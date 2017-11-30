 Задержание 7 сотрудников НАБУ: что произошло и к чему приведет скандал?

Публичная информация об этом изложена в заявлении первого заместителя главы Государственной миграционной службы, входящей в состав МВД Дины Пимаховой.
По версии Пимаховой, некий гражданин установил с ней контакт с целью за взятку оформить гражданство Украины жителям Вьетнама и Ирана. Пимахова обратилась в СБУ, и началась операция по разработке взяткодателя.
По данным источника Цензор.НЕТ, в ходе оперативной разработки СБУ задокументировала конспиративную квартиру, на которой разрабатывалась операция по Пимаховой, и даже сумела туда проникнуть и установить оборудование для видеозаписи.
В результате было задокументировано подразделение НАБУ, которое занималось разработкой Пимаховой. Видеозапись велась в течение определенного времени, якобы не менее месяца, после чего материалы вчера утром были изложены Генеральному прокурору Юрию Луценко. После их изучения, Луценко санкционировал задержание – сотрудникам НАБУ инкриминируется провоцирование дачи взятки Пимаховой – статья 370.
По истории Розенблата и Полякова мы знаем, что "агент Катерина" вела разработку народных депутатов, чтобы услышать от них предложение о даче взятки. Разработка шла долго именно потому, что сам сотрудник правоохранительных органов не имеет права самому предлагать взятку, провоцировать совершение преступления. Разработка законна только когда объект разработки сам предлагает взятку агенту.
По данным Цензор.НЕТ, задержано 7 сотрудников подразделения детективов, которые работали под прикрытием – работа подразделения расшифрована.
На допрос может быть вызван и замглавы НАБУ Гизо Углава, которому подчиняются детективы.
Сегодня на допрос в Генпрокуратуру вызван начальник подразделения Борис Индиченко. Индиченко хорошо знаком Луценко, поскольку это кадровый офицер МВД, который делал карьеру еще в бытность Луценко министром. А в 2014 году новый министр Арсен Аваков назначил его начальником департамента наружного наблюдения МВД – "семерки", откуда Индиченко перешел в НАБУ. И провел операцию по "агенту "Катерине", в результате которой выдвинуты подозрения народным депутатам БПП и НФ.
Среди задержанных – сама "агент Катерина", также принимавшая участие и в этой операции.
Задержан и сотрудник НАБУ, непосредственно общавшийся с Пимаховой.
Им оказался Сергей Боярский – единственный сын бывшего депутата Партии регионов Юрия Боярского (избирался три созыва подряд от Краматорска). Согласно Википедии, сын – 1981 года рождения.
По версии НАБУ, СБУ и ГПУ сорвали операцию по разработке Пимаховой и руководства Миграционной службы, используя возможности контроля телефонных переговоров. НАБУ осуществляет "прослушку", используя технические возможности СБУ.
НАБУ заявило, что Пимахова сама требовала взятку, но ее не задерживали, чтобы продолжать дальнейшую разработку. Операция продолжалась долго – с апреля 2017-го.
НАБУ заявило, что сегодня готовятся задержания еще троих сотрудников НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которые давали санкции на действия против Пимаховой. НАБУ предполагает, что Индиченко, которого вызвали на допрос, также может быть задержан.
НАБУ подчеркивает, что этого бы не произошло, если бы у бюро были свои оперативные возможности по прослушке. Цель операции СБУ и ГПУ, заявляют в бюро - дискредитировать все ведущиеся антикоррупционные расследования.
30 ноября в 10 утра состоялась пресс-конференция Пимаховой. А руководство НАБУ и САП идет на совещание в Генпрокуратуру, чтобы давать пояснения Луценко по данному делу.
Что дальше?
1. Сейчас начнется битва компроматов. Позиция сторон будет объясняться видеозаписями. НАБУ предоставит записи наблюдения по Пимаховой, чтобы доказать, что разработка Пимаховой в течение столь длительного времени была обоснованной. И что она действительно сама просила взятку у агента НАБУ.
2. ГПУ и СБУ должны будут предъявить записи, что сотрудники НАБУ действительно сами пытались совершить преступление и спровоцировать взятку. Пока мы не видели записей, что-либо сказать определенно можно будет только если на записях действительно обсуждается провокация взятки. Надо смотреть.
3. Начнется судебный процесс – резонансный с массой обвинений в разные стороны. Его результат будет зависеть от того, что действительно было сказано на видео обеих сторон. Судя по всему, в деле все-таки была не только прослушка, но и большой объем оперативной информации. Вычислить объект разработки только по направленности прослушки не так легко. Надеюсь, сотрудники НАБУ будут освобождены под залог на период следствия - они не представляют угрозы для расследования.
4. Не думаю, что дело затронет непосредственно руководителей НАБУ и САП. Политическое значение для защиты антикоррупционных органов в данном случае будет иметь позиция посольства США, которое как раз накануне задержаний проводило встречу с руководством НАБУ и САП, чтобы обеспечить их взаимодействие и избежать конфликтов. Посол США высказалась в пользу дальнейшей совместной работы антикоррупционных органов. Думаю, в данном случае иностранные дипломаты проявят особое внимание к каждой детали. Проекты НАБУ и САП являются одними из приоритетов американской политики в Украине, поэтому не стоит сомневаться, что украинские власти будут прислушиваться в данном деле к мнению госдепартамента. Думаю, что опасаясь реакции США, делать какие-то резкие действия против руководства НАБУ и САП Генпрокуратура и СБУ не станут. Позиция американцев по данному делу станет определяющей.
5. Дело поможет на время сгладить конфликты между НАБУ и САП, которые в последний год приняли характер открытой информационной войны. Как известно, против Назара Холодницкого ведут кампанию лояльные руководству НАБУ общественные организации, обвиняя именно Холодницкого в срыве ряда резонансных дел и нежелании вести борьбу с коррупцией. Однако в данном случае обвинить Холодницкого не получится – он дал санкцию на негласные действия, но не имел доступа к материалам дела. В любом случае теперь Артем Сытник с Холодницким вынуждены будут наладить реальную координацию. Они в этом деле в одной лодке.
6. Дело станет мощным двигателем процесса назначения аудиторов НАБУ Верховной Радой и детальной проверки работы ведомства. Этот вопрос, судя по всему, будет поднят в ближайшее время.
7. В целом это дело станет демонстрацией дееспособности и компетентности всей нашей правоохранительной системы, и новым витком борьбы компромата. Правящая коалиция захочет сделать НАБУ более контролируемой. Безусловно, основной вопрос - а будут ли с помощью данного дела остановлены дела НАБУ, которые ранее приобрели резонанс? Не факт, что дела прекратят, возможно наоборот - их расследование станет еще более публичным. Однако операции подразделения детективов "под прикрытием" будут на длительное время парализованы.
8. Для нашего государства и доверия к нему на международной арене критически важно сохранить НАБУ и САП и не допустить, чтобы в результате этого дела было подорвано доверие к способности Украины создать самостоятельную и эффективную антикоррупционную систему.
Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"
97220 108
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