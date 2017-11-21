 Десантник, Народный Герой Украины Юрий Соболев: "Не могу посчитать, сколько раз заезжал в аэропорт с БТР. Раз в сутки обязательно. Правда, однажды я поймал РПГ"

59 стран мира, в которых десантные подразделения не являются одновременно и силами специальных операций, используют темно-бордовый берет. А голубые береты носят только в семи странах. Это Россия и страны, от нее зависящие: Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Армения и Белорусия, а также Болгария".

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С начала войны одинадцать десантников получили высокое звание Героя Украины. Пятерым из них оно было присвоено посмертно. В общем же именно десантные войска понесли наибольшие потери в зоне АТО – в боях погибло около семисот воинов...

ПО ПРОФЕССИИЯ ПОВАР-КОНДИТЕР

– Контракт с десантниками я подписал в день своего рождения, – говорит Юрий Соболев. – Сначала отслужил в армии, потом поработал немного в службе правопорядка, а затем понял, что готов связать свою жизнь с десантными войсками. Хотя по профессии я повар-кондитер, но возле плиты стоять не люблю.

– Я поступил в училище, где готовили поваров, потому что оно находится недалеко от моего дома, – улыбается десантник. – Далеко ездить не надо было. Получив диплом, я успел поработать три сезона на морях, на базах отдыха, в кафе. Но это не мое. А вот машины – БТРы, БМП, "Уралы".. Готов возиться с ними, сколько угодно. Техника мне понятна. Поэтому я и стал механиком-водителем БТРа.

1 марта мы заехали как можно ближе к Крыму. Сначала стояли на Арабатской стрелке, на базе отдыха. Те самые "зеленые человечки" находились тут же. Мы ели в соседних столовых. Оттуда уехали на первые для меня позиции. Это было неподалеку от Армянска, а затем началось: граница с Россией, обстрел "Градами", постоянные бои... Но, конечно же, самым запоминающимся было наше пребывание возле Донецкого аэропорта в мае 2015 года.

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Я не могу даже посчитать, сколько раз заезжал в аэропорт с БТРом. Раз в сутки обязательно завозили боеприпасы, меняли людей. Бывало, и дважды в день ездили, и два раза за ночь... Мчаться приходилось на всех парах. Правда, однажды я поймал РПГ. В тот раз людей завозил, ротация была. Мы с машиной сопровождения ехали под забором вдоль взлетной полосы. По дороге у нас был трансформатор, возле которого приходилось притормаживать, чтоб его объехать. Позже уже другой дорогой ездили, не тормозя. И вот мы едем, а там как раз в заборе двух пролетов не было. Оттуда пулеметчики по нам давай работать. И ПТУР запустили. В колесо граната и прилетела. От взрыва я головой стопор люка открыл. Но включил передачу и ударил по газам. Довез людей в аэропорт и вернулся в Пески.

"НА ПАМЯТЬ ЗАБРАЛ ИЗ СТАРОГО ТЕРМИНАЛА ЧУДОМ УЦЕЛЕВШУЮ КАРТИНУ"

– А так все воевали. Сегодня ты завозишь людей и боекомплект, а завтра идешь туда, как пехота. В новом терминале я был восемь дней. Там все было без особых каких-то приключений. Держали позиции. А вот когда выходили... Вышку проехали и у меня появилось четкое ощущение: что-то сейчас будет. И тут РПГ увалило в аппарель БТРа. Я в этих штанах как раз был, которые и сейчас ношу. В кармане телефон "Сигма" был. Лежит теперь дома с осколком... Весь капюшон моей куртки был в осколках. Нижнюю аппарель вырвало. Верхнюю повело. В броне было 15 человек. Набились, как селедки. Там и раненый был. И погибший – ему осколок зашел сзади, раздробил лопатку. Его качали, пытались спасти, но он даже БТР не дождался... Я сидел прямо у приоткрытой аппарели. Их не закрывали, потому что в таком случае попавший кумулятивный заряд выходил наружу. А при закрытых люках всех внутри бы разорвало. Но с зарядом и меня потянуло наружу. Хорошо Серега Куликов поймал меня за броник и затащил обратно.

Я много друзей потерял на этой войне. И этой зимой, в прошлую ротацию, двое погибли. Гуля и Кок. Причем Гуля, Гульченко, буквально накануне нашего выхода из Опытного... А Кок был моим близким товарищем. С первого дня служили вместе... Частица нас осталась здесь, в Донецкой области, навсегда...

Два года назад мы стояли практически на этих же позициях в Водяном и Опытном. Разве что жили выше по улице. Там, где дом престарелых. Но тогда прилетало по селу гораздо активнее. Те дороги, по которым мы теперь спокойно ездим, раньше нужно было лететь на БТРе. И танки работали, и арта, и ДРГ ходили. Утром, например, проехал нормально, а вечером уже можно нарваться на поставленный фугас... У нас так осталась тут машина. До сих пор, как памятник, в Опытном, стоит. Во время подрыва одному нашему бойцу ногу оторвало, второй был ранен. Но, к счастью, восстановился, из армии не ушел, учится сейчас... Поэтому водители одновременно были и пулеметчиками, и птуристами. Чтоб в случае необходимости отработать по врагу сразу...

"Голубой берет останется в истории, – объяснил. – В большинстве ведущих стран мира десантники носят береты цвета марун. Такую традицию впервые ввел командир сформированного в 1941 году 1-го парашютного полка Вооруженных Сил Великобритании генерал-майор Фредерик Браун.Никто ни в коем случае не открещивается от голубого берета – это наша история, наша память, наши погибшие ребята, которые были одеты в эту форму", – добавляет Михаил Забродский. "Учитывая специфику задач и имеющееся вооружение частей украинского десанта, в ближайшее время будет изменено и название самого отдельного рода войск. Так, Высокомобильные десантные войска будут переименованы в Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины! Такое изменение обусловлено требованиям времени и непосредственными задачами, которые стоят перед десантными подразделениями на Восточном фронте"Мы постоянно ездили в аэропорт, а по нашим позициям практически беспрерывно работала артиллерия, вся земля была усыпана осколками, естественно, колеса их "ловили". Пока холодно, резина не нагревается, они не дают о себе знать, а как только колеса немного разогреются, металл начинает по ним "гулять", как по телу. Наловили осколков массу в 14-м году. А они потом давали о себе знать. Ну и вот мы едем в 2015 году. И лопает одно колеса БТРа, меняю его. Затем второе. Тоже заменил. Третье... И когда я подкатил целое и начал его ставить на место, домкрат соскочил. И со всей дури махина падает мне на руку. Указательный палец правой руки практически был оторван. Но ничего, пришили. Уже и работает практически так же, как до случившегося.

– Картина из старого терминала. При входе в VIP-зал она висела. Мы пробегали из старого в новый. Все горит, разбито, а я вижу на стене целую картину. Там была еще одна, но ее полностью посекло осколками. А эта висела в углу. Я ее из рамки достал, скрутил и в рюкзак. Помялась, правда, немного, но целая. Она бы все равно там сгорела раньше или позже. А так - мне память. Сзади на ней бумажка с печатью, написано, что автор итальянец, написана в 1937 году...

– Он тогда был командиром части, – улыбается Юрий. – 1 марта, когда мы выехали на Чонгар, он ехал сначала на одном БТРе, потом пересел ко мне. И вот мы остановились возле заправки. Идет построение колонны, а я стою сзади командира, курю. Я выше его почти на две головы. Но он же этого не рассмотрел, когда я за рычагами сидел... И тут он кричит: "А где мой мелкий водитель?" "Я здесь, товарищ полковник", - отвечаю. Он поворачивается: "Ничего себе ты высокий. Как ты туда залазишь?" Обычно все водители небольшого роста, даже под задницу себе что-то подкладывают, чтоб было удобнее. А мне не надо это делать. С тех пор Валерий Адамович регулярно подшучивает: "А, это ты, мелкий?"

– Когда мы были в окружении в 2014 году, по нам работали и "Грады" и САУшки. Мы тогда быстро научились отличать, как летит какой снаряд, знаю, насколько близко легло, какой калибр прилетел. Один шелестит, другой свистит... Даже в Опытном, несмотря на то, что здесь уже значительно спокойнее, чем в начале войны, регулярно приходилось побегать. Хочешь, идем, покажу: в двадцати метрах за забором свежий разрыв. В соседнем доме на пороге лежит 122-ая мина без взрывателя. А водителя из этого дома, в котором мы живем, убило осколками... Бывают и ближние бои – однажды ДШК час работал по нам короткими очередями, находится метрах в шестистах от наших позиций... Достаточно прицельно обстреляли позицию "Гарпун". Мы насчитали семь воронок... Война продолжается.