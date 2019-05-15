 Троє правоохоронців постраждали під час сутичок з активістами в Києві, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу поліції Києва.

"Учасники акції влаштували короткотривалу штовханину під стінами Міністерства внутрішніх справ України. Внаслідок інциденту один із мітингувальників застосував сльозогінний газ. У результаті постраждало троє спецпризначенців: вони дістали хімічний опік очей. За цим фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу)", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що розглянуть і проаналізують зауваження до роботи правоохоронців, що надійшли з боку активістів.

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"Національна поліція нагадує, що у справі Катерини Гандзюк, ходом розслідування якої учасники акції, зокрема, також висловлювали невдоволення, - поліція в межах своєї компетенції виконала усі необхідні слідчі дії", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, 14 травня активісти прийшли з пікетом під будівлю Генеральної прокуратури України з вимогою відставки Генерального прокурора Юрія Луценка. Потім вони пройшли маршем до будівлі Міністерства внутрішніх справ, де планували провести аналогічну акцію. Сталася штовханина.

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