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Все про:вибори (3771) Путін (8706) Росія (17075) США (5004) Помпео (118)

 Помпео закликав РФ не втручатися у вибори в США у 2020 році: "Якщо це станеться, то наші відносини будуть ще гірші"

Президент Росії Володимир Путін зустрівся 14 травня з держсекретарем США Майком Помпео і висловив сподівання на відновлення російсько-американських відносин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Кілька днів тому я мав задоволення розмовляти з президентом Сполучених Штатів телефоном. І в мене склалося враження, що президент налаштований на відновлення російсько-американських зв'язків, контактів, на вирішення спільно питань, які мають для нас взаємний інтерес. Ми, зі свого боку, неодноразово говорили про те, що також хотіли б відновити відносини в повному обсязі. Сподіваюся, що зараз для цього створюються необхідні умови", - сказав Путін на зустрічі з Помпео у Сочі.

Він також зазначив, що доповідь спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії у вибори в США є "об'єктивною", бо, на думку Путіна, підтверджує відсутність змови між Росією і чинною адміністрацією президента США.

"Попри всю екзотичність роботи комісії пана Мюллера, треба віддати йому належне, в цілому він провів об'єктивний огляд і підтвердив відсутність усіляких слідів і змови між Росією і чинною адміністрацією, що ми спочатку характеризували як повну нісенітницю", - сказав Путін.

Держсекретар США Майк Помпео раніше заявив, що і президент США Дональд Трамп прихильний покращенню відносин із Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео закликав Росію звільнити полонених українських моряків

Водночас Помпео сьогодні застеріг Росію від втручання в президентські вибори в США 2020 року. Про це він сказав перед зустріччю із Путіним міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

"Якщо це станеться в 2020 році, то тоді наші взаємини будуть ще гірші. Ми закликаємо цього не робити", - сказав Помпео, додавши, що Москва має продемонструвати, що вона зупинила такі зусилля.

Раніше держсекретар США Майк Помпео мав тривалі переговори і прес-конференцію з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, на яких, серед іншого, йшлося і про Україну. Майк Помпео закликав Москву "простягнути руку" новій українській владі та звільнити захоплених Росією біля Керченської протоки українських моряків.​

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126901
 
   
 Топ коментарі
 
Угоди з ерефією не варті паперу, на якому написані (с)
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Ничего, пройдёт время и доклад Мюллера после конгресса ещё больше "обрадует" володю.
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Ничего, пройдёт время и доклад Мюллера после конгресса ещё больше "обрадует" володю.
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Керівництво Ерефіїї не знає, чи буде завтра бухати чи ні. А їх вже за півтори роки наперед попереджають.
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***** постоянно Трампона рожей в дерьмо тыкает, а США всё надеются на улучшении отношений????
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Угоди з ерефією не варті паперу, на якому написані (с)
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А что там у ФБР с "бородатой женщиной", которое то ли тоже вмешалось (по его же откровениям), то ли не вмешалось?
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Бородатая женщина оказывается даже круче кремля,тот вмешивался вмешивался да так и не вмешался,а эта женщина в лужу булькнула т до сих пор круги идут.
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ох вже ці піндоси)))- тролять ***** і *****-коня! Помпео закликав РФ не втручатися у вибори в США у 2020 році: "Якщо це станеться, то наші відносини будуть ще гірші" - Цензор.НЕТ 5058
попросили! ))) кацапів!!! )))) Помпео закликав РФ не втручатися у вибори в США у 2020 році: "Якщо це станеться, то наші відносини будуть ще гірші" - Цензор.НЕТ 4078
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Абсолютно не соответствует действительности. Нелепая картинка.
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Что может быть хуже для закоренелых мазохистов чем "плохие отношения"?
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Трамп решил подлизать *****. "...ни чего личного ,просто бизнес."(с)
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хоть на один призыв рашка ответила? все так и пролетели эхом в пустоту...
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А якщо він підтримає Трампа..
Відносини теж погіршаться ?
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Та ні. Відносини будуть ще кращі. Ще через 10 років чучело пуйла будуть приносити на міжнародні зустрічі. Буде меркель з макроном, фріки різні типу трампа. І будуть озабочуватися страшенно... Бізнес, тільки бізнес. Ще Китай додасть перцю. Шапіто маст гоу он.
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Призывы такой страны как США к кому-либо не делать ей пакостей выглядят как минимум странно. Рейган в гробу переворачивается.
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коли ти така "офісний планктон" сидиш у 2008 році і займаєшся своїми справами, овернайт сюди, офердрафт туди, кредит за цією/тією угодою і краєм ока помічаєш, що за тобою хтось наглядає. Намагаєшся з,ясувати у адміна, а він ************ накшталт "та кому ти потрібна", а потім у числених соцмережах до тебе у товариство напрошуються люди, яких ти не знаєш і здихатися їх ти вже не можеш. Твої сторінки у соц мережах починають тобі заважати бо псують нерви і видалити непрошених і незнаних ти вже не здатна, зміни назв, номерів телефона вже не допомагає, а навпаки розпалює нахабність непрошених тролів. Ти все ще вважаєш, що хтось з власного планктону намагається полювати в "темній воді", але коли підривають склади з піротехнікою, які належать начебто твоїй компанії, але орендовані іншими і коли "прокидають" твій банк з яким у тебе тісні стосунки не на один рік ти видаляєш всі свої сторінки з усіх соц мереж. І розумієш вже кто є кто, але світ поки що дивиться в рожеві окуляри і мружить очі на сонці. Запам,ятайте, ніколи ерефія не відмовиться від ідеї повалити західну демократію. Це їхній світогляд і якщо ви вважаєте, що настали кращі часи у взаємовідносинах, то це значить, що вони просто сповільнили гачок, який ви глибше ковтнете.
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ПОРА ПРИЗНАТЬ СТРАНЫ ВЛАДЕЮЩИЕ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ - ОПАСНЫМИ ДЛЯ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА !!!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПомпео закликав РФ не втручатися у вибори в США у 2020 році: "Якщо це станеться, то наші відносини будуть ще гірші"
 
 
 
 
 
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