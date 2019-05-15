 Троє правоохоронців постраждали під час сутичок з активістами в Києві, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу поліції Києва.
"Учасники акції влаштували короткотривалу штовханину під стінами Міністерства внутрішніх справ України. Внаслідок інциденту один із мітингувальників застосував сльозогінний газ. У результаті постраждало троє спецпризначенців: вони дістали хімічний опік очей. За цим фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)", - йдеться в повідомленні.
У поліції зазначили, що розглянуть і проаналізують зауваження до роботи правоохоронців, що надійшли з боку активістів.
"Національна поліція нагадує, що у справі Катерини Гандзюк, ходом розслідування якої учасники акції, зокрема, також висловлювали невдоволення, - поліція в межах своєї компетенції виконала усі необхідні слідчі дії", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, 14 травня активісти прийшли з пікетом під будівлю Генеральної прокуратури України з вимогою відставки Генерального прокурора Юрія Луценка. Потім вони пройшли маршем до будівлі Міністерства внутрішніх справ, де планували провести аналогічну акцію. Сталася штовханина.
https://uaserials.pro/1255-chornobyl.html
А именно это и было ставкой народа на зеленского - восстановление справедливости.
В рамках открывшихся обстоятельств , где Сытник проводит ночи на Банковоц, отдыхает за чужой счёт - при этом удивительным образом НАБУ показало очень слабый результат по сравнению с тем, что нам было обещано- именно на нового генпрокурора возлагаются наши надежда и основная миссия начать реально бороться с коррупцией. Конечно, нужно менять и Сытника с Холодницким.
Но начинать нужно с Луценко. Генпрокурор - это квота нового президента. Имя его команда не представляет и правильно делает. Очень надеюсь, что это Сакварелидзе. Тогда ховайтесь !
Всяка гниль простягає руки до поліції!, поламать!!!!!