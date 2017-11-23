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 Снайпер-спецназовец Виталий Олийнык: "Страна, получается, не вспомнила и не признала нас"

И.Марусенко

Боец-снайпер Виталий Олийнык с самого начала войны с Россией в 2014 году принимал участие в десятках боевых операций, защищал границу от диверсантов, Донецкий аэропорт, спас раненого товарища, остановив кровотечение; пережил тяжелейшее испытание пленом, но не получил должного признания от государства.

С марта 2014 года 19-летний Олийнык в составе группы украинских спецназовцев был направлен в Харьковскую область, где защищал границу от российских диверсантов, затем отправился в Донецкий аэропорт, где провел несколько месяцев.

Снайпер-спецназовец Виталий Олийнык: Страна, получается, не вспомнила и не признала нас 01

В Харьковской области, на границе с РФ. Март 2014 года. Виталий Олийнык посередине

Снайпер-спецназовец Виталий Олийнык: Страна, получается, не вспомнила и не признала нас 02

Донецкий аэропорт, май 2014

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"26 мая, когда мы приняли первый бой в новом терминале (в аэропорту, - ред.), я был на должности разведчика-снайпера. Пробыл я там неделю, после чего регулярно направлялся в составе ДРГ по всей Донецкой области (зоне АТО, - ред.)", - рассказывает Виталий.

Снайпер-спецназовец Виталий Олийнык: Страна, получается, не вспомнила и не признала нас 03

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По его словам, он неоднократно участвовал в прикрытии президентской колонны, в спасательных операциях по поиску украинских летчиков, самолеты которых были подбиты террористами.


Снайпер-спецназовец Виталий Олийнык: Страна, получается, не вспомнила и не признала нас 04

В конце июля 2014 года отряд 3-го полка спецназа в составе двух групп, в одной из которых был Виталий, под командованием капитанов Кирилла Андриенко и Тараса Карпы заехал на ферму в районе населенного пункта Латышево. Их задачей было найти пилота, который, по некоторым данным, должен был искать укрытия в селе.

На ферме украинских бойцов любезно встретил хозяин Николай Бутрименко, в то время депутат Шахтерского райсовета от ПР. Он предложил переночевать у него. Сам же сказал, что ему якобы срочно нужно съездить в Снежное к больной жене. Через двадцать минут Бутрименко вернулся с вооруженными террористами на БТРах и БМП. Группа украинских спецназовцев была окружена.(Сейчас в Запоржской области идет суд над Николаем Бутрименко.) 

"Услышав звуки приближающейся военной техники мы начали занимать оборону. Я находился с командиром внутри фермы. После того, как нас окружили, капитан Карпа, с которым я находился (пишут, что он поднял руки и пошел сдаваться, но это неправда), он взял оружие в руки и попытался выдвинуться на переговоры. Но переговоров не получилось, и первая пуля попала ему в живот. Ранение было очень тяжелым. Я оставался рядом с командиром, пытался ему помочь, думал, он выживет. Уколол буторфанол, снял бронежилет, напоил водой. По радиостанции попробовал уточнить остался ли кто-то еще живой. По радиостанции на меня вышел Александр Шаповалов, на то время старший солдат. Когда я его нашел, он был обездвижен. У него было два серьезных ранения в ногу. Я ему оказал первую помощь - уколол буторфанол, наложил жгут, чтобы остановить кровотечение. После этого я вернулся к капитану Карпе, положил его на колени и поил водой. Пытался выяснить, как действовать дальше, вызывать помощь и т.д. Но, он не мог говорить, последнее, что он мне сказал, это я очень хорошо запомнил: "Без глупостей, и ты выживешь". Последний его приказ я исполнил. Он был у меня на руках... Пришла группа зачистки и взяли в плен уже меня. Одного раненого три мои товарища вынесли с поля боя, и в плен они не попали", - рассказывает Виталий.

В результате того боя десять украинских бойцов погибло. Пятеро были захвачены пророссийскими террористами.


Снайпер-спецназовец Виталий Олийнык: Страна, получается, не вспомнила и не признала нас 05

"Перед тем, как на это задание выезжать, меня не хотели брать, так как я молодой. Говорили: не хочешь, не едь. Но, я хотел быть вместе со своей группой. Это для меня была как маленькая семья. И остаться из-за того, что я чуть младше их, я не мог себе такого позволить. Кроме того, задача снайпера - всегда находиться рядом с командиром и охранять его", - говорит Олийнык.

После того, как боевики захватили Виталия, для 19-летнего парня началось сложнейшее испытание на прочность. Террористы не гнушались самыми низкими методами травли, запугивания, пыток.

"Меня привезли на боевую позицию так называемой "ДРГ Рязань". Там было около 20 человек. В этот день был день рождения моей матери. У меня должен был быть отпуск, мать думала, я приеду. Но, я так вот "попал". И сепары заставили выкапывать могилу, и после того как мы выкопали со своим товарищем могилу, они позвонили матери и начали ее "поздравлять". Рассказывать про меня нехорошие вещи, что она, мол, виновата, что вырастила такого сына. Матом ей говорили и гадости всякие... я подробности у нее не спрашивал, но она это очень тяжело пережила... После того, как мы попрощались, возле моей головы и возле головы моего товарища сделали по два выстрела. Было тяжело... Дальше нас отвезли в Донецк, в центр города, на яму или как ее называют. Там началось самое сложное: пытки, издевательства, унижения, применение физической силы. Били по спине так, что ходить не могли. Там день был как за год. Пытались выбить данные, я ничего не говорил, пытался выдумать что-то. Они кое-какие данные знали и когда понимали, что я говорю неправду, то избивали до потери сознания. Иногда даже приходилось имитировать потерю сознания, чтобы ничего не говорить и чтобы отстали от меня", - делится тяжелыми воспоминаниями Олийнык.

После того, как Виталия и его побратимов освободили в результате обмена, его привезли в Киев на встречу с президентом Петром Порошенко.

"В Киеве не очень красиво получилось. Нам не удалось даже помыться и переодеться. Одежда была порвана, кроссовки сепарские, грязные. Ходили в таком виде по центру города, еще и к президенту в таком виде привезли", - сетует Олийнык.

Снайпер-спецназовец Виталий Олийнык: Страна, получается, не вспомнила и не признала нас 06

Встреча с президентом Порошенко после освобождения

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После этого Виталий еще два года прослужил в Кировограде в 3-м полку спецназа, неоднократно принимал участие в боевых действиях в зоне АТО.

Снайпер-спецназовец Виталий Олийнык: Страна, получается, не вспомнила и не признала нас 07

"Их высаживали в том месте, где идет бой. Они через линию боя просачивались, проходили и работали в тылу противника. Это всегда на грани, всегда на острие", - говорит волонтер Виктория Косенко, которая занимается проектом "Сегодня была война" - издает сборники историй героев войны с Россией.

"После этого я перевелся в Запорожье, так как у матери начались проблемы со здоровьем и ей нужно было мое присутствие. В феврале у меня уже дембель. Дальше на гражданке планирую работать (по образованию я юрист) и пытаться помогать таким людям, как я, про которых забыли. Когда шли туда, мы знали, что можем погибнуть, но хотели это сделать для страны, а страна, получается, не вспомнила и не признала нас", - отмечает боец Олийнык.

"Обидно, что делали одно дело, но, о некоторых вспомнили, а о других забыли. Из пяти человек, попавших в плен, только один человек (который был ранен) награжден орденом, остальных даже не наградили медалями или грамотами. Среди них Максим Кац, Юрий Шаповалов, Александр Шаповалов, Александр Чернышов и я, Виталий Олийнык. Плюс тех три человека, которые раненого вынесли с поля боя, о них тоже никто не вспомнил. Ни грамоты, ни спасибо, ничего", - заключает он.

Снайпер-спецназовец Виталий Олийнык: Страна, получается, не вспомнила и не признала нас 08

"Их таких немного. Которые горят, которые любят Родину. Этот пацан, когда шел в спецназ, знаете какой позывной себе взял - Запорожье! В 18 с половиной лет настолько любить свой родной город, настолько любить свою Родину, чтобы взять такой позывной! Хотелось бы, чтобы он не разочаровался", - говорит волонтер Виктория Косенко, которая собирается подавать Виталия на звание "Народного героя".

Снайпер-спецназовец Виталий Олийнык: Страна, получается, не вспомнила и не признала нас 09


По словам Олийныка, была информация, что документы на его награждение подавались. "Видимо, они где-то затерялись", - предполагает Виталий.

"Наградили товарища, которому он спас жизнь, Александра Шаповалова, раненого, которого он перевязал и с ним попал в плен. А тому, кто спас жизнь, тому, кто рисковал жизнью, пытаясь спасти командира и этого парня, награду не дали!", - удивляется волонтер Косенко. 

Сейчас он принимает участие в суде над предателем Бутрименко, из-за которого погибли десять спецназовцев. "Виталий поскольку параллельно учиться на юридическом, старается во всех заседаниях суда участвовать. Во всем разбираться. Представлять интересы других ребят (при этом он в деле тоже проходит как потерпевший), для того, чтобы предателей честно осудили", - сообщает Виктория Косенко.

"Он, кстати, у меня выступал перед студентами (Виктория, преподает в Запорожской инженерной академии и организовывает встречи студентов с участниками боевых действий, - ред.). Я ему бесконечно благодарна! Это очень хороший КПД в воспитательно-патриотической работе. Он говорит: ребята, говорят, что у нас тут гражданская война идет. Не верьте! Я видел, кто на той стороне воюет. Когда меня в плену окружили сто человек, среди них были чеченцы-"кадыровцы", казахи, там были российские офицеры, причем они признавались в этом, и только маленькая часть украинцев, причем маргинального типа... У нас, говорит, идет настоящая война. Я много приглашаю АТОшников, но чтобы мальчишка такого же возраста, фактически как те, которые у меня учатся, за партой сидят студенты... Это такое внимание было! Они настолько прониклись! Были такие глаза...", - отмечает Косенко.

Иван Марусенко, "Цензор.НЕТ"
Источник: https://censor.net.ua/r463791
 
   
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самая большая награда это любовь и уважение своего народа.на таких как ты Виталик равняются.Низкий поклон твоей маме за такого сына.
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Привет тебе, хозяин Николай Бутрименко, депутат Шахтерского райсовета от ПР.
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В мариупольском сизо это животное....
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Тримайся,хлопче!. Прийде і ваш час!. Нікого не забудемо!.
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Повторюсь, тримайся хлопче. Все буде добре.
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Тепер тебе, Воїне, знають тисячі українців. Дякуємо за служіння своєму народові! Хай в тебе і мами все буде гаразд.
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Будут у тебя награды! От народа награды! Народ никогда не забывает своих Героев! Именно Народ, а то что тебя не наградил планктон тыловой, так то не Народ! Спасибо тебе за твоё мужество и спасибо твоей Маме за Сына Украины!
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Слава Героям України !!! А того ригоанала бутрименка треба провести до своїх,по мінному полю....
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не провести, а примусити ходити. а ту мразоту, що в банці з медом вибухівку приніс і загинув військовий і поранені, він то сидить, але живе падло.
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Не до тебя Воин!
Все ушли на ветку Зеленского обсирать, надо ж где то пар выпускать...
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Николай Бутрименко, в то время депутат Шахтерского райсовета от ПР - через двадцать минут Бутрименко вернулся с вооруженными террористами на БТРах и БМП. Группа украинских спецназовцев была окружена.(Сейчас в Запоржской области идет суд над Николаем Бутрименко.)

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Окрім просто теплих слів, хотілося би побажати цьому хлопцеві знайти своє місце в житті, так щоб принести якнайбільше користі країні. Він доказав не лише на словах, а на ділі, що таке справжній патріотизм. Але, на жаль, тут герої не потрібні. В нормальних країнах, наприклад у США, такі люди мають різні льготи, у тому числі право на освіту, яку оплачує за них держава. А що мають вони в Україні?
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казахи?может русня из Казахстана или буряты,хотя и у нас далбаебов хватает которые молятся на Ына корейского что-бы он по США вдарил,воину здоровья,удачи в мирной жизни,такое прошел и остался человеком
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Если без эмоций, то спецназовцы сами виноваты в этом ужасном провале. Командиры проявили себя не как разведчики, а как дети малые. Поверили "любезному" депутату от ПР и тут же отпустили его за подмогой. Сложно в это даже поверить, у нас проф. разведчики получается дебилы или это люди с улицы? В результате многие погибли, а кто-то сдался в плен, потому что получил приказ"без глупостей". За это что надо награждать? А обычные пацаны с обычных пехотных бригад,среди которых был и мой друг, в одном известном бою бились насмерть в окружении российских ГРУ-шников, и даже не думали сдаваться хотя для большинства это был первый настоящий бой. Но про них не пишут статьи и волонтеры за ними не бегают, мало того, те кто выжил еще и получали начальства по голове за героизм.
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Даже" люди с улицы" , кто смотрел фильм "Бумбараш" такой ошибки не сделают. Там был персонаж Льва Дурова, что предлагал всем красноармейцам посетить его погребок.Что из этого получалось все помнят. А уж "разведчик", идя на задание , хотя бы телефон матери мог удалить из памяти телефона,который берёт с собой.Для этого своя память есть,что еще помнить ,если ни это.
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(Пытались выбить данные, я ничего не говорил, пытался выдумать что-то.) А ти и незнал ничево ценного и недолжен знать если у тебя командир грамотний. А судя по тому што война неокончена твой командир тоже нихера незнает и непонимает. Рано писать послевоенние мемуари и подставляться. ТИ НАХЕРА фотки фамилии имена в нет виставил?! И знай если чо делаеш по зову сердца ТО НАХРЕНА тебе медалька. Квартира лутше.

СБУ ви зачем неучите неблокируете такую информацию? сами о себе только заботитесь Ваши то лица все в балаклавах ....

Источник:https://censor.net.ua/r463791
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Воевать нужно не с хвостом а с головою...
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Правильно рубить хвост по самую шею...
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"а страна, получается, не вспомнила и не признала нас" ладно, паренёк ещё молодой но, пора научится различать понятия народ, страна и государство. Государство, это структурированая организация чиновников собравшихся вместе с целью эксплуатации материальных и человеческих ресурсов страны. Именно они не вспомнили и не признали. Потому, что в это время занималися далами ради которых они и собралися.
Один ли он кинут и непризнан государством, первый ли он или крайний в общем списке? Если хочешь быть признан то, тебе нужно заниматся совершенно другим. Тем, что ценится среди чиновничьего класса- пилить бюджет, прихватизировать активы, выводить бабло в оффшоры...
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А что удивительного, если у власти на 90% такие, как Бутрименко? Конечно, они не признают.

В Украине внутренняя оккупация.
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Люди приходят с фронта, и узнают что армию грабят генералы а Порошенко нужны только оффошоры, а они сами некому не нужны во власти не нужны.
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Держись, парень, прорвёмся! Своим бойцам, когда мы После недельки в Черкасском с бригадой зашли под Доброполье в мае 2014-го, я сказал: "ребята, вы должны быть готовы к тому, что вас предадут все: и командиры и полковники и доже ваши побратимы, кто-то по неопытности, у кого-то сдадут нервы, а кто-то невовремя напьётся, а потом про нас забудут, НО... МЫ ИДЁМ ТВОРИТЬ ИСТОРИЮ!" Потом, когда я вывел их, после двух месяцев в донецком аэропорту живыми назад, в "Чикаго" они уже чувствовали, что они - герои, но труднее всего было, зная какой там ад снова заходить под аэропорт зимой... И нас забыли, все мои рапорты о награждении бойцов "потерялись" и награжденными оказались только те, кого подал Редут - спасибо Командиру Спецназовцев! Пока он рулил обороной аэропорта, - там была система взаимодействия с артиллерией, танками и пехотой в Песках... Прорвёмся! Ради детей должны не облажаться, пацаны на Майдане не зря кровь пролили. Вырастет новое поколение, знающее, что кто-то за них сложил жизнь, они вырастут СВОБОДНЫМИ И ГОРДЫМИ и не дадут себя в обиду даже на чужбине... главное - чтобы они не разочаровались в Украине и не свалили в Польшу или в Турцию на заработки насовсем... пусть научатся и возвращаются, здесь будем строить "город-сад".
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Не там ты воевал что бы быть признаным. Надо было просто отсиживаться в Раде и потихоньку голосовать за тех, кто больше платит...
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он неоднократно участвовал в прикрытии президентской колонны - поэтому и не признали тебя, что вместо прикрытия, надо было хорошим выстрелом остановить гешефт кондитера...............сразу было бы и признание...........Источник: https://censor.net.ua/r463791
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Не Україна забула , а виродки, які дорвалися знов до влади, через кров майданівців, завдяки пасивним громадянам.
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не он первый и (к сожалению) не последний.
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Не "страна" , а офошорно-соевая шобла !

Страна , как раз , любит армию , любит добробатов ...
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Снайпер это хорошо, работы с верховной радой много будет
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