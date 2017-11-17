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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Общество, Политика Украины
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 Судья Мария Зелинская: "Мы не можем обеспечить привилегию делам НАБУ, потому что в первую очередь рассматривают дела, где лица содержатся под стражей"

Т.Бодня

Президент пока так и не подписал законопроект, которым внесены изменения в процессуальные кодексы, а юристы продолжают спорить о новациях, связанных с судебной реформой. Сторонники утверждают, что реформа наконец-то приближает нас к стандартам мирового правосудия, противники же считают, что она лишь ухудшит и без того сложную ситуацию в судебной системе.

О том, что думают о грядущих новациях сами судьи и как отразятся нововведения на качестве их работы, "Цензор.НЕТ" решил поговорить с судьей Соломенского суда города Киева Марией Зелинской. Именно в этом суде принимаются решения по ходатайствам НАБУ и, как заявляют в самом антикоррупционном ведомстве, неоправданно затягивают рассмотрение резонансных уголовных дел.

Судья Мария Зелинская: Мы не можем обеспечить привилегию делам НАБУ, потому что в первую очередь рассматривают дела, где лица содержатся под стражей 01

У СУДЬИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ЗАТЯГИВАТЬ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН

- Комментируя судебную реформу, адвокаты предупреждают о том, что принятые парламентом изменения ограничат права граждан на защиту и увеличат количество жалоб в ЕСПЧ. Насколько оправдан подобный прогноз? И почему?

- На сегодняшний день мы и так можем констатировать увеличение количества жалоб в ЕСПЧ. В 2016 году поступило 18150 заявлений. Для сравнения: в 2012 году их было 10500, 7300 из которых были признаны неприемлемыми. Этот прогноз оправдан, и с каждым годом таких заявлений становится все больше, и это зависит не только от изменений в законодательстве Украины, а и от многих других факторов.

Прежде всего, граждане Украины испытывают недоверие к судебной системе, так как большинство решений судов, принятых не в их пользу, считают незаконными и такими, которые нарушают их права. Говорить о том, как будет работать тот или иной Закон на практике, еще очень рано, время покажет, и не стоит сильно забегать вперед. Хочу сказать одно, что законодательство Украины постепенно адаптируется под европейское, и такие нормы существуют в разных странах мира, работают и не вызывают негативной реакции граждан. Кроме того, суды в большинстве стран мира - не самое дешевое удовольствие, начиная от судебного сбора (пошлин), заканчивая услугами адвокатов.

- Как вы относитесь к норме, которая разрешает судье тайно встречаться с каждой из сторон отдельно? Притом, что такую встречу категорически запрещено фиксировать на видео или аудиозапись даже участникам процесса.

- Такая практика очень распространена в США, но у нас учитывая негативное отношение людей к судебной системе, излишнюю раздражительность по отношению к судьям, невозможно предугадать реакцию граждан на такие встречи, суть которых, если быть вкратце, то это предложение сторонам договориться. Это, можно сказать, определенный институт так называемой судебной медиации, но его необходимо опробовать и внедрять постепенно, дабы избежать еще более негативных последствий и высказываний в адрес судебной системы.

- Мария Борисовна, один из вопросов, который обсуждался, это возможность вести свободно видеозапись вовремя самого заседания. Судьи в резонансных процессах не очень любят публичность. А как вы относитесь к журналистам, которые приходят на заседания?

- Помните резонансное дело "доктора Пи" Андрея Слюсарчука? Это был 2011 год, тогда я только была назначена судьей, и оно попало ко мне на рассмотрение. Журналистов было очень много, пустила всех, никого не ограничивала, хотя в те годы обычно или пытались закрыть процесс, или ограничивали, если слушалось что-то резонансное. Я тогда привлекла распорядителя суда для того, чтобы относительно комфортно всех разместить и все организовать, насколько это было возможно в наших небольших залах.

Считала, что открытый процесс и присутствие журналистов - это правильно, хотя многие тогда еще осуждали такой подход.

- Осуждали почему?

- Потому что ранее, была все-таки проблема доступа свободных слушателей и журналистов. Бытовало мнение, тогда и сейчас у судей, что ничего хорошего не напишут, а сейчас вообще, что ни скажи или прокомментируй, то столько негативных, злобных и агрессивных комментариев именно в адрес судьи, притом зачастую необоснованно. Сейчас, конечно, доступ в судебные заседания без ограничений, не только у журналистов, а и у активистов, представителей общественных организаций, депутатов и т.д.

- Неужели никогда не отказывали?

- Если процесс открытый - никогда. Кстати, сам подсудимый и его защита, тогда были против столь пристального внимания к нему, поэтому видеосъемка не велась, но все присутствовали в зале судебного заседания. Вот таким образом вышла из ситуации. А чего не допускать?! Должен же быть доступ к информации. Главное, чтобы всегда сохранялся порядок и тишина в зале судебного заседания.

- В СМИ тогда писали, что "доктору Пи" не удалось загипнотизировать судью. Сложный был процесс эмоционально?

- Нет. Он не обладал теми сверхспособностями, которые ему приписывали.

Я сумела его поставить в не очень удобную ситуацию своим вопросом в самом начале процесса. Когда устанавливают личность, спрашивают личные данные. Ну и дошли до детей. Я обратилась к нему с вопросом: "У вас есть несовершеннолетние дети?" Он в ответ: "Да, есть". Я попросила уточнить, какого года рождения его ребенок. Он ответил, что не помнит сколько лет. Я повторила вопрос, подчеркнув, что не спрашивала, сколько лет, а просила назвать год рождения. И человек, который претендовал на якобы способность воспроизводить по памяти большие объемы данных, проводить в уме сложные математические вычисления с большой скоростью, не мог мне ответить на такой простой вопрос. Он по образованию был плиточник-штукатур, диплом о высшем медицинском образовании был поддельным, но делал операции на головном мозге людей… По этому делу проходили свидетелями публичные люди, которые были на тот момент в политике и правительстве, но мне, к сожалению, не довелось рассматривать дело до вынесения приговора.

Судья Мария Зелинская: Мы не можем обеспечить привилегию делам НАБУ, потому что в первую очередь рассматривают дела, где лица содержатся под стражей 02

- Как вы думаете, в чем феномен таких людей, как он? Как им удается манипулировать другими людьми?

- Лично я считаю таких людей просто мошенниками, некоторые из них возможно сильные психологи, но не более. У меня в практике было много дел по статье 190 Уголовного кодекса Украины ("Мошенничество", - ред.). Мошенники – это очень интересная категория преступников. Я сейчас не о мелких жуликах, а о серьезных манипуляторах, которые обманывали таких людей, фамилии которых даже страшно произносить. Они верили им, несли им огромные суммы денег, оформляли на них имущество.

Любопытно, что большинство из этих аферистов либо жили в неблагополучных семьях, либо воспитывались в интернатах, зачастую покупали себе дипломы об образовании, имели массу поддельных удостоверений и даже в зависимости от ситуации перевоплощались, то в генералов, то в депутатов. Старались придумать, как легким и быстрым путем добыть максимальное количество денег, чтобы обеспечить присущие красивой жизни атрибуты - дорогие машины, часы, хорошие костюмы. Как правило, это мужчины, которые работали над тем, как правильно себя преподнести окружающим. Для них внешний вид имеет большое значение.

В одном из дел, которое я слушала, был очень интересный человек. Мошенник, у которого брат на тот момент был народным депутатом. Он находился под стражей в СИЗО, но на заседания приезжал, как на праздник. Своим презентабельным внешним видом, грамотной речью произвести впечатление на всех участников процесса. Его адвокат неоднократно вносил ходатайства об изменении меры пресечения. Тогда залогов еще не было, действовал старый УПК. Объяснила, что убеждать нужно не меня, а потерпевших, компенсировав им ущерб. Дело было многоэпизодное и очень сложное, но интересное.

- Пытались дать шанс добровольно признать вину и попросить прощения у потерпевших, возместить ущерб потерпевшим? Часто так поступали?

- Да, делала это часто и открыто, чтобы потом не говорили, что судья с кем-то о чем-то договорилась кулуарно. Поступала так еще потому, что от перечисленных вами элементов зависит вид и мера наказания для обвиняемого и главная цель, которую преследует большинство потерпевших - это возмещение причиненного ущерба.

- Одно дело мошенники, совсем другое убийства. Тут не откупишься деньгами…

- Я сталкивалась с разными ситуациями. Были случаи, когда в процессе судебного заседания люди противоречили сами себе. Сначала говорили, что ничего не хотят, что откупиться за смерть родственника обвиняемому не удастся, а потом, на протяжении процесса, увеличивают исковые требования и сумму компенсации в разы, но это их право.

- Слюсарчуку приговор выносили не вы?

- Нет. Дело передала для решения вопроса об определении подсудности в Апелляционный суд г. Киева и в дальнейшем приговор выносился во Львовской области, где были совершены более тяжкие преступления, чем в Киеве.

- Понятно, что судья должен быть беспристрастным, но бывает такое, что вы как-то подсознательно чувствуете себя больше на стороне обвиняемых, чем на стороне потерпевших?

- У меня не было таких ситуаций, хотя, если честно, то все-таки наверно было пару раз, если я видела, что явно ситуацию спровоцировал потерпевший. Когда выходишь в процесс, пытаешься разобраться во всех деталях. Самое страшное для любого судьи - осудить и лишить свободы невиновного человека. А подсознательно я вхожу в ситуацию и потерпевшего и обвиняемого. Поверьте, бывают такие преступления, от которых становится не по себе не только судье, но и прокурору, адвокату…

До 2012 года была возможность вернуть дело на дополнительное расследование, если суд сомневается в доказательствах, в виновности, то теперь такой возможности нет и надо выносить либо обвинительный, либо оправдательный приговор и нет права на ошибку.

- Есть на счету хоть один приговор, который отменен в кассации и человека признали невиновным?

- Таких приговоров за мою практику у меня нет вообще. Были отмененные и измененные только в апелляционном порядке, небольшой процент. Могу ответить за каждое такое дело, объяснить почему. Например, человек не признает своей вины, я выношу приговор и назначаю наказание в виде лишения свободы. Был у меня один майор, тогда еще милиции, который избил подчиненного трубой от кондиционера. У него ремонт шел в кабинете, а тот попал под руку, у них был конфликт между собой. Очень тяжелый процесс. Показания потерпевшего против показаний обвиняемого и больше никаких доказательств. Все свидетели отказались от своих показаний, которые давали во время досудебного расследования, потому что боялись последствий, если дадут показания в суде на своего начальника.

Мне пришлось пойти для внутреннего убеждения на маленькую хитрость. Посмотрев материалы дела, увидела, что служба внутренней безопасности МВД первой проводила проверку по заявлению потерпевшего еще до того, как началось следствие. В рапорте был указан некий полковник. Я нашла его номер телефона и попросила рассказать, что было известно об обстоятельствах случившегося. Хотела понять, кто говорит правду: потерпевший или обвиняемый. Он рассказал, что майор дал пояснения на следующий день после случившегося и сознался в том, что натворил, так как был в состоянии алкогольного опьянения и сожалел о случившемся и, хотя я больше ничего не могла сделать и написать об этом в тексте приговора также не могла, для меня это была очень важная информация для внутреннего убеждения, что обвиняемый все-таки совершил данное преступление.

Судья Мария Зелинская: Мы не можем обеспечить привилегию делам НАБУ, потому что в первую очередь рассматривают дела, где лица содержатся под стражей 03

- Обвинительный приговор?

- Да. Хотя обвиняемый до последнего слова своей вины не признавал и просил его оправдать.

- Почему апелляция отменила? Недостаточно доказательств?

- Апелляция не отменила, а изменила приговор с лишения свободы на лишение свободы с применением ст.75,76. УК Украины. Обвиняемый написал апелляционную жалобу, попросил его оправдать, потому что суд первой инстанции незаконно его осудил. Позже там же изменил свои апелляционные требования, так как признал себя виновным и раскаялся в содеянном и просил не лишать его свободы. Но все-таки человек признал свою вину и написал, что суд первой инстанции пришел ко всем правильным выводам.

Так обидно, когда огульно заявляют, что судьи плохие. Никто ведь не знает, что судьи работают над делами не только во время заседания, а постоянно думают: как еще уточнить, как узнать больше правды, чтобы не было никаких сомнений, чтобы была стопроцентная уверенность.

- Часто участники процесса рассказывают обратное. Что судьи спешат, мало вникают в суть, поэтому решения несправедливые, либо наоборот затягивают рассмотрение без веских причин.

- Я в этом очень сомневаюсь, так как не вникнув в суть, ни один судья не сможет принять решение. Кроме того, у судьи нет возможности в отличие от других участников процесса затягивать рассмотрение дел без уважительных причин. Все причины отложения либо перерыва в рассмотрении дела фиксируются в протоколе.

ИЗ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ УШЛООЧЕНЬ МНОГО ПРОФЕССИОНАЛОВ, БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ ВОСПОЛЬЗОВАЛОСЬ ПРАВОМ НАОТСТАВКУ

- А сколько бывает технических перерывов, которые не поддаются логике, переносов заседаний. В составленном НАБУ антирейтинге коррупционных дел в судах говорится о том, что некоторые из них не рассматриваются длительное время. Так что Соломенский суд, где все это слушается, выглядит не лучшим образом.

- Давайте поговорим, оперируя цифрами, о том, какая на сегодняшний день у нас нагрузка на судей Соломенского суда. По штату в суде 33 судьи. Из них отправляют правосудие 15, а 10 находятся без полномочий и 8 вакансий. Гражданских дел с 1 января 2017г. поступило - 4 975, уголовных производств и ходатайств, в том числе НАБУ и полиции - 15 433, материалов про админправонарушения - 6668. НАБУ с начала года направило в суд всего 14 обвинительных актов, 5 из которых рассмотрено. Они были в основном по соглашению прокурора с обвиняемым о признании вины.

Кроме того, следственный судья у нас один. Судей, которые совмещают рассмотрение гражданских дел, таможенных материалов, следственных действий - 9. И всего-навсего 5 судей, которые рассматривают уголовные производства и административные материалы.

Мы не можем обеспечивать привилегию делам НАБУ, потому что в законах записано, что в первую очередь рассматривают, если мы уже говорим о какой-то первоочередности, дела, где лица содержатся под стражей.

Для нас все дела одинаково важны. Например, я была свидетелем ситуации, когда пришла женщина, которая добивается решения о лишении родительских прав бывшего мужа. Из-за санкций, по которым надо срочно принимать решение, заседание по ее делу было неоднократно отложено. Конечно она возмущалась. Что нам ей сказать? Что ее проблема неважна и пусть она с ребенком подождет? А разводы, пенсии, алименты, усыновления и т.д. тоже не важны? Также убийства, грабежи, разбои, ДТП со смертельным исходом, тоже подождут? Представляете, как люди ждут приговора суда либо решения? Им тоже сказать: подождите, у нас тут ходатайства и дела Насирова, Розенблата, Онищенко и прочие безотлагательные дела. Мы не имеем права так поступать.

Нет ни единого переноса заседания из-за того, что судья не явился в процесс или резко ушел в отпуск. Все переносы связаны с неявками участников процесса. У них есть для этого возможности, повторюсь, что у суда такой возможности нет. Адвокаты заявляют множество ходатайств в подготовительном заседании, и суд продолжительное время не может выйти из этой стадии и назначить дело к рассмотрению по сути.

Нередко заявляют отводы составу суда абсолютно без оснований, а учитывая, что у нас всего пять судей по уголовным делам, это тоже вносит свою проблематику. К тому же все дела по особо тяжким преступлениям слушаются коллегиально, и сформировать потом тройку судей очень проблематично. Уже давно привлечены в такие коллегии и судьи "цивилисты".

Судья Мария Зелинская: Мы не можем обеспечить привилегию делам НАБУ, потому что в первую очередь рассматривают дела, где лица содержатся под стражей 04

- Таких дел много?

- Их стало намного больше, чем, например, в 2011, 2012 годах. Люди стали более жестокими и циничными.

- Как вы думаете, антикоррупционный суд решит проблему, связанную с рассмотрением дел, которые в компетенции НАБУ и САП?

- Это обычная категория уголовных производств, обычные следственные действия. Это одни и те же кодексы – Уголовный и Уголовный процессуальный. Здесь нет какой-то особой специфики, рассматривать могут те же судьи, что и слушают другие резонансные дела. У большинства судей достаточно большой опыт работы.

Я уже сказала, что с начала года мы получили 14 обвинительных актов. Полагаете, что нужно создать под них отдельный суд? Притом, что в обычных судах сейчас большая нехватка судей, и это очень серьезная проблема, прежде всего для граждан, которые ждут решений суда в разумные сроки.

- Судьи в перманентной дискуссии с НАБУ, указывая на вмешательство и давление. Оно действительно есть?

- Мы направляли в Высший совет правосудия уведомление о вмешательстве в деятельность суда после интервью Артема Сытника, где он сказал, что Соломенский суд саботирует рассмотрение дел НАБУ.

За неделю до этого глава НАБУ подал на одну судью Соломенского суда в Высший совет правосудия жалобу, которая насчитывала более 17 листов. В этой жалобе описаны все определения судьи, которыми она НАБУ отказала в удовлетворении ходатайств.

- Он имеет право на это. Что здесь такого?

- Конечно. Но еще для этого есть апелляционная инстанция. Стороне защиты не нравится, когда решение в пользу НАБУ, САП. НАБУ и САП не нравится, когда решение в пользу подозреваемого, либо удовлетворены ходатайства адвокатов. Это естественный процесс, в котором всегда есть недовольная сторона.

Почему-то считают, что в антикоррупционном суде какие-то мегасудьи будут работать, с другими подходами, другие законы будут использовать в работе, чем судьи в нашем или других судах. Опять же все со временем, но мое мнение, что их работой так же будут недовольны, закон для всех один.

- Профессия судьи всегда была престижной. Как вы думаете, почему многие судьи добровольно ушли в отставку? Что происходит с судебной системой, почему возник этот кадровый голод?

- Действительно за последние годы из судебной системы ушло очень много профессионалов, большинство из них воспользовалось правом на отставку, также многие судьи, у которых закончился пятилетний срок полномочий не стали их продлевать, а также многих уволили за нарушение присяги. Взять те же беспорядки, которые происходят в судах начиная с 2014 года, тоже надо выдержать и иметь желание работать. В нашем суде в 2015 году слушалось дело еще до поджога помещения на Максима Кривоноса, коллегию судей более 2 часов не выпускали из зала судебного заседания, после окончания процесса, кидались в них предметами. Видео есть на YouTube. К большому сожалению, уже двое судей из той коллегии ушли по собственному желанию. И можно с уверенностью сказать, что такие нестандартные ситуации, начиная с 2014 года, пережил практически каждый судья нашего суда. Впереди квалификационное оценивание, укрупнение судов, но и это уже не пугает, просто задаешь себе один и тот же вопрос. Сколько всего может выдержать человек? А что будет дальше? Все это очень сложно переживать психологически. Обвинения, то в том, что назначены президентом Януковичем, но никто не говорит, что конкурсы большинство судей проходили еще при президенте Ющенко, а я и многие другие судьи вообще со времен президентства Кучмы стояла в резерве. Поэтому, несмотря на некоторое разочарование в процессах, которые происходят, могу сказать, что я не собираюсь менять профессию и верю в то, что хватит сил и терпения выдержать все процессы и восстановить доверие граждан к судебной системе.

Новых судей надо еще подготовить, и так же мы со временем посмотрим, насколько они будут работать эффективнее тех, которые ушли и действующих.

Судья Мария Зелинская: Мы не можем обеспечить привилегию делам НАБУ, потому что в первую очередь рассматривают дела, где лица содержатся под стражей 05

- Как вы воспринимали Закон Савченко?

- Я сразу знала плачевные перспективы этого закона. Людям же не показывали то, что видели мы после принятия закона. Ну, к примеру, я так образно скажу, 22 марта освободился человек по закону Савченко, а 23-го уже совершил убийство, об этом все написано в обвинительном заключении. И это далеко не единичный случай.

- Давайте поговорим о давлении на суд. Вам приходилось принимать решения, о которых сожалели? Например, выносить решения относительно активистов, которые участвовали в Революции Достоинства?

- Нет, таких ситуаций не было. На меня никто и никогда не давил с целью принятия того или иного решения. И я ни об одном своем решении не сожалею.

- А как же решения по протоколам, которые были составлены по автомайдановцам? Это публичная информация, об этом писали СМИ.

- Когда об этом написали, мне позвонил сын. Он-военнослужащий, участник боевых действий АТО. Звонит и говорит: "Мама, ко мне подошел один майор в части и сказал, что ты - преступница, что лишала людей водительских прав". Представляю, каково ему было такое услышать, да еще учитывая, что это ложь, а мне было так жалко сына и стыдно за офицера, который, не разобравшись, позволяет себе такие высказывания в адрес солдата. Как по мне, то это даже неэтично.

- И что ответили сыну?

- Сказала, что решений о лишении кого-либо прав на управление транспортным средством по статье 122-2 КУоАП не принимала, чтобы он дал мой телефон этому человеку и я отвечу на все его вопросы. Решения о применении наказания в виде минимального штрафа не обжаловались, жалоб за три с половиной года не поступало, к дисциплинарной ответственности никогда не привлекалась. Интернет-издания, которые об этом так написали, должны были уточнить у меня информацию, а не полагаться только на текст из неофициального источника – "Фейсбук". Получилось так, что написали откровенную ложь! Я считаю, что журналист должен думать, что за каждым из судей (или другим человеком), стоит их семья, дети, пожилые родители, которые принимают все близко к сердцу. Мы-то выдержим, так как сильные и привыкли…

Одним из основных принципов информационных отношений в соответствии со ст.2 Закона Украины "Об информации" есть достоверность и полнота информации.

- Во время заседания Высшего совета правосудия вы комментировали несколько конкретных случаев…

- Да, я рассматривала дела людей, которые вероятно могли бы быть участниками акций "Автомайдан" 29.12.2013 года. Речь о протоколах, составленных сотрудниками ГАИ, по требованию которых водители не остановились, в соответствии со ст. 122-2 КУоАП. Так вот, в одном из случаев, женщина в самом протоколе собственноручно написала, что ни к какому "Автомайдану" отношения не имеет, просто спешила на работу, и из-за колонны она не заметила работника ГАИ. Два других человека после рассмотрения пришли в суд, пояснили, почему не являлись по вызову суда сразу как получили повестки и собственноручно написали заявления, что также никакого отношения к "Автомайдану" не имеют. И еще один материал закрыла за отсутствием состава административного правонарушения, так как гражданин по первому же вызову суда явился со свидетелями и дал пояснения. Все эти обстоятельства проверялись неоднократно, кроме того, я прошла все необходимые проверки по Законам Украины "Об очищении власти" и "О восстановлении доверия к судебной системе Украины". ВСП также проверял данные обстоятельства и по результатам проверки принял законное решение.

- Но шла речь о том, что вы рассматривали и в отсутствие людей, которые фигурировали в протоколах.

- Было несколько человек, которые не явились в суд и не дали пояснения, я на протяжении полутора месяцев вызывала их в суд. Думаю, люди на тот момент боялись приходить в суды, не знали, какие будут последствия. Я имела право рассматривать эту категорию дел в отсутствии правонарушителя. Ни в одном из протоколов не было написано, что речь идет об "Автомайдане", а также в самом решении суда. Знаете, о чем я сожалею? Что все события не описала детально и подробно в решения, так как необходимо было это сделать учитывать время и то, что происходило в стране.

- Лишали прав?

- Нет. Таких решений по ст.122-2 КУоАП я за все время работы никогда не принимала, вообще. Это и есть главным доказательством единой практики за все время работы, невзирая на события в стране.

У МЕНЯ И У МОИХ КОЛЛЕГ БЫЛИ СИТУАЦИИ, КОГДА СЛУЧАЙНО УЗНАВАЛИ, ЧТО АДВОКАТ ПЫТАЛСЯ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ, ГАРАНТИРУЯ "ДОГОВОРЕННОСТЬ С СУДЬЕЙ"

- Мария Борисовна, а Вы себя считаете обеспеченным человеком?

- Нет, я себя считаю человеком среднего достатка. Я 10 лет проживаю и зарегистрирована в квартире общей площадью 64 кв. м, это "чешка", купила в 2007 году, а судьей стала в 2010 году. Ни домов, ни земельных участков у меня нет. Машина есть BMW х 4, а когда пришла работать в суд, то машина была Toyota Land Cruiser Prado в таком же ценовом сегменте. Все мое имущество внесено в декларацию и другого нет.

- Пришли откуда?

- Работала ведущим юрисконсультом УГППС "Укрпочта", адвокатом 5 лет, руководила Голосеевским и Соломенским отделами РАГС г. Киева 7 лет.

- Сейчас принято оформлять все на родственников. Например, родителей, детей?

- У моей мамы машин, квартир, домов, земель нет. Живет в обычной панельке всю жизнь. Сын снимает себе квартиру сам, а машины у него вообще нет даже в пользовании, и это моя принципиальная позиция. Могу Вас пригласить в гости к себе и ко всем членам своей семьи, и вы убедитесь во всем сами, а информация об имуществе сегодня есть в открытом доступе, и легко можно все проверить.

- А начинали карьеру свою с чего? Когда пришли в суд первый раз?

- Я начинала с должности секретаря судебного заседания, еще в 1996 году. Тогда мне очень повезло с наставницей - Вострецовой Галиной Петровной. Это была "судья от Бога". Раньше не было специализации на уголовные и гражданские дела, слушали все. И в то время слушали резонансные дела. Одно из дел было то, по которому проходил Лазаренко.

- Раньше адвокаты преимущественно договаривались с судьями с помощью взяток. А сейчас?

- Людям надо забыть такое понятие: договориться в суде, и тогда мы вернем доверие к судебной системе, научимся принимать любое решение суда и доверять ему. У меня и у моих коллег были ситуации, когда случайно узнавали, что адвокат пытался взять деньги, гарантируя "договоренность с судьей" за принятия того или иного решения. О таких фактах, например, я, сообщала всем участникам процесса под звукозапись.

- Заявления писали?

- Информация непроверенная! Поэтому открыто говорила, что не буду писать заявлений и жалоб, но со мной никто договариваться не будет! Если кто-то за моей спиной говорит, что судье надо заплатить – это неправда и не означает, что будет именно такое решение.

- Напрямую предлагали?

- Да, один раз ко мне в кабинет зашел отец обвиняемого. Его сын в состоянии алкогольного опьянения убил человека с особой жестокостью. Говорит: "Понимаю, что вы моего сына можете пожизненно посадить, давайте с вами договоримся". Отвечаю: "Мы с вами никак не договоримся". А он снова начинает, мол, единственный сын, умру и не увижу его больше.

Сказала, что могу дать единственный бесплатный совет - договориться с потерпевшей и все деньги, которые они хотят раздавать судьям, адвокатам, прокурорам, взять и отдать потерпевшей. Стать перед ней на колени, рассказать все, что чувствуют. Если она сможет понять и простить, а в дебатах скажет, что не настаивает на самой суровой мере наказания в виде пожизненного заключения, то коллегия судей обязательно учтет ее мнение. У него слезы на глазах: "Боже, а что же мне адвокаты об этом не сказали? Я уже год им такие большие деньги плачу". Кстати их было, целых три!

От адвокатов зависит очень многое. К сожалению, зачастую сталкивалась с ситуациями, когда ни позиции, ни заинтересованности. А бесплатные адвокаты – это вообще отдельная тема. Пришел, отсидел, ушел. Дело не знает, в суть того, что обсуждается во время процесса не вникает, вопросы не задает. Конечно не все, как и в любой сфере деятельности есть и профессионалы своего дела, с которыми в процессе получаешь массу удовольствия от совместной работы.

- Помните ситуацию с криминальным авторитетом Курочкиным, которого застрелили во внутреннем дворике Святошинского районного суда Киева выстрелом снайпера в сердце после окончания судебного заседания по его делу? Может что-то подобное повториться, учитывая нынешнюю криминогенную ситуацию в стране?

- Может. Вы, когда заходили в суд, видели нашего полусонного охранника на посту?

Судья Мария Зелинская: Мы не можем обеспечить привилегию делам НАБУ, потому что в первую очередь рассматривают дела, где лица содержатся под стражей 06

- Когда я заходила, не спал. Даже попросил паспорт.

- А что Вы пронесли в сумке он же не видел?

- Нет.

- Рамки работающей нет. Так что вы можете в сумочке пронести любое орудие преступления. Поэтому все возможно, и мы не исключаем этого.

- Много дел слушается судом присяжных? Насколько эффективен такой институт сегодня?

- У нас в суде есть около 7 таких дел, где мы три года не могли собрать присяжных. Ранее все претенденты обычно задавали три вопроса. Будет ли удостоверение присяжного, зарплата, как у судьи и будет ли охрана? Большая часть присяжных воспринимает судебный процесс как некое кино, когда пришли, посмотрели, поделились впечатлением и разошлись. Но суд присяжных – это не развлечение, они же решают судьбу человека. Почему-то они считают, что отвечает за все в любом случае судья. И действительно они же правы у присяжных нет предусмотренной законом ответственности как у судьи.

По одному из убийств удалось собрать на первое заседание суд присяжных, пришли, посмотрели, заскучали. После второго потребовали охрану. На третьем заседании не было ни одного присяжного. Сейчас судьи часто рассказывают, что присяжные срывают заседания, не являются в согласованные день и время, отключают телефоны, другие ходят постоянно в суд и требуют дать материалы дела для ознакомления, что не предусмотрено законом, но они так хотят, чтобы им отметили время, так как оплата почасовая.

Пока из того, что мы видим, могу сказать, что люди получают не то, что ожидают от суда присяжных.

- Чего вы как судья ждете от обновленного Верховного Суда?

- Профессионализма. Единой и понятной практики для судей первой инстанции.

- Мария Борисовна, какие по вашему мнению, будут последствия внедрения судебной реформы в Украине? Все-таки в ней больше плюсов или минусов?

- Достаточно много плюсов в судебной реформе Украины, но последствия предсказать не могу, так как очень рано об этом говорить. Я только надеюсь на то, что все будет к лучшему. Надеюсь, что мы вернем доверие к судебной системе Украины. С 01.10.17 по 01.11.2017 года я проводила анкетирование посетителей суда на тему доверия граждан к судебной системе и в том числе ожиданий граждан от судебной реформы. Более 700 человек приняли участие. Сейчас я пишу анализ по анкетированию и, честно говоря, удивлена результатами, 46 % граждан убеждены, что при обращении в суд обязательно их требования должны быть удовлетворены, 50 % граждан ожидают от судебной реформы быстрого рассмотрения дел. На вопрос, что именно, по вашему мнению, необходимо внедрить для возобновления доверия к судам и судьям, процентов 30 ответили: запретить давление на суд и пропаганду против судей.

Татьяна Бодня, для "Цензор.НЕТ"

Фото: Наталия Шаромова, "Цензор.НЕТ"

Источник: https://censor.net.ua/r463019
 
   
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Прямо всем все видно, не зная о жизни,карьере,делах,поступках,но всем все видно и ясно. Поэтому мы так и живем!!!
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да ясен пень! Вы же только на одну зарплату живете, ее и декларируете. Остальное все муж в дом тащит)) Господин Ковтуненко Алексей Анатольевич)) Директор филии компании ДП Сетам по Киеву и Киевской области, которая занимается, как ни странно, реализацией арестованного имущества, предметов ипотеки и т.д. Интересное совпадение, не так ли? С исполнительной службой муж тоже, плотно работает?)) И в семье БМВХ4 2016 г. выпуска, коим владельцем Вы являетесь, Вольво S80 2012 года выпуска, так понимаю на свекровь (Ковтуненко Татьяна Владимировна) регистрация)) Свекрови хоть за руль, дали то подержаться?)))
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удачно женился человек,что вы хотите? Судья Мария Зелинская: "Мы не можем обеспечить привилегию делам НАБУ, потому что в первую очередь рассматривают дела, где лица содержатся под стражей" - Цензор.НЕТ 5598
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в любом случае у вас образовалась дружная бизнес-судейская семья
поздравляю!
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ну, эт, Вы, замуж вышли, а вот, Алексей Анатольевич, удачно женился)
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Вам наверное виднее))) Знакомы лично?))) Боже мой,что мужчины обсуждают.
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а вот это уже нечестный и лицемерный приемчик
обсуждают ваш семейный бизнес
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Обсуждайте на здоровье, но только хотя бы с конкретными фактами. Так читаешь как пустословие. А в чем нечестный?И лицимерие здесь причем? Лицемерие- отрицательное моральное качество, состоящее в том,что заведомо безнравственным поступком ( совершаемым ради эгоистических интересов,по низменным мотивам и во имя антигуманных целей) приписываются псевдоморальный смысл, возвышенные мотивы и человеколюбивые цели. ( википедия)
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Ваше право. Хотя, как-бы автоматически возникает конфликт интересов. И это не в пользу того, кто приносит основной доход в семью. Вообще я оценил вашу смелость - выйти под своим именем. У меня был такой опыт, правда совсем в другой отрасли, и хотя, я знал, что никто на форуме меня уличить во взятках или непрофессионализме не сможет (повода не давал), все-равно, добром это не кончилось. На форумах собираются разные личности, в т.ч. и склонные к акцентуированному и далеко не адекватному поведению. А почему вы так негативно выступили по поводу суда присяжных? Просто опираясь на личный опыт, что-ли? Или это было вырвано из контекста?
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Какой конфлик интересов? В моем случаи его вообще нет и доход у нас одинаковый. Мне нечего бояться и прятаться под чужими именами, поэтому дело совсем не в смелости. Я ничего не скрываю и не прячу. Всегда говорю правду и то, что думаю. К негативным комментариям, провакациям, сарказму, вырыванию из контекста, перекручиванию информации, обсуждению моей семьи была готова и как Вы правильно заметили это делают совсем не те люди, которые оценивают профессионализм, либо были у меня в процессах. Суд присяжных, это очень сложный институт для нашей страны, важная и тяжелая тема, опиралась на личный опыт и опыт коллег в тех процессах, которые идут сейчас в нашем суде. Кроме того, я хорошо знаю как работает суд присяжных в других странах. Заседания открытые и Вы можете поприсутствовать и лично во всем убедиться. И я же не говорю, что все присяжные такие. Люди и их отношения к тому, что они делают всегда разное. Могу привести множество примеров. О многом еще не сказано.
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Что сегодня в судейской среде говорят о главном принципе нашего права, на основе которого сегодня делается около 90% всех судейских решений - о доминировании Буквы закона над его Духом? Например, абсолютное большинство решений суда у нас построено на несоответствиях статьям УПК ( неправильно оформленном документе, просроченных сроках, неправильной териминологии и т.д. и т.п.). Существуют очевидные вещи, ожидание справедливого решения, общественная значимость сторон, резонансные преступления и т.д., но решения принимаются формально судьей в "нужную" сторону, на основе "несоответствия Букве закона". Второе. Я же понял, что вас суд присяжных мало интресует. Тем не менее, именно он хоть и маленькая, но ступенька к преодолению коррупции в суде. С 12 человеками, а еще и сознательными, труднее договориться и сложнее подкупить. Плюс утечка информации более вероятна. Разве не так?
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Меня тематика суда присяжных очень интересует. Какие 12 человек? ст.31 УПК Украины 1) в суді першої інстанції - колегіально судом у складі трьох професійних суддів, які мають стаж роботи на посаді судді не менше п'яти років, а у разі здійснення кримінального провадження щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, за клопотанням обвинуваченого - судом присяжних у складі двох професійних суддів, які мають стаж роботи на посаді судді не менше п'яти років, та трьох присяжних. Я за суд присяжных!!!
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К сожалению, вы не вникли в суть мной сказанного, а все, как это принято у судей, свели к "неправильной цифре" т.е. Букве закона. Какая разница сколько присяжных? Сколько назначат новым законодательством, столько и будет. Причем, чем больше, тем - лучше. Мы обсуждаем изменения в законодательстве, перспективу судейской реформы, а вы мне про сталинскую"тройку")). Люди потому к судьям так относятся, что в суде отсутствует Дух закона, т.е. - справедливое решение суда и оно подменено формальным. Я не идеализирую этих присяжных заседателей, но даже при царе присяжными выбирали людей из числа авторитетной общественности. Это потому, что если 9-12 человек, квалифицированным или простым большинством утверждают решение, которое назначил суд из числа профессиональных судей, то такое решение примет общество. А это главное. Дело профессионального судьи - разобраться в деталях и изложить присяжным заседателям свою точку зрения и аргументы. А решение по сложным или резонансным делам должны принимать только суды Присяжных. Только так можно потихоньку уйти от коррумпированных отношений в суде.
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а я против. Для начала суд присяжных снимет с вас ответственность, и это не самого плохое. Как показывают реалии, современное украинское общество не готово к данному институту. Их не право интересует, а материальная составляющая. Такие люди как вы, к примеру, с нормальным доходом, если что случится, всегда будут признаны виновными, из зависти, скрытой мести и т.д. К тому же, я категорически не одобряю манеру своих коллег, которую они взяли после Майдана, превращать цирк, в Шапито, взывая к толпе, патриотизму и т.д. Вы представляете во что выльется полноценный процесс, с присяжными к примеру, по штатовскому варианту, с нашими "журналистами" и т.д.?
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В стране сотни тысяч умных, социально активных, авторитетных людей, специалистов в своем деле (не юристов). Их по-настоящему волнуют вопросы чести, справедливости, защиты слабых и малоимущих. Они в состоянии принимать ответственное решение. Я ведь не имею ввиду штатных "активистов" и продажных журналистов, имена которых в принципе обществу известны. Вы, кстати, не очень корректно оценивали соотношение вины Зайцевой и Дронова, поэтому, у меня сомнения в вашей искренности
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Что вы имеете ввиду некорректно оцениваю вину? Зайцевой - максимум десятка, Дронову 5-6 реально. В чем некорректность?
А что этим сотням тысяч умных, социально активных, авторитетных людей, специалистов в своем деле (не юристов) мешает платить налоги, не получать зарплаты в конверте, постоянно и грубо нарушать ПДР, в том числе ездить под "синевой" и т.д.? Традиции?
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У меня кстати и особое мнение по Назарову и по Луценко и по "бесплатной" медицине, и по субсидиям и очень многим иным вопросам. И что с того?
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Зайцева: по сути - злостный рецидивист нарушений ПДД, управляемый ею автомобиль стал орудием убийства, очевидно въехала на перекресток на красный свет, значительно превысив допустимую скорость, в это вечер гоняла с напарником, машина напарника по гонкам затормозила раньше и пропустила машину Зайцевой, в крови обнаружены опиаты. За сутки в таком городе, как Харьков, с превышением скорости на красный проезжают не так много идиотов.
Дронов: въехал на перекресток на желтый или красный, пока не ясно. Скорость не превысил. Не рецидивист проезда перекрестка на красный. Его автомобиль не является прямым орудием убийства. Опиаты не употреблял.
За сутки в таком городе, как Харьков, с началом движения на желтый/красный проезжает перекрестки достаточно много идиотов, но им это пока сходит с рук.
Если, по-вашему - соотношение 10:6, то это даже не смешно. Я езжу за рулем с 1980 года и довольно борзо, но на действия Дронова я всегда среагировал бы и не допустил ДТП. А вот на месте Дронова, вряд ли увернулся бы от летящего снаряда. Действия Зайцевой неизмеримо опаснее, демонстративно брутальнее, вреднее для общества. Если хотите - это вызов обществу. Т.е. соотношение 10:1,5(2) да и то, условно для Дронова. Да еще, я уверен, что если Дронов сделает выводы на всю жизнь и без суда, то эту мразь, колония только испортит. Нарушала и впредь будет нарушать законы человеческого общежития
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Есть проблема в разумных сроках рассмотрения дел, качестве процессуальных решений и на это влияют очень многие факторы. Самые важные показатели работы: отсутствие жалоб учасников процесса, отмененные решений ( качество),отсутствие заявлений в ЕСПЧ. А по всему Вашему вопросу, если рассуждать и обсуждать правдиво и детально, то суток наверное не хватит. Обязательно вернусь к Вашему вопросу как судья-спикер в следующем интервью.
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Многие люди, получив несправедливые решения и утомившись (финансово) в судах, просто их не обжалуют в силу своей толерантности. Но суд от этого лучше не становится. Это не критерий справедливости. Только прозрачность и общественный контроль! А это обеспечивает именно суд присяжных, так, как я его вижу. Ваш эпитет "правдиво" обсуждать, как-то не очень некрасиво прозвучал. Форум - не место, где можно врать. Расколят быстро. "Детально обсуждать" то же не надо. В деталях кроется дьявол. В риторике можно угробить любую справедливость и подменить ее "Буквой". Обсуждать надо принципы и стратегию реформы судейской системы. По реакции, вижу - не очень задумывались ранее, в чем отличие Духа закона, которым руководствуется западная система права и (формальной) Буквой, которую пользует самый "справедливый" савецкий суд до сих пор. Работайте. Вам есть над чем. Молодые - наша надежда
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суд присяжных, крайне дорогое удовольствие. В тех же штатах, подавляющее большинство решений выносят проф.судьи.
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Во-первых, я написал "сложные и резонансные", а не все решения. Во-вторых, конечно, чужое имущество или чужая жизнь дешевле, чем собственные ). В третьих, "дорогое удовольствие" уж точно обойдется государству дешевле, чем коррупция, которая делает страну нищей, а людей - бесправными. В четвертых, я написал о варианте присяжных с привлечением общественно-значимых, авторитетных представителей общества в состав суда, а не профессиональных судей. Например, так было в царской россии
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Ну мы не США, у нас компенсация упущеной зарплаты много не потянет, но насколько знаю, средняя стоимость такого процесса в США при одном этапе - миллион долларов.
Насчет имущества, это кстати намного проще, там есть стороны, хотят, пускай оплачивают, а вот по криминалу... Чужая жизнь и т.д., это конечно серьезно, но обязательно найдется тот, кто скажет, а вот на оправдание вот этого цыгана, мы отдали тысячу минимальных пенсий...
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насчет авторитетов, там больше упор на непревзятость. Толку с авторитета, если к примеру судят убийцу, а у него самого убили когда то ребенка и т.д.?
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и да...не понял насчет коррупции? С чего вы решили что такой суд ее поборет?
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Возможность злоупотреблений намного ниже: 9 - 12 человек труднее купить и вероятность утечки информации о подкупе несравненно выше (больше свидетелей). Попробуйте уговорить 12 человек на форуме )). Поэтому такое коллективное решение независимых от суда и друг от друга людей, будет приниматься обществом, как минимум, удовлетворяющее большинство, как максимум, - будет близким к справедливому.
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Да нет, я не потому спросил. У нас за коррупционные преступления нет пожизненного, в криминале, как правило, суд присяжных именно в такой категории дел, где приговор может быть высшей мерой наказания (включая казнь). Но 99% этих дел, это убийства совершенные отмороженными ублюдками, как правило, люмпинами, отбросами общества. Кого они могут купить? Суд присяжных не для того, а что бы не допустить ошибки и не лишить жизни невиновного!
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Это у вас, юристов)) А у нас, граждан Украины, суд присяжных должен разбирать все резонансные и тем более коррупционные дела. Я не против, чтобы с отмороженными ублюдками суд решал двойкой-тройкой профессионалов. Но против того, чтобы 2-3 судьи решали громкие коррупционные дела, которые резонируют по ушам и гасят веру людей в справедливое решение суда. Я против того, чтобы формальная Буква закона доминировала над его Духом. Решение должно признаваться обществом, как справедливое. А это может сделать только независимый суд Присяжных заседателей из числа общественно полезных, авторитетных в своем деле, людей. Профессионалы пусть разбираются в деталях и дают Присяжным на откуп принимать конечное решение суда.
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Тогда определитесь куда вы идете. В Европу или Азию. То что вы хотите, прямо противоречит самой идеи суда присяжных. И там, тратят миллионы долларов на то, что бы случайно не казнить "ублюдка". Общественно полезный человек...фигасе термин. Как можно принимать конечное решение не разобравшись в деталях? Просто в убийстве, к примеру, даже самом изощренном, полноценный человек способен разобраться, а вот в податковом преступлении, с разделом ролей, с легализацией доходов и т.д., не каждый юрист разберется.
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Что значит не разобравшись в деталях? В деталях должны разобраться опытные профессиональные судьи и представить их выводы Присяжным, которые и будут принимать окончательное решение. Задача суда Присяжных дать не формальную оценку, как обычно поступают профессиональные судьи, а определить меру наказания по справедливости руководствуясь Духом закона. Такую, которая не шокирует общество своей алогичностью, построенной на формальной оценке. Это особенно важно, когда невозможно точно определить какое-нибудь обстоятельство, но оно очевидно по своей сути, когда невозможно точно высчитать меру вины. Коллективное решение людей, которых трудно заподозрить во мздоимстве или сговоре, людей, которым дорога честь и репутация - это главное, что дает суд Присяжных. Профессиональных судей, судя по решениям, которые они часто принимают, вопросы чести и достоинства мало интересуют.))
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вы спотвоюрете идею самого суда присяжных. Все с точностью до наоборот, именно присяжные оценивают доказательства, делают вывод о их допустимости, належности и т.д. и принимают решение - виновен либо нет, а судья только в случае признания виновным, определяет меру наказания! К которой, как раз то присяжные не имеют никакого отношения.
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Исхожу из того, что ментально общество не очень готово к существующей модели, принятой, например в США. Поэтому нигде не писал, что присяжные должны быть профессионалами. Напротив, писал, что они должны быть представителями авторитетной общественности из числа интеллигентов с незапятнанным именем, пройти специальные тесты, в т.ч. психологические и т.д. Не профессионалы не в состоянии в полной мере "..оценивать доказательства, делать вывод о их допустимости, належности и т.д.." Они по моему мнению, должны только контролировать действия судей, принимать решение виновен-невиновен и обеспечить решение с т.з. принятия его обществом, как СПРАВЕДЛИВОЕ. Это и есть преимущество Духа закона над формальной Буквой закона, на деле. У нас же все перевернуто с ног на голову. Решения иногда носят парадоксальный или противоречивый характер. По этой причине, добиться справедливого решения у нас можно только судом из 9-12 присяжных, с которыми ни договориться, ни "порешать" сверху не удасться, а техническую и квалифицированную работу должны готовить судьи-профессионалы. Примерно так было в царской России
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то есть это не суд присяжных? Что я вам и писал.
ментально общество не очень готово к существующей модели... оно вообще не доросло до подобного. Нельзя людям, ненавидящим частную собственность (кроме своей конечно), презирающим всех и вся, кто стоит выше по имущественному цензу, доверять что либо подобное. Отсюда вопрос, сколько по вашему у нас моральных авторитетов? Кто они такие вообще? И где вы их наберете если к примеру, в каждой области, как минимум от 2 до 10 дел подобной категории (ч.2 ст.115) рассматривается? 240 дел, на 12 человек?
Зачем выдумывать велосипед? Может надо просто судьями назначать не моральных дегенератов?
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Найти судей не моральных дегенератов, куда более сложная задача. И они также живые люди. А если им позвонят, например, из АП? Вот из АП никогда не позвонят этим 9 - 12 Присяжным, хотя бы по причине риска утечки информации. А порядочных, толковых людей, мнение которых будет отражать интересы общества вцелом, для этого можно найти. Но искать их должны опять же не моральные дегенераты, которые сидят не только в судах, но и в большинстве чиновничьих кресел, а выдвигать общественные громады. Согласен, что это не простая задача. Меня волнует другое. Вот смотрю вы то же не очень реагируете на подмену Духа закона буквой закона в судах. Я впервые услышал эту формулу от юриста одной из западных кампаний, которая знакомилась с системой права в Украине. Она сказала о том, что у нас доминирует Буква закона, а у них - Дух. Я тогда запомнил это, но не очень вникал, пока сам не столкнулся с этой проблемой. Недавно Кравчук эту же фразу процитировал. Ведь это отвратительно, когда всем видно очевидное, а судьи, совместно с адвокатами или прокурорарми находят такое решение, которое шокирует общество, потому, что решение основано на формальных деталях, коих великое множество (пять томов для пущей важности) и которые можно выстроить в любом, нужном для судей порядке.
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зато с АП могут позвонить тем кто будет отбирать 10-12, это раз, я уже молчу, что АП, дела разных там отмороженных убийц не интересуют. У нас есть общественные громады? А вас не удивляет то что по всей стране то там, то там, задерживают громадских "активистов" которые занимаются вымагательством под личиной нераспространения негативной информации?
Насчет Духа закона. Это неприемлемо в уголовном праве, как минимум и особенно в нашем обществе. Приговор должен быть законным, а не справедливым. Справедливым должен быть сам Закон! А не справедливые Законы у нас потому что мы доверяем (почему спрашивается?) их принимать 450, исключительно дегенератам, и делаем это с упорной постоянностью.
Не ставьте телегу перед лошадью. Особенно если вы не понимаете кто такая лошадь, как работает телега и кто отвечает за то, куда и как они будут двигаться. Западные юристы, пускай не забывают что их страны заселены не украинцами. В Иране вообще все на Коране основано и система работает. Каждому свое.
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Проблема в том, что "хороший" юрист - это тот, кто умеет находить дырки в законах. А самые "лучшие" юристы, работают на олигархов-монополистов и умело закладывают эти дырки в законы. В результате - законы не работают, а право реально построено на подзаконных актах и всякого рода ведомственных инструкциях, которые сводят на нет действие законов, включая Конституцию. А где нам взять других юристов? Я и пишу, чтобы их воспитать, надо Дух закона поставить над Буквой. И других временных решений я не вижу. Иначе скоро судей действительно линчевать начнут. Поэтому нужна такая система права, которая ставит Дух закона над Буквой. Других способов, которые уже сейчас можно применить, чтобы в судах восторжествовала справедливость, я не вижу. Кадровые перестановки практически ничего не решают, т.к. система заставляет работать по-старому (звонок сверху, бабло).
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А на кого по вашему работают лучшие юристы США, Европы? А лучшие врачи? И т.д.
Что бы удержать хорошего юриста в гос.органе, он должен там не только из убеждения находится. Нельзя судить по духу закона, если это конечно не суд линчя.
Для справедливости у народа есть все. Есть право избирать, больше ничего придумывать не надо. А уж если неспособны этим правом воспользоваться, так тут надо задаться вопросом.
И не переоценивайте нашу популистическую Конституцию, она содержит столько неадекватного и далекого от жизни бреда, что применять ее в чистом виде, просто нереально.
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Там развиты сильные общественные институты и СМИ. За счет этого контроль над олигархами и их юристами. У нас это пока нет. Значит их чем-то нужно заменять. Собственно - это и есть один из общественных институтов. К сожалению в структуре электората много плохо соображающих пенсов и активных идиотов. Для того, чтобы получить нормальных избирателей, обществу надо вырастить большое число представителей малого и среднего бизнеса. Поэтому пока избирать особенно некому. А правительство не очень себя утруждает заботой о малом и среднем бизнесе, потому, что олигархическое
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а кто должен растить мелкий и средний бизнес? Государство должно ему не мешать, это максимум что оно может сделать. А СМИ там кому принадлежат? Наша власть, точно такая же как и наш народ, вод в чем проблема. И не сходятся они только в одном вопросе - кто должен первым измениться.
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Не мешать - этого не достаточно. Надо поощрять и стимулировать. Но олигархи, контролирующие и правительство и ВР всячески саботируют блокируют развитие этого сегмента экономики. Требует только Запад. И здесь нужна политическая воля. Но власть побаивается этих людей, потому, что они социально активны, значит - опасны)
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Вы уж разберитесь, вы хотите как у всех, или вы хотите что то свое придумать?
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Я вообщем-то о необходимых реформах и борьбе с коррупцией в судах. Я не специалист в этом и даже не юрист, но я вижу причину по которой в судах сохраняется коррупция и доверие к которым у общества - ниже плинтуса и ее с вами обсуждаю
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В качестве примера: первобытные люди тоже видели солнечное затмение и боялись его, но понимали ли они его природу? Нашего общества воспринимает эту проблему на уровне рефлексов. Есть воздействие (несправедливое решение) есть рефлекс (не восприятие такого решения). Однозначно супер что вы не равнодушны, хотите изменений, однако что вы видите, факты или причины? Я думаю что все таки факты. Этого мало что бы говорить о эффективных методах борьбы и устранения причин. Одна из которых, кстати, само общество.
Никогда простой человек, даже самый патриот, не победит эту систему и не развалит. Даже если станет президентом. Уничтожить ее может только тот кто хорошо ее понимает, знает и сможет запустить процессы, уничтожающие ее изнутри.
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Система - это сложившаяся в результате совка, халявистая, воровитая ментальность. Ее сломать может только появление в обществе большого числа людей, способных созидать - т.е. малых и средних предпринимателей. Вот над этим и нужно работать
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вот видите? Залог "честности" материальная независимость. Где же нам 8 тыс. настолько материально обеспеченных судей то взять? И что бы в горные районы их хватило, и в степные? А потом 11 тыс богатых прокуроров, 200 тыс, милиционеров, и т.д.?
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Уже скоро новую декларацию будем заполнять. Эти уже все проверили.Они есть в свободном доступе или так на всякий случай переписали,вдруг кто-то не успел прочитать или не понял.
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Цитата: "Работала ведущим юрисконсультом УГППС "Укрпочта", адвокатом 5 лет, руководила Голосеевским и Соломенским отделами РАГС г. Киева 7 лет". Работа на Укрпочте и в отделах РАГС - это, канеш, бесценный опыт для судьи, особенно, если РАГСом руководить, а не работать юрисконсультом)))
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Вы очень невнимательно читали и абсолютно не знаете законодательство Украины. Я с 1996 по 1999 работала секретарем судебного заседания Зализнычного районного суда г. Киева. В отделах РАГС и сегодня все специалисты, только с высшим юридическим образование, гражданское и семейное право надо хорошо знать. Опыт бесценный!!!
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есть такой американский анекдот, о том как иммигрант стал миллионером. Думаю знаете. Купил грязное яблоко за 50 центов, помыл, продал за доллар, купил два грязных и т.д., а потом умерла бабушка и оставила наследство... Так и у Вас. Ни че личного, но ни секретарь, ни работа в РАГС не котируются среди юристов, ни по уровню, ни по весомости. Да и семейное право в нашей стране, до недавнего времени, было на уровне "трудового" - мало кому интересно и мало доходно. Если не секрет, Вы какой ВУЗ окончили? Просто интересно, раз уж вы ничего не скрываете и готовы говорить только правду...
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Я закончина Национальную академию внутренних дел Украины ( диплом с отличием ).Вы упустили 5 лет работы адвокатом (гражданские и уголовные дела). Когда работала юрисконсультом, то гражданские и хозяйственные процессы были. Мы говорили об опыте работы для судьи. Работу никогда не выбира по престижности и считаю,что действительно получила тот опыт работы,который купить нельзя. Бедной, я никогда не была.Машины у меня в собственности лет 18 уже.
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Да ладно, все же понятно. Человек работает в удовольствие, живет совершенно с иных доходов, и заниматься поборами, как коллеги, считает себе дороже. ВОзможно это и выход из ситуации, но где столько богатеньких взять?
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Ох как тут повытирали!! Класс! Скоро будут приезжать и сажать за критику "реЗЗкую" :D
Класс! Бимба!
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Удаляют не критику а то,что нарушет условия форума. Оскорбления и нецензурную лексику.
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Брехня! Матерщины не было.И оскорблений тоже.
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Правда! Вы наверное не успели прочитать.Я удаляла свои ответы,поэтому это тоже отмечено. Мне даже странно,что такое пишут мужчины))) А за оскорбления и клевету ответственность никто не отменял.
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Я не про Ваши удаленные, а про свои которые были без матюков.
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Тогда,извините. Я их тоже не успела прочитать.
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Я покидаю форум,так как у меня с понедельника небудет возможности и времени отвечать на вопросы. Заранее прошу не обвинять меня в нежелании отвечать на какие-либо вопросы. Я всегда готова ответить на любой вопрос.Это был для меня абсолютно новый и интересный опыт. Спасибо!
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Разница между Порошенко и Януковичем-Порошенко знает английский.
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Порошенко говорит что знает, а на самом деле он только говорит, в "только говорит" как раз между ними только и разница.
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Цензор.НЕТРезонансОбществоСудья Мария Зелинская: "Мы не можем обеспечить привилегию делам НАБУ, потому что в первую очередь рассматривают дела, где лица содержатся под стражей"
 
 
 
 
 
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