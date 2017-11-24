 Как Иоанн Богослов предсказал грозные события в Луганске

На подвале бы ее, конечно, порасспрашивать, да в Луганске сейчас все подвалы слишком заняты: тихо, идут допросы. В допросах рождается истина.
Когда в независимый Луганск вошла колонна грузовиков и бронетехники, люди подумали, что
Момент для интервенции был выбран подходящий, горько думали про себя граждане ЛНР: заступницу-Россию отвлекали по всем фронтам. Украинские заробитчане ПО "Маяк" выбросили в воздух Южного Урала пять лантухов радионуклида рутения, и хотя они добились этим только паники в Европе, до которой доплыли остатки "грязной бомбы", в то время как русские люди, по совету местных специалистов, просто стали еще больше бухать, радиоактивный осадок остался: по стране прокатились крестные ходы гаишников, а патриарх Кирилл даже почуял конец света и увидел приближение грозных моментов, о которых писал в своем Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов.
В частности, как молвил апостол и евангелист Иоанн Богослов, грядет в России мальчик апокалипсиса Николай, который будет прославлять фашизм и токмо Гитлера лобзать, и поднимется над Россией вопль стозевный, и будут русские люди клясть отрока позорного, крича: распни, распни его! И что же? Немедленно объявился прямо в Бундестаге русский мальчик Николай, и Вермахту вознес молитву ложную, богомерзкую, и возроптали люди русские, в Госдуму массово челом ударили, Госдума в генпрокуратуру обратилася, а генпрокуратура-то и заинтересовалася. Зря вопил благим матом Николай, что никаких фашистов он не хвалил, а наоборот всей душой славил Сталина, но немчура поганая его речь обрезала и из контекста вырвала, а главные слова "Слава Путину, в Берлин за немками!" ему как-то в голову не пришли, на том и спекся. Не было у русских людей веры исчадью малолетнему, который вместо того, чтобы бухать, как все сверстники, был отличником, да и фамилию себе под стать подобрал - "Десятниченко". Понятно, в общем, что за фамилия. Неспроста ФСБ у дьяволенка украинские корни ищет, хотя чего там искать, оно ж и так видно, что Турчиновым засланный.
Большое внимание в своем грозном Откровении уделил Иоанн Богослов и тревожным событиям в Луганске. Но в Луганске все оказалось куда сложнее. Так, убедившись, в конце концов, что вторжение в молодую республику устроили не укры, а, в основном, вооруженные силы другой молодой республики, жители города не стали бросаться под КамАЗы, как делали в 2014-м с хунтой, справедливо рассудив, что им тогда звиздец, а кроме того, если Путин их под крыло не берет, то пускай возьмет хотя бы Захарченко. В конце концов, у Захарченко и парады на 9 мая, и русский язык, и православие, не то что в ЛНР. Командир батальона "Брянка" господин Пиндюрин даже записал соответствующее видеообращение, которое также поддержали, по слухам, командиры батальонов господа Звиздюрин, Пендюков, Мудилин и Иванов-Гребанашка.
Увы, Захарченко всем своим видом показал, что в ОРЛО его нет, и гражданская война в ЛНР - внутреннее дело самой ЛНР, в Кремле, по слухам, высказались за особый статус Корнета и инклюзивный диалог, Кобзон предложил спеть для обеих сторон конфликта в нейтральном государстве и подписать Донецкий договор. Киев вообще заявил, что он не при делах, но было видно, что без руки хунты дела тут все же не обошлись, к тому же, очень быстро появилась информация о том, что глава молодой республики Плотницкий под натиском превосходящих сил неустановленного противника был вынужден организованно отступить в Россию. Большую популярность в сети получило видео камер наблюдения на границе ЛНР и РФ, на котором изрядно похудевший Игорь Венедиктович прорывает джипом кордоны украинской ДРГ, а затем с невероятной скоростью бежит на территорию России под пулями Корнета, Пиндюрина, Звиздюрина и Мудилина; окровавленное тело главы молодой республики спасают спецназовцы ЧВК Вагнера...
Позже выясняется, что на самом деле это была запись побега какого-то северокорейского пограничника в Южную Корею, а сам Плотницкий сидит у себя то ли в кабинете, то ли на подвале, и записывает обращения к народу, в которых неумело отрицает свои контакты с иноразведками капиталистических стран, просьбу к Порошенко ввести войска и прочие очевидные вещи, в том числе как его подельники распускали слухи, якобы правильная кличка Корнета не "Оболенский", а "Оболоньский".
Зря старается, фашистская харя. Граждане молодой республики уже поняли, кто тут настоящий враг народа, во всяком случае, по состоянию на сегодняшний день, пока Сурков до Путина не добежал. До ввода третьего полка спецназа украинской разведки в Луганск по приглашению толстого предателя оставались считанные дни, но Корнет и его верные друзья господа Пиндюрин, Звиздюрин, Пендюков, Мудилин и Иванов-Гребанашка успели вовремя. Укропствующий Плотницкий снова сбежал в Россию, на этот раз предусмотрительно прихватив с собой всю наличность из банков молодого государства, республика в безопасности, луганчанка Марина может спать спокойно. Другой вопрос, что в следующем году в ЛНР собирались начать добычу золота в окрестностях села Бобриково, а точные координаты месторождения знал один Плотницкий (из-за чего, по некоторым сведениям, и начался весь сыр-бор), но ходят слухи, что он нарисовал карту, и за ней уже идет охота.
Настоящая жизнь в молодой республике только начинается.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это м/ф и так имеет высокий индекс цитирования, но не могу удержаться.
Деньги, деньги, дребеденьги,
Позабыв покой и лень,
Делай деньги, делай деньги,
Остальное все -- дребедень.
(С)
Ведь, как ни крути, все в них и упирается.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это правда?!
Ответить
Ответить
Ответить
Будущее оказалось не очень отдалённым:
ДЕД ПОБЕДЫ
(техническая команда Цензора, что за чертовщина творится с добавлением пикч?)
Ответить
Ответить
Особенно мне нравятся новые тентованные "Камазы" [Кто не знает, на вооружении ВСУ нет КамАЗов. У нас КрАЗы или в крайнем случае ГАЗ-66 и то их уже не осталось, наверное. //Sher-Khan]. Сразу видно, что это не из России, а у ВСУ отжали в ходе "гражданской войны".
Кто мог 5 лет назад представить себе, что Донецк однажды направит в Луганск военную технику и оккупирует его? Предсказания африканских колдунов, напечатанные в газете "Оракул", и то выглядели правдоподобнее. Но вот на дворе 2017 год, и мы видим колонны "Камазов" и БТРов, движущиеся по трассе из Донецка в Луганск.
Захарченко усыпил бдительность Плотницкого. Обещал взять Лондон и Берлин, а сам направил войска на восток. Нанес удар в спину. Молодая луганская республика сдалась без боя донецкому агрессору.
Будет ли по поводу такого вероломного вторжения официальное заявление правительства ЛНР? Будет ли нота протеста? Как так? Соседнее государство вводит войска, как Гитлер в 41-м, а Луганск покорно молчит? Разве за это воевали деды? Разве для того бабушка Захарченко страдала в Рейкьявике, чтобы внук такое с Луганском вытворял?
© Денис Казанский
Ответить
Ответить
1. Придя к власти, он изгнал из ЛНР цивилизацию.
2. Закрыл военные базы Украины, открыл рюмочные.
3. ВВП на душу населения - бутылка водки и мешок угля.
4. С каждого члена семьи государство требует в год 1 000 $.
5. Пособие по безработице - работа в копанке.
6. Зарплата медсестры - стеклопакеты на скорой.
7. На каждого новорожденного заводится дело в МГБ ЛНР.
8. Новобрачным дарится 0 $ на покупку квартиры, остальное сами добавляют.
9. После открытия личного бизнеса единовременный материальный налог - 20 000 $.
10. Крупные налоги и поборы разрешены.
11. Образование и медицина отсутствуют.
12. Мешок лука в ополчении - за счет государства.
13. Сеть магазинов для многодетных семей с символическими ценами на основные продукты питания - отсутствует.
14. За продажу гумпомощи в обход Плотницкого - большие штрафы и задержания.
15. Часть аптек - с бесплатным отпуском лекарств для Плотницкого.
16. Плата за квартиру - отсутствует, в ней живет Корнет.
17. Плата за электроэнергию для Плотницкого отсутствует.
18. Продажа спиртного в обход Плотницкого запрещена.
19. Автомобиль бойцам Народной Милиции ЛНР предоставляют бесплатно - можно отжать любой.
20. Бензин стоит дешевле воды, правда вода два дня в неделю.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ну разве что 10 минут в начале краткая предыстория
там где веревочки поперек улиц означали госграницу
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так отож...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Источник: https://censor.net.ua/r463842
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Многие не против, чтобы вернулась Украина, но это пока несбыточное желание.
Ответить
ГОСТАЙНА РОССИИ. Челябинск оцеплен. Выехать из города невозможно. Люди задыхаются
2 млн. человек в Челябинской области получили смертельные дозы рутения-106 и обречены на вымирание. Челябинск оцеплен постами и бронетехникой. Выехать из города невозможно.
Радиоактивное облако стоит по-прежнему. Люди задыхаются. В пятницу облако двинулось на Татарстан. Об этом рассказала в Фейсбуке известная публицистка Лиза Богуцкая. Она пишет:
- «Я очень прошу всех сейчас воздержаться от злорадства, мол. так им и надо. Заслужили. Там не все хотели войны. Не все поддерживали Путина.
Я, наверное, скажу крамольную вещь. Но даже когда мой безжалостный враг будет просить помощи, я подам ему руку.
Здесь я не знаю, чем помочь. В голову лезут только те предсказания, которые я читала еще несколько лет назад. «Земля не будет родить. Она будет заражена на много метров вглубь. Люди буду умирать от голода. Пустые города и горы трупов».
И это все должно было начаться после того, как «падет Сирия». Не знаю, пала она уже или нет, но Путин решил вывести из нее войска. Похоже, что Путин о катастрофе будет молчать до конца.
Это страшно.
Я вспоминаю, как мы праздновали демонстрацию 1 мая 86 года, а потом огромное черное облако накрыло Симферополь и пошел дождь, который пришел к нам с Чернобыля. Эвакуация людей началась после праздника.
Проклятый совок.
Кто еще за ним тоскует - езжайте в Челябинск. Вдохните полной грудью советскую Россию», заканчивает своей пост публицист.
Между тем сами жители Челябинска просят максимально распространить информацию о критической ситуации в регионе. Они пишут в описании к ВИДЕО сюжету на YouTube о положении в зоне выброса радиации:
- «Срочно репост!!!!!!! Помогите нам ...репостами .. помогите жителям городов Челябинска, Копейска, Коркино и прилегающим поселкам......! Ребята звоним!!!!!!!!!!!! Мы задыхаемся!!!!!!!! 8 499 -216-99-99! Ребята у нас в городе копец полный!!! Выбросы! Не видно соседних домов…»
Местные жители также распространили в социальных сетях фотографии военных блок-постов, выставленных на выезде из Челябинска, которые не выпускают людей, а также высказывают свою ненависть и неприязнь к Путину ВИДЕО(присутствует ненормативная лексика). КС
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить