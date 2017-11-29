 Вне запрета: как работает подпольная индустрия азартных игр

Я специально не стала представляться журналистом, чтобы спокойно разобраться, почему так открыто работают игорные залы, которые запрещены законом.
ИГРОКИ "ПОД ПРИКРЫТИЕМ"
Поскольку мой визит никого особо не насторожил, администратор охотно мне объяснила принципы работы салона. Делаешь первую ставку – не меньше ста гривен - и тебе дают чек с кодом, который нужно ввести на компьютере, чтобы получить доступ к играм. Никаких игровых автоматов в подобных заведениях давно не используют, поэтому на первый взгляд, все невинно – столы с компьютерной техникой.
"А почему полумрак"? – интересуюсь у администратора, которая присела рядом со мной у одного из таких столов, объясняя премудрости игры.
"Чтобы игроки не замечали время, - охотно поясняет она и предлагает мне что-нибудь заказать в баре. Бар – это, конечно, громко сказано. Несколько полок с различными алкогольными напитками размещались рядом с кассой. О качестве и лицензии на торговлю алкоголем спрашивать не стала, но от предложения отказалась.
"У вас на входе вывеска известного лотерейного бренда. А как сыграть в лотерею?" - не унималась я. На что мне терпеливо объяснили, что азартные игры запрещены, поэтому работают так.
Пообщавшись с администратором, которой из-за отсутствия посетителей, нечем было больше заняться, выяснила следующее. Выиграть в маленьких залах практически нереально, лучше идти в большие. Хотя исключения бывают. Самый крупный выигрыш в заведении, куда пришла я, был 25 тысяч гривен. Вопросом о том, нужно ли платить налоги с выигрыша, явно ее повеселила. Оказалось, что чек здесь дают, лишь когда делаешь первую ставку. Свои 105 гривен выигрыша я получила наличными, без всяких документов.
По словам моей собеседницы, безопасность обеспечивают две смены охраны. Одна в самом зале, другая на улице дежурит в машине.
Играть, если ты не азартный человек, довольно утомительно и скучно. Надолго меня не хватило. Уже на выходе встретила двух дам среднего возраста, которые пришли сыграть.
Обойдя в округе несколько похожих залов под разными вывесками, увидела похожую картину. Поэтому остальные вопросы я решила задавать уже правоохранительным органам. И начала с налоговой милиции, чтобы узнать, какой же теневой оборот средств в подобных заведениях и сколько на этом государство теряет денег.
Как объяснили мне в ГФС, в большинстве случаев нарушение заключается в незаконном занятии игорным бизнесом, ответственность за что предусмотрена ст.203-2 УК Украины, подследственность по которой определена за следственными органами Нацполиции. Причем закон предусматривает, что если гражданин решил сыграть, к примеру, в лотерею и потратил определенную сумму средств, а заведение не оприходовало эту сумму документально, тогда теоретически это заведение уклоняется от уплаты налогов. Но снова же с оговоркой, что сумма, на которую оно уклоняется, больше чем 800 тысяч гривен, с которой наступает уголовная ответственность.
"Конечно, мы не стоим в стороне и проводим мероприятия по документированию. Например, недавно в Одессе, было закрыто 31 игорное заведение, - рассказывает первый замглавы ГФС Сергей Белан. – К нам обратилась с заявлением общественная организация, в которую входят участники АТО. В нем шла речь о том, что группа лиц использует компьютерную технику для ведения игровой деятельности, без уплаты налогов, поскольку соответствующие операции не пробивались по кассовому аппарату, не отображались в документах бухгалтерского и налогового учета. Было принято решение вносить заявление о совершении преступления в ЕРДР по ч. 1 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов) УК Украины. В ходе расследования уголовного производства были проверены адреса, которые указаны в этом заявлении. Первичная информация нашла подтверждение.
Были получены санкции суда и проведены под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области обыски.
При проведении следственных мероприятий мы увидели, что речь идет не только об операциях по уклонению от уплаты налогов, но и фактически совершается игровая деятельность".
По словам Сергея Белана, в ходе обысков было изъято более 470 игровых наборов (компьютерная техника со специальным софтом), значительная сумма наличными и черновые записи.
"В ходе досудебного расследования собраны доказательства незаконного ведения игорного бизнеса. Так, изъятые во время проведения обысков черновые записи содержат информацию по игрокам, а также в них указана сумма средств, предоставленных в кассу, и суммы выигрышей, - говорит первый замглавы ГФС. - Кроме того, допрошены в качестве свидетелей ряд лиц, которые являются посетителями игорных заведений. Они назвали наиболее популярные игры, среди которых "Книги", "Букофра", "Семерки", "Фрукты", "Бананы", и признались, что играют за деньги. По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом) УК Украины".
Отвечая на вопрос об оборотах средств в таких залах, Сергей Белан отметил, что сейчас проводятся компьютерные экспертизы, которые помогут это установить. Но найденные черновые записи свидетельствуют о том, что они были значительные, от полумиллиона и выше в месяц с каждого зала.
Оперативники, с которыми мне удалось пообщаться, рассказывают, что "система оповещения" в таких заведениях работает продуктивно, поэтому к приезду правоохранителей во многих из них просто было закрыто и выключен свет. Но стоит подождать полчаса - и деятельность возобновляется. Поэтому проверить они смогли все залы, которые были указаны в заявлении. И, как выяснилось, часть из них использовала для прикрытия своей нелегальной деятельности цвета известных лотерейных брендов.
Пока собирала данные об игорном бизнесе, пообщалась и с жителями домов, которым приходится соседствовать с подобными заведениями. Людей особенно возмущает то, что игровые залы часто находятся рядом со школами, и ученики туда могут беспрепятственно ходить. Многие обращаются в полицию, к органам местной власти, но отклика не находят.
"В большинстве случаев залы работают под вывесками лотерей, поэтому формально законодательных ограничений на их размещение нет, - говорит адвокат Вадим Прокопенко. – Но правоохранители должны реагировать на заявления граждан и проводить проверку".
Полицейские в свою очередь утверждают, что победили игровые автоматы и рулетки. И если такие залы появляются, то не живут больше месяца. Но теперь игровой бизнес перетек в сферу онлайн-казино. Такие казино наши предприниматели создают за границей, в основном в офшорных зонах. Например, на островах Кюрасао, Нассау в Карибском бассейне. Там получают лицензию и физически размещают сервер. Начинают вести рекламную кампанию и создают интерактивные клубы. Уже здесь, на территории Украины, снимают помещение, нанимают персонал (охрану, администратора), закупают от 5 до 30 компьютеров. То есть, онлайн-казино технически находится за границей, а физически игрок получает с помощью компьютера доступ на этот сервер.
Найти такой зал – элементарно. А вот закрыть, как оказалось, крайне проблематично. Прежний Уголовно-процессуальный кодекс позволял любому человеку, который увидел игровой зал, позвонить по "102" и вызвать оперативно-следственную группу. Приехали, изъяли оборудование, разбираются.
Нынешняя редакция кодекса этот путь борьбы с нелегальным бизнесом нивелировала. Сейчас полиции надо открыть уголовное производство, собрать материалы на собственника, провести первоначальные следственные действия, а затем обратиться в прокуратуру с ходатайством разрешить обыск. Если прокуратура поддержит, нужно убедить суд, что для обыска есть основания. Во время недавних обысков в подпольных игровых заведениях, которые находились в пяти районах столицы, правоохранители изъяли 784 единицы компьютерной техники стоимостью 1,5 миллиона гривен.
На документирование деятельности подобных заведений может уйти несколько месяцев, объяснили "Цензор. НЕТ" в Департаменте защиты экономики Нацполиции. А восстанавливаются залы очень быстро, поскольку технику используют недорогую, а получаемая прибыль позволяет в короткие сроки все оборудовать заново.
С начала года полицией открыто 308 уголовных производств, 74 организаторам сообщено о подозрении, из них 39 за участие в составе ОПГ, в суд направлено 11 уголовных производств. Прекращена деятельность 1124 игорных заведений, изъято 15496 единиц игрового оборудования, среди которого компьютерная техника, игровые автоматы, столы для игры в покер, рулетки. Привлечены к ответственности 23 человека, на них наложены и уплачены штрафы на общую сумму 3,9 млн грн.
В полиции поясняют, что собственники недвижимости, у которых организаторы арендуют помещения под игровые залы, привлекаются к ответственности как соучастники в составе ОПГ. Подписывая договор, они понимают, каким видом деятельности будут заниматься арендаторы. С учетом всех рисков цена такого договора увеличивается в десятки раз, тем более что на недвижимость могут наложить арест. Получают своего рода неустойку за возможные неудобства. Отвечать тоже придется наравне с теми, кто организовал подпольный бизнес. Многие дела, в которых владельцы недвижимости проходят как пособники и участники организованной преступной группы, уже находятся в суде.
Как рассказали "Цензор.НЕТ" правоохранители, кроме онлайн–казино, есть и традиционные. Там в ходу рулетки, игровые автоматы, покер. Если заведение серьезное, с большими оборотами, то представляет собой некий законспирированный объект. Круг лиц, которые туда вхожи, лимитирован. Посторонних туда не пускают, идет тщательнейшая проверка человека, который хочет поиграть.
В октябре прошлого года, сотрудники налоговой милиции совместно с СБУ пресекли работу подпольного VIP-казино, которое находилось в одном из крупнейших торгово-развлекательных заведений г. Киева.
"Готовили эту операцию 4 месяца. Одному из наших сотрудников на это время пришлось стать "игроком". Ведь чужих в заведение не пускали. В его работе был введен исключительно пропускной режим. Допуск игроков осуществлялся только по специально разработанной схеме, с использованием отдельно выдаваемых игровым заведением мобильных телефонов", - рассказал Белан.
СТАВКА НА КАБМИН
Отдельное место на рынке азарта занимают лотереи. Для неискушенного человека разницы между залом с игровыми автоматами и заведениями, где разыгрываются мгновенные лотереи, никакой.
Лотерейный рынок в Украине не регулируется с 2014 года. Это, как оказалось, очень выгодно тем, кто занял свою нишу в подпольной индустрии. Они умело воспользовались ситуацией.
"Полиция закрывает нелегальные заведения, изымает технику, но доказать незаконную деятельность очень сложно. Нужно проводить специальные экспертизы. Сейчас многие работают на удаленном доступе. Фактически, как только полиция заходит, отключают сервер, и на этих компьютерах ничего не остается", - прокомментировал "Цензор.НЕТ" первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
По его мнению, государство должно легализовать игорный бизнес, установив на законодательном уровне жесткие рамки, регулирующие его деятельность.
За легализацию игорного бизнеса выступил и Генпрокурор Юрий Луценко. "Я за легализацию игорных заведений с выдачей лицензии в установленном порядке", - отметил он.
Он также подчеркнул, что они должны контролироваться фискальной службой и быть прозрачными.
А недавно депутаты Киевсовета решили создать в столице игровую зону. Такую информацию распространил депутат Александр Пабат на своей странице в Фейсбук. Он написал: "По-моему, очевидно, что запрет игорного бизнеса не только не достиг своей цели, но и значительно снизил поступления в бюджет от игорной сферы, переведя целую отрасль в тень. Вопреки запрету, азартные игры широко распространяются через "интернет-клубы", "бинго-лотереи" и прочие квазиформы, в формате которых растет численность залов игровых автоматов.
Только в Киеве в течение 2016 – 2017 прекращена деятельность более двух тысяч незаконных игорных заведений. Сколько продолжает работать? Знают только те, у кого они "на блокноте".
По его мнению, создание игорной зоны в Киеве может решить ряд проблем — это и декриминализация отрасли, и поступления в бюджет города.
Напомним, что игорный бизнес в Украине был запрещен после того, как 7 мая 2009 года в одном из залов игровых автоматов Днепропетровска произошел пожар, во время которого погибли люди. Кабинет Министров в тот же день издал постановление о приостановлении действия всех лицензий на организацию деятельности игорных заведений и их закрытии сроком на один месяц. Неделю спустя парламент принял закон о запрете игорного бизнеса в Украине, который 25 июня того же года, преодолев президентское вето, вступил в законную силу.
Сначала запрет планировали как временный - до момента, пока не будет разработан и принят закон, способный регулировать деятельность этой отрасли.
Попытки легализовать азартные игры предпринимались неоднократно. Пару лет назад Минфин даже предлагал создать Национальную службу в сфере азартных игр, которую будет координировать Кабмин через Минфин. Законопроект, предложенный ведомством, должен был урегулировать и рынок лотерей. Он предусматривал разрешить в Украине выпуск таких лотерей: мгновенная лотерея, тиражная лотерея, комбинированная лотерея и аудио-телелотерея. А заодно документом прописывались и условия работы букмекерских контор.
В прошлом году Минфин предпринял еще ряд попыток легализовать азартные игры, но в Верховной Раде законопроект ведомства назвали коррупционным и выступили категорически против. Но, когда очень нужно, можно ведь поискать варианты. Что и было сделано. В этом году, в мае, Минфин опубликовал проект лицензионных условий для лотерей, вызвав волну резкой критики ряда экспертов отрасли и народных депутатов, которые считают, что подзаконным актом чиновники пытаются обойти Верховную Раду и полномочиями правительства установить новые правила для лотерейного рынка Украины.
К тому же этот документ может открыть путь для легализации азартных игр, в частности, игорных залов с лотерейными терминалами самообслуживания, которые без сертификации ПО (требования отсутствуют в лицензионных условиях) могут быть использованы как обычные игровые автоматы.
Ну, и еще один серьезный аргумент – это возможная монополизация рынка лотерей. Антимонопольный комитет Украины постановление Минфина не согласовал, а начал собственное масштабное исследование ситуации по изучению международного опыта и ситуации на отечественном рынке, чтобы предложить для обсуждения варианты регулирования, которые бы создали конкурентные условия для всех участников.
"Мы начали исследование в момент, когда к нам зашел проект постановления Кабинета Министров о лицензионных условиях. Проанализировав этот документ, пришли к выводу, что мы не можем его согласовать, потому что он содержит определенные нормы, которые являются непроконкурентными и фактически закрывают рынок для новых участников", - рассказала "Цензор.НЕТ" Уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.
По словам Агии Загребельской, в мире существуют различные модели регулирования рынка азартных игр и лотерейного бизнеса. Но выстраивая государственную политику в этой сфере, органы власти должны учитывать несколько ключевых моментов. Первое – это наработка комплекса мер, которые защитят и обезопасят здоровье и жизни людей от вредных последствий азартных игр, а значит, профилактика, лечение и реабилитация игромании. Второе - внедрение новых методов и технических средств контроля качества услуги, идентификации ее свойств и подлинности, а также совершенствование методик расследования незаконной предпринимательской деятельности в сфере азартных игр.
"В случае, если азартные игры будут легализованы, государство должно, в том числе, расходовать полученные "с рынка" средства на администрирование, защиту интересов легальной части рынка, иначе борьба с теневым сегментом так и не станет эффективной", - считает она.
Закончить исследование и выйти на Кабмин с конкретными предложениями в АМКУ планируют до конца года.
В Минфине признают, что в стране существует рынок запрещенных азартных игр, а также то, что рынок по выпуску и организации лотерей в Украине на сегодняшний день является фактически неконтролируемым, поскольку законопроект о детенизации не рассматривается. Об этом в интервью "Апострофу" заявил заместитель главы Министерства финансов Сергей Марченко. Теперь вопрос только в том, что будет дальше сделано правительством и парламентом для решения проблемы. Или все останется на прежних позициях.
Сторонники легализации игорного бизнеса, настаивают: бюджет получит дополнительно миллиарды. Просто нужно предусмотреть определенные ограничители, чтобы снова не окунуть население в омут азарта. К примеру, создать "черный список", как в некоторых странах Европы. Было предложение, чтобы родственники вписывали, сколько человек может потратить, а медики включали пациентов, страдающих лудоманией (игорной зависимостью).
Очевидно, что к вопросу легализации Минфин вернется и будет настаивать, поскольку правительство взяло на себя обязательства перед МВФ отменить запрет на азартные игры до конца 2018 года. Но обсуждаться это должно публично, чтобы люди понимали, какие последствия будет иметь такое решение, и имели возможность высказать свои аргументы.
Татьяна Бодня, для "Цензор.НЕТ"
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А по факту все просто.
Сьемка скрытой камерой, меченые деньги, чек.
Просто от всего этого в конце концов получают деньги депутаты и непосредственно те кто управляет этой самой полицией.
И можно запреща, можно разреша. Толку в этой стране не будет так как у нас повсеместное уклонение от уплаты налогов.
Чего только стоят схемы с НДС...
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Про это я и говорю.
Все начинаеться с самого низа.
Ведь по факту деньги собирают администраторы/касиры/охранники.
Они не какието олигархи но все равно валят все на нашу власть.
И конвертцентрами кто то пользуеться.
В общем можно этот список продолжать.
Мое мнение такое - в этой стране добра не будет пока большинство населения живет по принципу: не обманешь - не проживешь.
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Но это Украина и в отставку здесь государственным ворам,уходить не принято.
Помните скандал с видеозаписью.где зам Авакова,поучает первого зама начальника нацполиции,как собирать деньги и передавать их....ему?!
Ну и как? Ушел в отставку? Как игрок,имеющий колоссальный опыт в этой сфере,могу сказать,что не надо изучать чей-то опыт,чтоб потом,запретить это у себя в стране.
Наоборот,без привлечения иностранного инвестора,имеющего опыт в игорном бизнесе,узаконить не получится. Помните анекдот,где,чтоб ты не делал,на выходе автомат Калашникова? Вот так и здесь. Чтоб они не приняли,все равно на выходе коррупционная схема,позволяющая крышевать и грабить в конечном счете клиента.
То есть нас и меня конкретно. А мне это надо? И,что будут делать те,у кого есть деньги на игру? Поедут играть в Монако.Сингапур,Макао,Вегас,Японию. Сегодня это основные зоны и для поездки туда раз в год,достаточно суммы в пределах 10 000 баксов.
Именно так делают янки,накопив за год сумму для развлечения и совершая круиз по таким местам. Как это сделать в Украине?
Ответ очень прост.
Берется закон Штата и принимается как государственный в Украине по игорной тематике.
Не надо разрабатывать СВОЙ!!! Он все равно будет нацелен обворовать. Принимайте ИХ,который защищает игрока и прекрасно пополняет бюджет страны и доставляет игроку удовольствие. Ну и плюс сервис. Правда просто? Хочешь жить как в Америке? Прими американские законы.
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Тоже и с легализацией проституции.
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Нам, обычным гражданам, что так, что этак - все равно улучшений не светит.
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- Этим все сказано. А на проституцию, наркоторговлю, рэкет правительство тоже уже взяло на себя обязательства перед МВФ отменить запрет? Ведь крышует это все реформированная полиция
И выгнать млн людей на заработки или совсем в другие страны - это тоже обязательство перед МВФ.
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році!
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Вы считаете, что по факту - игорного бизнеса сейчас нет?
Может, действительно, моей подруге станет лучше, если закон примут и она внесет в черный список своего сыночка?
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…за счёт обнищания игорно-зависимых. Это ж как наркомания, только без ущерба для организма.
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Ага и так каждый за 10 минут найдёт вам три игровых заведения
Нах так дурака включать
Просто днище, других слов нет. Респект Атошникам! Крушите нах
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