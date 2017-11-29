 "Прорыв в бессмертие": книга о восстании в лагере смерти Собибор

Не многие из наших читателей знают, что руководитель этого единственного в истории Второй мировой войны восстания в лагерях смерти, Александр Печерский, и почти все его товарищи - уроженцы Украины, а один из них – Аркадий Вайспапир - проживает в Украине и поныне. Страшной исторической и человеческой несправедливостью является тот факт, что эта история остается малоизвестной в нашей стране.
Немного истории. Аркадий Моисеевич родился в 1921 г. в с. Бобровый Кут Херсонской обл. в крестьянской семье. В 1938 г. его отец, Моисей Лейбович, был репрессирован и расстрелян (посмертно реабилитирован лишь в 1960 г.) В том же 37-м Вайспапир с отличием закончил еврейскую школу-десятилетку. Год юноша проработал в тракторной бригаде, а в 1940 г. был призван в Красную Армию. С первого дня Великой Отечественной войны участвовал в боях. Под Киевом командир отделения сержант А.Вайспапир был тяжело ранен, затем вместе со всеми ранеными медсанбата попал в плен. Так начался путь скорби и страданий: Чернигов, Гомель, госпиталь для военнопленных в Минске, где Вайспапир находился до марта 1942 г., когда был идентифицирован как еврей и отправлен в Минский концлагерь. Затем был переведен в "Рабочий лагерь" на ул. Широкой, где работал грузчиком на складах вместе с узниками Минского гетто.
В сентябре 1943 г. Аркадия отправили в лагерь смерти Собибор в Польше. В этот лагерь направляли для уничтожения евреев со всей Европы. Его "обслуживал" отряд немцев из войск СС, а также подразделение охранников, завербованное из бывших советских военнопленных. "Все находившиеся в лагере заключенные охранялись охранниками из числа русских и украинцев" - заявил на суде в Киеве организатор восстания Александр Печерский. Именно в лагере "Собибор" служил охранником бывший советский солдат Иван Демьянюк, который после серии громких судебных процессов в США и Германии был признан виновным в военных преступлениях, убийстве тысяч людей, и умер, получив тюремный срок, в 2012 году.
"Собибор" был образцовым лагерем уничтожения - сюда лично приезжал глава войск СС Генрих Гиммлер. Специально для демонстрации возможностей лагеря на глазах у Гитлера в газовой камере было убито 300 специально отобранных молодых девушек и женщин. Лагерь работал как конвейер - приходил эшелон в 20 вагонов, людей выгружали, запугивая выстрелами, отбирали группу мастеровых в рабочую команду, затем всем приказывали раздеться и бегом бежать в газовые камеры. Пускался газ - с момента прибытия в эшелоне до момента убийства проходило каких-то три часа. Рабочие команды выгружали убитых и сбрасывали их в траншеи, у трупов под контролем немцев выбивали золотые зубы, чистили эшелон и отправляли его за новой партией. Всего в "Собиборе" было убито свыше 250 тысяч евреев. В лагере временно выживали только те, кого эсэсовцы оставляли для обслуживания, хозяйственных работ и уборки трупов в газовых камерах. Жизнь этой обслуги ничего не стоила, периодически этих узников тоже расстреливали.
Аркадий Вайспапир с группой военнопленных Красной армии еврейского происхождения прибыл в лагерь 22 сентября 1943-го. В этой группе очень скоро определился настоящий лидер - лейтенант Александр Печерский. Он с первого дня начал сколачивать боевую группу для организации восстания. Он считал, что немцы понимают только один язык - язык силы, и что терять нечего – ведь все заключенные "Собибора" обречены на уничтожение.
Печерский придумал очень простой план восстания, подготовил и осуществил его с потрясающей четкостью. Поразительно, но никто не предал, и такая сложная операция была осуществлена. Одну из ключевых ролей в восстании Печерский поручил именно Аркадию Вайспапиру.
Вспоминает Аркадий Вайспапир: "…Я и молодой парнишка из Варшавы, кажется его фамилия была Лернер, находились в портняжной мастерской, вооружены мы были топорами. Когда начальник караула [Грейтшус] пришел примерить макинтош, мы были наготове. Он, видно, чувствовал какую-то опасность, стал недалеко от закрытой двери и велел примерять. Мастер возился с ним. Когда стало ясно, что немец ближе к нам не подойдет, мне пришлось идти [как будто] на выход из мастерской. Я, держа топор, прошел мимо немца, затем повернулся и острием топора ударил его сзади по голове. Удар, видно, был неудачный, ибо немец закричал. Тогда подскочил мой товарищ и вторым ударом прикончил немца. Все произошло уже под вечер. Мы только успели оттянуть труп и укрыть его шинелями, как двери открылись, и зашел волжский немец [Клятт]. Он спросил: „Что у вас тут за беспорядок?“ Старший портной ему что-то отвечал, а другие портные по одному стали выбегать из мастерской. Когда волжский немец нагнулся над трупом начальника караула, укрытым шинелями, и спросил: „А это что такое?“, я и за мной мой товарищ топорами и его зарубили. Мы с товарищем таким образом приобрели по пистолету…"
Всего удалось без шума уничтожить 11 немцев и минимум 4 охранников. Было захвачено их оружие. Заключенные начали строиться в колонны - весть о восстании облетела бараки. Но в этот момент охрана открыла огонь. Боевая группа Печерского открыла огонь в ответ, и масса заключенных пошла на прорыв через ограждение и ворота. При прорыве погибло около 80 человек. 150 тех, кто бежать не захотел или не смог и остался в лагере, были расстреляны на следующий день. 320 человек сумело спастись. Печерский с товарищами ушли в партизанский край. Аркадий Вайспапир стал пулеметчиком партизанского отряда им.Фрунзе Брестского соединения. После соединения партизанского отряда с Красной Армией в апреле 1945 г. старшина разведроты 70-й армии Аркадий Вайспапир закончил войну в г.Веймаре (Германия). Он награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "Партизан Отечественной войны", "За отвагу", всеми послевоенными знаками отличия.
После войны Аркадий Вайспапир закончил с отличием Запорожский индустриальный институт. Работал в Луганске, Артемовске, где прошел путь до главного инженера завода. В Донецке был начальником отдела в управлении Совнархоза. В 1994 году семья Вайспапиров переехала в Киев. С женой Фаиной Самойловной, много лет проработавшей учительницей математики, воспитали двух сыновей. Михаил — врач, Вадим — инженер. Подрастают трое внуков…
В прошлом году после обращения в Администрацию Президента Украины Международного центра неформального образования, много сделавшего для популяризации подвига героев Собибора, удалось добиться присвоения нашему герою, А.М. Вайспапиру украинской государственной награды – ордена "За заслуги" III степени. Радует, что награда пусть и поздно, но нашла героя!
Однако для того, чтобы о героях, прославивших нашу страну, узнали действительно широкие круги нашего общества, не обойтись без искусства кино. В апреле 2018 года на мировой экран выйдет художественный фильм "Собибор", совместного российско-литовско-немецкого производства с Константином Хабенским, режиссером и исполнителем главной роли. Одним из главных героев этого фильма будет именно Аркадий Моисеевич…
Илья Васильев и Лариса Москаленко, для "Цензор.НЕТ"
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Меняем слово немцы на русские
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концлагерей отправлялись прямиком в сталинский ГУЛАГ…. Как сказал Сралин: "У
нас нет военнопленных, у нас есть предатели"
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Потом там творились чудовищные вещи. Забиты они все были до отказа.
Убитых списали на немцев.
Было и такое,каждый может проверить сам. Тот же Бухенвальд к примеру,принимал казаков и их семьи,которых британцы Сталину выдали.
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шли сознательно на службу Вермахту. Идет казак сам служить немцу. Его
спрашивает второй казак - зачем? Первый отвечает второму - а е где твои брат,
отец, кум… где? Расстреляны комунаками… в итоге оба добровольно идут служить к
Гитлеру… плюс идеология у Гитлера была, что казака - это не славяне, более высшая
раса.
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Подняли маленькое восстание - тоже продали в виде фильмов, книг, выставок.
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В Израиле Верховный Суд отменил приговор лишь потому, что не удалось доказать того, что именно он был "Иваном Грозным" - вполне конкретным палачом, а его в Израиле обвиняли именно в этом.
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1. Сталін.
2. Читайте його твори.
"Також цікавий є етнічний склад" - полонизм (а мо' й русизм через польську).
А у 1947?
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2.Петроградская ЧК: Из 12 членов-6 евреев,2 латыша,2 поляка,1 армянин,1 немец
3.Московская ЧК: Из 62 членов-43 еврея,10 латышей,3 армянина,2 немца,2 поляка,2 русских
4.Комиссариат ин.дел: Из 16 членов-14 евреев,1 латыш,1 русский
5.Комиссариат финансов:Из 16 членов-12 евреев,2 русских,1 поляк,1 латыш
6.Комиссариат юстиции: Из 19 членов-18 евреев,1 армянин
7.Комиссариат нар.просвещения(Луначарский):Из 19членов-19 евреи
8.Военный комиссариат(Троцкий): Из 43 членов-35 евреев,7 латышей,1 немец
9.Главный совет нар.хозяйства(Рыков): Из 54 членов-45 евреев,4 русских,2 латыша,2 немца,1 армянин
10.Совет нар.комиссаров(Ленин-Бланк):Из 22 членов-17 евреев,4 полу-еврея,1армянин.
11.ЦИК 4го российского конгресса рабочих и крестьянских депутатов:Из 34 членов-34 еврея.
12.Руководство НКВД в 1935 году:Из 20комиссаров 1 и 2 ранга(заместитель)-14 евреев
13.Дзержинский,Ягода,Андропов-евреи
Это к вопросу об организаторах.Исполнители-Шариковы всех национальностей
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Мой дед умер в лагере для военнопленных в концлагере Lamsdorf га территории Польши.
Будет интересно посмотреть фильм "Собибор".
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https://ua.newwest.media/article/2017/11/30/u-nimechchini-zasudili-89-richnu-babusyu-za-zaperechennya-golokostu
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