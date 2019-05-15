 Помпео закликав РФ не втручатися у вибори в США у 2020 році: "Якщо це станеться, то наші відносини будуть ще гірші"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Кілька днів тому я мав задоволення розмовляти з президентом Сполучених Штатів телефоном. І в мене склалося враження, що президент налаштований на відновлення російсько-американських зв'язків, контактів, на вирішення спільно питань, які мають для нас взаємний інтерес. Ми, зі свого боку, неодноразово говорили про те, що також хотіли б відновити відносини в повному обсязі. Сподіваюся, що зараз для цього створюються необхідні умови", - сказав Путін на зустрічі з Помпео у Сочі.

Він також зазначив, що доповідь спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії у вибори в США є "об'єктивною", бо, на думку Путіна, підтверджує відсутність змови між Росією і чинною адміністрацією президента США.

"Попри всю екзотичність роботи комісії пана Мюллера, треба віддати йому належне, в цілому він провів об'єктивний огляд і підтвердив відсутність усіляких слідів і змови між Росією і чинною адміністрацією, що ми спочатку характеризували як повну нісенітницю", - сказав Путін.

Держсекретар США Майк Помпео раніше заявив, що і президент США Дональд Трамп прихильний покращенню відносин із Росією.

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Водночас Помпео сьогодні застеріг Росію від втручання в президентські вибори в США 2020 року. Про це він сказав перед зустріччю із Путіним міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

"Якщо це станеться в 2020 році, то тоді наші взаємини будуть ще гірші. Ми закликаємо цього не робити", - сказав Помпео, додавши, що Москва має продемонструвати, що вона зупинила такі зусилля.

Раніше держсекретар США Майк Помпео мав тривалі переговори і прес-конференцію з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, на яких, серед іншого, йшлося і про Україну. Майк Помпео закликав Москву "простягнути руку" новій українській владі та звільнити захоплених Росією біля Керченської протоки українських моряків.​