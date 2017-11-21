 Нас ніхто не виховував Громадянами, просто одного разу довелося зробити вибір: що є свобода для тебе?

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Революція Гідності створила Громадян.Громадяни створили Націю.Нація виборола Незалежність.Що далі?Ми побачили, що Свобода - це не чарівна паличка. Це вікно можливостей у величезний вільний конкурентний світ.Ми побачили що ті, для кого Свобода стала ліфтом, далеко не завжди хочуть створювати ліфти іншим або не завжди розуміють як це зробити.

Ми побачили, що коли будуєш державу вільних громадян там, де держава завжди була кийком у руках правителів - простих одноходових рішень немає.Ми побачили, що свобода у кожного своя, свої рамки, і щоб прискорювати зміни в кабінетах, треба вчитися створювати команди на вулицях.Україна вивільнила таку енергію, таку пасіонарність, яка змінила хід європейської історії, змінила і прискорила час. Змінила нас - та так, що нам щодня треба вчитися усвідомлювати хто ми, чого досягли і куди йти.Але як навчитися користуватися новими можливостями і новим часом для всіх?Ми навчилися мобілізовуватись заради Війни. Але ми ще не вміємо мобілізовуватись заради того, щоб здобути Перемогу.

Мобілізація - це не лише воля учасників. Це професійний проект, націлений на результат, зі своїм регламентом, своїми правилами, своїми покараннями і своїми ризиками. І найголовніше - з Метою, якій підпорядковане все. Кожен з цих проектів вимагає мобілізації, мотивації, цілеспрямованості, практичних щоденних дій, масштабу мислення та інтелекту.Нас мобілізовували зовнішні загрози. Один диктатор змусив нас мобілізуватися заради Свободи. Інший диктатор змусив нас мобілізуватися заради Незалежності. Ми боролися, щоб врятуватися. Але побудувати своє життя і свою країну під однією лише зовнішньою загрозою не можна - треба навчитися мобілізовуватись самим.А це означає - висувати Лідерів, за якими йтимуть. І знайти свою Мету, свою команду, свій мобілізаційний проект, де за тобою і разом з тобою зможуть піти інші.А без цього Революція Гідності не закінчена. Ще не здійснена революція для звільнення бізнесу. Революція для виховання і освіти. Революція для захисту порушених прав у судах. Революція безпеки особистості. Революція оборони країни. Революції самоврядування. Революції захисту природи. Ці революції чекають на своїх лідерів, чекають на свої проекти, свою боротьбу, свою історію.Жменька ентузіастів. Прапор Європи. Щастя, що нам судилося увійти в історію і відчути себе. Горе, що багатьом не судилося дізнатися, що ми не здамося і не програємо.Все це почалося чотири роки тому. Стояти не можна. Заради всіх, хто не дійшов до сьогоднішнього дня, ми повинні завершити революцію і побудувати державу, де кожен з нас зможе чесно дивитися в очі матерям і дітям загиблих Героїв... Іншого вибору в нашому житті немає.