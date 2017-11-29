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 "Прорыв в бессмертие": книга о восстании в лагере смерти Собибор

И.Васильев, Л.Москаленко

28 ноября в Музее истории Киева состоялась презентация книги "Прорыв в бессмертие" (издательство "Дух и литера"), посвященной знаменитому эпизоду Второй мировой войны – восстанию в лагере смерти Собибор.

Не многие из наших читателей знают, что руководитель этого единственного в истории Второй мировой войны восстания в лагерях смерти, Александр Печерский, и почти все его товарищи - уроженцы Украины, а один из них – Аркадий Вайспапир - проживает в Украине и поныне. Страшной исторической и человеческой несправедливостью является тот факт, что эта история остается малоизвестной в нашей стране.

Прорыв в бессмертие: книга о восстании в лагере смерти Собибор 01

Немного истории. Аркадий Моисеевич родился в 1921 г. в с. Бобровый Кут Херсонской обл. в крестьянской семье. В 1938 г. его отец, Моисей Лейбович, был репрессирован и расстрелян (посмертно реабилитирован лишь в 1960 г.) В том же 37-м Вайспапир с отличием закончил еврейскую школу-десятилетку. Год юноша проработал в тракторной бригаде, а в 1940 г. был призван в Красную Армию. С первого дня Великой Отечественной войны участвовал в боях. Под Киевом командир отделения сержант А.Вайспапир был тяжело ранен, затем вместе со всеми ранеными медсанбата попал в плен. Так начался путь скорби и страданий: Чернигов, Гомель, госпиталь для военнопленных в Минске, где Вайспапир находился до марта 1942 г., когда был идентифицирован как еврей и отправлен в Минский концлагерь. Затем был переведен в "Рабочий лагерь" на ул. Широкой, где работал грузчиком на складах вместе с узниками Минского гетто.

В сентябре 1943 г. Аркадия отправили в лагерь смерти Собибор в Польше. В этот лагерь направляли для уничтожения евреев со всей Европы. Его "обслуживал" отряд немцев из войск СС, а также подразделение охранников, завербованное из бывших советских военнопленных. "Все находившиеся в лагере заключенные охранялись охранниками из числа русских и украинцев" - заявил на суде в Киеве организатор восстания Александр Печерский. Именно в лагере "Собибор" служил охранником бывший советский солдат Иван Демьянюк, который после серии громких судебных процессов в США и Германии был признан виновным в военных преступлениях, убийстве тысяч людей, и умер, получив тюремный срок, в 2012 году.

"Собибор" был образцовым лагерем уничтожения - сюда лично приезжал глава войск СС Генрих Гиммлер. Специально для демонстрации возможностей лагеря на глазах у Гитлера в газовой камере было убито 300 специально отобранных молодых девушек и женщин. Лагерь работал как конвейер - приходил эшелон в 20 вагонов, людей выгружали, запугивая выстрелами, отбирали группу мастеровых в рабочую команду, затем всем приказывали раздеться и бегом бежать в газовые камеры. Пускался газ - с момента прибытия в эшелоне до момента убийства проходило каких-то три часа. Рабочие команды выгружали убитых и сбрасывали их в траншеи, у трупов под контролем немцев выбивали золотые зубы, чистили эшелон и отправляли его за новой партией. Всего в "Собиборе" было убито свыше 250 тысяч евреев. В лагере временно выживали только те, кого эсэсовцы оставляли для обслуживания, хозяйственных работ и уборки трупов в газовых камерах. Жизнь этой обслуги ничего не стоила, периодически этих узников тоже расстреливали.

Аркадий Вайспапир с группой военнопленных Красной армии еврейского происхождения прибыл в лагерь 22 сентября 1943-го. В этой группе очень скоро определился настоящий лидер - лейтенант Александр Печерский. Он с первого дня начал сколачивать боевую группу для организации восстания. Он считал, что немцы понимают только один язык - язык силы, и что терять нечего – ведь все заключенные "Собибора" обречены на уничтожение.

Прорыв в бессмертие: книга о восстании в лагере смерти Собибор 02

Прорыв в бессмертие: книга о восстании в лагере смерти Собибор 03

Печерский придумал очень простой план восстания, подготовил и осуществил его с потрясающей четкостью. Поразительно, но никто не предал, и такая сложная операция была осуществлена. Одну из ключевых ролей в восстании Печерский поручил именно Аркадию Вайспапиру.

Прорыв в бессмертие: книга о восстании в лагере смерти Собибор 04

Вспоминает Аркадий Вайспапир: "…Я и молодой парнишка из Варшавы, кажется его фамилия была Лернер, находились в портняжной мастерской, вооружены мы были топорами. Когда начальник караула [Грейтшус] пришел примерить макинтош, мы были наготове. Он, видно, чувствовал какую-то опасность, стал недалеко от закрытой двери и велел примерять. Мастер возился с ним. Когда стало ясно, что немец ближе к нам не подойдет, мне пришлось идти [как будто] на выход из мастерской. Я, держа топор, прошел мимо немца, затем повернулся и острием топора ударил его сзади по голове. Удар, видно, был неудачный, ибо немец закричал. Тогда подскочил мой товарищ и вторым ударом прикончил немца. Все произошло уже под вечер. Мы только успели оттянуть труп и укрыть его шинелями, как двери открылись, и зашел волжский немец [Клятт]. Он спросил: „Что у вас тут за беспорядок?“ Старший портной ему что-то отвечал, а другие портные по одному стали выбегать из мастерской. Когда волжский немец нагнулся над трупом начальника караула, укрытым шинелями, и спросил: „А это что такое?“, я и за мной мой товарищ топорами и его зарубили. Мы с товарищем таким образом приобрели по пистолету…"

Всего удалось без шума уничтожить 11 немцев и минимум 4 охранников. Было захвачено их оружие. Заключенные начали строиться в колонны - весть о восстании облетела бараки. Но в этот момент охрана открыла огонь. Боевая группа Печерского открыла огонь в ответ, и масса заключенных пошла на прорыв через ограждение и ворота. При прорыве погибло около 80 человек. 150 тех, кто бежать не захотел или не смог и остался в лагере, были расстреляны на следующий день. 320 человек сумело спастись. Печерский с товарищами ушли в партизанский край. Аркадий Вайспапир стал пулеметчиком партизанского отряда им.Фрунзе Брестского соединения. После соединения партизанского отряда с Красной Армией в апреле 1945 г. старшина разведроты 70-й армии Аркадий Вайспапир закончил войну в г.Веймаре (Германия). Он награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "Партизан Отечественной войны", "За отвагу", всеми послевоенными знаками отличия.

Прорыв в бессмертие: книга о восстании в лагере смерти Собибор 05

Прорыв в бессмертие: книга о восстании в лагере смерти Собибор 06

После войны Аркадий Вайспапир закончил с отличием Запорожский индустриальный институт. Работал в Луганске, Артемовске, где прошел путь до главного инженера завода. В Донецке был начальником отдела в управлении Совнархоза. В 1994 году семья Вайспапиров переехала в Киев. С женой Фаиной Самойловной, много лет проработавшей учительницей математики, воспитали двух сыновей. Михаил — врач, Вадим — инженер. Подрастают трое внуков…

В прошлом году после обращения в Администрацию Президента Украины Международного центра неформального образования, много сделавшего для популяризации подвига героев Собибора, удалось добиться присвоения нашему герою, А.М. Вайспапиру украинской государственной награды – ордена "За заслуги" III степени. Радует, что награда пусть и поздно, но нашла героя!

Прорыв в бессмертие: книга о восстании в лагере смерти Собибор 07
Прорыв в бессмертие: книга о восстании в лагере смерти Собибор 08

Однако для того, чтобы о героях, прославивших нашу страну, узнали действительно широкие круги нашего общества, не обойтись без искусства кино. В апреле 2018 года на мировой экран выйдет художественный фильм "Собибор", совместного российско-литовско-немецкого производства с Константином Хабенским, режиссером и исполнителем главной роли. Одним из главных героев этого фильма будет именно Аркадий Моисеевич…


Илья Васильев и Лариса Москаленко, для "Цензор.НЕТ"
Источник: https://censor.net.ua/r464452
 
   
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===Он считал, что немцы понимают только один язык - язык силы, и что терять нечего===
Меняем слово немцы на русские
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нацисты, чекисты - две стороны одной медали маниакального имперства и идей бого- или какой иной избранности. В Путинской русне эта фашистоидность цветом цветет и культивируется в виде идей о лишнехромосомности, скрепанутости и прочей "духовности".
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«Больше всего русские восхищаются силой, и нет ничего, к чему бы они питали меньше уважения, чем к военной слабости.» У. Черчилль
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Многое из гитлеровский
концлагерей отправлялись прямиком в сталинский ГУЛАГ…. Как сказал Сралин: "У
нас нет военнопленных, у нас есть предатели"
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И даже не так! Многие немецкие концлагеря,автоматически передавались в ведение МВД СССР в 1945 году.
Потом там творились чудовищные вещи. Забиты они все были до отказа.
Убитых списали на немцев.
Было и такое,каждый может проверить сам. Тот же Бухенвальд к примеру,принимал казаков и их семьи,которых британцы Сталину выдали.
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Ну, казаки-то сознательно на стороне Гитлера воевали
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В 1941 многие донские казаки
шли сознательно на службу Вермахту. Идет казак сам служить немцу. Его
спрашивает второй казак - зачем? Первый отвечает второму - а е где твои брат,
отец, кум… где? Расстреляны комунаками… в итоге оба добровольно идут служить к
Гитлеру… плюс идеология у Гитлера была, что казака - это не славяне, более высшая
раса.
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Багато таборів працювали в американській зоні і після війни. Там сіоністи нищили антикомуністів. До 1947-48 року.
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Умеют евреи свои "страдания" продать. Миллионами шли на убой, без всяких восстаний - продали как Лохокост.
Подняли маленькое восстание - тоже продали в виде фильмов, книг, выставок.
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Солженицин писал о вооруженном восстании заключенных в советские лагеря бывших членов УПА в пятидесятые годы, хорошо бы было этот вопрос исследовать, да кто его даст исследовать сейчас, ведь все документы в РФ.
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Цензоре, а навіщо ви знову вперто поширюєте брехню про Івана Дем'янюка,якого свого часу виправдав суд в Ізраїлі? Навіщо ви розпалюєте міжнаціональну ворожнечу? Вже сто раз розповідалося і доведено, що справа Дем'янюка шита білими нитками включно з топорно вклеєним фото в начебто особисту справу цього нещасного діда, якого виправдав навіть упереджений ізраїльський суд за відсутністю доказів. Навіщо ви пишете байки про "табори смерті"? Напишіть краще про реальні табори смерті в срср - хто їх організовував і назвіть прізвища начальства. Дуже пізнавально. Напишіть про організаторів Голодомору. Для балансу правди, так би мовити. Напишіть про юдейську поліцію у варшавському гетто. І про багато інших незручних для декого фактів. Вчіть матчастину: https://www.youtube.com/watch?v=WIBPdd9rvAQ І не розпалюйте ненависті до українців.
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То, что Демьянюк был охранником и палачом в нескольких концлагерях, - сомнения не вызывало ни у израильского, ни у германского правосудия.
В Израиле Верховный Суд отменил приговор лишь потому, что не удалось доказать того, что именно он был "Иваном Грозным" - вполне конкретным палачом, а его в Израиле обвиняли именно в этом.
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Шлімазл, не бреши. "Охранніком" - може й був, а "палачом" - ні, інакше його б засудили. Я знаю, що таке хуцпа.
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12 травня 2011 р. Іван Дем'янюк був засуджений Баварським земельним судом (Мюнхен) до пяти років позбавлення волі за співучасть у масовому вбивстві 28060 людей
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Засудили, тому, що в німеччині ручний суд. І засудили бездоказовор, до речі, не бреши. Чому ж його не засудили в ізраїлі? В принципі, справа не в Дем'янюку. А в тім, що в срср та ізраїлі померли своєю смертю юдейські начальники та вертухаї гулагівських таборів. Прізвище френкель тобі нічого не каже? Кошерний ти наш, твої однокровці влаштували переворот 1917 року і цілком свідомо знищили мільйони людей. Гадаєш, що все це минеться просто так?
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А скажіть-но, пане юдофобе, а скільки етнічних українців стояло у оточеннях українських сіл у військах НКВС у 1932-33, 1947? Скілько "працювало" у охороні та обслузі ГУТаб? Скільки жидів було в СРСР у 1930-35 роках, включаючи немовлят і старих? Чи був Голодомор у Криму та Причорномор'ї у жидівських радгоспах та колгоспах?
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А скільки жидів працювало шістками у гітлерівців в гетто і в таборах.
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"Сам дурний"? Це не відповідь на моє запитання. Що, незручно відповідати, муляє?
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Це тобі щось муляє.Вічна тема на якій дегенерати спекулюють.
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...скільки етнічних українців стояло у оточеннях українських сіл у військах НКВС у 1932-33, 1947? Скілько "працювало" у охороні та обслузі ГУТаб? Скільки жидів було в СРСР у 1930-35 роках, включаючи немовлят і старих? Чи був Голодомор у Криму та Причорномор'ї у жидівських радгоспах та колгоспах?
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Не важливо скільки етнічних українців стояли в оточені сіл,котрі помирали.Люмпенів серед кожної нації можна знайти.Головне хто організував Голодомор і навіщо.Також цікавий є етнічний склад тих виродків.Не переводь стрілки хуцпіст.Не пройде.
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"Головне хто організував Голодомор і навіщо"

1. Сталін.
2. Читайте його твори.

"Також цікавий є етнічний склад" - полонизм (а мо' й русизм через польську).

А у 1947?
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Не Сталін сам.Сталін у 20-ті роки ще не був при владі,а перші голодомори вже були.Згодом Джуга-швілі (що означає син (донька) єврея) просто пішов перевіреним методом.
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До чого тут виконавці, українеофобе? Хто був організатором? Може, ти скажеш. що українці самі себе голодом заморили? Чи твої однокровці самі збиралися в гетто, без допомоги німців?
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скільки етнічних українців стояло у оточеннях українських сіл у військах НКВС у 1932-33, 1947? Скілько "працювало" у охороні та обслузі ГУТаб?
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Гнидо, чому ти не відповіло на моє запитання про гулаг та Голодомор? Шо ти з'їжджаєш?
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1.Комиссариат внутренних дел(Зиновьев).Из 12 членов-12 евреев.
2.Петроградская ЧК: Из 12 членов-6 евреев,2 латыша,2 поляка,1 армянин,1 немец
3.Московская ЧК: Из 62 членов-43 еврея,10 латышей,3 армянина,2 немца,2 поляка,2 русских
4.Комиссариат ин.дел: Из 16 членов-14 евреев,1 латыш,1 русский
5.Комиссариат финансов:Из 16 членов-12 евреев,2 русских,1 поляк,1 латыш
6.Комиссариат юстиции: Из 19 членов-18 евреев,1 армянин
7.Комиссариат нар.просвещения(Луначарский):Из 19членов-19 евреи
8.Военный комиссариат(Троцкий): Из 43 членов-35 евреев,7 латышей,1 немец
9.Главный совет нар.хозяйства(Рыков): Из 54 членов-45 евреев,4 русских,2 латыша,2 немца,1 армянин
10.Совет нар.комиссаров(Ленин-Бланк):Из 22 членов-17 евреев,4 полу-еврея,1армянин.
11.ЦИК 4го российского конгресса рабочих и крестьянских депутатов:Из 34 членов-34 еврея.
12.Руководство НКВД в 1935 году:Из 20комиссаров 1 и 2 ранга(заместитель)-14 евреев
13.Дзержинский,Ягода,Андропов-евреи
Это к вопросу об организаторах.Исполнители-Шариковы всех национальностей
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Высший земельный суд в городе Целле, федеральная земля Нижняя Саксония, приговорил к тюремному заключению сроком на четыре года служившего в Освенциме бывшего унтер-офицера СС Оскара Гренинга, 96 лет. Об этом сообщает в среду, 29 ноября, газета Die Zeit. На основании экспертного мнения суд постановил, что обвиняемый пригоден для отбывания тюремного срока, несмотря на свой возраст.
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Звичайна жорстока юдейська мстя. А "правосуддя" в німеччині заточене під інтереси кагалу так, що саджають всіх, хто проти кагалу хоча б слово скаже. Чи знаєш ти, шлімазл, скільки людей померло за роки війни в концтаборі Аушвіц? Згідно з архівом цього табору, який знаходиться у москві, і до якого при єльцині ненадовго відкрився повний доступ - 120 тисяч. Майже всі вони померли від епідемій, зокрема, тифу під кінець існування табору, коли тамтешні умови погіршилися, як і умови у всій Німеччині, котра терпіла поразку і не мала достатньої кількості харчів та медикаментів. Ось цікава документалістика https://www.youtube.com/watch?v=DFrJF-noN7A А ось цікава книга: https://www.e-reading.club/bookreader.php/125956/Finkel%27shteiin_-_Industriya_Holokosta.html
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ты-тролль российский. а если нет то по менталитету один из них .бей жидов спасай россию уррррааа
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Ти - тупе кошерне шлімазл. Середнього роду. Коли немає чого сказати, вмикається хуцпа. Здрисни нах з форуму, не смерди, нікчемо.
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скажешь, холокостика не обросла мифологией, если к ней руку приложил совдеп и его коммунистическая агентура?
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Хорошая статья.
Мой дед умер в лагере для военнопленных в концлагере Lamsdorf га территории Польши.
Будет интересно посмотреть фильм "Собибор".
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Надеюсь, новый фильм будет более правдив, чем старая голливудская поделка по мотивам коммунистической пропаганды "Побег из Собибора".
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Надіюсь, його не буде взагалі. Бо використовуватимуть його для чергового забичування українців та прищеплення новому поколінню комплексу вини.
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"У США заперечення Голокосту не карається законом, оскільки вільне вираження своїх поглядів захищено Першою поправкою до Конституції."
https://ua.newwest.media/article/2017/11/30/u-nimechchini-zasudili-89-richnu-babusyu-za-zaperechennya-golokostu
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Молодцы,что находились те,кто пытался бороться,пытался выжить.Глупо,когда тысячи покорно идут на смерть,даже не попытавшись избежать ее.Ведь терять им было нечего-все равно убьют.
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Почему восстание в Собиборе единственное? А Маутхаузен,когда зэки захватили лагерь,перебив охрану,а потом и сам городишко Маутхаузен(1945 г.,Австрия).Отец -участник этого восстания.
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Цензор.НЕТРезонанс"Прорыв в бессмертие": книга о восстании в лагере смерти Собибор
 
 
 
 
 
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