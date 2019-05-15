 У США та РФ різні погляди на те, як має просуватися українське питання, - Помпео

Про це заявив за результатами візиту в Сочі у вівторок державний секретар США Майк Помпео, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є моменти, де ми маємо дуже різні підходи. Ви згадали про Україну. Ми маємо відмінні погляди на те, як має просуватися українське питання", - зауважив Помпео в розмові з журналістами, стенограму якої поширив Держдепартамент США.

Він зазначив, що ініціатива покращити відносини США з Росією полягає в тому, щоб знайти рішення у питаннях, які мають спільний інтерес, а також "добитися прогресу в розблокуванні деяких найскладніших проблем, які стоять перед нами".

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Як повідомлялося, державний секретар США Майк Помпео у вівторок провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі.