Кордон без замка: навіщо знищується митна служба?
Говорити про історію української митниці останніх років без емоцій складно. Все, що відбувається сьогодні з одним із символів суверенітету держави, можна охарактеризувати тільки одним словом - трагедія. Але емоцій сьогодні й так забагато. Хто з Бандерою, хто зі "Сватами".
Все менше фахових предметних дискусій та раціональних висновків. Тому поговоримо мовою цифр. За підсумками жовтня поточного року, Держфіскальна служба переказала до бюджету 61 млрд 629 млн гривень. З них митними органами переказано 30 млрд 56 млн гривень, податковими - 31 млрд 572 млн гривень (з урахуванням відшкодованого ПДВ - 21 млрд 842 млн гривень).
Не будемо зараз вдаватися до аналізу передумов та плачевних наслідків для економіки такої "пропорції". Це тема для окремої розмови. Зупинимось на іншому - фактично митна служба країни адмініструє рівну з податковою службою суму надходжень до Держбюджету. Служба, до складу якої сьогодні входить 9 917 митників, дає показник служби, до якої входить 29 178 податківців. Служба, яка виконує десятки функцій в цілодобовому режимі на кордоні, дає фіскальний показник людським ресурсом, втричі меншим від самих фіскалів. Починаючи з 2005 року митна служба пройшла через ряд штатних змін.
2005 рік - чисельність посадових осіб митниці - 17958 осіб,
2012 рік - 15095 осіб,
2015 -11019 осіб( -39%)
2017 - 9917 ( -45%)
Фактично українську митницю скорочено майже вдвічі. (Довідково. Митна служба нашого сусіда-Польщі становить на сьогодні майже 15 тисяч службовців. Країна з зовсім іншими зовнішніми загрозами не скоротила кількісний склад митниці навіть після вступу до ЄС та відкриття західних кордонів. Високофахова служба просто отримала нові, додаткові функції). Не знаю, чи є ще в країні державна служба зі схожим "послужним списком" реорганізацій та скорочень. Але, навіть, в умовах початку бойових дій на східному кордоні безпідставне скорочення митників тривало.
З 2007 року чисельність п/о митниці скорочено на 45 % ( 8041 особа)
За період бойових дій чисельність посадових осіб митниці скорочено на 5 тис. 178 осіб
За своїм кількісним складом колишня Держмитслужба, а нині сегмент імпотентної ДФС, сьогодні зрівнялася з Держпродспоживслужбою та Держгеокадастром (діаграма 4).
На 2017 рік чисельність центрального апарату МВС - 2650 осіб, ДФС -1676, Мін'юста -1157,
Адміністрації Держслужби спецзв'язку - 815, адміністрації Держприкордонслужби - 497, Держкомстату - 485, Казначейства -324, Держпродспоживслужби - 300, Держгеокадастру - 274, Пенсійного фонду -183
Чисельність територіальних органів на 2017 рік: ДФС - 39502, Мінюст- 16615, Адміністрація Держслужби спецзв'язку - 4217, Держкомстат -7851, Казначейство -12983, Держпродспоживслужба - 9253,Держгеокадастр -9750, Пенсійний фонд - 25439 осіб
Жодною мірою не хочу принизити роль цих держслужб в системі держуправління. Але, чи можна порівняти складність виконуваних завдань, місце в системі національної безпеки? Впевнений - ні. Після створення Мінздоху, потім ДФС, ми продовжуємо бути свідками фактичного знищення державоутворюючого інституту країни - її митниці. На жаль, точку неповернення пройдено. Останні три роки були надзвичайно "продуктивними" для зусиль руйнівників. Відновити неможливо. Тільки відбудовувати знову. Фактично, з тих же стартових умов, що й в середині 90-х, коли було створено дійсно ефективну систему митних органів країни. Як варіант, через створення Національної митної служби. Але це, знову-таки, тема для окремої великої розмови.
І останнє. Наказом в.о. голови ДФС N 784 від 17.11.17 р. значно збільшено штат (до наказу становив 1 676 одиниць) центрального апарату Служби. Департамент організації протидії митним правопорушеням та міжнародної взаємодії (34 штатних одиниці) збільшено на 1 посаду. В митному аудиті сьогодні працюють аж 10 співробітників. Процес руйнації триває. "Контрабанді - стоп", кажете? Ну-ну.
Анатолій Макаренко, колишній голова ДМСУ
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Если бы этот человек действительно стремился к совершенству таможни, то разговор начал бы с Таможенного кодекса.
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Не думал, что люди вашего уровня читают коменты под своими постами.
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И как тогда назвать президента? Или его укололи и он "совсем, как чокнутый: нэ панимаэт, што праисходит в гасударстве"?
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Они существовали столько лет.
Их неэффективность для государства (не путать эффективность работы для себя) доказало параллельное существование рынка 7км и 80% теневого сектора.
...
Не возможно ЗНИЩИТИ то, чего нет.
...
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хай би вже пшонка повернувся на півроку...
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Пойди в любое приграничное село и посмотри, в каком домике живут самые простые таможенники с зарплатой 4000 грн.!
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К сожалению, не все так оптимистичны в отношении "стало легче". Но, в любом случае, если где-то есть движение - это замечательно.
Поверьте, я не ратую за раздутие штата и тд. Внутренние таможни необходимо сократить минимум на треть. Но, должна быть нормальная оргштатная реорганизация, с учетом особенностей границ и проч. В Польше 15 тысяч таможенников и для них есть работа, во Франции 18. Еще раз повторяю для главной своей функции - защита общества и экономики таможня Украины сегодня ни качественно, ни количественно не готова. Но, это тема для слишком большого разговора. Благодарю Вас за деловой, корректный комментарий. Для меня он важен.
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Бывшее мусарье не выгнали оптом к ебеням - имеем теперь все ту же мусарню с новым названием и патрулькой.
Так и тут: не сокращать а вешать таможенных пидаров вдоль границы.
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