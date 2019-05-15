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Все про:НАТО (1976) Балтія (101) Росія (17075) літак (683)

 Угорські та британські винищувачі двічі за добу перехопили над Балтикою російські літаки

Угорські винищувачі Gripen, що базуються на литовському аеродромі Шяуляй, 14 травня вдруге за останню добу підняли по тривозі в небо над Балтикою.

Згідно з повідомленням Міністерства оборони Угорщини, на допомогу вилетіли також британські літаки Eurofighter Typhoon з естонської бази Амарі, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Ці винищувачі полетіли на перехоплення військових літаків Іл-22 та Су-27 з Російської Федерації, які здійснювали польотні маневри в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, однак не вели жодного радіозв’язку з авіадиспетчерськими службами країн Балтії.

Угорські та британські винищувачі, що патрулюють цей повітряний сектор на висоті 8600 метрів, здійснили маневр перехоплення російських військових літаків, повернувшись на аеродроми свого базування в Литві та Естонії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Запахло горілим, почалася паніка: у "Шереметьєво" літак Superjet 100 замінили перед самим вильотом. ФОТО

Підтвердження чи заперечення цього інциденту в повітрі з боку російської сторони наразі немає.

Нагадаємо, 13 травні угорські винищувачі вперше підняли по тривозі, що надійшла з Об’єднаного протиповітряного центру НАТО у Німеччині, для перехоплення російського літака Ан-26, який порушив повітряний простір країн Балтії.

Близько сотні угорських військових, зокрема льотна ланка із чотирьох винищувачів типу Gripen JAS-39, з 1 травня вже вдруге, починаючи з 2015 року, здійснюють 4-місячне патрулювання для охорони повітряного простору Литви, Латвії та Естонії. Військові Угорщини позмінно підсилюють Групу резервних засобів протиповітряної оборони військових підрозділів Балтії з Іспанії та Великої Британії під спільним командуванням НАТО на летовищі в литовському місті Шяуляй.

Також читайте: Винищувачі ВПС Угорщини перехопили російський літак Ан-26 над Балтикою

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126899
 
 
 Топ коментарі
 
НАТО дає гарантії, але ці гарантії не ідеальні. Проти гібридної агресії нема гарантій і сумний досвід України це доводить.
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Кацапи випробують Європу, а країни Балтії та Польща є для росіян пріоритетними для нападу і анексії.
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Для кацапов это рутиные рейсы из Питера в Калининград, для венгров тренировка. Все довольны.
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Tupe kacapi neposmejut delat bolshe etova, oni bojatca NATO...
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НАТО дає гарантії, але ці гарантії не ідеальні. Проти гібридної агресії нема гарантій і сумний досвід України це доводить.
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NATO vojska kotoryje jest tut garantija, eto uze ne bumaga a realnyje vojska s texnikoj
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Кацы - лошары. Ха-ха-ха Венгерские и британские истребители дважды за сутки перехватили над Балтикой российские самолеты - Цензор.НЕТ 6395
Слава венгерским и британским летчикам!
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Пора подключать и турецких. Для большей славы. Угорські та британські винищувачі двічі за добу перехопили над Балтикою російські літаки - Цензор.НЕТ 5885
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Ната перехватила мордовские ватопланы только для того чтобы избежать их падение и загрязнение от дохлой русни окружающей среды.
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Сбили?
Или только хватали за подробности?
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Обошлось без крови благодаря проффесианализму НАТОвским лётчикам
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але ж це не завадить росіским пілотам продовжувати свої провокативні дії...
на противагу перехопленням без крові турецький випадок мав досить відчутний ефект
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;Перехопили;- це означає збили, або ж посадили на своєму аеродромі і взяли в полон.
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Интересно, а когда придётся "оборзевших", сбивать, венгерские лётчики что делать будут? Заявят, что они, по друзьям Венгрии, не стреляют, или "завалят" "лучших друзей Орбана"? Так ведь "Вофка" обидится, перестанет АЭС строить... (Правда, интересно, где он парогенератор возьмёт - Россия их не выпускает, только "хахлы", которым Орбан "кровь портить" пытается...).
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Ne liotcyk ili vengry resajet sbyt samoliot ili net.Germaniji jest stab NATO i oni resajet sbyvat samoliot ili net.I cego sbyvat jesly samolioty letajet mezdunarodnom vozdusnom prostranstve
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Ты читал внимательно, о чём я написал? Я высказался о "возможном варианте развития событий"... А каким образом отдаются и выполняются приказы, я знаю получше тебя - четверть века в армии...
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Da procytal,no etimi ********* upravliajet stab kotory jest Ramstein Germaniji i oni vypolniajet vse ukazanyje sto dajiot ottuda.Amerikancy tam glavnyje.Vengry ili drugije eto bez raznicy im dajut prikaz s Germaniji
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"Пожуём" - увидим..."Стрелять" - будут, может быть, а вот "попадать" - не обязательно...
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Nu da vsio mozet byt mozet i protiv amerikancev nacnut vojnu ruskije ili naooborot kto znajet,vremia pokazet
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Tut eti samolioty s ********* vxodyt sostav NATO vozdusnoj policiji i pocinejetsia tolko im.Vet afgamistane kto sluzet neskazet sto ja nebudu podciniatsia svojemu rukovodstvu misije NATO afganistane pod rukovodstvom tex ze amerikancev.
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Чёртовы провокаторы, только и ждут чтобы их "летающее мясо" сбили и скандал поднять, а как повод и войну подленькую начать.
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Когда они решат, что пора атаковать Польшу или Балтию, повод они сами же и организуют, не полагаясь на случайности.
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******* - ви в курсі, що пілотами ватопланів були аґалтєлиє мадярафоби?
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И в Раше нет ни одной школы с венгерским языком преподавания!
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Почему за 5 лет в Украине не поднимался вопрос реального создания или закупки новых истребителей? Только военный сбор собирает 17 миллиардов гривен в год... Неужели военное командование и политики не понимают, что через несколько лет у нас не будет военной авиации вообще! Это ужас.
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сложный вопрос, а какие покупать ? разного старья и так хватает, у рф новые покупать или слабоподеражжые некомильфо, а ф22 и ф35 дорогие собаки
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Гриппины швецкие к примеру. Переговоры вроде велись уже.
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те же Грипены и F-16.. для расейских -- вполне сойдет... F-22 и F-35 против расеи -- много чести...
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только не надо говорить, что нет у нас обученных летчиков на них, специалистов по обслуживанию....
шел пятый год войны....
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старье 30 и 40 летней давности против 5 поколения ? то есть есть желание потратить деньги впустую
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5 поколения -- это Су-57 , что ли? которые вот-вот начнут поставлять в войска??)) надежды юношей питают....
почему США прекратили выпуск F-22? дорого? да! но основная причина -- нет для "Раптора" соперников.... " старье" F-15, F-16, ну и F-35 управляются с любым соперником...

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Когда уже начнут сбивать козломордых свинособак???
Достали!
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"Угорські та британські винищувачі двічі за добу перехопили над Балтикою російські літаки"

шо значить "перехопили" - швиденько вилетіли, поцілували в сраку і повернулися на базу?

так кацапи всі від переляку подохнуть...
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надо было сбить и сказать что так и было, в россии всё равно скажут что их там и не было)
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