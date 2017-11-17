 Эрегированный осетр и плод страстей

Если не побояться и посмотреть на статую строго в лоб, то создается обманчивое впечатление, что в мозолистых руках Фредди находится вовсе даже не осетр, а хрен с иголками, из-за которых он, строго говоря, не может насладиться процессом в полной мере.
Однако дальнейший осмотр выдающегося произведения искусства подсказывает нам, что это все-таки не хрен, а эрегированный осетр, символизирующий давнее половое влечение российского президента к рыбам, и если в прошлые годы Владимир Владимирович обычно ограничивался поцелуями крупных щук, то, по некоторым сведениям, на последней рыбалке в Туве он два часа гонялся голый за щукой вовсе не для того, чтобы удовлетвориться простым засосом. Гениальный скульптор чутко уловил смену эротической парадигмы и немедленно отлил ее в металле.
Не случайно скульптура носит официальное название "Ум, сила и душа". По замыслу автора Виктора Кропачева, она символизирует всю Россию, и это действительно так, особенно учитывая размер головки. Художник поясняет, что Фредди Крюгер - это на самом деле Путин в образе медведя, а крылья за спиной он оторвал у орла (очевидно, двуглавого), которого затоптал ногой, как бы говоря, что государство - это он. Что же касается собственно рыбы, то рыба, по словам Виктора Кропачева, "символизирует доброту и душевность Владимира Путина", и тут тоже не поспоришь. Не зря в народе говорят, что Владимир Владимирович добр, как рыба, душевен, как рыба, и даже взгляд у него, как у рыбы, а украинские рыбаки-нацисты, поймав рыбу, сначала злобно сажают ее на кукан, а потом либо вешают, и она болтается на веревке, пока не засохнет, либо сдирают с нее кожу живьем и жарят на сковороде, воображая себя чертями, кем они, в сущности, и являются.
Предыдущая скульптура выдающегося астраханского мастера выставлялась в самом Ростове и называлась "Плод страстей". Отмечается, что тогда она "удивила многих посетителей":
Теперь понятно, что это были за страсти. Скульптура "Ум, сила и душа" как бы рассказывает нам историю зачатия оного плода. Усилия Путина на ниве государственности не пропадут даром, предсказывает астраханский художник, русский осетр еще отмечет свою икру, явив миру истинную красоту и гармонию, до которой прогнившему, бездуховному Западу еще расти и расти...
В перспективе скульптура будет отправлена российскому президенту лично в руки, но ее сверхъестественное влияние на мировые процессы ощущается уже сейчас. Так, на этой неделе божья кара едва не настигла британского премьер-министра Терезу Мэй. Премьер-министр Мэй неоднократно несла злобную чушь в адрес России, а на этой неделе и вовсе договорилась до того, что Россия якобы вмешивается в выборы на Западе, устраивает кибершпионаж и даже топила за Брэкзит, что вообще уже. Оскорбленные российские власти быстро объяснили Мэй, что она дура, брехуха, прошмондовка, волчица старая и мерзкая притом. Казалось бы, этого было вполне достаточно, чтобы развеять все спекуляции британцев, но сверхъестественные силы решили, что не достаточно. На торжественном банкете в честь лорд-мэра Лондона (черт его знает, кто это, наверно, чокнутый русофоб) некий человек с церемониальной булавой резко положил ее на плечо, и премьер Мэй инстинктивно отшатнулась, хотя оный человек был на расстоянии нескольких метров от нее. Все засмеялись, в том числе и сама Мэй, но не тут-то было. Как сообщило российское телевидение, "Терезе Мэй едва не проломили голову церемониальной булавой".
"Если бы Мэй стояла на пару шагов ближе", мечтательно заявляет телеканал "Звезда", ей бы раскроило череп, и мозги разлетелись бы во все стороны, а если бы Мэй разбежалась и вышибла своим телом окно, то она вылетела бы наружу и тяжело рухнула на тротуар, разбросав руки и ноги в стороны, как сломанная кукла, а еще ее могла изрубить алебардами охрана. Как бы там ни было, предупреждение высших сил было очевидным: англичанка, не гадь, на русский каравай рот не разевай, Путин бог, посмотри, что случилось с Трампом только из-за того, что он не захотел встречаться с Путиным во Вьетнаме. А с Трампом случилось вот что. Во-первых, его сразу же после того злосчастного саммита приговорили к смертной казни, во-вторых, на саммите Трамп нарушил правила этикета, и теперь никто в мире не будет с ним дружить, а все будут дружить с Путиным, в-третьих, Трамп сошел с ума: он стал искать под столом бутылку с водой, вот умора, вот курьез так курьез. Но дело даже не в этом, а в том, что американский президент, похоже, сделал ставку на российского премьера Медведева.
Все произошло якобы случайно. На саммите АСЕАН в Маниле все затеяли фотографироваться, держась за руки особым образом, который Медведев по пьяни не сумел освоить, и в итоге на совместном фото традиционно выглядел улыбающимся тормозом.
На это сразу же обратил внимание Трамп. "Что это еще за криворукий лилипут? - якобы спросил Трамп в своем обычном недоумении. - Кто пустил на саммит дурачка?" Ему объяснили, что, мол, так и так, это вовсе не дурачок, а глупый русский премьер Медведев. "А, легкий добича!" - азартно сказал Трамп и сделал так, чтобы за гала-ужином они с Медведевым сидели практически рядом и смогли поговорить. Говорили, по словам Медведева, о Великой отечественной войне, - о чем же еще говорить с русским премьером? С одной стороны, так-то оно так, а с другой слишком уж все как-то гладко получается. Очень подозрительно. Особенно учитывая тот факт, что уже через день Дмитрий Анатольевич был застигнут за съемкой крайне настораживающего селфи с лысиной Владимира Путина на новейший iPhone X.
Интересно, где Медведев, с его-то зарплатой, взял такой дорогой дефицитный телефон? Один добрый дедушка-самаритянин на саммите подарил? Вопрос, мягко говоря, риторический. Российские журналисты сразу заподозрили неладное и спросили у Дмитрия напрямую, будет ли он баллотироваться на ближайших президентских выборах. "Ой, ну не знааааю, ха-ха-ха", - отшутился Медведев. Хотя по глазам было видно, что все он знает, просто поддатый. За спиной маленького, но очень опасного пьяницы возвышалась зловещая фигура Трампа. Над Россией нависла страшная угроза. Только Владимир Владимирович Путин с его рыбьим умом и душевностью способен спасти родину от американского вмешательства.
Пришло время решительных действий.
Василий Рыбников, "Цензор.НЕТ"
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Куклы - пророческая серия. Путин 20 лет спустя
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Я понимаю , что и у нас жопа и радоваться особо нечему , но там , в Кацапии , и вообще нечто запредельное ...
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)))
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По замыслу автораВиктора Кропачева, она символизирует всю Россию
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Лион Измайлов (С).
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Если кто не в теме, см. ниже.
Плачущие ангелы - чрезвычайно мощная гуманоидная раса, тела представителей которой при воздействии квантового замка могут обращаться в камень и переставать двигаться (достаточно посмотреть на них, и квантовый замок сработает). Они закрывают свои лица руками, чтобы случайно не взглянуть на другого представителя своей расы, что и даёт им такое название и внешний вид плачущего гуманоида, спрятавшего лицо в ладони.
Они известны как убийцы-психопаты, уничтожающие своих жертв «милосердно», отправляя их в прошлое и давая им прожить там всю жизнь, питаясь кинетической энергией времени, получившейся в результате этого. Однако, когда ангелы не нуждаются в этой энергии, они убивают, сворачивая шеи.
http://ru.tardis.wikia.com/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8B(С)
И еще о новостях культуры.
Галерея "Свиное рыло", которая основано объединением "Колдовские художники" (КОЛХУи) открыло новую экспозицию. Один из экспонатов - рисунок "Удав, который проглотил хуй". Хотелось бы посмотреть на рисунок "Удав, который проглотил хуйло".
)))
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ПАДСТАЛОМ !!!
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Награда нашла героя?)) Напомню, Путин во Вьетнаме настолько разозлился на пнувшего его с подиума Трампа, не пожелавшего общаться и пяти минут, что пригрозил "наказать виновных". Ну вот - кажется, виновный определён. Вова был до такой степени зол, что дипломата не искали целых три дня после того, как тот не явился на работу. Все точно знали, что с ним? И только на четвёртый день глава департамента рискнул заполнить заявку в милицию - а те уже зашли в квартиру и выловили из ванной тушку, отмокавшую три дня.
Всё-таки российская духовнось - это нечто выше понимания не-русских!))
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Очень впечатляют пальцы шопенов ! Торс атлета и изящная шея балерины. А КАКОЕ одухотворенное личико!? Нет, сие есть творение гениальное! Родены отдыхают!
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Краще би з г*на зліпили...
Очумєлиє ручкі...
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Аффтар, это пять!!!
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Товарищ Роберт Мугабе вместо мавзолея попал под домашний арест - вот они, преимущества и недостатки долгожительства. К судьбе зимбабвийского диктатора, разрушившего собственную страну, можно было бы отнестись как к очередному курьезу из жизни стран третьего мира, если бы только режим в Хараре так поразительно не напоминал режим в Москве.
И действительно, в чем различие? В Зимбабве все та же наивная вера населения в вождя, которую не смогла подорвать экономическая нестабильность. Все тот же племенной подход к формированию власти: племя Путина - это кооператив «Озеро» и отчасти ФСБ. Все та же Единая Россия, которую в Зимбабве тоже сварганили из двух некогда враждовавших группировок новой «революционной» номенклатуры. Все та же маргинализированная оппозиция - в какие-то моменты ее представители даже добивались успеха, но не власти. Все тот же неуемный антиамериканизм, прикрывающий коррупцию и разруху. Не хватает разве что снега. Но что в этом удивительного? Различаются только демократии, авторитаризм всегда одинаков.
Именно поэтому любопытно посмотреть, как это может быть в России, когда вождь осточертеет элите окончательно. И не нужно утверждать, что силовики никогда не выступят против своего предводителя. Еще как выступят. Они поддерживают его только до того момента, пока он обеспечивает их собственное процветание. Неадекватный правитель не нужен в первую очередь собственным приближенным.
Силовики считались самой верной опорой режима Мугабе, но и у них сдали нервы, после того как они увидели, что старик окончательно замкнулся в семейном мирке, потерял связь даже не с реальностью, а с номенклатурной иллюзией и приведет их к краху. Так некогда украинские силовики, убедившись в невменяемости Януковича, оставили перепуганного рецидивиста наедине с восставшим народом. Янукович, правда, успел убежать - Мугабе не удалось и этого. Интересно, что получится у Путина.
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))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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вже доходить до останнього дегенерата,
що россия раздовбана стала після того
засссрана
моя Вкраїна ненька мати не дозволяє мені збрехати.
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