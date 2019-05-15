"Угорські та британські винищувачі двічі за добу перехопили над Балтикою російські літаки"

Згідно з повідомленням Міністерства оборони Угорщини, на допомогу вилетіли також британські літаки Eurofighter Typhoon з естонської бази Амарі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Ці винищувачі полетіли на перехоплення військових літаків Іл-22 та Су-27 з Російської Федерації, які здійснювали польотні маневри в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, однак не вели жодного радіозв’язку з авіадиспетчерськими службами країн Балтії.

Угорські та британські винищувачі, що патрулюють цей повітряний сектор на висоті 8600 метрів, здійснили маневр перехоплення російських військових літаків, повернувшись на аеродроми свого базування в Литві та Естонії.

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Підтвердження чи заперечення цього інциденту в повітрі з боку російської сторони наразі немає.

Нагадаємо, 13 травні угорські винищувачі вперше підняли по тривозі, що надійшла з Об’єднаного протиповітряного центру НАТО у Німеччині, для перехоплення російського літака Ан-26, який порушив повітряний простір країн Балтії.

Близько сотні угорських військових, зокрема льотна ланка із чотирьох винищувачів типу Gripen JAS-39, з 1 травня вже вдруге, починаючи з 2015 року, здійснюють 4-місячне патрулювання для охорони повітряного простору Литви, Латвії та Естонії. Військові Угорщини позмінно підсилюють Групу резервних засобів протиповітряної оборони військових підрозділів Балтії з Іспанії та Великої Британії під спільним командуванням НАТО на летовищі в литовському місті Шяуляй.

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