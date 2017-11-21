 Нас ніхто не виховував Громадянами, просто одного разу довелося зробити вибір: що є свобода для тебе?

Громадяни створили Націю.
Нація виборола Незалежність.
Що далі?
...
Ми побачили, що Свобода - це не чарівна паличка. Це вікно можливостей у величезний вільний конкурентний світ.
Ми побачили що ті, для кого Свобода стала ліфтом, далеко не завжди хочуть створювати ліфти іншим або не завжди розуміють як це зробити.
Ми побачили, що коли будуєш державу вільних громадян там, де держава завжди була кийком у руках правителів - простих одноходових рішень немає.
Ми побачили, що свобода у кожного своя, свої рамки, і щоб прискорювати зміни в кабінетах, треба вчитися створювати команди на вулицях.
Україна вивільнила таку енергію, таку пасіонарність, яка змінила хід європейської історії, змінила і прискорила час. Змінила нас - та так, що нам щодня треба вчитися усвідомлювати хто ми, чого досягли і куди йти.
Але як навчитися користуватися новими можливостями і новим часом для всіх?
Ми навчилися мобілізовуватись заради Війни. Але ми ще не вміємо мобілізовуватись заради того, щоб здобути Перемогу.
Мобілізація - це не лише воля учасників. Це професійний проект, націлений на результат, зі своїм регламентом, своїми правилами, своїми покараннями і своїми ризиками. І найголовніше - з Метою, якій підпорядковане все. Кожен з цих проектів вимагає мобілізації, мотивації, цілеспрямованості, практичних щоденних дій, масштабу мислення та інтелекту.
Нас мобілізовували зовнішні загрози. Один диктатор змусив нас мобілізуватися заради Свободи. Інший диктатор змусив нас мобілізуватися заради Незалежності. Ми боролися, щоб врятуватися. Але побудувати своє життя і свою країну під однією лише зовнішньою загрозою не можна - треба навчитися мобілізовуватись самим.
А це означає - висувати Лідерів, за якими йтимуть. І знайти свою Мету, свою команду, свій мобілізаційний проект, де за тобою і разом з тобою зможуть піти інші.
А без цього Революція Гідності не закінчена. Ще не здійснена революція для звільнення бізнесу. Революція для виховання і освіти. Революція для захисту порушених прав у судах. Революція безпеки особистості. Революція оборони країни. Революції самоврядування. Революції захисту природи. Ці революції чекають на своїх лідерів, чекають на свої проекти, свою боротьбу, свою історію.
Жменька ентузіастів. Прапор Європи. Щастя, що нам судилося увійти в історію і відчути себе. Горе, що багатьом не судилося дізнатися, що ми не здамося і не програємо.
Все це почалося чотири роки тому. Стояти не можна. Заради всіх, хто не дійшов до сьогоднішнього дня, ми повинні завершити революцію і побудувати державу, де кожен з нас зможе чесно дивитися в очі матерям і дітям загиблих Героїв... Іншого вибору в нашому житті немає.
Юрій Бутусов, "Цензор.НЕТ"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2.Я писала про країну, не революцію.
3.Де я була чи є нікого не стосується.
Ответить
Хвиля піднялася та змила найгірше з того, що було перед нею на той час.
Хвиля розбилася об уламки старої системи.
Але з моря, яким є народ, підніметься нова хвиля.
А за нею прийде ще одна, і ще, і ще...
Та крапля, якою є моє життя, лише розіб'ється об той забруднений берег.
Але прийде ще нова хвиля.
Все було не дарма
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lOKWnmw2C04
где новость Юрий?
Ответить
"А це означає - висувати Лідерів, за якими йтимуть". (с)
Я так понимаю, "лидерами" может быть "высунутый" только Кроль и еще кто-нибудь с Анти-НФ. Остальных здесь, на Цензоре, Юра Бутусов плотно поливает гауном.
Какой же цинизм- восхвалять и пытаться обелить воров, а потом писать такие тексты.... Писец.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Докладніше в розділі Пішов з життя учасник УПА з Кропивницького Семен Сорока (ФОТО) - Інформаційний портал Кіровоградщини - Гречка - Новини Кропивницький на сайті gre4ka.info
Ответить
Джохар Дудаев.
Ответить
Мало хто хоче бачити нового конкурента за ресурси який може стати сильніший за тебе.Сусіди перші відчули поступ України.
Ответить
А в конце так скромно, осторожно - "продолжим революцию"..
Какую революцию? Кто должен ее доделать? Против кого она направлена? А зачем эта революция? А может просто договориться? Жалко ведь - такой породистый кнур на троне. И, главное, до ох*ения патриотичный. Ну куда его? Он так любит свой народ, что вынужден высылать всех грузин... А как поет - ну прямо как Паваротти...
Блядь, когда мы научимся на чёрное говорить чёрное а на белое - белое?
Что мы не понимаем, что если бы не давление Европы и кредиты МВФ, то эта курва уже завтра бы установила мир с ОРДЛОм и Россией на условиях Минска и рассказал бы нам, что это великая победа?
Мы что не знаем, что Россия, не удержав во власти ХАМА, нам этого ПДРСа через Фирташа подогнала?
Почему мы молчим, Юрий? Почему мы голову в песок прячем? Боимся яхту покачать, бо "Путин нападет"? Вас устраивает "мусоризация страны"? Вас устраивает Министр-мент в оборонном ведомстве а Муженко начальником ГШ и Бирюковы-Рычковы в подмастерьях? Вас устраивает когда не реформируется правоохранительная система? Вас устраивает, что у нас нет разведки и контрразведки, где собственно контрразведкой занимается 7% оперативного состава а остальные - под Демчиной продвигают бизнес Медведчука? Вы не знаете, что "реформированная" НАЦПОЛИЦИЯ - это на 80% состоит из старых, скурвленных кадров? Вы не знаете, почему от нас ушли все без исключения министры-иностранцы? Вы не знаете, сколько стоит сейчас "пройти конкурс" на должность в областном УВД? Вы, не знаете, что "комбаты" в ВР уже стали миллионерами? Вы, в конце-концов знаете, что украинцы массово выезжают в Польшу на работу, учёбу и ПМЖ (в этом году по некоторым данным 800 000 человек)? Что это ? Перемога? "Життя по-новому"? Стыдоба, блдь.....
Ответить
А Маломуж отримав Звання Генерала Армії за те , що Крим здали , коли ще в 2012 р . їм говорилось , що готується окупація , коли всі Санаторії та Будинки відпочинку продавались росії - Чубаров та Джемільов не бачив цього - гроші куди поділись від тих продах Української Нерухомості ?????????
В Україні 450 Генералів та 22 Генерали Армії , половина навіть Військової Освіти не має та жодного відношення до Армії - а скажені пенсії отримують ..
А все чому ?????
А тому , що одних Журналістів купили , інших залякали , деяких в Депутати взяли , Сєнєчкін потвора кухарем вже став , займаючись ПЛАГІАТОМ ...... "" Схеми "" , "" ЦРУ "" , Алан , Гнап тільки й розкривають корупцію в Україні ....... Ось - це вже страшно , коли Жінка ТИСЯЧОЛІТТЯ , виявилась луценко .....
Ответить
А ті , хто тримав Штурм Майдану , отримавши страшні травми та каліцтва - НЕ ОТРИМАЛИ ????????
Чому списки "" героїв " тримають в суворій таємниці - бо всіляких "" координаторів "" Майдану вписали ??? Пане Юрію Бутусов , до кого звернутись за Справедливістю ?? В списках поранених Партії є - а Справедливості немає - навіть приходили додому дві жінки з Собесу , дивились на травми -- АЛЕ ..............
Ответить
Простите, но я реально не могу не поделиться ссылкой на этот диалог. Он волшебный и очень, очень характерный.
Краткий пересказ:
Топикстартер: увы, не этого мы ждали от Майдана!..
Я: простите, а чего именно вы ждали?
ТС: чтобы люди перестали уезжать из страны.
Я: но требования Майдана звучали достаточно конкретно и этого там не было. Правда. Вот, у меня все записано: досрочные выборы, возврат к старой Конституции, соглашение об ассоциации, освобождение политзаключенных...
ТС: но тогда это лишь переворот...
Я (осененный догадкой): Простите, а вы же на нем были, да?
ТС: нет, я работал. А что, издали нельзя была поддерживать?..
Занавес.
Уважаемые господа, которые просто работали, пока мы там побузили немножко, вы нас простите, грешных, что эгоистично отстояли свою повестку, а не вашу. В следующий раз обязательно попытаемся угадать, что хотите вы у себя на работе, и скорректируем свои действия в этом направлении.
https://ibigdan.livejournal.com/21227612.html
Ответить
Чего и Вам желаю.
Бутусову, респект и уважение, трезвый взгляд на текущую ситуацию.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На ум приходит Высоцкий с его "И в борьбе с "зеленым змием" побеждает "змий".
Ну, тут речь не о "змие", как вы понимаете....
Ответить
Ответить