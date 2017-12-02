 Тактика сорока тысяч члеников

Две коренастые дщери, родившиеся у Владимира Владимировича вопреки законам живой природы, на первый взгляд, подтверждают старую и во многом замусоленную конспирологическую теорию, что Путин - краб, но в данном случае дело даже не в дщерях, а в существах куда более другого пола. И не то чтобы многочисленные исследователи-криминалисты, изучавшие непосконные эротические трипы президента России, нарочно докапывались до геосексуалистической сенсации, способной не только загнать на склизкую почву даже самого зачерствевшего знатока специфических девиаций, но и пошатнуть сами основы постиндустриального общества потребления, - в преддверии выборов, обещающих изобиловать нетривиальными интенциями, обильно сдобренными прогрессивным лапотничеством вплоть до эдакого ньюэйджевого матрешничанья, Путин лично вбросил в массы новый, ни на что не похожий дискурс, по сравнению с которым исконно русское обретение бабушкой половых органов дедушки выглядит как детский лепет прыщавого задрота.
Скользкую тему, как это часто у нее бывает, совершенно неожиданно для себя подняла на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей (а в том, что Путин всегда действует в интересах детей, до сих пор не было никаких сомнений) госпожа Елена Мизулина, заявившая, что якобы в среде советских большевиков царил разврат, как о том, в частности, повествовала историческая быль про Дзержинского, который применил коммунистическую смекалку и овладел Крупской тупо за зарплату Ленина.
Путин отреагировал молниеносно и очень научно, удивительно близко к тексту процитировав отрывок из труда Энгельса "Происхождение семьи, частной собственности и государства", в котором говорилось о "ленточной глисте, где в сорока тысячах члеников располагаются и мужской и женский аппараты". "Она всю жизнь только тем и занимается, что совокупляется сама с собой!" - возбужденно воскликнул Владимир Владимирович, и на его натруженных щеках заиграл юношеский румянец. Что-то в этой ситуации было не все так однозначно.
При всей необходимости новой шутки про половые органы и нетрадиционные способы их применения, призванной подогреть ответную любовь населения к личности Путина перед его очередным выдвижением, о предварительном согласовании геоэротического диалога с Мизулиной говорить не приходится - от волнения Елену Борисовну обязательно понесло бы по кочкам, и вместо марксистско-ленинской любви она бы подняла куда более животрепещущие темы типа необходимости превентивной порки детей за будущие грехи, патрулей проверки девственности по выходу на льготную пенсию и запрета детских игрушек продолговатой формы. Кроме того, крайне малое количество российских медиа рискнуло показать глисту в исполнении Владимира Владимировича: большинство предпочли сделать вид, что не заметили, либо же ограничились обильно обтекаемыми формулировками. По всему выходит, что со стороны российского президента это действительно был экспромт, основанный на глубине его внутреннего мира, всецело заполненного искренней любовью к родине и совокупляющимися члениками под энергичную музыку виолончелиста Ролдугина.
Крайне трудно представить себе, что у изголовья кровати великого отбирателя земли Русской, рядом с засаленным томиком Лермонтова, лежит Энгельс. Энгельса Владимир Владимирович, очевидно, читал еще в студенческие годы в рамках предмета "научный коммунизм", и поскольку гормоны играли в половых органах будущего дедушки ровно так же, как и у простых советских людей, а выплеснуть их в школе КГБ было, наоборот, особо некуда, абзац про глисту, которая прекрасно совокуплялась сама с собой по сорок тысяч раз без постороннего участия, перевернул его сознание. В тот день он понял, кем хочет быть, и испытал свой первый самопроизвольный катарсис. Члеников у Путина тогда было не то чтобы очень много, да и тот соответствовал своему названию в самом что ни на есть прямом смысле, однако Владимир много тренировался перед зеркалом, а, будучи уже на задании в Дрездене, по слухам, даже имел некоторый успех на клубной сцене среди дурносмехов (инкогнито, разумеется).
Шли годы. У Владимира родились две дщери от человека, но засекретил он, похоже, вовсе не их. Давно известно, что у Путина существует множество двойников на все случаи жизни вплоть до Кабаевой; есть даже версия, что истинный Путин вообще уже давно никуда из бункера не выходит, то ли опасаясь глобального ядерного удара со стороны США, то ли одичав, однако чем он там занимается целыми днями по сорок тысяч раз в сутки? В свете последнего высказывания на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей (а в том, что Путин всегда действует в интересах детей, никто не сомневается даже сейчас) этот вопрос можно рассматривать как риторический. Становится также совершенно очевидно, кто в промышленных масштабах рожает для Владимира Владимировича таких хороших двойников. Не зря ведь говорят: хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Да, в последнее время двойники Путина как-то поизносились, щеки обвисли под грузом силикона, морды пошли кто в лес кто по дрова, но ведь сам Владимир Владимирович тоже не молодеет. И, как бы там ни было, факт остается фактом: намного опередив в духовном и особенно физическом развитии всех остальных людей планеты, Владимир Путин переродился в новую, более совершенную форму жизни, и Россия под его мудрым руководством совершила гигантский скачок вперед и вниз, в подводный космос.
В частности, совершенно излишним будет говорить о том, что 19 спутников, запущенных на ракетоносителе с похожим на китайскую мобилку дядюшки Ляо названием "Союз-2.1б", упали в Мировой океан вовсе не потому, что пьяный слесарь космической сверхдержавы приварил дюзу задом наперед, святой отец Лукиан со всеми своими секретными допусками, окропляя разгонный блок "Фрегат", перевернул ведро сладкого кагору в цистерну с горючим и безутешно упал туда сам, а добрый царь Владимир Путин так увлеченно майнил рутений, что вовремя недоглядел. Учитывая количество плавающих под водой "Протонов" (как минимум один из которых, между прочим, нес на своем борту Знамя Победы в Великой отечественной войне, веревочку Зои Космодемьянской и мощи Вали Котика), самолетов, танчиков и прочей миротворческой утвари, включая доктора Лизу и хор Александрова, можно с уверенностью говорить о новом этапе в присоединении Москвой своих исконно русских подводных территорий, ибо Мировой океан для России - место сакральное, оттуда вышла жизнь, а значит, Путин. В воде крестился Владимир. Не зря "Роскосмос" вместо того, чтобы сообщить, что спутник "Метеор-М" на#бнулся как обычно, заявил: "Спутник "Метеор-М" вышел на нерасчетную орбиту".
Другими словами, мало кто в мире рассчитывал, что Россия сумеет запустить спутник на орбиту, тем более под водой, но Россия смогла, аппаратура устройства функционирует штатно, крабы уже бегают с транспарантами "Путин, введи амфоры", рыбы говорят по-русски, все морские обитатели очень боятся геев киевской хунты, и немудрено. Даже, казалось бы, такие закаленные ветераны гееборчества, как жители молодого Лугандона, нынче сильно взвинчены: как сообщили на этой неделе российские СМИ со ссылкой на американские, толпы разъяренных геев, лесбиянок и трансгендеров (эти самые опасные, потому что распознать их можно только в последний момент, когда уже поздняк метаться) из Украины массово хлынули на АТО, почуяв легкую донецкую добычу. Ор, плач и скрежет зубовный царят нынче на Донбассе, и это при том, что геи до них еще даже не доехали. Членики Путина тоже время зря не теряют.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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одним пальцем "Родину" из пианина выковыривать...
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Финразведка США активно собирает данные о зарубежных активах т.н. «российской элиты» (путинских воров, их семей, любовниц, детей, жён, родственников и пр.).
В Кремлем с тревогой отмечают, что американцы развернули небывалую активность в странах Европы и ряде других государств.
Запросы по фигурантам «черного списка» финразведки США сыплются тысячами. Связано это с тем, что в начале следующего года будет оглашен новый санкционный список, пишет СМИ.
«Речь идет о работниках госкомпаний, чиновниках, их близких и дальних родственниках и т. д. Это десятки тысяч россиян», - рассказал собеседник агентства РБК. Такая активность напрямую связана с подписанным президентом США Дональдом Трампом 4 августа 2017 года законом о санкциях против России, предложенным американскими конгрессменами. Касается он в первую очередь сбора данных о ключевых политических фигурах и олигархах, т.е. о ближайших подельниках Путина и членов его банды.
Как уже сообщала ранее, министерство финансов США по согласованию с Директором национальной разведки и Госсекретарем США не позднее 180 дней после принятия закона должно предоставлять соответствующим комитетам конгресса открытый Доклад о путинских ворах, т.н. «олигархах» и полугосударственных организациях России (т.е. разного рода подчикистских структур).
В нем должны быть представлены данные о ключевых членах банды Путина и т.н. «олигархах»; уровень их близости к Путину и другим членам правящей чекистской банды; установлены масштабы их состояний и источники доходов; перечень их родственников, включая супругов, детей, родителей, их активы, включая инвестиции, бизнес-интересы, собственность, приносящую доходы; выявлены зарубежные компании, аффилированные с этими лицами».
По сути к 31 января 2018 года должен быть подготовлен отчет обо всех сколько-нибудь значимых российских «политиках, бизнесменах и чиновниках». В открытом документе будут отражены данные об их активах, в том числе и зарубежных.
В дальнейшем доклад будет только дополняться новыми сведениями и именами. Все эти имена окажутся в новом санкционном списке, который может насчитывать до 50 тысяч граждан России.
По мнению экспертов, которые уже высказались по поводу нового закона, не исключено, что впоследствии зарубежные счета, находящиеся под юрисдикцией стран, поддерживающих санкции против России, могут быть заморожены.
Активы могут быть и конфискованы как имущество, нажитое на преступные или незаконные доходы. Такой опыт имеется, например, у испанских властей, которые обернули в доход государства имущество чекистской «русской мафии», обвиняемой в отмывании денег.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Валилий жжет
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сорри....
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совместительству Начальник Дома Офицеров-должность подполковника..занимался чем
там в Дрездене--подслушивали-прослушивали --пьненьких офицеров гарнизона ГСВГ в
кафитириях Дома Офицеров\-воентрог ГСВГ/--утром докладывали в особый отдел
пофамильно --и шла разработка офицеров вплоть до высылки в СССР..сыксотные
начала..карьеры Шоломова-тупина..внука шеф-повара Мордэхая Гиршевича
Блинчикава-в правительстве Ульянова-Бланка..и И.Джугашвилли....
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Мистика в том, что как раз недавно перечитывал роман "Голем" австрийского писателя-эзотерика Густава Майринка, шла там речь о еврейском апокалиптическом персонаже по имени Армилус.
Более удивительные вещи рассказывает об А. р. Макир, ר׳ מכיר, в книге «Абкат-Рохель» (אבקת רוכל, fol. 5): «Говорят, в Риме находится мраморный камень в образе прекрасной девы, но это не художественное произведение, а камень, так уже созданный Богом. Увлеченные красотой каменной девы, развратные люди приходят к ней и расточают ей любовные ласки, плодом же этой любви явится развитие внутри камня человеческого зародыша, который, созрев, разорвет некогда каменную деву и выйдет на свет Божий в образе человека. Это и будет Сатана-Армилус, тот самый, которого другие народы называют Антихристом». Эта легенда приводится также в псевдоэпиграфах Зерубабеля и «Otioth ha-Meschiach»... В псевдоэпиграфической книге "Тайны р. Симона бен-Иохаи (Beth ha-Midrasch A. Иеллинека, III, стр. 80) рассказывается: «Если евреи сподобятся благодати от Бога, то сразу явится Мессия, сын Давида, если же нет, то придет сначала Мессия, сын Эфраима (Иосифа); и восстанет царь нечестивый под именем Армилуса. Весь он плешивый, глаза маленькие, на лбу высыпь проказы. Правое ухо его закрыто, левое открыто; когда кто говорит ему что-нибудь хорошее, он наклоняет к нему свое закрытое ухо, если же дурное, он обращает к нему свое открытое ухо…
"...До того времени, пока не настанет этот срок, значится в легенде, это место охраняется Мафусаилом, дабы сатана не совокупился с камнем и не родил от него сына: так называемого Армилоса. Вы еще об этом Армилосе не слышали... Известно даже, какой у него будет вид (т.е. об этом знают старые раввины), когда он появится на свет: у него будут золотые волосы, собранные сзади в косичку, два затылка, серповидные глаза и длинные до ступней руки.
- Этого уродца стоит нарисовать,-- пробормотал Фрисландер и стал искать карандаш"
(с) Густав Майринк "Голем"
И не то чтобы стоит доверять иудейским пророчествам... да и Уйло не вполне 100% подходит под опейсание Армилуса... НО! Как-то во всём этом деле витает некий дух оного персонажа, ещё и что-то ленинское пованивает, да и камни тоже где-то рядом. Зловеще как-то это всё.
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