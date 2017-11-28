 Судовий рубікон у справі Насірова

Заставою по цих розстрочках став газ у свердловинах.

***27 листопада в судове засідання відсторонений глава ДФС Роман Насіров прийшов без родичів і політиків у компанії адвокатів і ще одного обвинуваченого – Володимира Новікова, який керував у ДФС Департаментом погашення боргу.Настирливі чутки, що на посаду Насірова ось-ось знайдуть заміну, бо не вічно ж його заступнику бути виконувачем обов’язків. Але все це поки залишається чутками. А Роман Михайлович, якому світить кількарічна судова тяганина, продовжує зберігати оптимізм і почувається легітимним. Як і кілька місяців тому, він і нині обіцяє журналістам повернутися у свій робочий кабінет. І, схоже, готовий був би зробити це хоч зараз, якби не рішення Кабміну про його відсторонення.***Непоодинокі випадки, коли суд, виявивши недоліки, повертав обвинувальний акт. І оскарження цього рішення затягувалося на кілька місяців і навіть рік. Але у справі Насірова так не сталося.Суд призначив розгляд обвинувального акту вже наступного тижня – на 7 грудня.780 сторінок – обсяг акту у справі Насірова і Новікова. Зачитувати його повністю чи обмежитись коротким викладом – вирішить суд, враховуючи позицію захисту. Відтак темп розгляду справи буде задано вже від початку."Мені цікаво, що детективи НАБУ понапихали в обвинувальний акт", - сказав Насіров журналістам після засідання.За півроку розслідування суть підозри майже не змінилася.Насірову інкримінують, що він незаконно надав розстрочки зі сплати ренти за користування надрами компаніям Онищенка. Його дії кваліфікують як зловживання владою і службовим становищем, що карається позбавленням волі на 5-8 років.ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест" і ТОВ "Надра Геоцентр", підконтрольні Онищенку, добували газ за договорами спільної діяльності з держкомпанією "Укргазвидобування". Але добутий газ вони, за версією слідства, продавали за заниженими цінами фіктивним компаніям, які контролювались тим же Онищенком, завдаючи шкоди "Укргазвидобуванню". Ці матеріали лягли в основу так званої "газової справи", сума збитків в якій оцінюється у 740 млн грн.Але в ході розслідування газових схем з’ясувалося, що фірми Онищенка, приховуючи реальні прибутки, не платили рентну плату і накопичували борг. На думку детективів НАБУ, фінансовий стан компаній Онищенка не дозволяв їм законно отримати розстрочки платежів у Державній фіскальній службі. Але вони їх отримали, діставши виключно позитивні висновки.Сума збитків держави оцінюється у 2 млрд грн – це недоотримані кошти з рентної плати, розстрочення сплати яких дозволила ДФС на чолі з Насіровим.На кінець липня у справі Насірова додалася ще одна стаття – про службове підроблення. Йдеться про те, що те, що рішення про розстрочки зі сплати ренти компаніям Онищенка оформлялися іншим числом і таким чином передували даті звернення компаній із заявами про розстрочення і висновкам про можливість розстрочення.Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків і Андрій Перов попросили суд продовжити підозрюваним обрані раніше запобіжні заходи.Як відомо, йдеться про взяття під варту з альтернативою 100 млн грн застави для Насірова і 8 млн грн для Новікова.Після внесення застав прокуратурі треба кожних два місяці клопотати про продовження строку дії обов’язків. Це носіння електронного браслета, здача паспортів та інших документів для виїзду за кордон, обмеження у спілкуванні і пересуванні.Сторона обвинувачення вкотре послалася на зв’язки Насірова, британський паспорт, існування якого український суд раніше не визнав , а також його лондонську нерухомість.У прокуратурі пояснюють, що більшість свідків у справі – це співробітники центральних і територіальних органів ДФС України. А тому є ризик, що Насіров може на них впливати.Прокурор повідомив, що перед допитом співробітник ДФС із Харкова отримав дзвінок від Насірова із порадою взяти собі адвоката.Як відомо, у слідства є показання керівників обласних управлінь ДФС, що з Києва їм передавали алгоритм дій складання виключно позитивних висновків про можливість надання розстрочок фірмам Онищенка.Сам Роман Насіров вкотре протестував щодо висунутих обвинувачень і запобіжного заходу.Справу він назвав вигаданою, а ризики своєї поведінки теоретичними і взятими з книжки.Його адвокати стверджують, що складу злочину немає і вже кілька разів зверталися в прокуратуру про закриття справи. Востаннє таке клопотання подали у п’ятницю. Тоді ж Роман Насіров зі своїми захисниками провів прес-конференцію."Спочатку детективи НАБУ і прокурори САП говорили, що вже на кінець березня або на початок квітня ми будемо передавати справу до суду. Чому вони так казали? Тому що справа, в якій мені намагалися незаконно пред’явити підозру, була розпочата ще в березні 2015, навіть ще до того, як мене призначили головою Державної фіскальної служби. Вибачте, що повертаюсь до тих подій, але це має велике значення сьогодні. Тобто правоохоронні органи, розслідуючи справу з березня 2015, якщо вони щось знали, що щось відбувається незаконно… Жодного разу не повідомили ані Державну фіскальну службу, ані мене особисто, що щось може бути не так. У травні (2015 р. – Ред.) я був призначений главою ДФС. Це був великий прозорий конкурс. Перший за тих часів. Думаю, з тих пір такого конкурсу і не було. Влітку 2016 перший раз мене запрошують детективи НАБУ і питають, чи були розстрочення по таких платниках податків… За період, коли я був головою ДФС було підписано близько 10 тис таких розстрочень. Це 5-6 тис компаній, яким надавались розстрочення. Розстрочення чітко визначені в податковому законодавстві України. Це абсолютне право платника податків: звернутися і отримати відстрочення або розстрочення. І обов’язок фіскальної служби його розглянути і надати, якщо платник податків відповідає таким критеріям. Всі розстрочення, відстрочення, які надавались ДФС в мій період, вони всі абсолютно законні, обґрунтовані. Так само як і ті три компанії з 5 чи 6 тисяч… Мабуть, якби щось було не так, їх би якось оскаржили, призначена якась перевірка. Нічого цього наразі не було", - пригадав Насіров у суді.Необхідно нагадати, чому підозру йому висунули у провадженні, яке відкрили ще до призначення керівником Державної фіскальної служби.Річ у тому, що справа Насірова з’явилася під час розслідування справи Онищенка. У березні 2017 Насіров формально став підозрюваним у "газовій справі". Але вже 31 березня прокурор виділив епізод щодо Насірова і Новікова в окреме провадження."У житті я ніколи не порушував закону. Тим більше не вчиняв ніяких кримінальних злочинів. Я вважаю, що не було жодного поводу подавати таке клопотання про тримання під вартою… визначено абсурдну суму застави", - критикував Насіров суворий запобіжний захід.Крім того, він заходився натякати на те, що його справа могла бути вигідна третім особам."Немає ані вигоди, нема умислу, немає шкоди. Навіть в експертизах, які зробила сторона обвинувачення, їх дві, не визначена ніяка шкода… Ніякої шкоди нема і не може бути. Це відстрочення податкових зобов ’язань. Податковий борг в державі існує, завжди існував. Його цифра більша, аніж більшість людей його собі можуть уявити. Відбувається погашення… І ми будемо говорити, сторона обвинувачення умисно зробила деякі речі, щоб Державна фіскальна служба була не в змозі стягнути кошти з відповідних платників податків. Я давно хотів, але під час досудового розслідування не міг сказати. Думаю, ми побачим під час розгляду справи в суді тих осіб, які фактично отримали вигоду від всього цього процесу. Тих, хто не сплатив податки, робив якісь незаконні речі", - додав Насіров.Єдиним потерпілим у справі заявлена держкомпанія "Укргазвидобування" із позовом на 35 млн грн. Ці кошти були примусово стягнуті в бюджет як податковий борг по договорах спільної діяльності з компаніями Онищенка.Насіров та його адвокати з цим категорично не погодились."Укргазвидобування" мало сплачувати рентну плату, воно ніяк не може бути потерпілим у цьому кримінальному провадженні… Сплата податків не є майновою шкодою", - сказав адвокат Ігор Фомін.За матеріалами справи, після того, як Верховна Рада дозволила арешт Онищенка, Роман Насіров, усвідомлюючи, що компанії не зможуть розплатитися за розстрочками, дав вказівку висунути позови про погашення боргу до "Укргазвидобування". У прокуратурі вважають, що Насіров фактично переклав борги Онищенка на держкомпанію.Крім того, адвокати Насірова закинули прокурорам, що ті затвердили обвинувальний акт до того, як ознайомились із матеріалами захисту.За словами адвоката Любомира Дроздовського, акт був затверджений 10 листопада, а прокуратура почала знайомитись з їх матеріалами тільки 15 листопада і закінчила 27."Ми свідомо не заявляємо про повернення обвинувального акту, щоб нас не звинувачували у затягуванні. Думаємо, суд зможе дати оцінку", - сказав адвокат.Але прокурор Роман Симків цю заяву спростовував. Він повідомив, що прокуратура звернулась до адвокатів ще 29 липня, коли відкрила матеріали кримінального провадження захисту. Але сторона захисту відкрила їм свої результати тільки в листопаді. Також він підкреслив, що матеріали захисту нічого не спростували у позиції обвинувачення.***Подробиці обвинувального акту стануть відомі у наступному засіданні. Зі сторони обвинувачення виступлять близько 40 свідків. Але вже зараз відомо, що відомостей про отримання неправомірної вигоди Насіровим чи тиск на нього слідство не здобуло. Принаймні, в офіційному обвинуваченні це не відображено. Хоча особисті корисливі мотиви для доведення вини Насірова у пред’явленому обвинуваченні і не є необхідними. Для суду важливо інше, чи були розстрочки фірмам Онищенка законні.