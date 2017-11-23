 "Ми робимо більш компактний апарат міністерств, але з вищою заробітною платою", - менеджер Офісу Реформ Кабміну Іван Хілобок

Цензор.НЕТ поспілкувався про реформу з Іваном Хілобоком, старшим проектним менеджером реформи державного управління Офісу реформ Кабміну. Він запевняє: абсолютно непомітна зовні реформа кардинально вплине на реалізацію державної політики і на зменшення корупції.
Хілобок розповів, що в результаті отримають українці, зупинився на труднощах і казусах, які мали місце під час конкурсу, а також пояснив, чому МОЗ поки не обрав на конкурсі жодного кандидата.
МІНІСТЕРСТВА МАЮТЬ ПРАЦЮВАТИ ЯК ПОТУЖНІ АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ, А НЕ ВИКОНУВАТИ НЕВЛАСТИВІ ЇМ ФУНКЦІЇ
- Тривають конкурси на нові посади державної служби. Поясніть, у чому важливість цих конкурсів і чому оновлення чиновницького апарату називають великою реформою?
- Ці конкурси – маленька частина великої програми змін, що закладена в реформування державного управління України. Основна мета – створити ефективну сучасну систему, що здатна вирішувати проблеми громадян та забезпечувати розвиток країни. Минулого року Уряд затвердив комплексну Стратегію реформування державного управління до 2020 року, що включає в себе реформу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних послуг, запровадження сучасних методів управління персоналом. Загалом там близько 150 заходів. І власне зараз триває перший етап - реформування міністерств. Було обрано 10 пілотних міністерств. Спочатку було визначено ключові сфери діяльності цих міністерств, оновлено внутрішні структури, триває оновлення процедур. Для того, щоб цей план завершити, необхідне оновлення персоналу.
- На які саме посади відбуваються конкурси? Який рівень охопить реформа?
- Це приблизно 1000 нових посад державної служби категорії Б та В. Тобто керівники нових директоратів, а також державні експерти та керівники експертних груп. Ми рухаємося до того, щоб створити сучасні, компактні та гнучкі міністерства, які будуть здатні виконувати ключову функцію – формування та аналіз державної політики. У майбутньому вони працюватимуть як потужні аналітичні центри, що вироблятимуть шляхи вирішення проблем і розвитку галузей. Для цього спершу треба позбутися невластивих функцій міністерств. Лише після цього можемо говорити про скорочення кількості службовців. Бо наразі маємо дисбаланс, коли в міністерствах багато людей займаються невластивими функціями, а в ключових речах задіяно дуже мало осіб. Тому ми нарощуємо кількість потрібних фахівців з поступовим зменшенням невластивих функцій.
- Що мають на увазі під невластивими функціями?
- По-перше, це пряме управління державною власністю. Міністерство не повинно цього робити, це пережиток радянських часів. Зараз у нас більше 3 тисяч державних підприємств. Але до цієї проблеми потрібен окремий підхід. Наша справа зняти непотрібний пласт роботи з міністерств. Інший приклад невластивих функцій – контрольно-інспекційна робота і різноманітні перевірки. І третій рівень – надання різноманітних державних послуг. Наприклад, експортні квоти та видача різних дозволів та сертифікатів. Все це має відійти на рівень спеціалізованих служб або на місцевий рівень.
Поступово ключові функції перетікатимуть до нових директоратів. Непрофільні функції лишатимуться в старих департаментах, поки остаточно не будуть ліквідовані або передані до спеціалізованих структур.
- За рахунок цих нових посад загальний штат Кабінету Міністрів збільшиться?
- У стратегії реформування державного управління окреслено, що до 2020 року ми повинні оптимізувати чисельність держслужбовців щонайменше на 10%. Зараз в Україні близько 250 тисяч держслужбовців на центральному і регіональному рівнях, не враховуючи посадових осіб місцевого самоврядування. Тому коли ми говоримо про тисячу нових посад, то розуміємо, що це мінімальна кількість.
- 1000 осіб із 250 тисяч – дійсно мізерно. У перспективі має бути оновлена вся чиновницька система?
- Ні, не є метою оновити таку велику кількість державних чиновників. До 2020 року плануємо набрати близько 3 тисяч чиновників нової якості на рівні міністерств та інших центральних органів. Але ключове завдання – переглянути та оптимізувати їх функції.
- Це за принципом, що "риба гниє з голови"? Кілька тисяч нових чиновників зможуть втримати всю систему?
- Це буде еволюційний процес, трансформація згори донизу. Є ціль в принципі підвищити загальні вимоги до держслужбовців і покращити їхню роботу з використанням нових методів та інструментів, зокрема, електронного врядування.
- Нові підрозділи, що створюються, є однакового напряму по всіх Міністерствах?
- На початку реформи була розроблена нова модель роботи міністерств. Вона складається з трьох ключових блоків: підрозділ стратегічного планування та європейської інтеграції. Це уніфіковані підрозділи в усіх міністерствах. Другий блок – підрозділи з розробки і формування державної політики. Йдеться про директорати формувати політики, які працюватимуть у сферах відповідальності кожного міністерства в рамках комплексної загальноурядової державної політики. У кожному міністерстві їх приблизно від 3 до 6. Конкурси були оголошені не в усіх директоратах політики, оскільки процедура конкурсу нова, а тому складна і для міністерств, і для кандидатів. Тому просто немає можливості оголосити конкурси одразу на всі посади. Для оголошення першої хвилі конкурсів кожне міністерство обирало ті директорати, які є зараз найважливішими та пріоритетними. Далі протягом 2018 року будуть оголошуватися конкурси і в інші директорати. Наприклад, для запуску медичної реформи МОЗ запустило відразу всі 5 ключових директоратів. Хтось обрав 2-3 директорати, щоб підсили певний напрям роботи. Третій блок – це функції забезпечення діяльності міністерства, умовно "секретаріат міністерства": IT, бухгалтерія, документообіг і так далі, близько 20 функцій.
Зараз починаємо з директоратів стратегічного планування і політики. Наразі проведено першу хвилю конкурсів. Після укомплектування цих директоратів рухатимемося далі. Остаточна мета - повне оновлення кадрів спочатку для цих 10 міністерств, а потім для всіх інших. Оскільки реформа направлена на комплексний перезапуск системи. А система складається зі структур, процедур і людей. Тому всі посади в нових директоратах заповнюються тільки через конкурс.
У ПРОЦЕДУРІ РОБОТИ НОВИХ ДИРЕКТОРАТІВ МІНІМІЗОВАНА МОЖЛИВІСТЬ КОРУПЦІЇ
- Уряд оголосив, що конкурси на нові посади відбуваються за новою процедурою? У чому їхня новизна та хто розробляв нову конкурсну процедуру?
- До розробки процедури конкурсів були залучені всі ключові зацікавлені сторони. Це і громадськість – зокрема "Реанімаційний пакет реформ", Асоціація "Професійний уряд" та інші експерти. Це здійснювалося за підтримки ЄС – на тендері, проведеному ЄС, було обрано професійну HR-компанію Hudson. Вона допомагала Уряду розробляти нові вимоги до посад та нові процедури для конкурсу. Крім того, було створено сучасний портал вакансій career.gov.ua. Ми прагнемо, щоб держава могла конкурувати за таланти на ринку праці. Оскільки зараз складність завдань на держслужбі, у світі й в Україні зокрема, особливо в цей перехідний етап та ще й в умовах війни, потребує таких навичок та знань, яких раніше держслужба не вимагала.
- Процедура конкурсу копіює західні зразки?
- За оцінками ЄС, нова процедура в Україні є взірцем добору на державну службу. Вона увібрала в себе найкращі практики аналогічних процедур у різних європейських країнах. Далеко не всі держави мають настільки всебічну і глибоку процедуру відбору.
- Прозорість – це єдина відмінність від тієї процедури добору чиновників, що існувала раніше?
- З одного боку, прозорість. З іншого – фокус на різні професійні якості та компетентності. Попередній конкурс був умовно заточений на знання законодавства. Серед нових вимог до посад - а їх від 10 до 12 - лише дві стосуються законодавства. Решта – це або професійні компетентності, такі як лідерство, робота в команді, стратегічне бачення. Або галузеві знання, наприклад щодо роботи енергетики чи сучасної медицини.
- Хто фінансує реформу?
- Уся реформа державного управління фінансується з державного бюджету України. І зарплата держслужбовців виплачується з бюджету – це єдиний можливий та правильний механізм оплати праці державних службовців. Але Європейський Союз, розуміючи, що реформа державного управління є основою для успішного впровадження всіх інших реформ, підтримує фінансово Уряд України в комплексному реформуванні цієї сфери. У кінці 2016 року була підписана фінансова угода, згідно з якою Європейський Союз фінансує державний бюджет за умови виконання Україною визначених показників, їх більше 100. Угода розрахована на 5 років. Серед безлічі заходів, у фінансуванні яких допомагає ЄС, є і зарплата держслужбовців.
-Про яку суму допомоги йдеться у випадку доплати до зарплат держслужбовцям?
- Загальна сума угоди 104 млн євро на 5 років. Тобто щорічно ЄС виділятиме приблизно 20 млн євро за умови, що Україна виконуватиме ті показники, які закладені в угоді. Це звичний для Європейського Союзу механізм спонукання до реформування та контролю якості й відповідності до європейських принципів належного врядування. Тобто ці зміни загалом спрямовані на підвищення ефективності врядування, а не на підвищення зарплати окремим особам.
- Як нові державні службовці з високими зарплатами співпрацюватимуть зі старими кадрами? Чи не буде конфліктів?
- Встановлення конкурентоздатної зарплати для нових фахівців – це перший крок реформування системи оплати праці. У Законі України "Про державну службу" заплановано досягнення конкурентного рівня зарплати до 2020 року для всіх держслужбовців. Тому загальна мета – поступове підвищення зарплати всім категоріям, за умови ефективного виконання завдань та відповідальності.
Дуже важливо, що ми не виходимо за загальний обсяг фінансування заробітної плати. Тобто робимо більш компактний апарат, але з вищою заробітною платою. Треба здолати стереотип, коли державні чиновники фактично нічого не роблять і їм за це не потрібно платити. Доти багато хороших ідей впиралися в інституційну неспроможність швидко і якісно впроваджувати зміни.
- Висока зарплата вважається антикорупційним заходом. Які ще засоби проти корупції закладені в новій системі?
- Уже в процедурі роботи нових директоратів мінімізована можливість корупції. Ці нові кадри не займатимуться видачою дозволів, погодженням фінансових планів держпідприємствами, тобто не матимуть справ з документами адміністративного змісту. Друге – це прозорість самої процедури відбору. Процедуру було серйозно переглянуто, запроваджено нові етапи.
- Які саме?
-Запроваджено комп'ютерні тести на аналітичні здібності. Також додано письмове, на комп’ютері, анонімне розв'язання ситуаційних завдань. Крім того, протягом співбесід здійснюється відеофіксація. До роботи комісії залучено незалежних експертів як галузевих, так і у сфері управління персоналом. Плюс моніторингова місія ЄС спостерігає за всіма конкурсними комісіями в цих 10 пілотних міністерствах. Додатково передбачена оцінка мотивації. Це опитувальник, який кандидати заповнюють на комп'ютері, й автоматично система видає мотиваційний портрет кандидата.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ПОКИ НЕ ОБРАЛО ПЕРЕМОЖЦЯ ЗА ЖОДНОЮ З ВАКАНСІЙ. ШУКАЮТЬ НАЙКРАЩИХ
- У конкурсах з'явилися ситуаційні завдання. Навіщо вони потрібні?
- Це комплексні завдання, які були розроблені в рамках проекту підтримки ЄС, HR-компанію Hudson, спеціально для вимірювання професійних компетентностей. Є три види ситуаційних завдань. Перше – письмове завдання на комп'ютері на оцінку знань в галузі роботи директорату. Це також може бути якесь спеціальне законодавство. Наступне ситуаційне завдання складається з двох частин – письмової і усної. Ось там вже перевіряються компетентності, такі як: стратегічне бачення, налаштованість на впровадження змін і досягнення результатів. На усному завдання перевіряється здатність до комунікації, стресостійкість.
- Які вимоги до кандидатів? Чи може в конкурсі перемогти людина без досвіду роботи на держслужбі?
- Державним службовцем може стати будь-який громадянин України у віці від 18 до 65 років. Крім цього необхідно відповідати кваліфікаційним вимогам, які й перевіряються на конкурсі. Досвід роботи на державній службі не є обов'язковим.
- Як щодо знання державної мови? Припускаю, що з цим могли виникнути труднощі.
- Є загальні вимоги для вступу на державну службу. Вони записані в Законі України "Про державну службу". Там зазначена обов'язкова умова вільного володіння державною мовою, зокрема надання посвідчення про це. Сама процедура нескладна. Якщо людина має оцінку "відмінно" у шкільному атестаті або в університетському дипломі, то посвідчення видається автоматично без складання іспитів.
У деяких кандидатів з цим були складнощі, тож ми збільшили час роботи атестаційних комісій, які видають посвідчення, щоб всі охочі могли вдосконалити знання і встигнути отримати посвідчення. Лише у Києві кілька десятків вишів, при яких діють атестаційні комісії, тому проблем не виникало.
- А як зі знанням іноземної мови?
- У законі володіння іноземною мовою не визначено як обов'язкова вимога. Ми вирішили, що незнання інших мов не може слугувати відсікаючим критерієм. Але додатковий бал отримували ті, хто надав сертифікати про володіння англійською або французькою мовою, які є офіційними мовами Ради Європи.
- Іване, раніше виникали питання щодо оцінювання результатів конкурсів. Хто входить до комісій?
- Оцінює конкурсна комісія у складі до семи осіб державних службовців – представників органу, в якому проводиться конкурс. Комісію може очолювати державний секретар. До роботи комісії обов'язково залучені зовнішні експерти – двоє з відповідної галузі і один експерт з відбору персоналу. Генеральні директори, що будуть обрані за першими конкурсами, також увійдуть до цих комісій. Крім того, усі члени конкурсних комісій пройшли навчання, яке проводили експерти проекту європейської підтримки.
- Як відбувається виставлення балів?
- Усі десятеро голосують, обговорюють, проставляють бали за кожну вимогу і разом обирають переможця. При роботі комісії також присутній представник моніторингової місії Європейського Союзу. Але він надає лише методологічну підтримку.
- Вже є перші результати конкурсу. З тих кандидатів, які подавали заявки, кого було більше: чиновників, які вже задіяні в системі, чи нових обличь?
- Я відразу підкреслю високий інтерес з боку фахівців. На деякі посади ми отримували понад 100 кандидатів. Ми не очікували такого інтересу. Вийшло приблизно 50:50 тих, хто подавався з чинних службовців, і людей з бізнесу та громадськості.
Попередньо завершено близько 100 конкурсів. Далі йде процес перевірки і призначення. Призначень поки немає. Серед переможців приблизно 40% тих, хто до цього не працював на держслужбі і 60% тих, хто працював. Але треба обережно ставитися до категорій "старий" і "новий". Наприклад, в Міносвіти в конкурсі на посаду Генерального директора Директорату стратегічного планування та євроінтеграції перемогла Ганна Новосад, яка до цього працювала в Міністерстві. Формально вона є "старим" чиновником-бюрократом. Але насправді це професіонал високого класу, яка має західну освіту, яка прийшла працювати після Революції Гідності. Вона довго працювала волонтером у заступника Міністра освіти Інни Совсун. З часом вона вирішила приєднатися до команди офіційно, щоб завершити свої реформаторські ініціативи.
- Скільки на сьогодні обрано переможців?
- Переможців обрано приблизно за результатами 90 конкурсів. За деякими конкурсами кандидатів так і не було визначено. Наприклад, Міністерство охорони здоров'я не обрало переможця за жодною із 5 оголошених вакансій генеральних директорів. Команда МОЗ дійсно шукає найкращих людей. Це також досвід прозорості і приклад професійного ставлення до процедури конкурсу. У Міністерстві дуже прискіпливо ставилися до усіх процедур, і не побачили сильних кандидатів. Тому вони оголошують додаткові конкурси і активно шукають професіоналів.
Насправді це не вперше така ситуація, коли на конкурсі не обрано переможця. Таке трапляється і не лише в держструктурах.
- Коли очікуються перші призначення?
- Перевірка і підготовка документів займає 10-20 днів. Тобто до кінця листопада будуть перші призначення. Але ми не чекаємо офіційних дат, люди вже готуються до введення на посаду. Плануються зустрічі осіб, які перемогли в конкурсах, з Міністром Кабінету Міністрів і держсекретарями, щоб разом формувати професійну мережу.
- З якими викликами і проблемами ви стикнулися при проведенні конкурсів?
-Звичайно, не все ідеально, особливо в сфері державного управління. Завжди будуть складнощі у виконанні процедури чи людський фактор. Десь система не спрацювала, десь не встигали повідомляти кандидатів, десь не посміхнулися на вході. Але ми постійно вдосконалюємо процес. Нещодавно було прийнято зміни в постанову Уряду щодо процедури конкурсу. Постійно працює лінія зворотного зв'язку на порталі вакансій і гаряча лінія для кандидатів. Також запустили онлайн-опитувальник, в якому кандидати можуть оцінити процедуру. Тож сподіваємося, що ці дії допоможуть у комунікації і вирішенні можливих непорозумінь.
- Так, а вже надходили якісь скарги від кандидатів?
- Основні складнощі – дуже великий інтерес, а відтак і велика кількість кандидатів. Тому конкурсні комісії іноді фізично не справлялися. Люди працювали до 2 години ночі щоденно. І слід враховувати, що це вперше, коли конкурс проводиться за новими процедурами, тому міністерства також навчаються. Зокрема, працювати з конкурсними анкетами онлайн.
- Коли наступна хвиля конкурсу?
- Насправді це постійний процес, немає такого, що всі міністерства в один день оголошують про початок конкурсів. Були оголошені результати конкурсів – переважно на директорів. Далі буде оголошено конкурси на посади державних експертів і керівників експертних груп. Залежно від міністерства цей процес має різну динаміку. Тому нові вакансії з'являються майже щотижня, і так само постійно якісь вакансії закриваються.
У цілому реформа державного управління активно триватиме і в 2018 році. Ми плануємо і далі працювати над реформою міністерств, зокрема залучити інші міністерства, що не увійшли в першу хвилю. Працюватимемо над новими процесами, процедурами, електронним урядуванням. Будемо формувати нову та професійну державну службу.
Ольга Скороход, "Цензор.НЕТ"
Фото: Наталия Шаромова, "Цензор.НЕТ"
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Нарешті!!!! Хоч один сказав правду: "Все, що робиться "Нагорі" - не піддається ні логіці ані розумінню нормальних людей!!!(А як можна зрозуміти "реформи", які паралізують економіку та погіршують життя громадян?!)
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волка не кормивору из европейских грантов не доплачивай - результат давно известен.
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вас всех ублюдков надо вешать на фонарных столбах.
Ты суслика видишь ?! - Нет ...а он есть ! (с)ДМБ
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- Ребята, сейчас я напишу фразу на английском языке, а вы постарайтесь перевести ее на русский.
Написала фразу на доске, уронила мел, повернулась к классу задом, подняла мел и спрашивает:
- Кто может перевести?
Семочка поднимает руку.
- Ну, давай, - говорит учительница.
- С таким задом вам бы не в школе работать.
- Что ты сказал? Вон из класса! И без родителей не приходи.
Семочка собрал книжки и тетрадки, повернулся к представителю из гороно и говорит:
- А ты, козел старый, не знаешь, так не подсказывай.
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