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 Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС

14 травня озброєні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 та 82 мм. Ворог також обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм - поблизу села Лебединське;
- з мінометів калібру 120 мм - поблизу населеного пункту Водяне;
- зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї - біля населеного пункту Широкине;
- двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу села Павлопіль.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні шість разів:
- з мінометів калібру 82 мм - поблизу населеного пункту Шуми;
- з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - біля населеного пункту Новоолександрівка;
- двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і снайперської зброї - поблизу населеного пункту Новозванівка;
- з ручних протитанкових гранатометів - біля населеного пункту Майорськ;
- з великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Луганське.

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Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє дістали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 14 травня одного окупанта було поранено.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- з мінометів калібру 120 мм - поблизу міста Мар'їнка;
- з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу села Павлопіль;
- з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля населеного пункту Гнутове.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.

Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126902
 
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїОдин український воїн загинув, ще двох поранено на Донбасі. За добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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