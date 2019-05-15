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 Троє правоохоронців постраждали під час сутичок з активістами в Києві, - поліція

Під час сутичок з активістами 14 травня під стінами Міністерства внутрішніх справ постраждали троє правоохоронців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу поліції Києва.

"Учасники акції влаштували короткотривалу штовханину під стінами Міністерства внутрішніх справ України. Внаслідок інциденту один із мітингувальників застосував сльозогінний газ. У результаті постраждало троє спецпризначенців: вони дістали хімічний опік очей. За цим фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що розглянуть і проаналізують зауваження до роботи правоохоронців, що надійшли з боку активістів.

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"Національна поліція нагадує, що у справі Катерини Гандзюк, ходом розслідування якої учасники акції, зокрема, також висловлювали невдоволення, - поліція в межах своєї компетенції виконала усі необхідні слідчі дії", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, 14 травня активісти прийшли з пікетом під будівлю Генеральної прокуратури України з вимогою відставки Генерального прокурора Юрія Луценка. Потім вони пройшли маршем до будівлі Міністерства внутрішніх справ, де планували провести аналогічну акцію. Сталася штовханина.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3126898
 
 
 Топ коментарі
 
А хто платить гроші цим активістам?
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Активисты - невозможное слово. Нужно поменять на громадські діячі або представники громадськості. Что это за активисты ? Я полностью согласна с представителями общественности, которые пришли под раду с требованием уйти Луценка. Правильный генеральный прокурор - эта фигура может стать знаковой в изменениях Украины. А то хитрозадый порошенко хочет оставить Луценко как запоруку своей неприкосновенности , которой по факту у него не будет полгода.
А именно это и было ставкой народа на зеленского - восстановление справедливости.
В рамках открывшихся обстоятельств , где Сытник проводит ночи на Банковоц, отдыхает за чужой счёт - при этом удивительным образом НАБУ показало очень слабый результат по сравнению с тем, что нам было обещано- именно на нового генпрокурора возлагаются наши надежда и основная миссия начать реально бороться с коррупцией. Конечно, нужно менять и Сытника с Холодницким.
Но начинать нужно с Луценко. Генпрокурор - это квота нового президента. Имя его команда не представляет и правильно делает. Очень надеюсь, что это Сакварелидзе. Тогда ховайтесь !
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Все грабившие Украину в последнее время должны уйти прямиком в тюрьму и те тоже, кто их покрывал.
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UA digital staff мені це невідомо. Можливо почую пряму відповідь про це.
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Тем, которые в касках? То ж я, в частности платю...
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Другий епізод "Чорнобиля" тримає планку. Місцями він ще страшніший, блт. Здавалось куди би вже. І додалось розборок номенклатурників

https://uaserials.pro/1255-chornobyl.html

Трое правоохранителей пострадали во время столкновения с активистами в Киеве, - полиция - Цензор.НЕТ 9304
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беніна тітушня перестаралась з балончиками. Але їх не оштрафують. Бо авакову пофіг на рядових поліцаїв.
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ну так а,шо хотели? мусорня на легке,а активисты экипированы в шлемах со щитами и дубинками.Вот потому и "страдают" всегда палицаи.
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Взагалі-то таких "активістів" які працюють за гроші потрібно хорошо дубасить. щоб гроші потім на ліки витрачали. Довіри до таких протестів немає,навіть гидко дивитись, бо титушня платна. Але прикро те. що такі платні "протестанти" вносять недовіру і нівелірують протесні виступи людей ,які це роблять за покликом душі.
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Гидка чути про те що мусора поломали ноготок. Замість реформи маємо ОЗУ під керівництвом Сабакова. Люди кажуть - Сабаков їди. А воно сидить сподівається залишитися на посаді. Як що зелений допустить це то буде помилка невиправна.
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Падле Луценко и так скоро конец. Если конечно эта крыса не сбежит.
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По странному стечению обстоятельств до прихода Пэтра на "золотой унитаз власти" в Украине все СМИ в подобных ситуациях орали лишь про "звіряче побиття діточок", забывая про ментов... А чего сейчас наоборот?
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А по поводу чего же была драчка?? Или просто пришли попинать друг друга, для плановой тренировки?
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Там и две чувихи, которые на Институтской бузили.
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Активисты - невозможное слово. Нужно поменять на громадські діячі або представники громадськості. Что это за активисты ? Я полностью согласна с представителями общественности, которые пришли под раду с требованием уйти Луценка. Правильный генеральный прокурор - эта фигура может стать знаковой в изменениях Украины. А то хитрозадый порошенко хочет оставить Луценко как запоруку своей неприкосновенности , которой по факту у него не будет полгода.
А именно это и было ставкой народа на зеленского - восстановление справедливости.
В рамках открывшихся обстоятельств , где Сытник проводит ночи на Банковоц, отдыхает за чужой счёт - при этом удивительным образом НАБУ показало очень слабый результат по сравнению с тем, что нам было обещано- именно на нового генпрокурора возлагаются наши надежда и основная миссия начать реально бороться с коррупцией. Конечно, нужно менять и Сытника с Холодницким.
Но начинать нужно с Луценко. Генпрокурор - это квота нового президента. Имя его команда не представляет и правильно делает. Очень надеюсь, что это Сакварелидзе. Тогда ховайтесь !
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Они утром активисты, а вечером полицянты... А завтра наоборот
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Все грабившие Украину в последнее время должны уйти прямиком в тюрьму и те тоже, кто их покрывал.
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У мусора на фото татуировка на руке. Не знал, что с такими татуировками там можно работать
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Треба поліціянтам дубасить таких "активістів", щоб медицині прибуток був!!!!
Всяка гниль простягає руки до поліції!, поламать!!!!!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїТроє правоохоронців постраждали під час сутичок з активістами в Києві, - поліція
 
 
 
 
 
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