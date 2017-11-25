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 "Українці долають травму Голодомору, але повільно", - психотерапевти Вікторія Горбунова та Віталій Климчук

О.Скороход

До Дня пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років Цензор.НЕТ поспілкувався з подружжям докторів психологічних наук, Вікторією Горбуновою (Інститут психічного здоров’я УКУ) та Віталієм Климчуком (Інститут соціальної та політичної психології НАПН України). Влітку вони оприлюднили перші результати психологічного дослідження "Голодомор 33: Розбити тишу", в якому дослідили психологічні наслідки трагедії Голодомору 1932-33 років.

Вони опитали близько тисячі нащадків тих, хто пережив страту голодом. Досліджували історії родин, які пережили Голодомор, і те, як травма минулого впливає на сьогодення. Серед опитаних не лише жителі України, але й представники діаспори в Канаді та Польщі.

Науковці ставили за мету не просто заявити про ті зміни, які в'їлися в "психологічний ген" українців, але й спробувати рухатися від приватних сімейних історій до цілої картини суспільства.

Про руйнівний вплив Голодомору 1932-33 на психіку українців говорять історики, психологи та етнологи. Ціла низка звичок, якими сьогодні не здивуєш, були породжені цією травмою. Зокрема хворобливе бажання загодовувати дітей, заборона викидати хліб, нераціональна прив'язка до присадибних ділянок тощо.

Інша річ – деструктивні моделі поведінки, які навіть через кілька поколінь негативно впливають на повсякденне життя. Такі як виправдання крадіжок, недовіра до ближнього, пасивність у громадському житті, переконання, що кращої долі варто шукати на чужині. Віталій та Вікторія наголошують: важливо не просто знати, звідки прийшли ці звички та стратегії поведінки, але й усвідомити, яким чином цей досвід варто долати... А це, за їхніми словами, тривалий і нелегкий шлях.

Українці долають травму Голодомору, але повільно, - психотерапевти Вікторія Горбунова та Віталій Климчук 01

Фото: life.pravda.com.ua.

ПЕРШИЙ ШЛЯХ ДО ПОДОЛАННЯ ТРАВМИ - ЦЕ ПРОГОВОРЕННЯ І РОЗУМІННЯ

- З часу оприлюднення перших результатів дослідження минуло вже майже півроку. Яку зворотну реакцію ви отримали?

Віталій: 90% людей, яким ми демонстрували наші результати, висловлювали підтримку і були готові долучатися до подальшої роботи. Однак завжди був відсоток людей, які реагували в дивно агресивний спосіб.

Вікторія: Було дві негативні основні реакції. Перша – що ніби-то не варто цим займатися, бо Голодомор - це давно минуле і буцімто немає ніякої травми. Інша – що подібні дослідження лише провокують комплекс жертви.

- Які у вас аргументи, чому дослідження актуальне?

Вікторія: Вплив Голодомору на психіку – це тема, яка потребує багатьох років вивчення й дослідження. Історичні травми існують, вони впливають на нашу свідомість, на те, як ми реагуємо. Немає ніякого містичного впливу. Є стратегії, які проходять через покоління. Будь-яка історична травма через покоління приносить певні стратегії у світогляді – у тому, як людина бачить світ і у стратегії діяльності. Ці стратегії, що допомагали родині вижити у той страшний період, сьогодні вже не мають сенсу, але продовжують жити у свідомості і поведінці людей. Наприклад, не йти проти влади. Або загодовувати дітей.

Тому перший шлях для долання цих травм – це переживання їх. Під переживанням ми розуміємо проговорення, розуміння, що саме повпливало на історію моєї родини і мене зокрема. З часом ці стратегії просто перестають використовуватися і впливати на життя. Ми вже розуміємо, що можна, наприклад, висловлювати свою думку, йти проти влади і багато іншого.

Як на мене, перспективи дві. Перша – усвідомлення того, що ця травма є, і вона впливає на наше життя сьогодні. Друге – розуміння того, як уникнути неконструктивних стратегій.

- Окрім того, неоднозначно сприйняли ваш проект деякі історики. Вони вважають, що не усі вказані травми були спричинені Голодомором 1932-33 років. Як ви фільтрували чинники, щоб виокремити саме вплив Голодомору?

Вікторія: Йдеться про математико-статистичний аналіз. Проведено структуроване опитування, у сам опитувальник була закладена дослідницька логіка. У ньому є кілька блоків. Перший – про те, чи пов'язана з Голодомором історія родини того, хто відповідає на анкету. Якщо так – то в який спосіб: чи були померлі, в який спосіб вони померли, були визначені всі нюанси. Також було визначено, чи є в родині стратегії вшановування пам'яті чи навпаки людина вважає, що такого вшановування не має бути. Потім пропонувалося вказати – які стратегії притаманні лише окремим членам родини, а які вшановує вся родина.

Далі всі зібрані дані були піддані методам статистичної обробки. Таким чином, був визначений взаємозв'язок між стратегіями вшановування пам'яті або згадками в родині про трагедії з досвідом родини. Завжди є ризик, що ці події можуть бути пов'язані не лише з Голодомором, і ми пишемо про це. Очевидно, що були інші травми, які пережили українці, і зараз вони відлунюють. Наприклад, стратегію українських жінок за будь-яку ціну виходити заміж за військового, щоб забезпечити майбутнє своїй дитині, не можна цілком пов'язувати з Голодомором.

Але якщо ми говоримо статистичний показник, то це одна похибка на сотню. Тобто для ста людей зв'язок травм з Голодомором працює. Таким чином, ми можемо стверджувати, що зв'язок таки є. Можливо, на цю стратегію вплинули й інші події, але з Голодомором вона також пов'язана.

Віктор: Дискусії лише означають, що дослідження необхідно продовжувати. Ми свідомі, що це лише перший крок.

Українці долають травму Голодомору, але повільно, - психотерапевти Вікторія Горбунова та Віталій Климчук 02

Цьогорічний лейтмотив вшанування пам'яті жертв трагедії 1932-33 - "Голодомор. Помста за свободу".

- Скільки загалом людей взяло участь у проекті, і як плануєте його розвивати?

Віталій: Проект здійснювався за підтримки Консорціуму з досліджень та освіти щодо Голодомору при університеті Альберти в Канаді. Ми виграли персональний грант. Зараз продовжуємо працювати на власних ресурсах. Опитувальник досі відкритий і гуляє в мережі. Загалом відгукнулося на анкети до тисячі людей. Насправді ми були здивовані такою популярністю. Тут кілька етапів. По-перше, збір "живої інформації. Друга мета – спробувати опрацювати ці моменти на майбутнє.

Глобальний план – це обробити до кінця всі анкети та представити у вигляді повноцінного наукового звіту, а також у вигляді науково-популярного тексту з описом усіх даних. Сподіваємося, що дослідженням зацікавиться наступна хвиля людей, які зголосяться взяти участь у дослідженні. Це потрібно для того, щоб далі працювати не лише для з'ясування теперішніх ситуацій, а розробити конкретні кроки для того, щоб долати історичні травми.

Насправді ідей багато, але щоб вони розвивалися необхідно поставити крапку в аналізі анкет і рухатися далі. Є ідея створення рекомендацій, щоб інформаційні кампанії, пов'язані з Голодомором, проходили більш ефективно. Також є ідеї щодо індивідуальних та групових психологічних методів.

- Ви зазначали, що люди із Західної України, яка у 1930-х не входила до складу СРСР, все-таки переказували переважно свої знання про Голодомор, тоді як родинним ділилися переважно люди з інших регіонів України, які постраждали від Голоду. Який сенс такої комунікації для подолання травми?

Віталій: Так, були люди з західних областей, на території яких не було Голодомору, бо вони перебували у складі Польщі. Але вони є нащадками тих, хто пережив Голодомор, а потім переселився з Центральної і Східної України на Західну. Важливим був взаємообмін різним досвідом.

В цьому є два сенси. Один сенс, що люди, які мають знання, отримують змогу доторкнутись до "живої історії" і отримати більше емоційного компоненту. І навпаки, люди, в родинах яких були страшні історії, отримували більше знань. Тому що, незважаючи на те, що в родинах багатьох ці історії були, більшість уникає спогадів. Уникання – це один із проявів травми.

Ми дотримувалися методу соціодрами, обов’язковим елементом якої є обмін ролями. Люди з фокус-груп могли спробувати себе в різних ролях, що існували у 1932-33 роках. Наприклад, увійти в роль людей з репресивної системи, які розуміли, що відбувається, але не могли допомогти. Або в роль невинної жертви чи того, хто віддавав накази, усвідомлював свій злочин і все життя заперечував його. Як ця травма сьогодні впливає на їхніх нащадків?

- Говорячи про перспективу. Ви бачите, як українці цю травму долають? Чи є позитивна динаміка?

Віталій: Зміни однозначно відбуваються. Часом буває важливо, щоб хтось розпочав зміни для того, щоб надалі вони поширилися на все суспільство. Коли ми говоримо про подолання травми в індивідуальній терапії, то є невелика імовірність, що розлад сам з часом подолається. У випадку колективної травми Голодомору ми на це не розраховуємо. Нічого не робити – це не вихід.

В ІНШИХ КРАЇНАХ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ СТРАШНІ ТРАГЕДІЇ, НАБАГАТО БІЛЬШЕ УВАГИ ПРИДІЛЯЄТЬСЯ ВИЗНАННЮ ТРАВМИ

- Як би ви оцінили державну політики пам'яті? Чи сприяє вона подоланню травми?

Віталій: Якщо говорити про державну політику, то є багато ризиків. Один з них - це перетворення Дня пам'яті жертв Голодомору на свято – з концертами і шкільними зібраннями. Про це, зокрема, говорять учасники наших фокус-груп. Все-таки трагедія – це надто глибоко, щоб робити з цього шоу чи просто формальні заходи в дусі радянських часів. Очевидно, що пам'ятати такі трагедії на державному рівні потрібно, але це має робитися дуже тонко. Тому що надмірна формалізованість навпаки може ретравмувати і відбити інтерес говорити про минулі трагедії.

Українці долають травму Голодомору, але повільно, - психотерапевти Вікторія Горбунова та Віталій Климчук 03

Сьогодні о 16:00 почнеться традиційна акція "Свіча пам'яті". Всі охочі вшанувати жертв Голодомору запалюють свічі на підвіконнях та біля меморіалів. Психологи та історики закликають цього дня приділити час для усвідомлення наслідків трагедії.

- Як ставитеся до ритуалів, які фактично були спущені "згори", але були прийняті багатьма українцями? Зокрема, запалювання свічі пам'яті.

Віталій: Однією з форм подолання наслідків травми може бути створення ритуалів, пов'язаних із пригадуванням і визнанням травми. У цьому сенсі запалювання свічки може бути тим знаком, яким ми показуємо світові, що пам'ятаємо. З іншого боку, коли ми бачимо запалені свічки, то розуміємо, що інші люди також пам'ятають. І це дає аргумент на користь того, що вся країна пам'ятає. Однак, повторюся, є ризик перетворити ритуал на формальність: запалити свічку, бо всі так роблять.

Тому важливо крім запалювання свічки робити інші дії. Хоча б у цей день поцікавитися історією, передивитися фільми, зайти на сайт Інституту Національної пам'яті, розповісти дітям про цю трагедію. Та зрештою просто поговорити з рідними та знайомими, запитати свого чоловіка чи дружину: "Що ти про це думаєш? Що ти про це знаєш? Ми за час сімейного життя на цю тему не говорили".

- Якщо порівнювати долання травми українцями, зокрема щодо Голодомору, з тим, як свої травми долають євреї або німці, чи правильно ми рухаємося?

Віталій: Динаміка є правильною, але вона повільна. В інших країнах, які пережили страшні трагедії, набагато більше уваги приділяється обговоренню і визнанню травми. І там зовсім не було замовчування. Навряд чи знайдеться єврей, який скаже, що Голокосту не було. Тоді як в Україні, за нашою статистикою, маємо досить багато тих, хто вважають, що Голодомор є вигадкою або що все відбувалося не настільки страшно. І це означає, що нам потрібно працювати далі – говорити і писати про це більше.

- Аналізуючи історію своєї родини, я знайшла багато симптомів травми, про які ви писали. Молодше покоління вже наважується викидати недоїдки хліба, але я усвідомлюю, що відчуваю при цьому провину. Ця провина - це симптом одужання, чи ще симптом травми?

Віталій: Думаю, що все, що стосується їжі та хліба, пов'язане не лише з Голодомором. Все-таки багато століть українці не жили в достатку, спокої та впевненості у завтрашньому дні. Якщо і жили, то дуже невелика частина людей. Більшість українців вийшла з родин, де було прийнято берегти їжу на чорний день.

Просто варто зрозуміти, що є травматичні речі, з якими треба працювати, а є звички, які вже просто стали нашою ознакою. Якщо це долання навпаки приносить складнощі, то навіщо тоді долати? Це як зі страхом висоти. Якщо я не планую ніколи літати, то нащо мені витрачати час і сили на те, щоб долати цей страх? Але є стратегії, які не те, що є некорисними, а просто-таки становлять шкоду. Такого не скажеш про звичку не викидати хліб, але звичка "моя хата скраю" очевидно є деструктивною. Проявів цього деструктиву стає все менше і менше, але лишається. Варто усвідомити, що принцип "моя хата скраю", в сенсі пасивності, є нетиповим для українців. Він виник внаслідок змін, що відбулися у психіці українців внаслідок трагедій. Голодомор зробив великий внесок у формування цього принципу. Його необхідно було дотримуватися для того, щоб вижити. Ти обирав: загине або голодний сусід, що просить їсти, або твої діти. Таку ситуацію неможливо засуджувати, бо годі уявити, як почувалася людина, яка постала перед таким вибором. Але сьогодні вочевидь необхідно долати цей деструктив. Спершу через усвідомлення, а потім – через переживання.

Ольга Скороход, "Цензор.НЕТ"

Источник: https://censor.net.ua/r463935
 
   
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    а в 1933 году СШA вместе с Рузвельтом признали СССР и установили дипломатические отношения, в самый разгар голодомора! Как это понимать?
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    "Українці долають травму Голодомору, але повільно", - психотерапевти Вікторія Горбунова та Віталій Климчук - Цензор.НЕТ 1008«Корабль помощи»,посвящены
    американской гуманитарной кампании 1891-1892 годов, в помощь голодающей
    России.
    http://dos-news.com/eto_lubopytno/zapreshhennaya-kartina-ajvazovskogo-razdacha-prodovolstviya.html

    Для большинства граждан
    неизвестным фактом остается помощь американского народа Советской России в
    1921-1922 годах во время небывалого голода. Америка спасла от голодной смерти
    10,4 миллионов россиян! http://oleg-leusenko.livejournal.com/2473117.html
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    россиян, а не украинцев? наверно все продовольствие шло голодающим Поволжья, а не Украине.а в 1932-33 годах помогли? им самим нужна была валюта, так как был кризис.
    лет 20 назад американский конгресс просил прощение за то, что Американцы так себя тогда повели, признав СССР.
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    Кацап-идиот (масло масленое)
    причем тут США (зато в Америке негров вешают) ты, вата, думай про своих правителей
    - того же гоп-стопника Сралина, который уничтожил миллионы своих сограждан
    (даже Гитлер этого не достиг), а Америку оставь в покое, они сами разберутся …
    Смотри в зеркало. Хотя кому я это говорю - одна извилина и та из ваты.
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    еще 5 раз скопируй жирным шрифтом - бальзам себе на душу.
    я украинец, капли росийской крови нет, 2 высших образования и 4 иностранных языка, с которыми работаю. ВАТА - это ты, не хочешь знать исторических фактов, нагородил соломы, а не аргументов, да еще оскорблений - точно кацап!!!
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    Читай 5 раз.....Кацап-идиот (масло масленое) причем тут США (зато в Америке негров вешают) ты, вата, думай про своих правителей - того же гоп-стопника Сралина, который уничтожил миллионы своих сограждан (даже Гитлер этого не достиг), а Америку оставь в покое, они сами разберутся …Смотри в зеркало. Хотя кому я это говорю - одна извилина и та из ваты.
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    Кацап-идиот (масло масленое)
    причем тут США (зато в Америке негров вешают) ты, вата, думай про своих правителей
    - того же гоп-стопника Сралина, который уничтожил миллионы своих сограждан
    (даже Гитлер этого не достиг), а Америку оставь в покое, они сами разберутся …
    Смотри в зеркало. Хотя кому я это говорю - одна извилина и та из ваты.
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    У отца в семье в голод1946-47года умерла от голода младшая сестра. Бабушка и дед рассказывали мне о нечеловеческой жестокости коммунистических ублюдков,требовавших уплатить займ крестьянам,которые не получали денег. В случае не уплаты забирали все и свиней и коров и одежду,еду Ровно 50% населения то есть сельское население до 1963 года были рабами без паспортов. Конечно и моих родителей и меня учили бережному отношению к продуктам,конечно все мечтали убежать из села где селянин был раб,конечно нельзя было громко называть ублюдков ублюдками. Даже сейчас их не называют,а их потомки,потомки палачей,донощиков,убийц кричат какой прекрасный был Советский Союз. Если назвать все своими именами ,окажется что 45% населения Украины это потомки палачей,убийц,соучасников убийства или доносчиков. Именно поэтому такое сопротивление ,именно поэтому не приятие,именно поэтому за бюст Сталина или Ленина выходят тысячи этих людей,а когда действительно принимаются унизительные законы,тарифы,идет геноцид этим людям все равно,они равнодушны или одобряют. Они то знают КТО их предки и понимают что В МИРНОЕ время были уничтожены миллионы людей ИХ дедами и что им отмечать эти страшные события и признать себя не наследниками дедов победителей,а наследниками палачей? Правда не нужна никому,а ваши исследования это отвлечение внимания. Есть убийцы и их имена не названы и не прокляты,их кости не выкинуты из могил в канаву. Их предки не имеющие морального права голоса пишут лживые книги с сформированной и извращенной до безобразия, картиной прошедших дней. Они и сейчас у руководящих должностей. И это две Украины.
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    А чем отличается ситуация сегодня, когда среди олигархов 8 евреев, один татарин и один русский и эти люди управляют всем? Когда остальная масса населения в количестве 10% владеют 90% собственности и им плевать на то, что пенсионер не может себе позволить купить костей на суп, я уже не говорю о мясе, когда народ за последние три года обнищал вдвое, а наш шоколадный гарант со своим лучшим миллиардером никак не нажрутся баксов? А как оценивать при этом упорное нежелание бороться с коррупцией и безнаказанность чиновников? Да им, как и их предшественников абсолютно не волнует судьба государства и народа. Главное бабло и клептомания у них в крови. Сегодня мы имеем тоже ситуацию, которую позже назовут шоколадным голодомором.
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    Дебільний підхід.
    1. Всі жертви Голодомору вже повмирали разом зі своїми травмами.
    2. Як проявляються травми від Голодомору через пізніші травми від розстрілів 1937-1938 років?
    3. Як проявляються травми від Голодомору через пізніші травми від жертв Другої світової війни?
    4. Як проявляються травми від Голодомору через пізніші травми від років Афганської війни?
    5. Як проявляються травми від Голодомору через пізніші травми від голодних 90-і років ХХ століття?
    6. Як проявляються травми від Голодомору через пізніші травми від сьогоднішньої війни?
    7. Якщо взяти й повикидати з усього бла-бла-бла слова "українці", замінити їх словами "ірландці", забрати національні ідентифікатори, то вийде чудовий "науковий текст" про травми ірландського народу, який страждав на початку ХХ століття, вимушений був масово емігрувати до США, зробив великий вклад у культуру Америки.
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    Влад 3992сххххх, моя мама ще жива і вона чудово памятає два голодомори. А я памятаю її розповіді і її страх, коли вдома немає хліба. В дитинстві нас учили збирати крихти від хліба в долоню і доїдати, а не викидати. Я ще поки не збираюся помирати і таким скотам , як ти напишу ще багато постів про Голодомор
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    У моїй родині були загиблі в Голодомор. Але покоління, яке пережило Голодомор, давно справилося з отриманою травмою й нікого не заставляло "доїдати", "крихти збирати", "загодовувати дітей". А потрібний контингент для "наукових досліджень" завжди можна "підігнати", щоб обґрунтувати "концепцію", адже завжди були щедрі люди та жлоби, добрі та біснуваті, як Viktoria Piasetska. Але щось мені підказує, що Viktoria Piasetska ще й брехуха. Бо якби справа була так, як вона каже, то вона свою маму до психіатра повела б, але про це вона нічого не пише. Значить, мама вже не потребує психіатричної допомоги з подолання травми після Голодомору. А бідній мамі мої щирі співчуття, що в неї донька біснувата. Після Голодомору змінилося 4 покоління (Вільям Штраус та Ніл Хоув визначають покоління як сукупність усіх людей, народжених в проміжок часу, що становить приблизно 20 років). Лише шизофреніки через такий період часу можуть суспільство лікувати. Або аферисти. Вшановувати пам'ять - це одне, а лікувати - це вже хвороба.
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    Влад, не будьте сам аферистом. Мої родичі, які пережили голодомор, все життя наголошували на тому, що треба бережливо ставитись до продуктів, берегти хліб, доїдати все, що на тарілці. Вони боялись не зробити хоч мінімального запасу продуктів на зиму. І вже старенькою, мама плакала, згадуючи той страшний 32-33-й рік, та й наступні роки. Казала:"Все дитинство їсти хотіли", проклинала Сталіна з його непосильними податками.
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    У кінці 70-х років ХХ століття (років 40 тому) ми, старшокласники школи, пішли були в турпохід. Після зняття табору вчителі позбирали хліб, залишки їжі і вкинули їх у річку: "Нехай рибки поїдять". Усім учителям, учням, крім однієї екзальтованої дівчинки, яка передивилася комуністичної пропаганди по телебаченню, було наплювати на цей хліб. А ця дівчинка закатала істерику, але не з приводу Голодомору (тоді жодна людина не пов'язала викинутий хліб із Голодомором), вона розплакалася з приводу того, що комбайнери важко працюють, цей хліб збираючи, а ми його у річку викинули. Від травм Голодомору ще 40 років тому нічого не лишилося. А екзальтовані люди, неадеквати, легкі до навіювання завжди знайдуться й будуть біснуватися. Але ліпити з них обличчя народу - це вже занадто.
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    в Киеве 20 февраля 2014 за считанные часы были скуплены ВСЕ продукты. пустые полки ни муки ни круп ничего. Страх голода живет в украинцах и это ясно. но плохо ли это?
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    это плохо. но это есть. бессмысленно это отрицать.
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    вмешаюсь. моя бабушка тоже пережила голодоморы (она была 1919 г.р., ее уже нет). она учила нас (детей и внуков) собирать крошки со стола - да, это было, это было до последнего дня ее жизни. ее рассказы о тех событиях... я стараюсь об этом даже не думать. ребенку не могу рассказать, боюсь, не понимаю как я это смогу рассказать вслух. но рано или поздно мне придется начать этот разговор. да, поколения меняются.... но эта травма остается. и с этим нужно что-то делать.
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    Наш сусід, дід Микола, перед війною одружився на козачці з Дону, але швидко "кинув" її за те, що вона викидала недоїджені куски хліба на смітник.
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    судя по фото эти люди сами нуждаются в помощи психиатров....
    а так вообще тема судя по всему конкурентная, политически окрашенная... правда к науке никакого отношения не имеющая.
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    У точку. І по першому, і по другому. Канадці на цю тему кинули гранти. От і пишуть на неї із-за грантів ті, кому сама тема не болить і кому гроші нічим не пахнуть. А по третьому "мимо каси". До науки все може мати відношення, якщо його робити не із-за грошей, а із-за бажання встановити істину.
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    Росія до 2044 року засекретила архіви КГБ про Голодомор.
    Про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
    «Як на центральному рівні, так і на місцевих рівнях оприлюднено дуже багато. І, саме оцінюючи ці документи, можна з певністю говорити про геноцидний характер Голодомору 1932-33 років», - зазначив він.
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    Так. Усе правильно. Але стаття про інше. На поле істориків, музеєзнавців, етнографів, політиків прийшли психіатри, хоча їм там робити нічого. Вони там лише "бабло рубають". От і виходять від них нісенітниці типу "нераціональної прив'язки до присадибних ділянок". Усе ХХ століття присадибні ділянки відігравали важливу роль у житті селян. Про "нераціональну прив'язку до присадибних ділянок" можна говорити лише в контексті ХХІ століття. До середини 60-х років ХХ століття на селі взагалі без присадибних ділянок вижити неможливо було: за роботу в колгоспі не платили. В кінці ХХ століття вже можна було прожити без присадибних ділянок, харчуючись макаронами, без домашньої курочки, яєць, без домашньої ковбаски, сала.
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    У США навіть зара здіють серйозні психотерапевничні програми про долання ментальних наслідків рабства. Це аж 150 років тому було! Але ще досі відчуваються. Американці це розуміють і не соромляться це озвучувати. Що вже говорити про Голодомор! До речі, історики також говорять про ці самі травми, що й психологи. Том упро "поле істориків" - то ви загнули.
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    На дворі слава Богу вже кінець 17-го року ХХІ століття! Спитайте у більшості тих, хто обробляє ті сотки городу, нащо це їм. У них буде одна відповідь: "А як же інакше? Ще діди так жили". От і все. Гнуть спину ні на що, бо сьогодні дійсно дешевше купити продукти, а час, який вбиваються на городи, витратити ефективніше. В'ятровича, коли він хотів скасувати вихідний 1 травня, затюкали саме тому, що у багатьох є ті городи. А толку з них. Я розумію, коли людина має невелику присадибну ділянку і працює там у своє задоволення. Так ні, У нас більшість гне спину на картоплі - гнасправді ні за що.
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    Влад, не будьте сам аферистом. Мої родичі, які пережили голодомор, все життя наголошували на тому, що треба бережливо ставитись до продуктів, берегти хліб, доїдати все, що на тарілці. Вони боялись не зробити хоч мінімального запасу продуктів на зиму. І вже старенькою, мама плакала, згадуючи той страшний 32-33-й рік, та й наступні роки. Казала:"Все дитинство їсти хотіли", проклинала Сталіна з його непосильними податками.
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    Ничего мы уже не "долаем". Мы вымираем и деградируем. Украина - мировой лидер по депопуляции населения. "Спасибо" за это нужно говорить нашим карманычам-нуворишам.
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    Цікава стаття, з наукової точки зору напевно, все це якби вірно. І про загодовування дітей і про заготівлі на зиму. Але ХЛІБ - це святе. Науковці можуть називати, як хочеш, вони не вірять в Бога. А віруюча людина вам скаже, що ХЛІБ прирівнюється до проскорки. На Тайній вечері Ісус Христос роздав хлібину своїм апостолам і сказав: "це тіло моє". тому - люди добрі - робіть висновки!
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    Дуже соромно за таких "науковців"!!!! Головні наслідки Голодомору - майже повне упокорення народу ( вся подальша історія цьому доказ ), і тотальне зросійщення !
    А про крихти на столі... В 80-і роки в моєму селі хліб закупляли мішками і годували ним свиней, при чому в 33-му село вимерло наполовину.
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    Дуже соромно за таких читачів, що не годні прочитати статтю до кінця. Взагалі-то науковці про це й говорять ,що крихти хліба - то не біда. А велика біда - це ментальні зміни й денаціоналізація.
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    Єдина людина, яку я знала і яка доідала все буквально до крихти - це був чоловік моєі тітки,
    100% - "русский", який народився і все життя прожив у Дніпропетровську. І це було наслідком голодного воєнного дитинства.
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    А в англостані як справи? Де діваєте крихти?
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    Цензор.НЕТРезонансОбщество"Українці долають травму Голодомору, але повільно", - психотерапевти Вікторія Горбунова та Віталій Климчук
     
     
     
     
     
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