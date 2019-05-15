 У США та РФ різні погляди на те, як має просуватися українське питання, - Помпео

Про це заявив за результатами візиту в Сочі у вівторок державний секретар США Майк Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Є моменти, де ми маємо дуже різні підходи. Ви згадали про Україну. Ми маємо відмінні погляди на те, як має просуватися українське питання", - зауважив Помпео в розмові з журналістами, стенограму якої поширив Держдепартамент США.
Він зазначив, що ініціатива покращити відносини США з Росією полягає в тому, щоб знайти рішення у питаннях, які мають спільний інтерес, а також "добитися прогресу в розблокуванні деяких найскладніших проблем, які стоять перед нами".
Як повідомлялося, державний секретар США Майк Помпео у вівторок провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі.
***** буде тобі більше платити - і ізк) ти так-сяк знаєш
чи ти до всіх ніків) на Цензорі маєш відношення?
і запам"ятай я не за зелю, я проти вашого чоколятного божества! різницю відчуваєш?
чи у вас соєвих)- хто не за папа, той за зелю)- це ваш рівень. такшо) гуляй вася!
Дане питання, яке стоїть більше перед нами, це ми маємо визначитись і йти одним з двох шляхів, це нас роз'єднують і послаблюють протиріччя.
Відкриваєте справи на українців..
На окупованому Донбасі взагалі люди зникають..
Чи ти гадаєш, що як вкрадене то вже і ваше ?
Це по перше.
А по друге, саме головне - не росіяніну кивати на репресії, що відбуваються десь чи не відбуваються, ви спочатку зі своїми розберіться.
Яких пропозицій ти очікуєш ?
Головний меседж мого першого коментаря - заклик до українців стати врешті українцями.
Меньшинство изгнало путем угроз и запугиваний всех несогласных и взяло на себя право говорить от имени оставшихся,большинству из которых вообще все равно лишь бы не стреляли т платили деньги и работали школы,больницы и магазины.
Причем мировое или цивилизованное сообщество признает это демократией.
Поэтому не вижу причин не взять пример.
Да,все особо не согласные должны выехать остальные заткнуться.
Что опять тебе не так?
Вибір вже зроблений - це самостійна незалежна Україна, такою вона може бути лише в партнерстві із заходом.
Я пропоную полишити свої ватні погляди і припинити тягнути державу в російські болота.
Мене би повністю задовільнила тактика Балтійських країн, вони від початку знали як тримати русню в шорах.
Когда вы прекратите преследовать несогласных на оккупированных вами территориях тогда мы подумаем о взаимности.
тобто ніякого відношення до Русі у вас не лишилось.
Из всего, что сказал Иисус, эта мысль пользуется самой широкой известностью. Эта заповедь - вершина Нагорной Проповеди.
Вы решили что россия идет по правильному пути и поэтому другой путь вам кажется не правильным.
Это Крым и Донбасс и это Украина.
Вас интересует что делать с этим несогласными?
Отвечаю,то же самое что делает россия с несогласными в Крыму и на Донбассе.
Других тем для разговоров у нас быть не может.
Не хотите,не разговаривайте.
можеш почати з Чечні.
для нас - агрессия и аннексия,
для раши - собирание земель... у непокорных и "исконно как бы...почти руцких" ,
для других - геморрой в ж.. или ячмень на глазу (и не более)
не "украинский вопрос" а "рашеский беспредел"
І на такі його незрозумілі заяви чомусь цілковито незвернули уваги кремлівські фашисти )(уйла. А вот сенатор Джон Маккейн він раніше завжди рішуче підтримував українців в в святій боротьбі за свободу. Він неодноразово відвідував Україну, в своїх промовах наполегливо закликав Конгрес та адміністрацію США більш рішуче підтримувати Україну, зокрема, шляхом надання ******** зброї для захисту від російської фашистської агресії. Видно такого великого друга України як наш брат Маккейн навряд чи що такий патриот України як він коли небудь буде в Адміністрації Білого Дому, Конгресі і Сенаті США, а шкода.
Треба гнати алкашина від атмії на гарматний постріл.
Треба готуватись зачищати сіру зону, аж до р.Кубань.