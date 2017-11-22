 "7 кілометр" - ринок розбрату

Іванющенко і "Сьомий"
Історія ринку "7 кілометр" або "Промтоварного ринку" за останні кілька років могла б стати основою для детективного роману чи трилера.
Почалося все у 2010, коли акціонери ринку "добровільно" передали 25% компанії Parrox Corporation Limited сина Іванющенка.
Арсен Іванющенко
19-річного Арсена на зборах акціонерів представляв бізнес-партнер його батька Іван Аврамов.
Іван Аврамов
Судячи з протоколу зборів, учасники ухвалили, що ділитися повинні всі. А коли один із акціонерів Денис Волошин не захотів і взагалі на збори не прийшов, то його виключили із товариства, а частку розділили між собою. Про відновлення своїх прав на акції ринку Волошин судиться уже шостий рік.
У червні 2014 Parrox Corporation Limited переоформила придбані акції на іншу кіпрську компанію Kittep Limited, якою опосередковано володів той же Арсен Іванющенко.
19 грудня 2014 у мережі інтернет з’явилася копія договору, згідно з яким ТОВ "Промтоварний ринок" купував у ТОВ "Луганська вугледобувна компанія" цінні папери ВАТ "Ясна поляна" на 23,5 млн грн.
Це був скандал. По-перше, компанія-продавець паперів зареєстрована в окупованому Луганську. По-друге, "Луганська вугледобувна компанія" - станом на 2014 рік абсолютно підконтрольна компанія Іванющенку та Аврамову. І, третє, - якщо зануритись в історію бізнесу Юри Єнакієвського, то з’ясовується, що у 2008-2011 саме через аналогічні оборудки його компанії виводили з держпідприємств гроші та майно на десятки мільйонів гривень. Схема проста – держпідприємство, переживаючи не найкращі часи, чомусь купувало цінні папери "Ясна поляна", а заплатити не могло. Після цього фірмам Іванющенка та Аврамова залишалося прийти в суд і пред’явити рахунки. Через такі борги за цінні папери компанія Іванющенка ініціювала банкрутство вугільнодобувного державного підприємства "Антрацит". Тільки Революція гідності врятувала "Антрацит" від банкрутства, суд припинив провадження.
Але повернімось до Одеського ринку. Його адміністрація гасила усі звинувачення заявою, що насправді ЗМІ розповсюдили фальсифікацію. Проект договору дійсно існував у березні 2014, тобто до окупації Луганська, але потім його розірвали і акції не купили. Мовляв, якісь негідники використали документ для провокації і дестабілізації роботи ринку.
Втім, на "7 кілометрі" таки провели службову перевірку і звільнили головного бухгалтера за розголошення комерційної таємниці. Про це свідчать судові рішення про поновлення її на роботі.
Встановлено, що 15 грудня 2014 бухгалтеру справді передали такий договір. А вже 19 грудня його копія з’явилась у ЗМІ.
Згідно з результатами перевірки, бухгалтер поклала його в сейф, а ключі від сейфа лежали у коробці поряд. Крім того, двері до кабінету бухгалтера не зачинялися. Доступ до документів мали п’ять працівників, але керівництво зробило крайньою головбуха Наталію Камишну, колишнього директора компанії-акціонера "Віктор Д", яка працювала на ринку з 1999 року.
Камишна не здалася, два роки боролася в суді за поновлення на роботі і виграла. Суд вирішив, що керівництво не довело, що до "зливу" причетна саме Камишна і цього не міг зробити інший працівник.
Отож договір таки існував – це факт. За матеріалами справи, йдеться про договір від 21 березня 2014. Із невідомих причин його передали бухгалтеру тільки в грудні. В опублікованій копії договору дата договору не зазначена, а тільки написано від руки – 15.12.2014. Чи відбувався переказ яких-небудь грошей за цим чи аналогічним договором – про це знають тільки в адміністрації ринку.
Публікацію такого документа з подачі когось із адміністрації ринку можна зрозуміти, якщо враховувати, що на "Сьомому" вже не перший рік тривають чвари між його акціонерами.
Корпоративні війни
З 2014 підприємством володіють Ірина Чорнат (15%), ТОВ "Віктор Д" Віктора Добрянського-молодшого (28,5%), ТОВ "Капітал Фінанс М" Бориса і Тетяни Мельничуків (28,5%), а також кіпрська компанія Kittep Limited, що раніше належала сину Іванющенка (27,5%).
Така структура склалася після того, як у 2013 помер першозасновник ринку Віктор Добрянський.
Ірина Чернат – прийомна дочка покійного засновника Добрянського. Вона почала працювати на ринку ще за його життя і мала свій пакет акцій. Дружині та іншим двом дочкам Добрянський залишив 28,5% через ТОВ "Віктор Д". Але формально "Віктор Д" значилась як власність Ірина Чернат. Остання начебто мала потім переписати фірму на матір.
"Віктор Леонтійович дуже хворів, і тоді старший внук вмовив його, щоб він передав все Ірині… Він розумів, що передає це старшій дочці для утримання всієї сім’ї… Це було правильно, я не могла тоді займатись ні ринком, нічим, була в такому стані, сиділа біля Віктора Леонтійовича і допомагала в його останні місяці життя. Ірина дійсно приносила мені дивіденди, розуміла, що це не її, бо в неї є свої. Поки не втрутився внук", - розповіла вдова Валентина Добрянська.
Далі, за словами жінки, Добрянський-молодший став вимагати в Ірини віддати акції йому. Коли жінка вирішила подарувати акції матері, то виявилося, що кількома днями раніше акції вже були подаровані її синові. Це сталося у травні-червні 2014.
Віктор Добрянський-молодший
Ірина Чернат звернулась до суду, стверджувала, що на договорі дарування акцій синові її підпис підроблений, але пізніше сама відмовилась від позову. Продовжує судитись за акції бабуся Добрянського-молодшого. За даними судового реєстру, спір між вдовою Добрянського та її онуком триває досі.
Сам Добрянський-молодший сприймає це інакше.
"Немає ніякого конфлікту. Це нав’язана історія… Бабуся – жінці 80 років. Вона стала заручником. Використовують її для захоплення корпоративної частини… Вони не тільки використовували родичів для захоплення підприємства, а й пробували банкрутувати", - сказав він у телефонній розмові, уточнивши, що має на увазі представників Іванющенка.
Екс-депутат Одеської облради Віктор Добрянський-молодший вважається основним опонентом Юри Єнакієвського на "7 кілометрі".
У 2014 році Добрянський-молодший активно критикував участь структур Іванющенка в роботі ринку і стверджував, що він зайшов у "7 кілометр" через інших акціонерів – Мельничуків.
Іван Аврамов (у центрі), Сергій Аврамов (праворуч), акціонер "7 км" Борис Мельничук (ліворуч)
"У 2010 році, при президенті Вікторі Януковичі, відбувалося захоплення підприємств. І це торкнулося в тому числі "7 кілометра". Один із співвласників ринку, Борис Мельничук, скориставшись тяжкою хворобою нині покійного засновника і генерального директора ринку Віктора Добрянського-старшого, перевів 28% власності промринку "7-й кілометр" у власність компанії Parrox Corporation Ltd, яку контролюють Юрій Іванющенко та Іван Аврамов", - розповідав він.
Правда це чи ні, але в грудні 2015 зборами акціонерів з числа співвласників ринку виключили компанію Мельничуків ("Капітал Фінанс М") "у зв'язку із перешкоджанням своїми діями досягненню цілей Товариства".
На відібраний пакет акцій претендувала маловідома кіпрська фірма Redbeys Holdings Limited.
Хто саме стояв за цією новою структурою - невідомо. У реєстрі Кіпру її власником станом на кінець 2015 значилась інша кіпрська трастова компанія - PNO Corporate Trustees Limited.
Авантюра із новим акціонером не вдалася. "Капітал Фінанс М" вдалося відсудити свою частку в "7 кілометрі".
Але, як видно із матеріалів суду, фірма "Віктор Д" Добрянського фактично стала на бік маловідомої компанії з Кіпру, оскільки проти позову Мельничуків заперечувала, не надаючи письмових пояснень, а також подала апеляцію, "посилаючись на порушення судом норм процесуального та матеріального права".
"Мельничук – це та людина, яка завела Іванющенка на ринок. Вони фізично заволоділи ринком. Але в них немає контрольного пакету, тому всі дії, що вони роблять, – незаконні. У провадженні понад 30 кримінальних справ за моїми заявами і в більшості я вже визнаний потерпілим", - сказав Добрянський у телефонній розмові.
На запитання, як компанію Мельничуків рішенням загальних зборів спробували виключити з акціонерів ринку і завести нову структуру Добрянський каже: "Це питання не до мене". Щодо запитання, як голосували його представники, відповів: "Треба дивитись".
"Зараз наша позиція така, що Мельничук разом з Іванющенком з 2010 року захопив підприємство. І шляхом маніпулювань і дезінформації пробують розказувати історії, які не існують в природі", - прокоментував Добрянський.
Чому СБУ запідозрила "7 кілометр" у фінансуванні "ЛНР" і "ДНР"
І поки ГПУ все ніяк не вдавалося назбирати доказів для підозри Іванющенку, СБУ взялася за Добрянського.
31 жовтня 2017 суд арештував частку Добрянського у "Промтоварному ринку", оформлену на компанію "Віктор-Д". Офіційно підозру йому не пред’являли.
У тексті однієї з ухвал по справі є покази співробітника СБУ. "В ході проведення оперативно-розшукових заходів йому стало відомо про те, що фактичне захоплення частки в статутному капіталі ТОВ "Промтоварний ринок" стало причиною незаконного отримання Добрянським та його спільниками великих сум грошових коштів, які в подальшому використовувалися для фінансування та підтримки бойовиків терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", - йдеться у судовому рішенні.
За версією СБУ, саме Добрянський стояв за кіпрською компанією Redbeys Holdings Limited, на яку в грудні 2015 переоформили частку "7 кілометра". Далі з метою приховання злочину він начебто організував перепродаж пакета двом іншим компаніям – це "Приватна виробничо-торговельна фірма "Ярл" та Компанія "КАРЕ Експедішн ДОО".
В рішенні суду є посилання на свідчення підприємців "7 кілометра", які показали, що Добрянський та його підлеглий організували фіктивні збори учасників ТОВ "Промтоварний ринок" і змінили його склад, а також підробили підписи в документах на придбання майнових прав ТОВ "Віктор Д".
"При цьому за час керування Добрянським та його підлеглими ТОВ "Промтоварний ринок" на підприємстві акумулювалась велика кількість необлікованої готівки, походження та подальше використання якої нікому не відоме", - йдеться в ухвалі.
На доказ цього СБУ повідомила про виявлені в охоронця одного з підприємців 360 тис. доларів, які він зберігав вдома. Чоловік з 2006 року офіційно не працює і не має легальних доходів, які би підтверджували походження коштів. Тому в СБУ дійшли висновку, що охоронець мав намір передати гроші для фінансування "ДНР" та "ЛНР". У серпні цього року гроші були арештовані.
У телефонній розмові сам Віктор Добрянський називає арешт його частки у "Промринку" помилкою і сподівається, що в СБУ розберуться. Також він сказав, що не має відношення до Redbeys Holdings Limited.
Навпаки, за його словами, він дав показання в правоохоронних органах, що з ринку виводилися кошти на користь "ЛНР" і "ДНР", але представниками Іванющенка. Він сказав, що йшлося про 23 млн грн.
Тим часом арештувати частку Іванющенка в "7 кілометрі" уже може бути складніше. Оскільки ще в жовтні 2015 його кіпрська компанія Kittep Limited, якій належать акції, змінила власників.
Замість Skyrose Group Limited з Віргінських островів, бенефіціаром якої був Арсен Іванющенко, в Kittep Limited зайшла Staybridge Limited з Сейшельських островів.
Дізнатися реального власника фірми з Сейшелів практично неможливо, окрім випадків, коли трапляється витік інформації в юристів, які її реєстрували, чи є запит правоохоронних органів. Тому наразі залишається тільки гадати, чи продав Іванющенко свою частку в "7 кілометрі", чи тільки поміняв вивіску.
Після Революції гідності Іванющенку з карними справами в Україні і санкціями на Заході, ймовірно, було не до розширення бізнесу. Як відомо, в останні роки Іванющенко уже втратив "Азовмаш", а також аеропорт "Жуляни".
Крім того, у 2014 році ЗМІ тиражувалась інформація, що "7 кілометр" збираються продати російському бізнесмену Тельману Ісмаїлову, колишньому власнику Черкізовського ринку в Москві.
***
Отож найближчим часом на "7 кілометрі" буде цікаво. Правоохоронні органи взялися за одного із найбільш впливових співвласників ринку, водночас гальмуючи оголошення підозри Юрію Іванющенку. Це дає підстави думати, що на ринку може відбутися черговий перерозподіл сфер впливу. І головна інтрига в тому, хто від цього виграє.
Ірина Салій, Цензор.НЕТ
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Материалы по теме: Юра Енакиевский
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Дело Иванющенко как свидетельство предательства руководства ГПУ....руководителей Генпрокуратуры Украины. Ярема, Шокин, Луценко, Герасимюк, Столярчук - вот фамилии пособников бандитского отребья.
Вот свежие данные из уголовного производства по «7-му километру». В течение 2016-го и в 2017 гг. совладельцу рынка - Виктору Добрянскому - по телефону поступали угрозы из Рассийской педерации с требованием отдать его долю на предприятии. Последний ранее обвинял Юрия Иванющенко в рейдерском захвате этого бизнеса и после бегства последнего в Россию пытается вернуть контроль над рынком.
http://argumentua.com/stati/delo-ivanyushchenko-kak-svidetelstvo-predatelstva-rukovodstva-gpu
Дело Юры Енакиевского закрыли из-за бездеятельности ГПУ.
-https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/02/8/7098198/
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И все кабинеты вокруг них кормятся.
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Сразу видно Чувак НАЖИЛСЯ по полной. Роскошь и богатство.
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Ищу вот такие шторы материал должен иметь сертификаты может тоже подскажите? шторы все тоже самое. синтетика не катит.
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Фабрики по производству обуви в Украине работают. И да. Обувь их производства тоже продается на рынках.
А заводы открываются хорошо только языком. К примеру хотим производить махровые полотенца. Зачем нам дешевый Китай. Сейчас возьмем и запустим. Вот только надо купить современную линию для производства. И стоит она всего-навсего 5 млн. долл. США. Уже нашли инвестора? Или у самих лишние пять лямов зелени завалялись?
Позиция ваша понятна. Рынки плохо. А вот когда заводы работают, но уводят прибыль в офшорвы, это хорошо. Привести пример такого предприятия?
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Готовы платить налоги? То-есть единый налог в 800 грн. с товарооборотом в 200 тыс. гривен это по вашему справедливый налог? 200 тыс это очень скромно есть намного большие суммы, например недавно на 7 км убили бизнесмена имеющего 1 контейнер у него забрали кассу 60 тыс. дол за неделю!!! Сколько он платит налогов? 800 грн?! Так что не надо мне тут заливать про прекрасный 7-км и несчастных бизнесменов, которых имеет государство как может. Все как говорил Зеленский, советую посмотреть как с украинца получается хохол. А что государство? сами в пушке вот и не трогают, ну понятное дело как вы выразились снесут любую власть, оно и понятно. нихуя не делая иметь бабло, кто от такого откажется? Ебать я молчу про уебищный раскрой, вы на улицу давно выходили? На людей страшно смотреть который оделись на седьмом.... это же полный писец безвкусицы, ну а конечно а как там можно одеться нормально если там все ГАВНО. Продавцы не имеют малейшего представления как консультировать клиента могут еще и матом послать, мол ахуел не покупает носом крутит. Условия для работы ЛЮДЕЙ просто ужасные! Зимой люди тупо сидят в холодильнике!!! А мы еще в ЕС собираемся с таким убожеством?! Спалить нахуй и все тут. А работу тот кто ищет всегда найдет было б желание!
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Второе. Качество товаров соответствует покупательской спобности населения. Не надо утверждать, что на 7км плохие вещи. Есть на любой кошелёк. Это я, как человек пишу, который покупает вещи на 7км оптом. Я ношу и дорогие вещи и вещи с седьмого. Просто нужно уметь выбирать.
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на разный кошелек будущих больных? астма, обострение аллергических заболеваний и дерматологических проблем и тп. Еще раз Бершка джинсы начинаются от 500 грн. на седьмом самые дешевые столько стоить не будут! Нет, денег? Так вперед, есть распродажи! В конце каждого сезона магазины брендовых вещей продают с -50% скидкой что мешает?
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кроме колинса, есть еще бершка очень неплохой Испанский бренд, Pull and Bear еще дешевле чем предыдущие бренды.
наши по дизайну пока отстают от них явно потому-что товар их в основном толкают рынки (которые как я ранее писал не имеют вообще вкуса)
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Да средний и малый бизнес основа во всех успешных государствах, но этот средний и малый бизнес должен быть не только барыгами. Вот так правильней формулировка.
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И по поводу распродаж. Я сам ношу вещи Colin's. Но для большинства они тоже дорогие. И даже в распродажу куртки там дороже, чем можно купить китайскую. И это не значит, что она намного хуже. А ещё, к примеру, в каких брендовых магазинах можно купить дешевые тапочки, носки, перчатки, ремни, сумки и кошельки?
Я "кручусь" в этой сфере. И знаю, что, где и почём. Вот вам известн, что мягкую игрушку лучшего качества, чем китайская шьют в Украине и вся она уходит на 7 километр. А ещё, через 7 км реализовывают не только одежду, но и пластиковые изделия, кожгалантерею, оборудование, торговое оборудование, прочие бытовые вещи УКРАИНСКОГО производства.
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да, я знаю, что есть на 7 км наши товары, но их процент просто адски мал.
куртки в колинс нет смысла брать, насчет качества я готов поспорить! Раскрой намного качественнее, я про тот случай когда плечи не висят, то-есть вещь ложится полностью на тело без всяких обвисаний и тп. По поводу дешевых ремней и тп. ремни тут ссылка, вам не хочется рыгать только от их вида? и о чудо ремни на розетке цены на первом сайте оптовые! А втором сайте розница. ремень колинс самый дешевый 100 грн. и имеет весьма достойный вид, а вот рыночные( китайские ремни) явно будут вонять и вид отвратительный. Могу еще товары поискать если надо.
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Кстати, хочу ещё добавить. Посмотрите на фото этих больных и физически , и морально жирных уродов. Они такое впечатление что все время жрут и гонятся за деньгами. Эти жирные уроды грабят нас, продают нас путину, черту - им все равно кому, лишь бы бабки. А в это время на востоке Украины гибнут наши красивые парни- цвет нации.
Я бы этих жирдяев отправила бы на разминирование Донбасса
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