 Кордон без замка: навіщо знищується митна служба?

Все менше фахових предметних дискусій та раціональних висновків. Тому поговоримо мовою цифр. За підсумками жовтня поточного року, Держфіскальна служба переказала до бюджету 61 млрд 629 млн гривень. З них митними органами переказано 30 млрд 56 млн гривень, податковими - 31 млрд 572 млн гривень (з урахуванням відшкодованого ПДВ - 21 млрд 842 млн гривень).Не будемо зараз вдаватися до аналізу передумов та плачевних наслідків для економіки такої "пропорції". Це тема для окремої розмови. Зупинимось на іншому - фактично митна служба країни адмініструє рівну з податковою службою суму надходжень до Держбюджету. Служба, до складу якої сьогодні входить 9 917 митників, дає показник служби, до якої входить 29 178 податківців. Служба, яка виконує десятки функцій в цілодобовому режимі на кордоні, дає фіскальний показник людським ресурсом, втричі меншим від самих фіскалів. Починаючи з 2005 року митна служба пройшла через ряд штатних змін.Фактично українську митницю скорочено майже вдвічі. (Довідково. Митна служба нашого сусіда-Польщі становить на сьогодні майже 15 тисяч службовців. Країна з зовсім іншими зовнішніми загрозами не скоротила кількісний склад митниці навіть після вступу до ЄС та відкриття західних кордонів. Високофахова служба просто отримала нові, додаткові функції). Не знаю, чи є ще в країні державна служба зі схожим "послужним списком" реорганізацій та скорочень. Але, навіть, в умовах початку бойових дій на східному кордоні безпідставне скорочення митників тривало.За своїм кількісним складом колишня Держмитслужба, а нині сегмент імпотентної ДФС, сьогодні зрівнялася з Держпродспоживслужбою та Держгеокадастром (діаграма 4).Жодною мірою не хочу принизити роль цих держслужб в системі держуправління. Але, чи можна порівняти складність виконуваних завдань, місце в системі національної безпеки? Впевнений - ні. Після створення Мінздоху, потім ДФС, ми продовжуємо бути свідками фактичного знищення державоутворюючого інституту країни - її митниці. На жаль, точку неповернення пройдено. Останні три роки були надзвичайно "продуктивними" для зусиль руйнівників. Відновити неможливо. Тільки відбудовувати знову. Фактично, з тих же стартових умов, що й в середині 90-х, коли було створено дійсно ефективну систему митних органів країни. Як варіант, через створення Національної митної служби. Але це, знову-таки, тема для окремої великої розмови.І останнє. Наказом в.о. голови ДФС N 784 від 17.11.17 р. значно збільшено штат (до наказу становив 1 676 одиниць) центрального апарату Служби. Департамент організації протидії митним правопорушеням та міжнародної взаємодії (34 штатних одиниці) збільшено на 1 посаду. В митному аудиті сьогодні працюють аж 10 співробітників. Процес руйнації триває. "Контрабанді - стоп", кажете? Ну-ну.