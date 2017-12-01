 Хабар для НАБУ і арешт Альперіна: як це було

60 днів у СІЗО або застава майже 21 млн грн – такий вердикт суду щодо запобіжного заходу.
"Без коментарів", - відреагував Альперін на запитання журналістів. А під дверима залу засідань його вже чекав конвой.
Судове засідання відбувалося в один день із з розгортанням іншого скандалу про затримання агента НАБУ, який начебто провокував на отримання $15 тис. хабара замголови Державної міграційної служби.
Історія з Альперіним почалася ще минулого тижня. НАБУ повідомило, що задокументувало пропозицію неправомірної вигоди у $800 тис. своєму співробітнику – керівнику спецпідрозділу детективів Андрію Калужинському. З а версією слідства, Альперін добивався скасування арешту 450 млн грн підконтрольних йому компаній. Гроші були заблоковані за клопотанням НАБУ у справі про оборудки на митниці.
В Одесі відбулися невідкладні обшуки. Повідомлення про підозру доставили за місцем проживання Альперіна, але вдома його не застали і залишили документ родичам. 29 листопада чоловік сам з’явився до слідчих і наступного дня йому обрали запобіжний захід.
АЛЬПЕРІН І СПРАВА МИТНИКІВ
Вихідець з України, громадянин Ізраїлю, який постійно проживає в Одесі. Невисокий, ззовні скромний чоловік. У суд Альперін прибув у супроводі трьох адвокатів – це Андрій Федур, Віктор Петруненко і Сергій Янченко.
Адвокати передали судді виписки з медичної картки підозрюваного та його матері. Діагноз не зачитували, але підкреслили, що підозрюваний має серйозні проблеми зі здоров’ям і мусить постійно вживати ліки. Ще одну довідку на ім’я Альперіна долучили взагалі не кажучи вголос, чого вона стосується. Очевидно, це щось дуже особисте.
Вперше про Альперіна публічно заговорили у 2008 році, коли сомалійські пірати захопили судно "Фаїна", яке перевозило зброю. Власником судна був Альперін.
Щоб звільнити "Фаїну", він та ще низка бізнесменів передали піратам $3,2 млн.
В Інтернеті є чимало публікацій, де Альперіна називають "королем Одеської контрабанди" та приписують великі зловживання, а статки оцінюють у мільярд доларів.
В Україні структури, пов’язані з Альперіним, час від часу трусили, хоча особисто він донедавна проблем із законом не мав і офіційно не судимий.
Одну справу, дотичну до Альперіна, зареєстрували 24 березня 2017. Йдеться про провадження № 42017000000000941 за ч.2 ст. 364 ККУ - умисне використання службовими особами ГУ ДФС України в м. Києві свого службового становища, всупереч інтересам служби, з метою надання незаконних переваг окремим суб'єктам господарювання. За версією слідства, низка компаній за сприяння посадовців митного посту "Столичний" Київської міської митниці ДФС систематично оформляла товар з порушеннями, що це призвело до ненадходження мита в держбюджет в особливо великих розмірах.
Інформація про рух у справі з’являється тільки в кінці літа. 17 серпня 2017 співробітники ДФС і прокуратури обшукали бізнес-центр "Сонячний" в Одесі, власником якого є Альперін. За матеріалами суду, в приміщенні було вилучено печатки підприємств, а також доларові купюри з надписом "фальшиві", зразки тканин, флешки і ноутбуки.
Обшук відбувся за два дні після того, як до ГПУ звернулася громадська організація "Європейська антикорупційна асаоціація" надіслала звернення генпрокурору Юрію Луценку, а також копії голові СБУ Василю Грицаку, очільнику МВС Арсену Авакову і керівнику НАБУ Артему Ситнику. Можливо, саме цей лист примусив слідчих працювати активніше.
Громадська організація стверджувала, що протягом багатьох років угруповання Альперіна надавало послуги підприємцям Одещини. А саме розмитнювал о товар значно дешевше, аніж це можна зробити за законом. "Щомісячно за незаконними мінімізаторськими схемами в Україну ввозилося 500-1000 контейнерів", - зазначають автори. Називаються такі схеми, як "тихий склад", "заниження ваги", "пересорт".
"Європейська антикорупційна асоціація" відзначала, що наразі ці схеми великою мірою заблоковані і для мінімізації митних платежів Альперін став використовувати суди.
"За допомогою судових рішень В.Альперін у 2016-2017 рр. завдав держбюджету збитків на суму понад 100 млн грн. У цих схемах задіяні судді Одеського окружного адміністративного суду", - йдеться у зверненні. Організація наводить приклади таких рішень, прізвища суддів (Єфименко, Тарасишина, Кравченко) та назви понад 40 компаній.
Щорічний обсяг імпорту пов’язаних з Альперіним компаній антикорупційна організація оцінює у 2 млрд грн, а також приписує йому контроль над трьома заводами алкогольних напоїв та мережу пунктів обміну валюти на території Одеської області.
11 жовтня 2017 року провадження 52017000000000682 з аналогічною кваліфікацією за ч.2 ст. 364 ККУ реєструє НАБУ. У фабулі справи сказано, що 2016-2017 рр. службові особи Київської митниці ДФС, зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди рядом юридичних осіб, використовуючи своє службове становище, сприяли злочинній діяльності із розмитнення товарів із суттєво заниженою митною вартістю.
За даними слідства, 2016-2017 групою осіб зареєстровано низку підприємств в м.Одеса, які імпортували на територію України товари із заниженою митною вартістю. При розмитненні інспектори збільшували вартість товару і компанії мусили платити більше. Однак митне законодавство дає імпортерам можливість оскаржити дії інспекторів. Компанія вносить гарантійний депозит на рахунок казначейства у розмірі названої інспектором вартості, спокійно розмитнює товар, а далі судиться з приводу спірної різниці і може повернути собі кошти. За версією детективів, тепер саме суди відігравали ключову роль у схемах Альперіна. Митні інспектори начебто правильно реагували і міняли вартість товару, який намагались ввезти за безцінь, але в суді проявляли менше ентузіазму. І суд виносив рішення на користь фірми-імпортера: митники неправі, гроші повернути.
Компанії, які НАБУ пов’язує з Альперіним, внесли такі гарантійні депозити в сумі 450 млн грн. Щоб описана вище схема не повторилась, суд за клопотанням НАБУ арештував ці гроші.
АЛЬПЕРІН І "АГЕНТ ШЕВЧЕНКО"
За матеріалами справи, Альперін, шукаючи спосіб розблокувати кошти, познайомився із Євгеном Шевченком, оскільки знав, що у того є дружні стосунки із працівниками НАБУ. Серед таких – Андрій Калужинський, керівник підрозділу детективів, чиї підлеглі добились арешту згаданих коштів.
Адвокат Сергій Янченко, який представляв у суді Альперіна, процитував уривок із заяви в ГПУ, яку 4 листопада 2017 написав Шевченко.
Виступає адвокат Янченко
На думку захисника, заява Шевченка не підтверджує, а спростовує підозру, висунуту його підзахисному.
"Приблизно три тижні тому до мене звернувся знайомий на ім ’я Паша і сказав, що хоче познайомити мене з одним із його друзів, якому потрібна консультація у вирішенні проблем із НАБУ. Паша познайомив мене із чоловіком, який представився Альперіним Вадимом та розповів, що НАБУ арештувало гроші на рахунках і він готовий надати працівникам НАБУ неправомірну вигоду за зняття арештів", - йшлося в заяві про злочин.
Наступний епізод прозвучав у виступі прокурора ГПУ Дмитра Вакарова. З а його словами, на зустрічі в кінці жовтня Альперін описав Шевченку суть оборудки. А саме, що при розмитненні товару митні органи не погоджуються із задекларованою вартістю, самостійно коригують її і мито зростає. Підконтрольні Альперіну компанії роблять платежі на казначейські рахунки. Але в подальшому, не погоджуючись із розміром мита, імпортери оскаржують його і через суд повертають собі різницю.
Виступає прокурор Вакаров
"Послушай, это я сделал схемы по растаможке. На самом деле у меня там есть заводы, которые получают сырье. Если на таможне, то в полтора раза выше… Тут можно сделать подгонку решений судов, можно сделать практику", - зачитав прокурор дані про спілкування Альпе ріна з Шевчуком з протоколу НСРД. Ці слова, на думку сторони обвинувачення, підтверджують наявність "широкого кола корупційних зв’яз ків" у підозрюваного.
Далі, як повідомив прокурор, Альперін узяв мобільний телефон і в програмі "Калькулятор", ввів цифру "1" і продемонстрував Шевченку, натякаючи, що готовий надати неправомірну винагороду. Шевченко, за матеріалами слідства, перепитав, чи йдеться про суму в доларах США, і Альперін відповів ствердно. Після цього Шевченко зустрівся з керівником підрозділу детективів НАБУ Калужинським і повідомив зміст розмови з Альперіним. 4 листопада Шевченко написав в ГПУ заяву про злочин.
Після цього відбулося ще кілька зустрічей. 7 листопада слідчі ГПУ отримали санкцію на негласні розшукові слідчі дії і подальші зустрічі фіксувалися.
У подальшому Альперін трохи поміняв і конкретизував свої побажання. Начебто заявив, що готовий дати $800 тис. та захотів перекваліфікації справи зі зловживання владою (ч.2 ст. 364) на підроблення документів (ст.358) і зміни підслідності.
"Альперін змінив свою позицію і сказав, що для нього найкращий варіант передати провадження за підслідністю у райвідділ поліції, де йому буде простіше вирішити питання про зняття арешту з рахунків і закриття провадження взагалі, за що він готовий надати $800 тис. Однак я відповів, що такий варіант необхідно озвучити посадовим особам НАБУ… В день, коли буде змінено підслідність, то він передасть гроші нашому знайомому Паші", - цитував захисник Альперіна покази Шевченка.
"Я зауважив, що в НАБУ просять гроші наперед", - процитував Шевченка адвокат Янченко. "Ваша честь, а що таке "наперед просять гроші в НАБУ"? Чи не є це вимаганням неправомірної вигоди з боку працівників НАБУ?", - обурився адвокат.
"Альперін відповів, що Паша буде гарантом того, що гроші дійсно будуть передані. Тобто він віддасть гроші Паші, а він передасть мені після виконання зобов’язань НАБУ. 08.11.2017 об 11 год. 23 хв. Я зустрівся з Альперіним Вадимом в готелі "Національний" по вул. Липська,5 в м.Києві. Під час короткої розмови Альперін сказав, що НАБУ повинне перекваліфікувати провадження і направити в слідче управління Нацполіції в Одеській області. Я уточнив у нього, чи $800 тис. він надасть, на що Альперін відповів ствердно. Того ж дня о 17 годині я зустрівся з Альперіним в ресторані Beef по вул. Шота Руставел і,11 в м. Києві. Під час розмови я сказав йому, що все погоджено, провадження буде перекваліфіковано і направлено за підслідністю і це можливо зробити досить швидко, але за умови, що гроші будуть у мене", - зацитував адвокат протокол допиту Шевченка.
24 листопада НАБУ офіційно повідомило, що викрило особу, яка пропонувала їх співробітнику $800 тис хабар. Випереджаючи запитання, чому не дочекалися передачі хабара, у бюро зазначили, що обіцянка хабар є закінченим злочином.
Цікаво, що на записах зустрічей прізвище керівника детективів НАБУ Калужинського не звучить. Цю обставину захист тепер тлумачить на свою користь. Мовляв, службова особа, якій планувалось надати вигоду не визначена, та й чи був хабар взагалі…
На думку захисника Янченка, протоколи НСРД спростовують підозру Альперіну.
"Шевченко Євген Сергійович або є агентом НАБУ, що стало в нас модно і популярно, або він просто шахрай. Він, висловлюючи пропозицію від НАБУ, не наводить у цьому протоколі від 9 числа жодних відомостей з приводу подальших, після 4 листопада (дата заяви в ГПУ про злочин – ред.) зустрічей з Калужинським та погодження з ним пропозицій, висловлених Альперіним. По-друге, йому відомі обставини вимагання співробітниками НАБУ грошових коштів від Альперіна наперед. По-третє, вбачається, що жодної пропозиції неправомірної вигоди Калужинському 08.11.2017 не було. За словами Шевченка, мала місце приватна розмова двох осіб, зміст якої не був доведений до відома Калужинського. Це підтверджується і показами самого Калужинського", - зазначив адвокат.
Адвокати просили суд, не обирати жодного запобіжного заходу, бо складу злочину немає. Вони поставили під сумнів законність відкриття справи і назвали її сфальсифікованою.
"Про що нам своїм захисникам розповів пан Альперін? Що він ніколи ні безпосередньо, ні опосередковано не надавав пропозицій Калужинському за зняття арешту з грошових коштів. Він навіть не знає цієї особи і не знав про її існування. Співробітничаючи з певними бізнесменами міста Одеси, бажаючи надати послугу по зняттю арештів, необґрунтовано накладених на майно, він звернувся до певних осіб, які познайомили його з паном Шевченком. У формулі підозри сказано, що Альперін знав про знайомство Шевченка з Калужинським. Але він взагалі не був знайомий, не міг знати таких деталей. Він знайомився з Шевченком як з особою, яка є помічником одного з членів Ради громадського контролю при НАБУ від Автомайдану. Звертався як до представника громадської організації, а не службової особи. Звертався з законним проханням. Арешти були накладені незаконно. Громадська рада має право звертатися до НАБУ за усуненням порушень", - озвучив адвокат Віктор Петруненко версію Альперіна.
Виступає адвокат Петруненко
"Шевченко повідомив, що Рада береться за це питання. Тобто Рада побачила порушення… Ось про що знав Альперін, спілкуючись з Шевченком… Мова йшла про те, що Рада отримає в певний час, якщо співпраця буде плідною, а може і неплідною, гроші на компенсацію витрат, на залучення юристів, на залучення фахівців. Це буде певна сума. Це було. Іншого не було", - додав захисник Петруненко.
"Пересвідчившись, що Шевченко не заслуговує на будь-яку довіру Альперін припинив з ним будь-які відносини", - резюмував адвокат.
Захист підкреслює, що історія не закінчилась ловлею на гарячому і грошовими доріжками.
"Коли вони зрозуміли, що ніхто їм нічого не пропонує, ніхто їм, вибачте, грошей не дасть, то вирішили, що давайте ми хоч щось заднім числом… Вам, Ваша честь, продемонстрували ці фальсифікації… Якщо їм так здавалося, то чого ж не дочекалися, а потім через 5 хвилин не запросили всі засоби масової інформації?!" - сказав адвокат Андрій Федур.
Головний герой судового засідання був небагатослівним.
Підозрюваний Альперін
"Я не совершал никакого преступления. Полностью согласен с защитой", - заявив у суді Вадим Альперін.
***
Суддя Москаленко
Суддя Печерського суду Катерина Москаленко, маючи у розпорядженні суттєво більше інформації, аніж присутні у засіданні журналісти, дійшла висновку, що Альперіна слід взяти під варту, а також визначила йому заставу у 20,8 млн грн. Це менше, аніж хотів прокурор, але все одно немало.
Підозрюваний і його захисники
Адвокати підозрюваного намагатимуться оскаржити це рішення. Решті публіки залишається чекати, як далі буде розвиватися ця історія. Той факт, що Альперін не втік і опинився в епіцентрі такого скандалу, обіцяє в майбутньому цікавий судовий процес.
Ірина Салій, "Цензор.НЕТ"
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