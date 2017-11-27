EN|RU|UK
Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Экономика
  20137  62
Материалы по теме:
Все про:таможня (1210) Макаренко Анатолий (132)

 Кордон без замка: навіщо знищується митна служба?

А.Макаренко

Говорити про історію української митниці останніх років без емоцій складно. Все, що відбувається сьогодні з одним із символів суверенітету держави, можна охарактеризувати тільки одним словом - трагедія. Але емоцій сьогодні й так забагато. Хто з Бандерою, хто зі "Сватами".


Все менше фахових предметних дискусій та раціональних висновків. Тому поговоримо мовою цифр. За підсумками жовтня поточного року, Держфіскальна служба переказала до бюджету 61 млрд 629 млн гривень. З них митними органами переказано 30 млрд 56 млн гривень, податковими - 31 млрд 572 млн гривень (з урахуванням відшкодованого ПДВ - 21 млрд 842 млн гривень).

Не будемо зараз вдаватися до аналізу передумов та плачевних наслідків для економіки такої "пропорції". Це тема для окремої розмови. Зупинимось на іншому - фактично митна служба країни адмініструє рівну з податковою службою суму надходжень до Держбюджету. Служба, до складу якої сьогодні входить 9 917 митників, дає показник служби, до якої входить 29 178 податківців. Служба, яка виконує десятки функцій в цілодобовому режимі на кордоні, дає фіскальний показник людським ресурсом, втричі меншим від самих фіскалів. Починаючи з 2005 року митна служба пройшла через ряд штатних змін.

Кордон без замка: навіщо знищується митна служба? 01
2005 рік - чисельність посадових осіб митниці - 17958 осіб,
2012 рік - 15095 осіб,
2015 -11019 осіб( -39%)
2017 - 9917 ( -45%)

Фактично українську митницю скорочено майже вдвічі. (Довідково. Митна служба нашого сусіда-Польщі становить на сьогодні майже 15 тисяч службовців. Країна з зовсім іншими зовнішніми загрозами не скоротила кількісний склад митниці навіть після вступу до ЄС та відкриття західних кордонів. Високофахова служба просто отримала нові, додаткові функції). Не знаю, чи є ще в країні державна служба зі схожим "послужним списком" реорганізацій та скорочень. Але, навіть, в умовах початку бойових дій на східному кордоні безпідставне скорочення митників тривало.

Кордон без замка: навіщо знищується митна служба? 02

З 2007 року чисельність п/о митниці скорочено на 45 % ( 8041 особа)
За період бойових дій чисельність посадових осіб митниці скорочено на 5 тис. 178 осіб

За своїм кількісним складом колишня Держмитслужба, а нині сегмент імпотентної ДФС, сьогодні зрівнялася з Держпродспоживслужбою та Держгеокадастром (діаграма 4).

Кордон без замка: навіщо знищується митна служба? 03

На 2017 рік чисельність  центрального апарату МВС - 2650 осіб, ДФС -1676, Мін'юста -1157,
Адміністрації Держслужби спецзв'язку - 815, адміністрації Держприкордонслужби - 497, Держкомстату - 485, Казначейства -324, Держпродспоживслужби - 300, Держгеокадастру - 274, Пенсійного фонду -183
Чисельність територіальних органів на 2017 рік:  ДФС - 39502, Мінюст- 16615, Адміністрація Держслужби спецзв'язку - 4217, Держкомстат -7851, Казначейство -12983, Держпродспоживслужба - 9253,Держгеокадастр -9750, Пенсійний фонд - 25439 осіб

Кордон без замка: навіщо знищується митна служба? 04

Жодною мірою не хочу принизити роль цих держслужб в системі держуправління. Але, чи можна порівняти складність виконуваних завдань, місце в системі національної безпеки? Впевнений - ні. Після створення Мінздоху, потім ДФС, ми продовжуємо бути свідками фактичного знищення державоутворюючого інституту країни - її митниці. На жаль, точку неповернення пройдено. Останні три роки були надзвичайно "продуктивними" для зусиль руйнівників. Відновити неможливо. Тільки відбудовувати знову. Фактично, з тих же стартових умов, що й в середині 90-х, коли було створено дійсно ефективну систему митних органів країни. Як варіант, через створення Національної митної служби. Але це, знову-таки, тема для окремої великої розмови.

І останнє. Наказом в.о. голови ДФС N 784 від 17.11.17 р. значно збільшено штат (до наказу становив 1 676 одиниць) центрального апарату Служби. Департамент організації протидії митним правопорушеням та міжнародної взаємодії (34 штатних одиниці) збільшено на 1 посаду. В митному аудиті сьогодні працюють аж 10 співробітників. Процес руйнації триває. "Контрабанді - стоп", кажете? Ну-ну.

Анатолій Макаренко, колишній голова ДМСУ
Источник: https://censor.net.ua/r464174
 
   
    Комментировать
    Сортировать:
    в виде дерева
    по дате
    по имени пользователя
    по рейтингу
    Совет форумчанПравила форума
     
    Макаренко - респект! Вот, кто точно наведёт порядок на таможне при новом правительстве. имхо
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Ну да, при старом он уже один раз навел...
    Если бы этот человек действительно стремился к совершенству таможни, то разговор начал бы с Таможенного кодекса.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    В следующем тексте будет и о Таможенном кодексе. В этом несколько иная тема.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Если вы тот самый Макаренко, автор текста, то спасибо за ответ, обязательно прочту.
    Не думал, что люди вашего уровня читают коменты под своими постами.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Каждая такая публикация - еще одно подтверждение, что у власти утилизаторы государства. Вы можете себе представить: в стране, где импорт - основная статья поступлений в бюджет (при 60-80% теневой украинской экономики в сфере производства и почти полном уклонении от налогов всего малого и среднего бизнеса) сознательно разрушать границы? уничтожать таможню? Нет государства, нет законов, нет власти. Есть продажные барыги без стыда и совести. И их прикрывает генпрокурВатура.
    И как тогда назвать президента? Или его укололи и он "совсем, как чокнутый: нэ панимаэт, што праисходит в гасударстве"?
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Закони у нас приймають у Верховній Раді а не Президент і за державним устроєм у нас парламентсько-президентська республіка так що не потрібно все валити на Президента. З повагою. Країну змінити зможемо тільки ми самі
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Всех сократить вдвое, а налоговую втрое.
    Они существовали столько лет.
    Их неэффективность для государства (не путать эффективность работы для себя) доказало параллельное существование рынка 7км и 80% теневого сектора.
    ...
    Не возможно ЗНИЩИТИ то, чего нет.
    ...
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    мабуть того,що бізнес поперед паровозу? А економіка та суспільство до...
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    жалобный вой пса от которого забрали миску с мясом.даже смешно слушать этот скулеж.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    А вы попробуйте не слушать. Для смеха иногда очень хорошо подходит зеркало.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Оно ведь может увидеть в зеркале жопу.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Макаренку. Розумієте, шановний не так давно була така притча, чим більше я узнаю митників,тим більше мені подобається ДАІ.Збільшення чисельності митниці ляже ,фінансовим тягарем на плечі наших громадян.Простіше надайте статистику,скільки з цих поступлень осіло в кишенях митників.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Швецю. Ви, взагалі, пробували зрозуміти, про що йде мова. Ми роками знищували Збройні Сили, чиє утримання "фінансовим тягарем" лежало на плечах наших громадян. І що? Зекономили? Тепер відхаркуємо кров"ю.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Я по секрету скажу, что уничтожаются не только таможенники, но и Национальный банк, зрада или другое???
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    милиция, поликлиники, больницы, да и вообще народ Украины...
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Свого часу Макаренко поставив на житомирській трасі персональний світлофор щоб безперешкодно виїзджати із свого маєтку Дуже мріє повернутися
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Світлофор - то круто! Якщо там ще зроблять пару мостових розв"язок, можете говорити, що то також Макаренко. Буду вдячний.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    про мостові розв'язки - дуже шкода. вкладені великі кошти, - і дарма.
    хай би вже пшонка повернувся на півроку...
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Ну да все папередники и начиная с бурных - 90-х и по сегодня. А был ли интерес в этом? За это время штук 10 цирков, наполнить можно-было разьезжающими на великах стадами медведей. А "эффективность таможни от и до всем знакома." Не работает система и "пользователи", зачастую и используют т.н. "систему", вот и вся проза. Пару метров ничейки в Закарпатье - "коридорчика", а Макаренко о каких то числах...Таможенные платежи? Это их посильность. Вот и весь ключик для эффективности работы такой структуры.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Меньше таможенников - меньше крыс, ворующих и требующих взятки.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Понятный язык сухих цифр. А что в ответ скажут авторы сокращений? Что скажет товарищ Продан? Интересно услышать альтернативную точку зрения. Хотя догадываюсь, что товарищ Продан скромно промолчит. Зачем отвечать на упреки "бывшего"?. Не ровня он!
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Продан собирает свой миллиард, что не успел взять Насралов.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    В попу все твои слова, Толян!
    Пойди в любое приграничное село и посмотри, в каком домике живут самые простые таможенники с зарплатой 4000 грн.!
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Мовою цифр из личного опыта. Три таможни - румынская и две молдавские прошли в сумме за 30 мин, а одну украинскую в Старокозачем за 1,5 часа., хотя перед нами был один рейсовый бусик и ничего не смотрели. Детали излишние, но вывод один - Гнать вас надо взашей.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Высказались. И ни одна ... не вспомнила, как Макаренко встал на сторону государственных интересов в вопросе с газом в ПХГ, за которые бюджет уже рассчитался с Газпромом, и на который претендовал некий Фирташ . А там было, ни много, ни мало, 11 млрд. кубов - несколько КАМАЗ-ов зелёных денег. И все достались Овощу и компании, Макаренко посадили в тюрьму, как и Тимошенко. А украинский сын молдавского народа Дима Фирташ, сам был смотрящим от Кремля, в той компании ПР-астов, и до сих пор не посажен... А вы про "мелочёвку", ширше надо смотреть. имхо
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Какая отьявленная бредятина. Процедура таможенного оформления должна идти автоматически по кодификации товара. Таможенники должны охранять границы от контрабанды,а в Украине они организовывают контрабанду и уклонение от таможенного оформления. Это 100% воры иначе система их выбрасывает. И это плачущая Ярославна не произнесла факты о частных границах,о восточных границах,которые никто не защищал,а таможенники организовывали контрабас Литвина,о западных я вообще умолчу. Вы о чем Ярославна? Понимаете, на всех нахлебников уже нет в корыте еды,поэтому их и сокращают,питание оскудело. Ваше имущество притча во языцах. Ваша наглость и вымогательство там же. Опросите всех,провозивших через таможню товар и 100% людей укажут что вы все взяточники. Если бы налоговая выполняла свою работу то только с таможенников можно еще 80% бюджета найти. А прокурорские,полиция,судьи,депутаты? Бюджета на все хватило бы. В стране 2000000 машин випкласса стоимостью 100тысяч $ гоняет,все пригороды городов у рек и озер ,лесов дворцами застроены. И все это наши "нищие слуги" . Таможенники бриллианты в этом колье. Так что не плачте,несите в клюве,нынишние возьмут ,по любому.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    С термином "бредятина" я бы поспорил. Плакать тоже давно разучился. Но, спорить по сути не стану. Таможня - один из элементов коррупционной машины. Но, это не дает повод уничтожать ее, как элемент суверенитета. Cтроить новую? Только за. Как и все новые органы власти.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Вот не надо так безапеляционно об уничтожении таможни. Сокращение численности - это не есть уничтожение. Кроме того, для меня, например, непонятно, что лучше - полностью уничтоженная таможня или полностью коррумпированная таможня. Тут нужен более глубокий и, главное, незаинтересованный анализ путей реформирования таможни. Вы же, Анатолий, - человек из этой системы, которая, к сожалению, себя полностью дискредитировала. Так что, не обижайтесь. Имеем, что имеем.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Без обид. Но, сто лет назад "до основанья" уже делали. Потом привлекали "спецов", чтобы восстановить страну от "кухарок". Истина, конечно, посредине. Но, "люди из системы" тоже имеют право голоса. Правда? А статья моя - просто фотография ситуации. Картинки цветные, но фотография черно-белая. Спасибо за конструктивный тон.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Анатолий, как бывший коллега (Киевская областная), я подерживаю Вас в том, что специалистом не становятся за 1 год. А учить, а потом выдавливать кадры, значит пополнять ряды брокеров (мы то знаем правовые прорехи...) или плодить грамотных контрабандистов. Покойный Кравченко (в 1995г.) после того, как оперативное управление выразило недовольство увольнением генерала А.Петрова, собрал всё управление и сказал - можете все уволиться, безработных много, через месяц они будут работать как вы, через 3 месяца лучше вас... А уровень знаний и поведение наших таможенников на порядок выше чем польских - алё писаки - кто-то ездил на авто через польскую границу. Я думал, что только на границе они такие - ничего подобного. Я с польской таможней работал вплотную целый год в порту и диву давался - за что им вообще платят? На все вопросы уклончивые ответы... Совсем уж ненавидящим наших таможенников желаю оформит груз в Гамбурге, и почитайте таможенный кодекс ЕС - первый пункт решения проблемы - уничтожение грузов. Для того чтобы хаять, нужно с чем-то сравнивать. Врачи тоже берут бабло не оглядываясь - давайте тогда ликвидируем медицину.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Гамбург - один из самых крупных портов мира. Крупнейшая перевалочная база мира. И, если Вам верить, там с таможней сложные проблемы. Не верю!
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Для меня украинская таможня всегда ассоциировалась с коррупционности и взяточниками, других ассоциаций эта контора не вызывала
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    так не давайте "взятки" і не буде таких асоціацій
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Ось так почитаєш його "великорозумні" доводи, і кажеться, що тільки свічки не вистачає під його портретом і можна молитися і поклони бити лобом у підлогу ! Як кажуть (москалі ) -- "Чья б мычала..." Ти такий "грамотний" став, як від "корита" відлучили ? Краще розкажи, як з кожної митниці кожен місяць тобі чумайдани валюти возили ! Чи ти такий праведний, що на зарплату жив ? А решта багатств , як казав кадиркін, Аллах послав ?
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Чому, "грамотний став, коли від корита відлучили"? Першу золоту медаль отримав за середню школу, другу за ВУЗ.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Макаренко страшный человек и вор. Странно что его фото за решеткой еще никто не выложил? Лично с ним не общался, но вот помощников очень хорошо помню - , это страшные люди мрази и подонки. Тут на форуме судя по всему пишет один из них под фамилией Ивашин. Мне реально даже стремно писать сейчас много о них. Вообщем не верьте всему, что здесь написано не потому что неправда, а потому что пишут подонки. Кстати общение прекратилось после того как выяснили политические предпочтения и слава Богу
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Добрый вечер. Все-таки, хотелось бы поподробней о "помощниках", "подонках" и "страшном человеке".
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    С таможней мне приходилось работать по долгу службы, отправляя продукцию Запорожского титано-магниевого комбината на экспорт, контактировал с ГТС регионального уровня. Макаренко знаю заочно по тем газовым делам 2011-2012гг, тогда и у меня возникли проблемы из-за структуры Фирташа, почему интересовался подробностями и в теме.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Це говорить тільки про те, що потрібно ще й податківців скоротити в троє, а ще прокурорів, ментів та інших кровососів, які грабують народ та гальмують розвиток країни.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    А скільки митників в Польщі, Чехії, Німетчині чи Франції?
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Читайте мою сторінку на фейсбуці. Найближчим часом відповім. В Польщі 17 тисяч.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    При в два рази меньшій кількості населення.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    когда объединялися налоговая с таможней то, в фискальную службу перешло большенство налоговиков но, в конкурсе на хлебные должностя победили высокопоставленные таможенники. У налоговиков финансовый рейтинг оказался намного ниже.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Мягко говоря, рассуждения Автора заметки о пагубных последствиях резкого сокращения численности таможни выглядят неубедительными. Если я не ошибаюсь, во времена, когда таможенных работников было намного больше, сумма таможенных сборов в госбюджет была намного ниже. Т.е., современная, как бы, немногочисленная таможня работает намного эффективнее. Что не так?
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Ошибаетесь. Сумма была выше. И ошибаетесь в главном - сборы в госбюджет не есть главной функцией таможни.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Анатолий, мы с Вами знакомы. Пересекались ещё по Областной и по Киевской таможням. Я как бы с другой стороны окопа всё вижу. Увеличение Центрального аппарата - тупость, а вот уменьшение численности сотрудников - нормальный процесс. Железный конь идёт на смену крестьянской лошадке! Автоматизация процесса - основная причина. Считать нормальной ситуацию когда, в таможне были раздуты штаты с отделами платежей, тарифов,статистики, номенклатуры, оргмитконтроля, вкдв и т.д. когда устраивали поголовный досмотр с многочасовыми очередями в зонах прибытия, да с выгрузками полными и при этом обилии контролирующих топились машины с грузами. Работать с таможней стало легче и цивилизованней. Убралась бумажная составляющая, выборочный досмотр и т.д. Единственное что иной раз сильно бесит - это АСАУР в ручном режиме. Так как анализ рисков мягко говоря несколько по дебильному работает. Но если очень надо, то и не работает вовсе. Увы при положительной динамике сервиса на поверхности плавает коррупционная составляющая и таможня по-прежнему "доходный дом" с потоками за который по прежнему грызутся и на красный который есть спрос. А есть спрос будет и предложение. Отдельно хочу сказать о сотрудниках службы. Зарплаты - слёзы. Да раньше туда шли работать не за зарплату. Сейчас уже пора менять подход - пора платить людям достойные деньги и требовать отдачу в службе. Но пока Служба доходный дом - увы это невозможно. Пора отделять таможню, полицию, армию прокуратуру, суды от политики и тем самым от коррупции. Самым жёсткими им образом. А принцип прост - двойка должна законно бить туза. На примере - остановил полицейский Князева за превышение, вкатал штраф и пошёл спокойно спать, а Князев штраф платить. Впрочем это в нашем случае на сегодня и на добровольных началах вряд ли произойдёт. Нужна встряска причём жестокая и люди такие как экранный Верещагин. Но они надеюсь есть.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Александр, добрый вечер. Надеюсь, пересекались не зло. А то тут один бот написал про "страшного человека и вора Макаренко").
    К сожалению, не все так оптимистичны в отношении "стало легче". Но, в любом случае, если где-то есть движение - это замечательно.
    Поверьте, я не ратую за раздутие штата и тд. Внутренние таможни необходимо сократить минимум на треть. Но, должна быть нормальная оргштатная реорганизация, с учетом особенностей границ и проч. В Польше 15 тысяч таможенников и для них есть работа, во Франции 18. Еще раз повторяю для главной своей функции - защита общества и экономики таможня Украины сегодня ни качественно, ни количественно не готова. Но, это тема для слишком большого разговора. Благодарю Вас за деловой, корректный комментарий. Для меня он важен.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Анатолий, пересекались не зло) Хотя мы и вредный субъект предпринимательской деятельности и таможня нас не любила особо, взятки мы не давали, не даём и давать не будем, а платежи в бюджет весьма не малые) Но дело не в этом. Хотя в этом тоже) Сравнивать Польшу и Францию с Украиной не корректно. ВВП на душу населения в Украине 8320$ в Польше 27690$ во Франции 42336$ они могут себе это позволить, содержать такое кол-во таможенников. Объёмы торговли просто несоизмеримы и они требуют администрирования.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Юлєфобському бидлу, яке "думає" пропагандонським штампом "абінєюлька" це не сподобається, але "вароффка" вже не один раз про це казала

     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Функція вставки картинок працює вибірково. Адмін цього "не бачить"
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Таможенная пиздота, на которой клейма негде ставить плачет о сокращении мест у корыта.
    Бывшее мусарье не выгнали оптом к ебеням - имеем теперь все ту же мусарню с новым названием и патрулькой.
    Так и тут: не сокращать а вешать таможенных пидаров вдоль границы.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Высокий слог. Ваша мама не читает ваши комментарии? Могла бы гордиться талантливым малышом.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Звідки такі не хороші слова? Не склалось з контрабандою чи заниженням вартості товарів? ) Митники не дали можливості порушити Закон?
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Таможенную сволоту, нужно, каждые 3 месяца менять, а прошлых , в тюряги сажать..Ошибок не будет..
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Цікаво, чим Вам німецька митниця не догодила
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    цікаво читати відгуки людей які самі, своїми діями, створюють корупцію в державних органах і перекладають відповідальність на держ службовців. шукаючи крайнього ми країну не побудуємо. а шкода.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Надоело читать агитпоп. Никогда масса не начнет жить правильно. Приведу пример. На одном известном предприятии ценные работники позволяли выпивать. Их на проходной ловили,но поскольку они ценные их прощали,они злоупотребляли, их воспитывали и прощали. В один момент пришел человек,который несмотря на ценность начал их увольнять безапеляционно. После первого десятка все стали трезвенниками,неисправимых уволили. Заработала система. Если не будет возможности у таможенников " решать" т.е. правила будут просты, понятны,одиннаковы то все заработает быстро. Да зарплата высокая,за попытку взятки тюрьма однозначно. И никакой агитации.
     показать весь комментарий
    Ответить
     
    Разогнать всех, таможня Украины это сборище самых гнусных людишек чье призвание одно - только грабить......всех на завод и в поля.....хотя.....руки то все равно кривые......
     показать весь комментарий
    Ответить
    Цензор.НЕТРезонансЭкономикаКордон без замка: навіщо знищується митна служба?
     
     
     
     
     
     вверх