Телеканал "Звезда", РФ, программа "Теория заговора", цикл сюжетов о разветвленной сети американских военных биологических лабораторий, тайно действующих на территории Украины:
"Директор Института политических исследований Сергей Марков заметил сходство между американскими лабораториями, действующими на Украине, и немецкими концлагерями. "Украинцы - это просто рабы для американцев, которых можно просто убить для своих целей. Немножко как в немецких концлагерях. Помните, когда были биологические опыты? Вот сейчас американские военные биологические лаборатории немножко напоминают эти гитлеровские концлагеря. Только украинские граждане не понимают, что они в концлагере", - отметил эксперт".
"В 2011 году лидеру Венесуэлы, давнему противнику США, Уго Чавесу внезапно диагностируют рак. Пышущий здоровьем бывший десантник "красный берет" не дожил и до 60 лет. В "Онкологическом заговоре" против лидеров стран Латинской Америки он напрямую обвинил США. По некоторым данным, с 1972 года в ЦРУ существует глубоко засекреченное подразделение, которое отслеживает состояние здоровья мировых лидеров: рак Уго Чавеса, загадочная смерть Ясира Арафата и заболевание Фиделя Кастро. Причиной могло стать заражение вирусом, разработанным в тайных лабораториях ЦРУ, агенты которого охотятся за ДНК мировых лидеров. Эпидемия рака. За короткий период онкологические заболевания выявили у нескольких лидеров стран-оппонентов США".
Не приходится сомневаться, что вирус рака, которым был убит "бывший десантник красный берет", ЦРУ разработало и испытало на территории Украины. А потом уже подсыпать рачку прямо в красную шапочку пышущего здоровьем врага США было технически несложно, тем более что Чавес, по свидетельствам очевидцев, часто бросал головной убор без присмотра где попало и потом всякий вечер долго искал его, потому что не мог заснуть без берета, как Фидель Кастро без сигары. По данным российских экспертов, именно в сигару ЦРУ и насовало Фиделю. Особый цинизм американских милитаристов заключался в том, что, кроме онкологических вирусов, сигару со всех сторон обмазали также возбудителями болезни Паркинсона, инсульта, переставания узнавания людей, старческого маразма, а также смерти по необъяснимым причинам, чтоб уж наверняка. В результате пышущий здоровьем команданте, борода из ваты, не дожил и до ста пятидесяти лет.
Почему же США, начавшие распространять в мире вирус СПИДа еще в начале 80-х, не подсадили своих оппонентов на эпидемию рака раньше? Очевидно, потому что раньше у них не было украинских лабораторий. Так, в ноябре 2004 года от вируса загадочной смерти, подсыпанного в арафатку украинским смертником, умирает Ясир Арафат, и в том же месяце, по красноречивому совпадению, в Украине начинается оранжевая революция, в результате которой к власти в этой несостоявшейся стране приходит муж американки Виктор Ющенко, любитель рисовать, как Гитлер, и черный пчеловод (по некоторым данным Людмилы Янукович, эпидемия менингита, которая почалася тогда на Майдане, была завезена туда вовсе не в американских валеночках, как ошибочно считалось ранее, а распространена с помощью внезапного опыления прохожих плотоядными пчелами неизвестного происхождения, - задумайтесь над этим).
Под занавес правления Ющенко в 2009 году, по свидетельствам российских журналистов, по всей Украине открываются первые 15 биологических лабораторий под эгидой Пентагона. В 2011 году неожиданно заболевает пышущий здоровьем десантник Чавес, в 2016 окончательно откидывается пышущий здоровьем партизан Кастро, в том же году контроль над министерством здравоохранения Украины захватывает гражданка США Ульяна Супрун, количество секретных биологических лабораторий в стране увеличивается в десять раз, вирусы вырываются наружу...
"Эпидемии редких заболеваний, которые потрясли Украину в последние годы, могут быть вызваны банальными утечками из сооруженных лабораторий. Однако этот вариант представляется крайне маловероятным, учитывая высокий уровень квалификации американских специалистов. Скорее всего, заражения были преднамеренными и являлись частью испытания модификаций боевых вирусов с целью их апробирования и совершенствования", - утверждают российские журналисты.
Не приходится сомневаться, что потрясшие Украину насморк, ангина, человеческий грипп и прочие редкие болезни, давно изжитые в просвещенной России, были вызваны боевыми вирусами ЦРУ не просто так, а за кредиты МВФ. Сейчас практически во всех городах Украины (реже в селах) открыто орудуют разнузданные иностранцы в белых халатах и противогазах, которые пристают к прохожим с вопросами на непонятном лающем языке. Если прохожий отвечает им по-украински, иностранцы извиняются, дают печеньку и уходят, если же по-русски - брызгают ему в рот вирусом из пульверизатора с грушей и наблюдают за тем, как он умирает, делая какие-то пометки в медицинском журнале, сопровождаемые радостным курлыканьем. Бывает такое, что прохожий цитирует Достоевского, - такого немедленно похищают в рабство и вывозят в лабораторию, которая ничем не отличается от концлагеря.
В концлагере проводятся особо изуверские биологические опыты. Существует гипотеза, согласно которой именно в одной из таких лабораторий американцами была придумана знаменитая гей-бомба - боеприпас со специальным газом, который, будучи сброшенным на войска противника, превращал их в беспорядочное стадо гомосексуализирующих молодчиков. Впрочем, сбросив гей-бомбу на русских в первый раз, американцы, по слухам, ужаснулись результатам так сильно, что отказались от нее навсегда.
Примечательно, что поначалу некоторые украинцы, застигнутые на улицах сотрудниками секретных американских биолабораторий, пытались вызывать полицию, однако американцы сразу показывали полицейским удостоверения работников ЦРУ и мандат, подписанный лично Порошенко и директором МВФ Лагард, объясняя, что ниточка ведет на самый верх. Полицейские брали под козырек и поспешно удалялись, а варварские эксперименты продолжались с удвоенной силой.
Что же касается избирательного биологического геноцида русскоязычных людей в Украине, то тут все очевидно. Сам Владимир Владимирович Путин, раскрыв мировой заговор по похищению биологических проб граждан России агентами иноразведок, отметил, что преступников интересуют не просто граждане России, а разнообразные русскоязычные этносы. Таким образом, нетрудно догадаться, что, уничтожив вирусами рака и маразма Чавеса, Фиделя, Арафата и прочих мировых лидеров - оппонентов США, украинские биолаборатории ЦРУ нынче окончательно переориентировались на борьбу с Россией и лично Владимиром Владимировичем Путиным.
Охоту за ДНК Отца Русского Мира ЦРУ ведет уже давно, цинизм заокеанских милитаристов не имеет границ, но российские спецслужбы тоже не дремлют. В частности, все знают, что Владимир Владимирович слюняво целовал в живот подсунутого американцами мальчика Никиту и, таким образом, оставил на нем много заветной ДНК, но далеко не всем известно, что после этого инцидента агенты ФСБ так долго и тщательно оттирали живот мальчика Никиты спиртом, что трое упали пьяными, а сам Никита потом мог позволить себе не мыться четыре года, хотя позволил гораздо дольше. И таких мальчиков было очень много - достаточно сказать, что со временем расход спирта и ветоши в российских органах безопасности возрос настолько, что агенты, вместо положенной по инструкции протирки, стали сами массово целовать помазанников Путина, чтобы запутать шпионов ЦРУ, и те, в конце концов, бежали в слезах обратно в Украину, где от бессильной ярости понастроили новых лабораторий. Неудивительно, что сейчас в Украине так много больных людей. Хорошо, что в России все здоровые.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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і все в одному флаконі - талант!!!!!!!!!!!!!!!!!
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- денегерат
- кацап
следовательно, нужно пройти стадию дегенерации, чтобы опуститься до стадии кацап
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- денегерат
- амеба
- кацап
ибо ученые доказали, что не каждая амеба может деградировать в кацапа/ватника/рашиста/срузкого
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- Когда весь мир в своем развитии движется вперед, россияне двинулись назад. Интересно, когда они остановятся - на уровне инфузории-туфельки?
- Никогда. Они остановятся только на уровне инфузории-лаптя!
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PS Подобные фотографии, кстати, вывешивали в подъездах после общего собрания жильцов ЖЕКа: "Позор пьянице и дебоширу
ГорбунковуМаркову"...
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Та не, - классический образец лишней хромосомьі.
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Геніально, пане Васілій!!!
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1. Простые русские люди.... (встречается многократно)
2. Если человек простой, то и болезни простые. Белая горячка, перелом конечностей...
Вывод. Не стоит простым людям с сопредельных территорий бояться упомянутых в опусе болезней. Им они не страшны.
А вот упомянутый марков - перс безусловно интересный.
Человек (начало фразы пишется с заглавной буквы) несет полную хрень. Но, при этом он где то столуется и одет в чистое. Со своим репертуаром он даже в сельском клубе на мешок картошки не наработает. Кто его кормит и выпускает на радио и ТВ?
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)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Источник: https://censor.net.ua/r464313
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