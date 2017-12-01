 Скасування блокування податкових накладних: відкритий лист до підприємців України

Вітаючи намагання Голови комітету Южаніної Н.П. отримати реальну інформацію щодо стану блокування податкових накладних та розібратись в ході подій щодо роботи ДФС та Мінфіну, починаючи з 01 липня 2017 року, з моменту вступу в дію Наказу Мінфіну № 567, хочемо зазначити, що намагання міністра фінансів та центрального апарату ДФС уникнути конкретики та обмежитись тільки загальними постулатами тлумачення порядку дії СМКОР вдалось. Тільки фактично Головне управління ДФС у м. Києві надало більш-менш реалістичний фактаж та відсотки загальної кількості заблокованих накладних.
Навіть беручи до уваги легке сперечання між міністром фінансів, Головою комітету та рядом запрошених осіб з кола підприємців, всі почули обіцянки щодо вдосконалення та покращення системи роботи СМКОР. Пан Данилюк пообіцяв врахувати весь негативний обсяг та спрямувати роботу системи на насправді упередження проходу схемного та штучно сформованого кредиту. Все було би дійсно перспективне, але вже 17.11.2017 вступають в силу нові доповнення до Наказу № 567 (згідно з Наказом Мінфіну № 926 від 09.11.2017 р) стосовно змін до критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних обсяг лиха щодо блокування реєстрації податкових накладних.
Основними моментами є нові критерії оцінки щодо відсотку категорій ризикових товарів (нагадаємо, що цей список "ризикових" оновлюється ДФС постійно та містить майже всі основні групи товарів) та рівня співвідношення рівня податкового навантаження суб’єкта підприємницької діяльності. Окремо зазначимо, що цій термін – "податкове навантаження" не міститься ані в цивільному, а ні в податковому кодексі. Механізм його обрахування не публікується на офіційних сайтах, але ефективно використовується фіскальними органами за своїм розумінням, в першу чергу для визначення критеріїв ризику із подальшим блокуванням податкових накладних.
Окремо слід зазначити, що нові зміни безпосередньо торкаються інтересів сільгоспвиробників, які, до речі, входять в групу підписантів цього листа. Так, згідно нових доповнень до Наказу мінфіну, і нформація за встановленою формою враховується автоматично системою Моніторингу (СМКОР), якщо така інформація подається платниками - сільськогосподарськими товаровиробниками, що мають власні та/або орендовані земельні ділянки, загальна площа яких понад 200 га включно, та у яких за період з 01 січня 2017 року не було одночасної зміни засновника і керівника, та у ній зазначено коди певних груп товарів.
Таким чином, якщо раніше, не підпадали під "блок" підприємства, які сплачували понад 5 млн грн. податків за 2016 рік, то зараз, під цей процес не підпадають й великі сільгоспвиробники. Напевно, після початку поступового входу до Європи, України має вирішити питання свого економічного прогресу через подальший розвиток великих промислових груп та окремих компаній –латифундистів? І нам байдуже світовий досвід передумов зростання ВВП через розвиток малого та середнього бізнесу, який, знов таки, в деяких країнах Європи складає понад 60 % загального підприємництва? Бо як тоді інакше коментувати спрямованість дій Мінфіну на преференціальний режим суто для "монстрів" економіки?
Але, ж таки треба повернутись до стислого аналізу ситуації роботи модифікованої системи СМКОР протягом майже 10 днів з моменту вступу в дію змін.
На своєму сайті, 21.11.2017 року ДФС розмістило статтю:
"Роботу СМКОР удосконалено", де зазначено, що " Державна фіскальна служба постійно працює над вдосконаленням СМКОР. Так, 17 листопада 2017 року набули чинності зміни до критеріїв оцінки ступеня ризиків. Такі зміни значно зменшать кількість зупинених податкових накладних сумлінним платникам податків та унеможливлять реєстрацію схемного кредиту за рахунок маніпуляції з товарами".
Так ось, починаючи з 20 листопада, підприємства не просто почали отримувати повідомлення про блокування податкових накладних, але й почали отримувати вже негативні рішення комісії ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної в ЄРПН. Надалі механізм простий – в десятиденний термін платник податків має право подати письмову скаргу до ДФС в передбаченому законодавством порядку з усіма додатками, які мають підтвердити операцію не тільки по продажу, але й закупівлі /виробництву товарів (послуг). ДФС має протягом 10 днів розглянути скаргу та прийняти рішення, яке, у випадку негативу для підприємства, може бути оскаржене в суді.
Деякі з нас тільки за два дні з моменту вступу в дію нових змін до Наказу Мінфіну отримали понад 100 негативних рішень, вірніше, рішень про відмову в реєстрації податкової накладної на підставі раніше наданих пояснень, внаслідок первинного блокування відповідних накладних. За цей період це склало 100 % поточних накладних, по яких було подано пояснення на розблокування.
Сподіваємось, що це не є пряма реакція фіскального органу на наш відкритий лист на Южаніну Н.П., яке було розміщено на сайті Цензор.НЕТ від 15.11.2017 р., але інформаційно слід зазначити, що до 20 листопада 2017 року ми отримували невелику кількість негативних рішень комісії за три місяці, внаслідок чого ми подавали відповідну скаргу, інші "блоки" знімались ДФС через прийняття поданих електронних пояснень.
Таким чином уже зараз питання подання пояснень через кабінет платника податків в електронному вигляді стає "за щастя", бо нам потрібно протягом десяти календарних днів підготувати понад 100 письмових скарг з додатками близько 10 000 аркушів та подати до ДФС України! Причому, що цікаво, за день до того, податкові накладні, виписані на тих самих контрагентів по тому ж самому товару проходили реєстрацію.
Напевно, нові зміни насправді мають вирішувати питання боротьби із незаконним формуванням ПДВ, але чомусь вони стали масово блокувати поточну діяльність вже на 100 %. Це при тому, що наші підприємства ні на відсоток не змінило ані категорію товару, що реалізується, ані покупців-контрагентів, з якими постійно працюємо вже декілька років.
Особливо цікавий рівень "боротьби" Мінфіну та ДФС на прикладі окремої податкової накладної, яка було первинно заблокована, а потім прийнято рішення про відмову в її реєстрації. Чому цікавий? Тому що її сума – 0,40 грн., а сума ПДВ складає 7 копійок! Скажете, що немає різниці в сумі? Можливо, але, якщо це і є боротьба зі схемним ПДВ, то, тоді приносимо свої вибачення, Міністерству фінансів та ДФС за наклеп, бо, напевно, ті 2 мільярди гривень схемного ПДВ, які пройшли у вересні місяці, та про які розказував на засіданні Комітету ВР міністр фінансів, вже остаточно переможені та залишаються тільки такі суми "схемного" ПДВ. І знов таки, для підготовки та подання скарги до ДФС відносно розблокування накладної на 0,40 грн треба подати близько 100 аркушів письмових додатків, а ось у випадку негативного рішення при розгляді скарги, можна подати адміністративний позов до суду. Правда, при цьому треба буде сплатити мінімальну суму судового збору 1600 грн.
Інший приклад, коли після очікування прийняття відповідного рішення Комісією ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної, або відмову в такій реєстрації, (а це п’ятиденний термін на розгляд пояснень, поданих до Комісії в електронному вигляді, після первинного блокування податкової накладної, згідно встановленого порядку) проходить ще п’ять днів. Виникає відповідне питання, яке ж рішення прийняте та чому обіцяний оперативний розгляд буксує? Незважаючи на норму Податкового кодексу, яка встановлює однозначну правоту підприємця, якщо у встановлені терміни його скарга не розглянута, ми розуміємо, що автоматичного розблокування податкової накладної у цьому випадку не може бути, бо наказ це не передбачає. Тоді ми телефонуємо на гарячу урядову лінію із усною скаргою на бездіяльність фіскальних органів, які заважають нам працювати. І, майже наступного дня після дзвінка ми отримуємо передбаченими засобами електронного зв’язку через кабінет платника податків довгоочікуване рішення Комісії, яким нам відмовлено в реєстрації, причому дата рішення зазначена правильна, в п’ятиденний термін, річ тільки не в тому що нам відмовили, а в тому, що це отримано через шість днів після начебто прийнятого рішення! І доказів того, що воно отримано сьогодні, немає, бо йде електронний документообіг. І в нас залишилось тільки 4 дні з передбачених 10 днів на подання письмової скарги, бо інакше нам відмовить ДФС у прийнятті скарги внаслідок порушення встановлених термінів.
І останній приклад, вже другий день поспіль, при намаганні зареєструвати поточні податкові накладні, деякі з нас почали отримувати квитанції із повідомленням, що документ не прийнято у зв’язку із виявленням помилки. Причому, мова йде про арифметичну помилку, і система сама вказує необхідну суму в податковій накладній, фактично звинувачуючи бухгалтера у відсутності кваліфікації щодо обрахунку. Умовно, система пропонує рахувати 2+1 не як 3, а як 2,5! І, знов таки, це ж не відмова в реєстрації, це ж просто "надання практичної допомоги підприємцям", які мають звільнити своїх бухгалтерів за неправильні підрахунки на п’ятому місяці функціонування СМКОР!
Ось такі первинні результати нових змін та поліпшення ситуації з блокуванням податкових накладних. Деякі наші партнери, які до недавнього пишались мінімумом блокування, с жахом повідомили що їх теж накрила хвиля майже 100 % блокування за останні декілька днів.
І наостанок, хотілось би зазначити, що вчора ми дізнались, що підприємець Віталій Бузько звернувся з петицією до Глави Держави Петра Порошенка із проханням скасувати блокування податкових накладних. Дана петиція зареєстрована на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України за № 22/041186-еп. Є менш 90 днів для збору 25 000 підписів. Можливо це зможе якось допомогти малому та середньому бізнесу від його знищення та руйнування?
Додаємо відповідну відсилку для підписання петиції.
Тож, підприємці всієї країни, єднайтеся!
Директор ПП "АЛЬЯНС ОІЛ" Коноваленко С.І.
Директор ФОП "Гольцов" Гольцов В.І.
Директор ПП "Ісіда-Д" Пєрєверзев С.П.
Директор ФГ "Березівське" Сабадаш М.П.
Директор ПП "Сінтіавто Плюс" Яцина В.А.
Директор Пп "ІДІС ЕКСПО" Плетньова К.М.
Директор ТОВ "Торговий Дім "Енергія" Бевза С.В.
Директор Пп "НЕФТІДА" Варакута О.І.
Директор ТОВ "АФ "НІКА" Бардиш В.П.
Директор ТОВ "ЮВІ-ЛАЙФ" Вінярський Ю.В.
Директор ТОВ "ГАНЕША К" Катеринич В.В.
Директор ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОБЛАГРОПОСТАЧ" Богданов О.С.
Директор ТОВ "Гранатова зірка" Журов І.В.
Директор АФГ "Віка" Кожушко Ю.І.
Директор ТОВ "Полтава Сад" Штанько Д.В.
Директор ТОВ "Яковлівські Лани" Бондаренко А.А.
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