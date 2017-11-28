 Первый замглавы Госбюро расследований Ольга Варченко: "У меня нет никаких обязательств ни перед одной политической силой"

- Это не соответствует действительности. Я не имею никакого отношения к политике, политическим группам, и на меня никто не может оказывать влияния.Директор ГБР назначен, он и является главным руководителем ведомства. Не нужно создавать интригу там, где ее нет.- Такие люди есть всегда. Это банально, бесперспективно и абсолютно неинтересно.- А вы уверены, что это подлинные документы?- Результаты этого этапа не озвучивались публично, участников конкурса с ними не знакомили. Кроме того, проведение полиграфа фактически поставило точку в этой длинной цепочке тестирований и дало возможность услышать ответы кандидата на все спорные вопросы, соответственно и проверить их достоверность. Поэтому говорить о том, подлинные они или нет, могут только члены конкурсной комиссии, которые отвечали за их сохранность, а также предупреждались об ответственности за их неразглашение. Переадресуйте им свои вопросы.- Озвучивались баллы только на тестировании по общему законодательству. Был этап, когда проводили собеседования и каждый кандидат представлял свою концепцию ГБР, а каждый из членов комиссии голосовал. Там тоже можно было понять, сколько членов комиссии проголосовали за того или иного кандидата. Все остальные тестирования проводились без оценивания либо их не оглашали. То есть, кандидаты знают, сколько они получили на тестировании по General Skills, но это не оглашалось. Как не оглашались и результаты тестов на добропорядочность и благонадежность. На сайте просто написано, что прошли все.- В Закон действительно необходимо вносить очень много изменений, поскольку на данном этапе прописан только порядок избрания директора, замов, начальников территориальных управлений, начальников подразделений центрального аппарата, а вот порядок набора рядовых сотрудников - нет. Если комиссия директора избирала полтора года, то, когда же нам ждать запуск ГБР? Мы до конца не понимаем, это будет та же комиссия или какая-то другая. Есть определенная концепция и в ближайшее время она будет озвучена. Думаю, что процедура будет существенно упрощена.- Естественно, хочется, чтобы это случилось быстрее. Но кроме отбора сотрудников, есть немало бюрократических вопросов, на решение, которых уйдет время. Например, надо здание подыскать и оборудовать материально-техническую базу, сотрудникам получить доступ к секретности. И, естественно нужно, чтобы в бюджете не только будущего года, но и этого нас хотя бы увидели.Здесь нужно будет показывать все свое мастерство и профессионализм и давать результат быстро. Никто не будет терпеть и ждать, как все ждали от НАБУ два года, пока пойдут какие-то резонансные дела, обвинения, подозрения, задержания.Поэтому работать в такой структуре эффективно смогут только те, у кого есть опыт в следственной работе. Если мы будем назначать на такие должности людей, которые в этом ничего не понимают, поезд не поедет.Надеюсь через полгода ГБР сможет начать свою деятельность.- Результатом любого качественного досудебного расследования, эффективного процессуального руководства и поддержания гособвинения в суде является обвинительный приговор. К сожалению, реформы еще не в полной мере коснулись судебной системы. Я думаю, что причина не только в качестве следствия, как большинство привыкло говорить, а в большей мере все еще в высоком уровне коррупции в некоторых наших судах. Поэтому мы не видим реальных посадок. Кроме того, все чиновники, народные депутаты и правоохранители должны быть в равных условиях и понимать, что за любое уголовное преступление ответственность наступит неизбежно и нет иммунитета, который спасет. Хотя мы не должны забывать, что борьба с коррупцией – это не только уголовное преследование и реальные уголовные сроки для коррупционеров, а все-таки огромная система и превентивных мер, которую мы должны выстраивать все вместе.По поводу чиновников из действующей власти. Я готова проводить досудебное расследование и сообщить о подозрении любому чиновнику, который совершит преступление и будут собраны все необходимые для этого доказательства. И совершенно неважно к какой политической силе он имеет отношение. У меня нет никаких обязательств ни перед одной политической силой.- Конечно. Скорее всего, будет создан департамент или управление, которое будет осуществлять процессуальное руководство в уголовных производствах ГБР.- Да. С целью предотвращения и выявления правонарушений в деятельности сотрудников ГБР в его составе предусмотрены подразделения внутреннего контроля, которые подчиняются непосредственно директору. Они предусмотрены в составе центрального аппарата и территориальных органов.- Оценивать нашу работу будет прежде всего общество, для которого важно не количество выявлений преступлений, проведенных задержаний, а наличие обвинительных приговоров и реальных сроков наказания за особо тяжкие преступления.- Я думаю, что на данном этапе мы можем ограничиться соответствующим управлением в составе ГБР, куда отобрать следователей с опытом работы в этой сфере.- Это дает почву для злоупотреблений стороной защиты. На передачу дел понадобится время. А мера пресечения, если фигуранты находятся под стражей, пересматривается судом раз в два месяца. Даты этого пересмотра, как вы понимаете, у всех разные. Не исключено, что, воспользовавшись этой ситуацией, люди, которые подозреваются в совершении серьезных преступлений, могут выйти на свободу и просто выехать из страны.Может это сказаться на доказательной базе, на сроках расследования.- Если вы думаете, что это происходит так: сложил все материалы в папку, день-два и дело уже в НАБУ, то ошибаетесь. Есть дела, где по 80-100 томов, а есть и такие, где около 1000. Понятно, что следователь их систематизирует, есть опись, но большинство томов рабочих. Это материалы, которые не сложены в одну папочку, не подшиты, а разложены так, как следователю удобно с ними работать.Что касается бюрократических процедур, то скажу из практики, на передачу дела может уйти до трех недель. Таким образом, из срока, отведенного на расследование, эти недели просто "съедаются".Поэтому нужно спешить, чтобы уголовные производства попали в НАБУ оперативно, детективы не потеряли время и направили их в суд.- Логично было бы оставить следствие в прокуратуре до тех пор, пока Госбюро расследований не начнет полноценную работу.- Они осложнят работу ГБР и НАБУ, поскольку эти два органа будут проводить расследования по самым резонансным делам. Например, законом сокращены сроки досудебного следствия. Да, в них можно уложиться, если расследуется один эпизод. А как быть, если речь о многоэпизодных делах, об экономических преступлениях, где проводятся сложные экспертизы, где направляются международные поручения и мы ждем ответ другой страны, и ускорить его получение мы никак не можем? Что мы в итоге получаем? Сроки прошли, человека, совершившего преступление, привлечь к ответственности нельзя.Кроме того, благодаря внесенным правкам, созданы условия, позволяющие любому человеку отменить подозрение, обратившись в суд. Конечно, адвокаты радуются. Предъявили их клиенту подозрение, они сходили в суд и отменили. Это существенный коррупционный риск. Наши суды еще не полностью очистились, чтобы давать им такие возможности. Судья может написать в этом постановлении все, что угодно. Например, сделайте еще каких-то 10 экспертиз. А у нас уже сокращены сроки, отведенные на расследование. Так что внесенными изменениями в УПК, депутаты открыли ящик Пандоры, защитив не потерпевших, а преступников.Изменилась этим законом и процедура проведения обысков. А теперь представьте такую ситуацию. Иванов убил Петрова, забаррикадировался в квартире и нам необходимо туда зайти, чтобы его задержать. Раньше бы туда оперативно отправили спецназ, который выбил двери и задержал убийцу. При этом все следы преступления оставались бы на месте, а следователь мог качественно все зафиксировать и изъять. Сейчас, руководствуясь логикой закона, мы должны попросить у Иванова, во-первых, разрешения войти в его квартиру, во-вторых, чтобы он нам добровольно выдал орудие преступления. Если он не выдает, мы должны обращаться в суд. Но в суде должны описать подробно, что именно он добровольно не выдал. Как в данной ситуации следователь должен действовать? Откуда он знает, каким ножом конкретно был убит Петров? Или каким пистолетом его застрелили?А теперь, скажите, что должен описать следователь, который расследует экономические преступления и должен провести обыск, например, в офисе конвертцентра?- Я не очень понимаю, как они могут негативно влиять. Спецназ применяется с целью обеспечения проведения следственных действий, плюс - это безопасность следственно-оперативной группы. Я не знаю, стала ли достоянием гласности ситуация, которая была недавно в одном из регионов, когда следователь поехал без спецназа на проведение обыска и его так сильно избили, что он попал в больницу.- Непонятно кем были приглашены в офис так называемые титушки, которые его избили, забрали удостоверение, а также все изъятое при обыске.И это лишь один из примеров. Очень часто во время проведения следственных действий бывает абсолютно непредсказуемая реакция у людей. Начинают стрелять, убегать, драться, съедают документы.Силовое противостояние во время обысков - это очень распространенная ситуация. Привлекается либо частная охрана, либо какие-то добровольческие батальоны, которые на самом деле таковыми не являются. На самом деле привлекаются обычные "титушки". Они окружают следственно-оперативную группу, не дают возможности вынести изъятые предметы, указывающие на противоправную деятельность, блокируют работу.Сейчас предлагают следователю обосновывать, зачем нужен спецназ. Только при этом условии его разрешат задействовать. В частности, если есть угроза применения оружия. Понятно, когда едешь на задержание организованной преступной группы и у тебя заранее есть информация, что они вооружены, что они опасны, ты можешь обосновать. Но если мы говорим о том, что выезжаем на обыск по экономическому преступлению, то там могут быть разные сюрпризы. Например, мы проводили в рамках одного из уголовных производств по экономическому преступлению обыски в Днепре. В офис были приглашены "титушки", которые не давали возможности следственно-оперативной группе покинуть место проведения обыска, вынести те предметы, которые были изъяты, угрожали оружием. Приехала полиция, которая ничего сделать не могла.- Наверное, боялись. В данной ситуации все закончилось путем мирных переговоров. Таким образом удалось выйти. Поэтому, мое мнение – спецназ нужен. Но его действия должны быть законны. Людям не должны выбивать двери просто потому, что так кому-то захотелось. На месте проведения спецоперации всегда должен присутствовать грамотный и опытный руководитель, который сможет координировать действия спецназа в той или иной ситуации.- Проверяли факт уклонения от уплаты налогов, у нас было уголовное производство. Необходимо было изъять важные документы, компьютерную технику. Никто не предполагал, когда ехали, что возникнет такой конфликт.Конечно же, самое главное для нас – соблюдение прав человека. Но если – не дай бог – убьют следователя на обыске – это тоже человеческая жизнь. Нельзя соблюдая права одних людей, жертвовать жизнью других. Поэтому, на мой взгляд, ГБР нужен спецназ и он прямо предусмотрен Законом. Но применяться он должен действительно по назначению, без каких-либо лишних движений. Они же приходят на обыск не за тем, чтобы "оторваться" или выпустить пар, ломая мебель, круша машины и т.п.- У нас не такая высокая зарплата, как в НАБУ, но надеюсь, что претенденты будут.Проблема, о которой вы говорите, не в том, что следователи не хотят работать. А в сумасшедшей нагрузке. В среднем у следователя полиции на руках от 300 до 500 дел. Он физически даже прочитать не успевает эти производства. Все потому что мы до сих пор не приняли закон о криминальных проступках. Если бы он был принят, это бы существенно разгрузило следствие, дало возможность следователю работать с делами так, как он должен с ними работать.В целом, огромное количество опытных следователей еще сохранилось и в органах прокуратуры, и в полиции.- Оклады устанавливаются в соответствии с размером прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года (на 01.01.2017 – 1600 грн). Директор ГБР – 48000, заместители – 44800, руководитель территориального управления, руководитель управления центрального аппарата – 41600, начальник отдела центрального аппарата – 38400, начальник отдела территориального управления – 35200, следователь – 32000.- Я лично считаю, что у ГБР должна быть автономная прослушка. Поскольку мы прекрасно понимаем, что этот орган будет расследовать категорию производств и в отношении сотрудников СБУ. Если получать прослушку через Службу безопасности, чтобы слушать их сотрудника. Мы не сможем его ни задокументировать, ни поймать. Аналогичная проблема существует и в НАБУ.- Так назвал департамент один из политиков. Его иронию подхватили, и к нам приклеился ярлык. При этом никто не посчитал нужным хотя бы вникнуть, что за уголовные производства мы расследуем и каковы результаты нашей работы. А это не так мало. Например, за период с февраля 2016 по октябрь 2017 Департаментом окончено 41 производство относительно 46 лиц, из которых 35 направлено в суд с обвинительными актами, 6 – с ходатайствами об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности, по 11 из них судами вынесены обвинительные приговора.Так, в числе законченных Департаментом уголовных производств в суд направлен обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности директора ГП "Николаевский морской торговый порт", который обвиняется в злоупотреблении служебным положением при заключении договоров с частными предприятиями об установлении права сервитута на использование железнодорожных путей предприятия, на сумму более 4 млн грн. Объявлено о завершении досудебного расследования должностным лицам Бучанского горсовета, в том числе мэру указанного города, которыми незаконно отчуждено более 76 га земель стоимостью свыше 100 млн грн. Уже в суде материалы по уголовному расследованию, которое проводилось в отношении должностных лиц налоговой инспекции в Шевченковском районе столицы. Они требовали и получили от предприятия 3, 5 миллиона гривен за предоставление преимуществ при возврате НДС. Есть среди фигурантов дел также судьи и прокуроры. Например, направлен в суд обвинительный акт в отношении судьи Хозяйственного суда Киева, который, злоупотребляя доверием, завладел чужим имуществом на сумму 10 тысяч долларов США. А также в отношении прокурора отдела ГПУ, который совершил мошенничество, вступив в предварительный сговор с адвокатом, на сумму 200 тысяч долларов США.Это лишь часть примеров. Продолжается досудебное расследование по ряду уголовных производств, связанных с незаконными сделками народных депутатов, служащих крупнейших банковских учреждений Украины, первых руководителей государственных предприятий и организаций, где суммы убытков достигают миллиардов гривен, а виновные лица очень часто используют несовершенство законодательства и предоставленный им "иммунитет".- Я переводилась из прокуратуры Киевской области работать в Генеральную прокуратуру, предложение поступило из отдела кадров. Меня туда не приглашал работать кто-то определенный.- Нет. Работала в управлении по надзору за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией. В принципе - это взаимосвязанные вещи – коррупция и экономические преступления. Как правило, экономические преступники имеют коррумпированные связи в органах власти и благодаря этой составляющей реализуют свои схемы.Лично для себя причин не идти в такой департамент я не видела. Тем более, это интересная сфера и всегда есть, что расследовать. Кроме резонансных уголовных производств в сфере экономики, мы и взятки расследовали.До работы в Генеральной прокуратуре я лично не знала ни одного народного депутата, поэтому мне никто не помогал с переводом. Я шла работать в Генеральную прокуратуру. Ни больше, ни меньше.- Ни с кем.- Нам было поручено Генеральным прокурором рассмотреть рапорт Назара Ивановича, мы внесли в ЕРДР сведения и начали документирование этого преступления.Мы занимались исключительно эпизодом, когда к Холодницкому пришел председатель суда и предложил деньги за закрытие уголовного производства относительно двух своих судей. В дальнейшем задокументировали встречу Назара Ивановича с фигурантами производства и передачу этих денег. И задержали их непосредственно в его кабинете.- На завершающей стадии.- За Подберезного внесли залог, сейчас проверяется источник происхождения этих денежных средств. За Овчаренко залог не внесен, она находится в СИЗО.- Нет, они не признают. Хотя здесь очень трудно что-то отрицать – очевидное преступление. Не знаю, как можно иначе объяснить, что это были за деньги, за что их принесли антикоррупционному прокурору в кабинет. Мы уже легализировали видео и специально продемонстрировали на всю страну, чтобы все люди увидели, что никаких провокаций со стороны следствия не было. Что действительно было циничное преступление со стороны двух вершителей правосудия.- Все зависит от того, как будут знакомиться с материалами уголовного производства подозреваемые и их адвокаты.- Дело слушается в суде. Решения пока нет.- Да, бывший сотрудник УБОПа. Принес половину, в тубусе из-под коньяка. Планировал передать Матиосу через помощника за то, чтобы сняли арест с судна, которое заходило в Крым.В момент, когда мы его взяли на передаче денег помощнику, Анатолий Васильевич давал брифинг. Так что журналисты все узнали из первых уст.- Было еще одно дело. Мы задержали человека, который представлялся родственником Холодницкого и требовал с потерпевшего миллион долларов за закрытие уголовного производства. На самом деле он никакого отношения к Холодницкому не имел.- Одному из фигурантов производства, которое расследуют НАБУ и САП.- Да. Одно из первых, по которому было сумасшедшее давление, - это дело бывшего прокурора Подольского района Киева, которого мы задерживали на взятке в 150 тысяч долларов. Тогда заявителем был Василий Горбаль.Всю следственную группу, в том числе и меня, и руководителя Генинспекции - на тот момент Максима Мельниченко - обвиняли в совершении каких-то безумных преступлений. Это не соответствовало не то, чтобы действительности, это было за гранью. Тем не менее, мы подверглись мощной медийной атаке, практически каждый месяц выходили какие-то публикации, на нас давили, у нас пытались это дело забрать.Ряд депутатов писали обращения о том, что дело заказное и человек ни в чем не виноват, хотя была аналогичная ситуация, как с видео по Холодницкому. Я не хочу сейчас раньше времени рассказывать все моменты, они в суде будут исследоваться. Всем, кому интересно, могут все услышать там.Как вы понимаете, если бы не было видео передачи денег, никто бы никогда его не задержал. Мы понимали, с каким субъектом мы имеем дело, какие могут быть последствия в виде политического давления либо медийного, поэтому отработали профессионально.- Расследование заканчивала Генинспекция, они поддерживают обвинение, поэтому вам лучше с ними пообщаться. По моей информации, его передали в суд примерно полгода назад, но слушать Шевченковский райсуд так и не начал.- Нашим департаментом документировалась и была задержана группа черных риэлтеров, которые занимались тем, что действительно "отжимали" квартиры у граждан, которые склонны к алкоголизму, наркомании. Вывозили их из города в область, поили, допустим, неделю. Человек подписывал документы о передаче недвижимости, а потом его убивали.Была задержана вся группировка. Соорганизатором в этой группе была женщина. У них велся мощный архив данных по всем квартирам, он нами был изъят. Часть дела выделена в отдельное производство, поскольку по оперативной информации, этой группе помогали правоохранители. Поэтому они длительный период действовали безнаказанно. Плюс получали очень много информации из закрытых баз данных, доступ к которым имеет только полиция. Причастность сотрудников полиции к этим преступлениям проверяется.Публикации о том, что мы с мужем якобы забирали у стариков квартиры, появились в период, когда мы задержали эту группу. Поэтому связываю их с этой ситуацией.По всем публикациям всегда проводятся проверки управлением внутренней безопасности. По этим тоже проводилась. Для меня репутация очень важна. Поэтому, если появляется, какой-то негатив, я и сама могу написать заявление с просьбой провести проверку. Если бы в этом была хоть доля правды, мы давно находились бы под следствием.- И бывшие, и действующие. Больше сказать не могу в интересах следствия.- Нет.- По-разному бывает. Я практически все время работаю в мужских коллективах, поэтому уже давно освоилась.- Были и угрозы, и похоронные венки вешали на двери квартиры, слежки, несанкционированные прослушки, много чего было.- Я не только плакать, но и жаловаться не люблю (Улыбается. - ред.).- А противостояния не было. Комментировать ситуацию, связанную с событиями 12 августа я не хочу, это предмет расследования Службы безопасности Украины. О результатах этого расследования мы пока не знаем, поэтому давать какие-то оценки не буду. Что касается взаимодействия правоохранительных структур, все зависит, мне так кажется, от мудрости руководителей и конструктивного подхода к проблеме. Проблема у нас одна. Все правоохранительные органы борются с коррупцией, с организованной преступностью, и когда эти органы объединяются, тогда есть эффект. Когда правоохранительные органы между собой воюют, мы даем полный зеленый свет всей преступности, которая существует. Я говорю и о мелкой, и об организованной, о любой.Надо находить конструктив и объединять усилия.Если говорить о НАБУ, то мы нашли абсолютно конструктивные подходы, создали ряд совместных групп, у нас есть ряд совместных производств, по которым либо уже есть реализации, либо возможно, будут. Точно такое же взаимодействие у нас и с САП.У нас были совместные реализации по факту дачи взятки одному из судей Соломенского района столицы, по известному одесскому бизнесмену, который пытался подкупить руководителя детективов НАБУ суммой в 800 тысяч долларов США и другие.- Я тоже об этом слышала. Но дискутировать в формате сплетен не хочу.- Читала.- Я бы не хотела комментировать слова своего бывшего коллеги, думаю, вам у него лучше спросить, почему он так сказал и так долго молчал об этом, если это правда.- Фальсификации не было. Позиция прокуратуры, в том числе, и по поводу этого интервью, публично озвучена. Дело передано в суд, на заседаниях сможете услышать все аргументы сторон, если действительно хотите разобраться. Могу сказать одно точно: невозможно сфальсифицировать или спровоцировать ситуацию, которая прямо зависима от самостоятельных и активных действий фигуранта.- Это были фото не моего дома, а соседей. У меня действительно недострой на участке земли в 5 соток, брала под него кредит, но закончить пока не получается. Живу в квартире.- Насколько мне известно, этот вопрос рассматривался НАПК и было отказано в проведении полной проверки, поскольку мной как декларантом были указаны все объекты недвижимости, о которых шла речь в декларации, и соответственно средства на их приобретение тоже были отражены.- Уголовных производств по этому факту, насколько мне известно, не открыто.- Мы должны быть готовы к тому, что оно может быть, но не должны ему поддаваться, соглашаясь с какими-то требованиями или просьбами. Уверена, что у всех избранных руководителей ГБР есть все возможности, чтобы противостоять этому давлению одной сплоченной командой.- Приходилось.- Я не знаю, стоит ли об этом говорить. Но такие моменты были. Именно поэтому я спокойно расставалась со своими должностями и меняла работу. За кресло никогда не держалась. Людям, которые не умеют говорить "нет", в Госбюро расследований делать нечего.- Она более интеллектуальна, использует инновационные технологии. Например, нами была разоблачена группа лиц, которые под видом внедрения криптовалюты, мошенническим путем завладели деньгами инвесторов. Они распределялись между членами группы и присваивались ими. Общая сумма ущерба составляет 600 450 долларов США. Установлено более 20 потерпевших.Организатору схемы предъявлено подозрение. Этот человек - компьютерный гений, отлично разбирается в видах криптовалюты. Он нигде не работает, как и другие участники группы, но вместе они придумали и реализовали схему, позволившую войти в доверие к очень состоятельным людям.Такие преступления интересно расследовать. Но приходится много читать, многому учиться.- Да, пытаемся догонять. Для того, чтобы поймать преступника, надо как минимум, думать, как преступник. Понимать, как он схему придумал. Иначе его не разоблачить. Уверена, что полученные знания и опыт мне точно пригодятся на новом месте.