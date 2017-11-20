 Как российская пропаганда лепит фейки о расстреле Майдана

Об этом пишет политолог Юрий Романенко в издании "Хвиля".
Начнем с того, что в украинском сегменте Facebook видео фильма появилось на странице известного бизнесмена Василия Хмельницкого. Там было написано, что фильм был переведен на русский язык по его просьбе. В качестве режиссера указывался итальянский Gian Micalessin, который выложил фильм на своей странице 16 ноября. Отдельно стоит отметить, что фильм был показан в прямом эфире в политической передаче на одном из центральных каналов Италии.
Я сразу же задал себе вопрос относительно того, зачем это Хмельницкому, который занимает достаточно аполитичную позицию и старается избегать скандалов. Поэтому быстренько набрал знакомого коллегу, работающего в фонде Хмельницкого, чтобы разузнать, имеют ли они отношение к этой странице. Как и предполагалось, никакого отношения к фейковой странице Василий Хмельницкий не имеет и вообще страниц в Facebook никогда не создавал. Соответствующее заявление распространила пресс-служба фонда Хмельницкого. А спустя несколько часов фейковый аккаунт был ликвидирован администрацией Facebook.
Однако, российские сливные бачки вроде Elise уже начали разгонять фейк по сети, а экзальтированные пользователи тут же начали его подхватывать. Разгонка зрады началась.
Кем же является Gian Micalessin? На странице в Википедии указывается, что это военный журналист, родившийся в 1960 году, живет в Триесте. В 80-е годы прошлого века занимал радикальные правые позиции. В молодости был членом Молодежного фронта, который в Италии относили к неофашистским организациям. Эта организация была частью движения "Новых правых" популярных в 70-80-е в Италии и входивших в политическую партию Итальянское социальное движение -Национальные правые. В общем, Gian Micalessin типичный представитель "свинцовых семидесятых", которые в Италии характеризовались ростом активности правых и левых экстремистов. Даже беглый анализ биографии этого итальянского журналиста наводит на мысль, что это просто идеальный кандидат для российских спецслужб. Ведь, как мы знаем, радикальные правые — это именно та благодарная аудитория в Европе, которая обожает Путина и активно работает со спецслужбами России. Подробнее эту тему на "Хвиле" разбирали буквально пару дней назад.Отдельно стоит отметить, что Gian Micalessin за время своей карьеры военного журналиста работал в Афганистане еще во времена советской оккупации, в Ираке, бывшей Югославии, Алжире, Руанде во время геноцида тутси в 1994 году, в Заире, а также в Чечне. Сейчас он редактор журнала il Giornale. В общем, мы видим, человек он однозначно непростой и с обширными связями в силовых структурах самых различных стран. Включая Россию. А еще важно знать, что у Италии особые отношения с Россией. И, особенно, такие особые отношения демонстрируют те регионы Италии, где у власти находятся правые. Например, 29 июня о поддержке аннексии Крыма заявил региональный совет региона Лигурия, а 6 июля то же сделал региональный совет Ломбардии. И в том, и в другом случае, инициатива голосования указанных вопросов принадлежала евроскептической правой партии "Лига Севера", которая известна своими сепаратистскими и правыми взглядами.
Теперь разберем 18-минутный фильм о расстреле Майдана 20 февраля, который он презентовал 16 ноября.
В этом фильме нет ничего нового из того, что мы не видели в украинской прессе за последние 3,5 года. Нет ничего нового, кроме одного — итальянец снял на видео показания нескольких граждан Грузии, которые утверждают, что они были теми снайперами, которые расстреливали солдат "Беркута" и майдановцев. Эти "снайперы" утверждают, что входили в команду Саакашвили и были переправлены в Киев в январе 2014 года. По их словам их курировал Сергей Пашинский (который ныне депутат Верховной Рады от "Народного фронта"). Эти грузинские граждане утверждают, что ничего не понимали, а потом им отдали приказ расстреливать людей на Майдане, а когда это сделали, то они сдали оружие Пашинскому и покинули Украину. А спустя три года у них проснулась совесть и они накануне четвертой годовщины Майдана решили поведать всему миру правду. Для этого им пришлось выехать ориентировочно в Македонию, где Gian Micalessin взял записал их признания. При этом эти "грузинские снайперы", признавшиеся в том, что убили около 100 человек 20 февраля на Майдане, заявили, что их совесть чиста и их не будут преследовать на родине, т. е. в Грузии, "потому что они солдаты". Этот тезис смешит более всего, учитывая, что сейчас в Грузии особое трепетное отношение к Михеилу Саакашвили. Поэтому, было удивительным, если бы грузинская прокуратура не вцепилась за этот фактаж, чтобы создать Саакашвили дополнительные проблемы. В чем, в чем, а в уничтожении 100 человек на Майдане она Саакашвили еще не обвиняла. Поэтому, со стороны этих "совестливых снайперов" было бы крайне наивно надеяться на то, что их не будут преследовать в Грузии. А также в других странах Европы и всего мира. Ведь убийство нескольких десятков человек является серьезным преступлением, которое не могут оправдать даже чистосердечное признание и покаяние о содеянном. Очевидно, что после всего вышесказанного "грузинские снайперы" могут скрыться в относительно небольшом перечне стран, включая Россию, укрывающую преступников. Отсюда вытекает вывод: будет ли человек, причастный к расстрелу Майдана делать саморазоблачительные заявления с перспективой оказаться на десятки лет за решеткой или всю оставшуюся жизнь провести в разъездах, скрываясь от "Интерпола". Нет, конечно, не будет. Но нам пытаются повесить лапшу, что совесть проснулась сразу у минимум трех профессиональных убийц.
Еще один факт, бросающийся в глаза, заключается в том, что итальянский журналист явно не знаком с пресловутыми стандартами BBC. Поэтому в фильме не прозвучали комментарии Пашинского, Саакашвили и других украинских политиков, упоминавшихся в фильме в негативных коннотациях. Это опять-таки характерный стиль пропагандистов и манипуляторов.
Теперь рассмотрим контекст появления этого фильма. Завтра у нас четвертая годовщина Майдана, в Киеве Михеил Саакашвили пытается поднять протесты, а украинские правоохранительные органы накануне высылают из страны несколько соратников лидера "Руха нових сил". В этот момент в Италии появляется сюжет, который бьет по Михеилу Саакашвили, Сергею Пашинскому и "Народному фронту", президенту Петру Порошенко (который, получается пришел к власти в Украине в результате преступных действий Пашинского и Саакашвили). При всем лично моем скептичном отношении и к Пашинскому, и к Саакашвили, и к Порошенко, но под ударом правящая коалиция сцепившаяся с Саакашвили. Кому выгодно? Ну, сами подумайте, кто остается в стороне в чистом и в белом.
Резюме: Если что-то выглядит как фейк, сделано по методикам фейка и распространяется через фейковые каналы коммуникации, то это и есть фейк. Однако, главная проблема заключается в том, что такие фейки находят свою благодарную аудиторию, потому что спустя 3,5 года украинская власть сделала очень мало, чтобы поставить точку в деле расследования трагедии на Майдане. И пока будут оставаться неясности, то будут появляться все новые фейки. И будет крайне прискорбно, если украинская правоохранительные органы не обратятся к коллегам Италии, чтобы проверить информацию Gian Micalessin и его "грузинских снайперов". Как минимум, это был бы хороший повод для того, чтобы показать, как создаются и распространяются фейки с использованием европейских медиа.
Юрий Романенко, "Хвиля"
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А...... е@ись оно все конем! Ничего не понимаем, есть там война, нет там войны, ну и черт с ним, будем жить как жили.
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видать фейсбук облюбовали хуйловские тролли
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ПС.
Лично я считаю, что Янукович - ворюга и мошенник, который заслуживал, чтобы его отстранили от власти. Но, те, кто пришел вместо него - ничем не лучше и даже наоборот.
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Почитайте комментарии. А то, что по "Беркуту" стреляли из консерватории - больше всего правда(в прямой трансляции я видел как падали беркутовцы, их укладывали на носилки и уносили), из-за чего безоружный "Беркут" и начал убегать из Майдана. За ними, преследуя их и побежали майдановцы и напоролись на пули вооружённых беркутовцев, которые прикрывали отход своих коллег. Но, ещё раньше начали стрелять сверху, там где стояли силовики и было ранено(убито) три-четыре майдановца, их тоже уносили на носилках.
Вот такая реальность, которая транслировалась по двум каналам, а не параллельная, выдуманная в Кремле.
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1. 18-19 февраля Янукович может и вправду собирался тикать, но 21 февраля было подписано соглашение с оппозицией. Заметьте, сам факт его подписания оппозицией говорит о том, что его никто не рассматривал как убийцу. А само соглашение было достаточно выгодно ему. И бежать ему уже не нужно было.
2. Бегтво Януковича лично я объясняю тем, что т.н. оппозиция заручилась поддержкой Фирташа на его свержение. Поэтому некоторые рыги и проголосовали в унисон с оппозицией за отправку силовиков домой и т.д. Все это в совокупности заставило Януковича дрогнуть и сбежать.
3. Януковича (и всех остальных) можно было реально поймать, но их никто не ловил, потому что цель была одна - захватить власть, а при сбежавшем Януковиче все это было сделать проще.
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Вы еще принимайте на веру и доверяйте всем высерам таких специаЯлистов и честных-честных ЫкЗпердов как немецкая кремлешлюха Рар или итальянская кремле-шлюха Кьеза или увесистое мнение газпрёмовских потаскух типа Шрёдера.
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ЛИЧНО Саакашвилли СТРЕЛЯЛ. Саакашвили ВОТ ОН ВРАГ, а шмутин ДРУХ.
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Расследования нет в Украине
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Нехрен доводить людей до того что они миллионами выходят.
А КАК еще мог закончится майдан кроме как стрельбой?
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Скорее всего это иочередной фейк коих раша уже нагородила выше крыши.
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Это не фейк, это расследование, наверняка ангажированное, и не факт что правдивое.
Но логически все сходится.
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А когда майдановцы начали преследовать убегающих беркутовцев 20 февраля, то у одного майдановца я видел(ТВ, прямая трансляция) охотничью винтовку. Т.е. кое-какое оружие у них тоже было.
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Может прожили всю свою жизнь в какой нибудь тюмени, куда их привезли родители, а потом их нашли те кто выдумывает путинбургеры и предложили подзаработать
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Во-вторых! Жаль, что мало. Надо было 2300. Чтоб каждый мерзавец, который идет служить бандитско-барыжной власти задумался, что безопаснее на стройке, чем в мусорке.
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Міліція і беркут давали ПРИСЯГУ народові, а не двічі судимому Янику, от і мали перейти на бік більшості народу, а більшість України в 2013 підтримувала євроінтеграцію, про що говорили ВСІ опитування!
А замість того в 2013-14 міліціонери ПЕРШИМИ пішли розганяти студентів, ПЕРШИМИ вбили мітингуючих і ПЕРШИМИ кинули БТРи на барикади.
Ну і оце. Це хіба люди? Та це скотина, мразі, бидло тупе.
https://www.youtube.com/watch?v=U_e-Kd16pmQ
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https://www.youtube.com/watch?v=S35PRwNpHII
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Газета "Спорт-Экспресс" решила взглянуть на подмену пробирок с мочой с точки зрения геополитики: "Впервые спортивная организация набирается наглости учить жизни правительство страны-члена Совбеза ООН"!
На этой неделе Международный Олимпийский комитет подтвердил, что собирается поставить точку в вопросе о допуске сборной России на Игры в Пхенчхан на заседании своего исполкома, которое пройдет в Лозанне 5-6 декабря. Эти дни станут ключевыми в "деле о русском допинге" - самом резонансном скандале современного спорта, на расследование которого ушло уже два с половиной года, истрачены колоссальные деньги и организационные ресурсы и поставлена под угрозу целостность олимпийского движения...
Задуматься о приоритетах международных спортивных чиновников, об их системе ценностей, меня заставило сообщение, оставленное в Фейсбуке Еленой Аникиной, бывшим директором по международному сотрудничеству ОКР, человеком, который в свое время играл ключевую роль в заявочном комитете "Сочи-2014". "Существует опасность, что Россия не примет участия в зимних Олимпийских играх. Как это может быть? - удивляется Елена. - Северную Корею просят принять участие в Играх-2018. Приглашают! Умоляют! Страну, которая угрожает миру ядерным оружием. Северную Корею ждут в Пхенчхане, Россию - нет… Поймите меня правильно, я не против участия Северной Кореи в Олимпиаде. Но ситуация просто невероятная. Сумасшедшая!"
Поймите и меня правильно, я не утверждаю, что допинг - это ерунда. И борьба с запрещенными веществами, безусловно, - более близкая тема для спортивных чиновников, чем ядерная дубина товарища Ким Чен Ына... В Олимпийской хартии - главном документе МОК, есть целая статья, призывающая спортивную организацию не замыкаться на голах, очках и секундах, игнорируя гуманитарные проблемы. Говорится в ней следующее: "Целью олимпизма является повсеместное становление спорта на службу гармоничного развития человека с тем, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства. Чтобы достигнуть этого, олимпийское движение… осуществляет деятельность, направленную на укрепление мира"...
Конечно, пока ничего не решено окончательно. И еще очень может быть, что МОК поступит с делом о "русском допинге" точно так же как с ракетами Ким Чен Ына - будет пытаться решить проблему не с помощью ампутации национальной команды, а путем продолжения диалога. Ведь очевидно, что дисквалификация или лишение России флага сейчас лишат нас последнего стимула для сотрудничества с международными организациями по допинговой теме. До сих пор угроза пропуска крупных соревнований была для России отменным кнутом, заставляющим устранять недостатки и даже менять общественное сознание... И впервые спортивная организация набирается наглости учить жизни правительство страны-члена Совбеза ООН. И дело тут не в нашей уязвленной гордости, а в аргументах, на которых основаны обвинения, в системе, при которой одни и те же спортивные чиновники выступают в роли следователей, прокуроров и судей. И в том, что есть четкое убеждение - если бы не политическое противостояние России с Западом, "дело о русском допинге" не имело бы ни единого шанса выйти на такой уровень.
ОТСЮДА
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типа менты поймали вора на "горячем" и он завопил-"Не сажайте...вы лишаете меня последнего стимула для воровства!!"))))
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Я считал, что его сказка о каптагоне в 2014 году , таблетках ужаса, это верх дебелизма..
А нет.
Это вообще шедевр вялотекущей шизофрении
.. https://youtu.be/lwUEjVeakck
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Взял фото сборочного цеха Boeing в Калифорнии. Взял фото цеха механической обработки РСК «МиГ» в Москве. Первое выдал за "Антонов" до Майдана, второе - за "Антонов" после Майдана.
Не откажу себе в удовольствии процитировать описание большго цеха механической обработки РСК «МиГ», Москва, Россия:
Цех состоит из двух больших параллельных залов. Первый зал практически полностью распилен на металлолом. Второй зал в более хорошем состоянии, осталось множество станков и различных деталей самолетов. В административной пристройке иногда ночуют гастарбайтеры, которые занимаются сбором металлолома в этом цеху. Цех является продолжением жилого дома, но через в дом в него не попасть. Несмотря на заброшенность, периметр в хорошем состоянии и оборудован вибрационным кабелем.
Больше фото помещений РСК «МиГ» в столице процветающей безМайданной России.
Ну и самое смешное. Фотка с Боингом взята из статьи о забастовке на заводе. Ну т.е. то, что по американским понятиям "Сморите какой ужас, пустой цех, стоит работа", по российским понятиям - идеальная иллюстрация процветания без портящих кадр суетящихся людишек.
Светлана Самборска
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Ни МВД, ни лично А. Аваков не имеют никакого отношения к разоблачению бойцов роты спецназначения киевского «Беркута» в массовом расстреле людей на улице Институтской 20 февраля 2014 года. Наоборот, МВД Украины под руководством А. Авакова чинило всевозможные препятствия следователям ГПУ в раскрытии преступлений на Майдане. О том, как это было - очевидец.
Несмотря на то, что от событий на Майдане в г. Киеве прошло всего три года, их уже пытаются исказить обе стороны: как окружение бывшего Президента Украины Януковича, так и нынешняя, якобы, демократическая власть. И это при том, что есть масса живых свидетелей и очевидцев как самих преступлений, которые там были совершены, прежде всего правоохранителями, так и обстоятельств их расследования следователями и прокурорами.
Особенно меня, как очевидца и участника расследования преступлений на Майдане Независимости, поражают не только заявления народных депутатов от правящей коалиции и их открытых или скрытых союзников в Верховной Раде Украины, в т. ч. и из числа тех, кто называет себя «настоящей оппозицией» о том, что именно по вине и. о. Генпрокурора Олега Махницкого, оказывается, затягивается расследование преступлений на Майдане, хотя он на этой должности находился всего 3 месяца в послереволюционный период, когда на местах этих ужасных событий еще находились баррикады и оставались митингующие, и по понятной причине не упоминают в негативном плане следующих Генеральных прокуроров, которые были именно их выдвиженцами и проработали в этой должности более 2-х лет. Чего было вполне достаточно для получения более весомых результатов на данном направлении деятельности.
Поэтому меня возмутили недавние (эти строки писались в ноябре 2016 года А.) заявления и утверждения народного депутата Антона Геращенко, который либо сознательно вводит общество в заблуждение (то есть врет), пытаясь всячески «отбелить» Министра внутренних дел Арсена Авакова. Либо, не являясь специалистом в правоохранительной сфере и не обладая необходимой информацией по этим вопросам, распространяет в СМИ абсолютно надуманные данные об обстоятельствах разоблачения бойцов роты спецназначения Киевского полка «Беркут» в наиболее тяжких преступлениях, совершенных на Майдане. А а именно: когда ими 20 февраля 2014 года на ул. Институтской были расстреляны из автоматов безоружные протестующие, в результате чего погибло более 40 человек и сотни граждан были ранены.
В частности, не соответствуют действительности его фантазии о том, что якобы именно А. Аваков разоблачил и доставил в ГПУ 16 бойцов «Беркута», которых А. Махницкий отпустил.
Вынужден это категорически опровергнуть и сообщить, что в действительности МВД Украины под руководством А. Авакова в течение первых 5-ти месяцев, наоборот, чинило всевозможные препятствия следователям ГПУ в раскрытии преступлений на Майдане. Об этом можно говорить и писать очень много.
Но теперь о главном. Ни МВД, ни СБУ, ни лично А. Аваков не имеют никакого отношения к разоблачению бойцов роты спецназначения Киевского «Беркута» в массовом расстреле людей на ул. Институтской 20 февраля 2014 года.
Это все было установлено абсолютно следственным путем следственной группой ГСУ ГПУ в течение уже первого месяца нашей работы, примерно в конце марта или в начале апреля 2014 года. Кстати, именно в то время, когда МВД по нашему поручению проводило служебное расследование о причастности работников милиции к преступлениям на Майдане, но ничего полезного для расследования ни следователям ГПУ, ни обществу не сообщили.
Принимая во внимание, что большинство бойцов тогдашнего Киевского полка «Беркута» и проживали на территории их дислокации, где сама территория и помещения в то время были превращены в настоящую крепость и круглосуточно охранялись вооруженными спецназовцами, нами было принято решение о тщательной подготовке к проведению следственных и других процессуальных действий по вызову или доставке для допроса и задержанию 16 беркутовцев, в отношении которых в то время были собраны данные об их причастности к расстрелу людей на ул. Институтской. Так как у следователей отсутствовали необходимые возможности даже для одновременного их вызова для допросов (беркутовцы совершенно не шли на контакт, по повесткам не являлись, а одновременный вызов такого количества спецназовцев вызвал бы у них чувство опасности и сорвал бы проведение с ними следственных действий), в один из дней в начале апреля 2014 года поздно вечером, я пригласил на наше очередное совещание на ул. Борисоглебской Министра внутренних дел Арсена Авакова, Председателя СБУ Валентина Наливайченко и руководителя ГУ МВД Украины в г. Киеве Юрия Мороза, их заместителей и предложил им процедуру, благодаря которой мы могли реализовать задуманное. В частности, руководство ГУ МВД Украины в г. Киеве должно было вызвать названных беркутовцев в Главк якобы для проведения служебного расследования, где их должны были ждать наши следователи, которым руководители киевской милиции специально для этого должны были предоставить целый этаж и освободить для проведения запланированных следственных действий все имеющиеся там кабинеты. В свою очередь, СБУ должна была выделить необходимое количество бойцов спецназа «Альфа», которые заблокировали бы входы и выходы на этот этаж, чтобы туда никто не зашел и не вышел без разрешения следователя. При этом совместно договорились о начале проведения следственных действий на 9:00 конкретного дня.
Несмотря на то, что наши следователи в назначенное время были на месте, никто из беркутовцев в Главк милиции не явился, хотя, еще раз подчеркиваю, эти обязанности на себя взяло руководство киевской милиции и против этого не возражал Аваков.
Только после моих и начальника Главного следственного управления Игоря Щербины неоднократных напоминаний, после 15:00 дня к следователям для допроса явились не 16 бойцов, как об этом рассказывает всезнающий А. Геращенко, а только 7 или 8 человек. Но и этих беркутовцев следователям не удалось отработать, потому что после начала допросов первых из 4 или 5 человек из них, в кабинеты Главка, где проводились следственные действия, начали врываться один за другим руководители киевского «Беркута» и тогдашний начальник Киевского УБОПа, которые препятствовали проведению следственных действий, призвали работников «Беркута» не давать никаких показаний и т. д., вызвали из кабинетов в коридор наших следователей и угрожали им, из чего было ясно, что и знаменитая «Альфа» и руководство СБУ не выполнили взятых на себя обязательств. Поэтому, некоторые интервью и того же Наливайченко, к которому я вообще отношусь с уважением, о его активном участии в раскрытии и задержании беркутовцев, которых подозревают в расстреле майдановцев 20 февраля 2014 года на ул. Институтской, тоже, мягко говоря, не соответствуют действительности.
Дальше не знал А. Геращенко, а если и знал, то сознательно скрыл тот факт, что в тот день следственная группа ГПУ не смогла задержать всех беркутовцев, которые явились для проведения следственных действий, по той причине, что уже вечером Киевский главк милиции был заблокирован более 300 спецназовцами, вооруженными огнестрельным оружием, которые перекрыли все выезды и выходы из здания, требуя немедленно освободить и отпустить их коллег, а также вызвали на место событий министра внутренних дел и Генерального прокурора Украины. Во время переговоров с руководством Главка милиции, разъяренный «Беркут» даже применил силу к одному из руководителей киевской милиции. В четвёртом часу ночи туда вынужден был подъехать начальник ГСУ ГПУ И. Щербина, которому и удалось уговорить этих вооруженных беркутовцев разблокировать выезды и вывезти только 3-х бойцов во главе с командиром роты Дмитрием Садовником, которые к тому времени уже были процессуально задержаны и допрошены. Других же бойцов этой роты (примерно 4 или 5-ти) следователи были вынуждены отпустить, чтобы предотвратить противостояние и кровопролитие.
И несмотря на то, что тогдашний заместитель министра внутренних дел В. Евдокимов обещал обеспечить явку всех других, причастных к расстрелу людей на Майдане, спецназовцев этой «черной роты» к следователям ГСУ, это так и не было выполнено. Как сообщили мне позже следователи, по информации одного из спецназовцев, с бойцами полка «Беркут» после этого встречался лично А. Аваков со своим заместителем и пообещал им полную поддержку, а также объяснил действия работников ГПУ при задержании их коллег как выполнение политического заказа. Свои слова руководство МВД подтвердило и последовательными действиями: в это же время часть бойцов роты спецназначения, вместе с закрепленным за ними оружием, которое проверялоськак таковое, из которого, возможно, были совершены убийства на ул. Институтской (замечу - без согласования со следователями ГПУ), была отправлена в зону АТО. Более того, через 3 месяца расследования, вместо улучшения качества работы оперативных подразделений МВД Украины А. Аваков направил в ГПУ письмо о необходимости прекращения вызовов в следственные для допроса в качестве свидетелей сотрудников милиции, и, в частности, бывшего спецподразделения «Беркут», поскольку это якобы плохо влияет на их психологическое состояние.
Вот вам и личные «заслуги» А. Авакова в разоблачении 16 бойцов «черной» роты, которые принимали участие в расстреле людей на ул. Институтской.
А если нужны доказательства того, что мной изложено, это можно уточнить у следст
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А если нужны доказательства того, что мной изложено, это можно уточнить у следственной группы ГПУ, которая расследовала эти события. Для еще большей объективности можно ознакомиться с подробным отчетом международной консультационной группы, которая независимо изучала эти обстоятельства, и прийти к аналогичным выводам.
И напоследок. Обращаюсь в первую очередь к народным депутатам, которые раздают интервью на эту тему: если точно не знаете об этих обстоятельствах, не обманывайте людей.
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Алексей Баганец, экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, адвокат; опубликовано блоге автора в издании Резонанс
Перевод: Аргумен
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21.11.2017 08:08
Российский школьник прочел в Бундестаге доклад о погибшем в СССР немце - на него донесли в ФСБ, в школу прислали проверку, скандал дошел до сенаторов
19 ноября ученик новоуренгойской гимназии № 1 Николай Десятниченко выступил в Бундестаге на встрече российских и немецких школьников с докладом. Мероприятие приурочили ко Дню скорби, который отмечают в Германии в память о жертвах войн и государственного насилия.
Доклады читали школьники обеих стран. Немецкие посвятили выступления советским гражданам, пострадавшим во время Второй мировой войны, а гимназисты из России, изучив судьбы немецких военных, погибших или пропавших без вести на фронте, рассказывали о них.
Десятниченко подготовил доклад о жизни немецкого ефрейтора Георге Йохане Рау, который умер в советском плену.
К моменту публикации этого материала уже известно: "недопустимым" назвали выступление Десятниченко в российском Совете Федерации. Минобразования отправило проверку в гимназию, где учится Дестниченко, жалобы на него получили Генопрокуратура и ФСБ. Что произошло?
О чем рассказал школьник
Выйдя на трибуну, Десятниченко сначала рассказал, что с детства интересуется историей и предложенная тема его очень заинтересовала. Он посетил городской архив и библиотеку, а потом дополнил данные, перелопатив Интернет. В результате воссоздал в подробностях историю жизни немецкого солдата Георга Йоханна Рау, участника Сталинградской битвы.
Рау, говорил Десятниченко, был одним из 250 тысяч немецких солдат, окруженных советской армией в "сталинградском котле". Он попал в лагерь для военнопленных и вплоть до 2016 года считался пропавшем без вести.
Лишь в прошлом году семье Рау стало известно, что солдат умер "от тяжелых условий плена 17 марта 1943 года". На тот момент ему был всего 21 год.
Школьник предположил, что солдат был похоронен вместе с еще двумя тысячами немцев вблизи города Копейска Челябинской области. До поездки в Германию Десятниченко посетил братскую могилу, и это его "чрезвычайно огорчило".
"Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны", - сказал он.
Завершил доклад Десятниченко цитатой Бисмарка: "Всякий, кто заглянул в стекленеющие глаза солдата, умирающего на поле боя, хорошо подумает, прежде чем начать войну". И от себя добавил: а вот бы "на всей земле восторжествовал здравый смысл, и мир больше никогда не увидел бы войн".
Кому не понравилось
Выступление школьника Десятниченко транслировалось в интернете. Первыми о нем решили написать уральские СМИ. Издание "Ура.ру" так сообщило о выступлении: российский школьник "покаялся" за погибших немецких солдат. Подтверждением выступили комментарии пользователей соцсетей под трансляцией из Германии. Читатели там рекомендовали Десятниченко "съездить в концлагеря", а родителям - "вразумить" ребенка.
Позже свердловский блогер Сергей Колясников направил обращение в Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента, обвинив школьника в "публичном оправдании нацизма" и требуя провести проверку гимназии, где учится Десятниченко, в том числе "школьную программу по истории".
А к вечеру уже и комитет Совета Федерации по международным делам обратился к правительству Ямало-Ненецкого округа, поручив проверить учебную программу гимназии. Замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров оценил выступление Десятниченко как "недопустимое".
В то же время глава пресс-службы губернатора ЯНАО Надежда Носкова заявила, что СМИ сильно сместили акцент: "Я видела по Первому каналу репортаж, и там был показан кусок о том, что мальчик говорит: у меня дед воевал, я знаю, как это страшно, очень надеюсь, что никогда войны не будет, люди будут бережно друг к другу относиться. Акцент смещен", - пояснила Носкова.
Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз заявил, что ученик поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно.
Реакция
Николай Десятниченко закрыл возможность отправить ему личное сообщение во "ВКонтакте". Один из его друзей сказал "Медузе", что сейчас гимназист никак не хочет комментировать скандал.
Мать школьника Оксана Десятниченко заявила, что речь выступления пришлось сократить из-за регламента, из-за чего первоначальный смысл немного поменялся. Она подчеркнула, что ее сын "отлично знает, кто победил в этой войне". "Но мне самой теперь страшно читать, что получилось", - сказала она.
В гимназии, где учится Николай, рассказали, что находятся "в недоумении от обсуждения его доклада в соцсетях, а уж тем более - от обвинений юноши в защите нацизма". По мнению преподавателей, слова о "невинно погибших" немецких солдатах были вырваны комментаторами из контекста. А учительница немецкого языка гимназии Людмила Кононенко заявила, что Десятниченко "ни в коем случае не оправдывал действия фашистов, а его прадед сам участвовал в войне".
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