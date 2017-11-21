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Все про:майдан (3707) революция (1244) Бутусов Юрий (1213) День достоинства и Свободы (30)

 Нас ніхто не виховував Громадянами, просто одного разу довелося зробити вибір: що є свобода для тебе?

Ю.Бутусов

А потім довелося зробити вибір: а на що ти готовий заради Свободи? А потім виявилося, що Свобода, заради якої йдуть на смерть, - це зобов'язання для тебе самого - йти вперед і не відступати.

Революція Гідності створила Громадян. 

Громадяни створили Націю. 

Нація виборола Незалежність. 

...
Що далі?

Ми побачили, що Свобода - це не чарівна паличка. Це вікно можливостей у величезний вільний конкурентний світ.

Ми побачили що ті, для кого Свобода стала ліфтом, далеко не завжди хочуть створювати ліфти іншим або не завжди розуміють як це зробити. 

Нас ніхто не виховував Громадянами, просто одного разу довелося зробити вибір: що є свобода для тебе? 01



Нас ніхто не виховував Громадянами, просто одного разу довелося зробити вибір: що є свобода для тебе? 02

Ми побачили, що коли будуєш державу вільних громадян там, де держава завжди була кийком у руках правителів - простих одноходових рішень немає.

Ми побачили, що свобода у кожного своя, свої рамки, і щоб прискорювати зміни в кабінетах, треба вчитися створювати команди на вулицях.

Україна вивільнила таку енергію, таку пасіонарність, яка змінила хід європейської історії, змінила і прискорила час. Змінила нас - та так, що нам щодня треба вчитися усвідомлювати хто ми, чого досягли і куди йти.

Але як навчитися користуватися новими можливостями і новим часом для всіх?

Ми навчилися мобілізовуватись заради Війни. Але ми ще не вміємо мобілізовуватись заради того, щоб здобути Перемогу. 

Нас ніхто не виховував Громадянами, просто одного разу довелося зробити вибір: що є свобода для тебе? 03

Нас ніхто не виховував Громадянами, просто одного разу довелося зробити вибір: що є свобода для тебе? 04

Мобілізація - це не лише воля учасників. Це професійний проект, націлений на результат, зі своїм регламентом, своїми правилами, своїми покараннями і своїми ризиками. І найголовніше - з Метою, якій підпорядковане все. Кожен з цих проектів вимагає мобілізації, мотивації, цілеспрямованості, практичних щоденних дій, масштабу мислення та інтелекту.

Нас мобілізовували зовнішні загрози. Один диктатор змусив нас мобілізуватися заради Свободи. Інший диктатор змусив нас мобілізуватися заради Незалежності. Ми боролися, щоб врятуватися. Але побудувати своє життя і свою країну під однією лише зовнішньою загрозою не можна - треба навчитися мобілізовуватись самим.

А це означає - висувати Лідерів, за якими йтимуть. І знайти свою Мету, свою команду, свій мобілізаційний проект, де за тобою і разом з тобою зможуть піти інші.

А без цього Революція Гідності не закінчена. Ще не здійснена революція для звільнення бізнесу. Революція для виховання і освіти. Революція для захисту порушених прав у судах. Революція безпеки особистості. Революція оборони країни. Революції самоврядування. Революції захисту природи. Ці революції чекають на своїх лідерів, чекають на свої проекти, свою боротьбу, свою історію.


 Нас ніхто не виховував Громадянами, просто одного разу довелося зробити вибір: що є свобода для тебе? 05Нас ніхто не виховував Громадянами, просто одного разу довелося зробити вибір: що є свобода для тебе? 06

Жменька ентузіастів. Прапор Європи. Щастя, що нам судилося увійти в історію і відчути себе. Горе, що багатьом не судилося дізнатися, що ми не здамося і не програємо. 

Нас ніхто не виховував Громадянами, просто одного разу довелося зробити вибір: що є свобода для тебе? 07

Все це почалося чотири роки тому. Стояти не можна. Заради всіх, хто не дійшов до сьогоднішнього дня, ми повинні завершити революцію і побудувати державу, де кожен з нас зможе чесно дивитися в очі матерям і дітям загиблих Героїв... Іншого вибору в нашому житті немає. 


Юрій Бутусов, "Цензор.НЕТ"Источник: https://censor.net.ua/r463504
 
   
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Ми розгубили потенціал, породжений Революцією Гідності, його поглинула війна та внутрішньополітичні чвари. Але ми зростаємо, змінюємось, трансформація гілок суспільства так чи інакше відбудеться, бо є величезна потреба та запит.
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Ми - це хто, банда порошенка та його сліпа секта?
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Не треба зараховувати всіх до цієї зграї брехунів та крадіїв.
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Я і не зараховую. Кажу об'єктивні речі.
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Що ти можеш писати об'єктивне про Революцію Гідності, якщо була в той час вдома в Криму?
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1.Ми на ти не переходили..
2.Я писала про країну, не революцію.
3.Де я була чи є нікого не стосується.
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Хвиля довго йшла з того великого моря, яке зветься "Україна"
Хвиля піднялася та змила найгірше з того, що було перед нею на той час.
Хвиля розбилася об уламки старої системи.
Але з моря, яким є народ, підніметься нова хвиля.
А за нею прийде ще одна, і ще, і ще...
Та крапля, якою є моє життя, лише розіб'ється об той забруднений берег.
Але прийде ще нова хвиля.
Все було не дарма
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Юра, посмотри во что ты превратился... Хотя ты таким и был - как сидел годами в "социальном лифте" под названием "Турчинов" так и сидишь. Популизм - твое фсе! А ты ж наверное думаешь, что это совсем незаметно и никто не догадывается...
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Чем Вы недовольны сейчас Свободы выше крыши Хочешь жуй а хочешь плюй Следующий этап -АНАРХИЯ Вот здесь будет где развернуться молодчикам
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"На Майдані намагаються встановити намети"
https://www.youtube.com/watch?v=lOKWnmw2C04

где новость Юрий?
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Сколько пафоса и патетики.....
"А це означає - висувати Лідерів, за якими йтимуть". (с)
Я так понимаю, "лидерами" может быть "высунутый" только Кроль и еще кто-нибудь с Анти-НФ. Остальных здесь, на Цензоре, Юра Бутусов плотно поливает гауном.
Какой же цинизм- восхвалять и пытаться обелить воров, а потом писать такие тексты.... Писец.
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Ціна переконанням, та, що ,ти ,ладен Заплатити !!! - Це мірило кожного з нас .
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Майдан йшов в бій заради зміни стада. Аби пепретворити мешканців на громадян
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Сьогодні, 21 листопада, о 15.00 на 90-му році життя помер Семен Климович Сорока - мешканець Кропивницького, який був учасником УПА, а також активним учасником Революції Гідності.Нас ніхто не виховував Громадянами, просто одного разу довелося зробити вибір: що є свобода для тебе? - Цензор.НЕТ 3261Про це повідомив в Фейсбуці Юрій Матко.Народився Семен Климович 3 серпня 1928 року на Волині. У 15-річному віці він уже був зв'язковим в УПА, мав псевдонім Ясень. А в сталінської «зоні» від імені та псевдоніма залишився тільки табірний номер Б9965. Втікши з ЛАШЕР, він пішки дійшов до України - 3000 кілометрів. Історію боротьби та життєву трагедію Семена Сороки, уродженця волинського села Кричильськ, а нині мешканця Кропивницького, розповіли у документальному фільмі «Діти перемоги».
Докладніше в розділі Пішов з життя учасник УПА з Кропивницького Семен Сорока (ФОТО) - Інформаційний портал Кіровоградщини - Гречка - Новини Кропивницький на сайті gre4ka.info
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Свобода очень роскошная вещь, не каждому по карману…Раб не стремящейся выйти из рабства,заслуживает двойного рабства.

Джохар Дудаев.
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"Ми побачили що ті, для кого Свобода стала ліфтом, далеко не завжди хочуть створювати ліфти іншим або не завжди розуміють як це зробити."
Мало хто хоче бачити нового конкурента за ресурси який може стати сильніший за тебе.Сусіди перші відчули поступ України.
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Написано как-то так вычурно, деликатно, смущаясь и даже виновато да так, чтобы нечаянно не обидеть ПОПу.
А в конце так скромно, осторожно - "продолжим революцию"..
Какую революцию? Кто должен ее доделать? Против кого она направлена? А зачем эта революция? А может просто договориться? Жалко ведь - такой породистый кнур на троне. И, главное, до ох*ения патриотичный. Ну куда его? Он так любит свой народ, что вынужден высылать всех грузин... А как поет - ну прямо как Паваротти...
Блядь, когда мы научимся на чёрное говорить чёрное а на белое - белое?
Что мы не понимаем, что если бы не давление Европы и кредиты МВФ, то эта курва уже завтра бы установила мир с ОРДЛОм и Россией на условиях Минска и рассказал бы нам, что это великая победа?
Мы что не знаем, что Россия, не удержав во власти ХАМА, нам этого ПДРСа через Фирташа подогнала?
Почему мы молчим, Юрий? Почему мы голову в песок прячем? Боимся яхту покачать, бо "Путин нападет"? Вас устраивает "мусоризация страны"? Вас устраивает Министр-мент в оборонном ведомстве а Муженко начальником ГШ и Бирюковы-Рычковы в подмастерьях? Вас устраивает когда не реформируется правоохранительная система? Вас устраивает, что у нас нет разведки и контрразведки, где собственно контрразведкой занимается 7% оперативного состава а остальные - под Демчиной продвигают бизнес Медведчука? Вы не знаете, что "реформированная" НАЦПОЛИЦИЯ - это на 80% состоит из старых, скурвленных кадров? Вы не знаете, почему от нас ушли все без исключения министры-иностранцы? Вы не знаете, сколько стоит сейчас "пройти конкурс" на должность в областном УВД? Вы, не знаете, что "комбаты" в ВР уже стали миллионерами? Вы, в конце-концов знаете, что украинцы массово выезжают в Польшу на работу, учёбу и ПМЖ (в этом году по некоторым данным 800 000 человек)? Что это ? Перемога? "Життя по-новому"? Стыдоба, блдь.....
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Молодець ......
А Маломуж отримав Звання Генерала Армії за те , що Крим здали , коли ще в 2012 р . їм говорилось , що готується окупація , коли всі Санаторії та Будинки відпочинку продавались росії - Чубаров та Джемільов не бачив цього - гроші куди поділись від тих продах Української Нерухомості ?????????
В Україні 450 Генералів та 22 Генерали Армії , половина навіть Військової Освіти не має та жодного відношення до Армії - а скажені пенсії отримують ..
А все чому ?????
А тому , що одних Журналістів купили , інших залякали , деяких в Депутати взяли , Сєнєчкін потвора кухарем вже став , займаючись ПЛАГІАТОМ ...... "" Схеми "" , "" ЦРУ "" , Алан , Гнап тільки й розкривають корупцію в Україні ....... Ось - це вже страшно , коли Жінка ТИСЯЧОЛІТТЯ , виявилась луценко .....
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Ми робили Революцію Гідності не за гроші .. Але чому отримали матеріальні компенсації та посвідчення УБД ті хто зрадили Майдан та втекли , не нюхаючи порох , без жодної травми та подряпини , ТОМУ МИ І ЗНАЄМО , ЩО ТАКЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ГРАНАТИ З ТУРБОЛЕНТНИМ ЕФЕКТОМ !!!!!!!!
А ті , хто тримав Штурм Майдану , отримавши страшні травми та каліцтва - НЕ ОТРИМАЛИ ????????
Чому списки "" героїв " тримають в суворій таємниці - бо всіляких "" координаторів "" Майдану вписали ??? Пане Юрію Бутусов , до кого звернутись за Справедливістю ?? В списках поранених Партії є - а Справедливості немає - навіть приходили додому дві жінки з Собесу , дивились на травми -- АЛЕ ..............
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Не стоял, но осуждаю (с) Victor Tregubov:

Простите, но я реально не могу не поделиться ссылкой на этот диалог. Он волшебный и очень, очень характерный.

Краткий пересказ:
Топикстартер: увы, не этого мы ждали от Майдана!..
Я: простите, а чего именно вы ждали?
ТС: чтобы люди перестали уезжать из страны.
Я: но требования Майдана звучали достаточно конкретно и этого там не было. Правда. Вот, у меня все записано: досрочные выборы, возврат к старой Конституции, соглашение об ассоциации, освобождение политзаключенных...
ТС: но тогда это лишь переворот...
Я (осененный догадкой): Простите, а вы же на нем были, да?
ТС: нет, я работал. А что, издали нельзя была поддерживать?..

Занавес.

Уважаемые господа, которые просто работали, пока мы там побузили немножко, вы нас простите, грешных, что эгоистично отстояли свою повестку, а не вашу. В следующий раз обязательно попытаемся угадать, что хотите вы у себя на работе, и скорректируем свои действия в этом направлении.
https://ibigdan.livejournal.com/21227612.html
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И сошлись в поединке неравном, зрадофилы с кремлескими ботами. Ибо все нормальные люди в Украине, работают а не исходят желчью на виртуальных сайтах.
Чего и Вам желаю.
Бутусову, респект и уважение, трезвый взгляд на текущую ситуацию.
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)))да вы белены просто пообожрались, интеллектуальные доходяги... давайте-ка детальнее провоняйте, как это на деле граждан создало официально оставленное безыдейным явление получившее лживое название "революция" с прикрытием словом "Достоинства", которому во всей этой лжи просто места нет. Отчитайтесь-ка, наглые твари, за осуществление условий для узурпации законной в Украина власти украинского народа в пользу власти государства, раз это граждане получившие гражданство от государства создали украинскую нацию, а не наоборот. Идиоты, страна ведь объявила курс на Европу и желает жить европейскими ценностями. А вы ее ради красного словца курсом в палату №6 подобную расейской ведете, логики за вами никакой, обоснований также, одни розовые сопли и воссторженные понос во все стороны, сплошная деградация.
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Respect Бутусу!Вполне достойно,как для публичного человека среди волков! Свобода(по А.Левинсон)-непринуждённое право распоряжаться своей жизнью и здоровьем!А если диктатор может принудить человека рисковать быть убитым или искалеченным в войне, объявленной по государственному усмотрению, ради целей, которые человек, возможно, не одобряет или даже не понимает, если его согласие не требуется, чтобы обречь его на невыразимые мучения - это значит, что права отрицаются государством как принцип и что государство более не является защитником человека -такое "государство" нечего защищать,нужно мобилизироваться для всеобщей собственной защитьі самих себя на два фронта-от внутренних барьіг и внешних врагов!(по А. Рэнд).Уже 4-ьій год свободньіе,умньіе люди Украиньі находятся в такой неравной борьбе-Честь им и Хвала!
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Юрий, слежу за Вашими публикациями много лет, еще с водочной темы в ЗН. Я тогда на этом рынке работал и слышал, что к Вам домой СБ Хортицы приезжали ночью, а Вы вышли в тапочках поговорить с бугаями. Тогда Хортицу побаивались и за Ваши разоблачительные публикации можно было поплатиться, но Вы не сдрейфили и это круто. Я считаю Вас честным, умным и смелым журналистом, который сегодня выполняет очень-очень важную функцию доносит до общества и чиновников реальные острые и жизненоважные проблемы армии, силовых струтктур и т.д.. Но в последнее время вы из хорошего журналиста постепенно превращаетесь в плохого писателя. Что это за мертвый пафос? Вы пишите в этой публикации в таком стиле как говорят наши краснобаи-чиновники воры и бездельники на 99%. Вы недооцениваете своего читателя и все чаще тулите пафосную, нравоучительную х..ню вместо журналистских материалов. Вы исписались или забронзовели? Вам не стыдно?
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Шото и я не узнаю этого человека...
На ум приходит Высоцкий с его "И в борьбе с "зеленым змием" побеждает "змий".
Ну, тут речь не о "змие", как вы понимаете....
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Це точно, зеленськи та Інтери не виховували!
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Цензор.НЕТРезонансОбществоНас ніхто не виховував Громадянами, просто одного разу довелося зробити вибір: що є свобода для тебе?
 
 
 
 
 
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