 року на програми підтримки України, насамперед у сфері безпеки й оборони.

Чалий обговорив із сенатором Блантом збільшення військової підтримки України з боку США 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126906
 
 
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В Сенаті США здається 100 сенаторів. Якщо зустрічатися з кожним, піару на декілька років вистачить.
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недолугі створіння конЧалий та вантуз-цеце - найпотужніші дипломати з команди соєвих реформаторів.
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складывается впечатление, что чалый - не посол, а какой-то жук-пи*дун с признаками профузного поноса... как и назначивший его диабетик...
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Отже, скандал в Україні, що стосується США (з бородатою сі-рожею та маш-іванович) не зачепив головного: допомоги США Україні, в т.ч. військової. Республіканці та, головне, США і надалі вступатиметься за нас.
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оце головне - а 1нше хвигня
порохня - давай по перемогам )))
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