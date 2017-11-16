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 Морской пехотинец Алексей Кулишов: "Когда на нас выехал танк - ощущение, как в кино: показалась башенка, опустила ствол и повернулась в твою сторону"

В.Ясинская

Мы удерживали пост где-то около двух часов, но затем у нашего танка закончился БК, и он поехал перезарядиться, а на нас выехал сепарский Т-72 и на расстоянии метров 350 начал в упор стрелять по посту, на тот момент нас было всего 9 человек.

На войну я пришел в августе 14-го года в добробат "Феникс". До этого у меня был свой бизнес на Закарпатье, там я вырос. Потом переехал жить в Киев. А родился в Луганской области в Червонопартизанске (Сейчас временно оккупированная территория).

Морской пехотинец Алексей Кулишов: Когда на нас выехал танк - ощущение, как в кино: показалась башенка, опустила ствол и повернулась в твою сторону 01

Срочку служил в спецназе ВДВ. То есть у меня была определенная военная подготовка, которую негде было реализовать - и когда началась война, кроме личных побуждений защищать Родину, хотелось применить эти навыки.

В "Фениксе" я служил год. Это называлось добровольной мобилизацией. Там почти все были добровольцами, но де-юре это было оформлено как мобилизация.

Батальон склепали быстро, за три месяца, и отправили в сектор М. Я был главным сержантом 8 роты. Воевать доводилось и в Широкино, и в Новоселовке. Но первая серьезная потасовка случилась 14 февраля 15-го года. В Широкино мы попали в засаду - и получилось так, что влетели на неподконтрольную нам территорию - прорывались с боем. Считается, что так вышло из-за ошибки командования сектора. О том случае достаточно яркие воспоминания: в селе было около 60 сепаров, а мы заехали в сторону Новоазовска и начали чистить ферму - такое было задание, пошел я на него в составе первой штурмовой группы: три БМП-80, джип и около 25 человек. Как только мы до нее дошли, со всех сторон начали стрелять. В общем, было весело. К сожалению, мы не забрали своих "двухсотых" - они сгорели прямо в одной из машин. А дальше были разные бои совместно с "Азовом", в том же Широкино.

После "Феникса" осенью 15-го года, я вернулся на гражданку, поехал в Запорожье. Один из друзей позвал меня работать в "Мотор Січ" директором аграрного сектора, на один из концернов. Но армия – это мощная адреналиновая диета, и этого жутко не хватает. Когда я устроился на работу - все там было хорошо: большая зарплата, мне сняли квартиру и так далее, но я погибал в офисе, поэтому ушел из концерна, открыл мебельный магазин и кафе. Но мне и там было скучно, плюс все время казалось, что война продолжается, а я ничего не делаю. Даже мой партнер по бизнесу сказал, что тебе это просто все не надо, чего мучаешься? И вот тогда очень кстати я познакомился с комбатом сейчас уже 503-го отдельного батальона морской пехоты, Вадимом Сухаревским, оказалось, что мы из одного города. Вот так и стал морпехом в августе 16-го года, и снова на должность ГСРа. (Главный сержант роты, - ред.) Подписал на полгода контракт, который автоматически продлевается, – и погнали: Урзуф, полигон, подготовка и АТО.

В октябре 16-го года мы заходили в Водяное, и ситуация там была достаточно сложная. Парни, которые его держали, первый бат 36 бригады, простояли там очень долго – года полтора. У них было много потерь, плюс кто-то просто не выдерживал, поэтому от роты мало что осталось. Полсела они держали, а половину нет - просто физически не могли: не хватало ни людей, ни ресурса. Мы зашли своей ротой и начали понемногу работать: сначала село забрали полностью. Потом начали выходить за него в посадку, но ребята, которых мы меняли, тоже ее держали. То есть мы не всю ее брали со старта, а дорабатывали начатое предыдущей бригадой. В общем, начали немного щемить противника – и к марту 17-го года заняли всю посадку перед Водяным.

Я тогда командовал позицией "Америка", которая находилась перед этим селом, – это целая группа постов, около 50 человек. На нашем правом фланге был знаменитый сепарский опорник "Дерзкий", там они здорово окопались, укрепились – и брать его было достаточно опасно.

Но серьезный окопный бой произошел на вражеской позиции "Волга", которая находилась от нас в 300 метрах. 20 марта, когда сепаратисты нас атаковали, мы пошли в контратаку группой 10 человек, в кармане между танком и БМП – они отошли, мы их догнали и зашли на их позиции. На "Волге" два поста – и когда мы до нее добрались, я запрыгнул в левый окоп и перебил сепаров там, а мой зам, позывной Серб, Семен Писаренко, в правый. Но троих наших ребят ранило еще по дороге, а двое из группы погибли во время стычки в окопе - их скосил пулеметчик. В итоге мы таки заняли пост. Потом они еще пару раз пытались подходить, мы еще раз дали отпор. Просидели на посту где-то около двух часов, удерживая его, но затем у нашего танка закончился БК, и он решил поехать перезарядиться, отъехало и БМП. Затем к нам и пришло небольшое подкрепление, но на нас выехал сепарский Т-72, и на расстоянии метров 350 он начал в упор стрелять по посту, на тот момент нас было всего 9 человек.

Когда он дважды шандарахнул по нам, было какое-то киношное ощущение, когда из-за бугорка выезжает башенка, опускается ствол и черненьким пятнышком поворачивается в твою сторону, в общем, по спине бежит холодок. А еще, когда эта железная штуковина "плюет" – весь звук обрушивается на тебя. Сначала я дал команду держать пост, но когда увидел танк, понял, что сейчас к двум "двухсотым" добавится еще три-четыре. С нами был парень, позывной Бесстрашный, он сделал знаменитый выстрел из "Шмеля"(Ручной огнемет, - ред.) - и этот выстрел позволил нам отойти. То есть когда шел их 72-ой, а сзади пехота, мы ее начали класть, но особо не получалось, потому что начал работать танк, а на этой сепарской позиции был "Шмель". Бесстрашный как раз был огнеметчиком, вот я ему и сказал, что давай, всади из огнемета - и посмотрим, что будет. Я думал, что он прямо из окопа жахнет, а парень выбежал вперед метров на 15, стал в полный рост перед танком, я как это увидел, решил, что все - сейчас еще один "двухсотый" будет. Но он как бахнул - в танк не попал, но "Шмель" удачно лег за ним – и положил пехоту, ведь огнемет - это серьезная штуковина, это 80 кубометров огня и газа, и плюс все получают баротравму из-за удара. Вот в тот самый момент, когда вражеская пехота легла, я понял, что самое время выходить. Правда, танк "плюнул" еще раз вдогонку - бежали мы очень быстро. А когда добрались до своих позиций - сразу полетели "Грады", минометы. Сепары так рассердились, что перепахали все поле. Потом по радиоперехвату мы слышали, как они докладывали о 9 своих "двухсотых" и 18 "трехсотых" – это те, которые шли за танком. К сожалению, своих погибших мы не забрали, их передали через несколько дней. Но после "Волги" я был сильно расстроен, потому что мы оставили позицию, а чтоб этого не сделать нам не хватило танка, если бы он у нас был, то и разговор с противником был бы совсем другой. Хотя я не скажу, что тот бой был сложным, ведь штурм – это смелое, но несложное мероприятие. Намного тяжелее держать оборону в окопах, потому что когда противник близко - идет практически безостановочная перестрелка, плюс сепары регулярно работают минометами, артой - и через несколько месяцев у некоторых начинает ехать крыша от такого.

Морской пехотинец Алексей Кулишов: Когда на нас выехал танк - ощущение, как в кино: показалась башенка, опустила ствол и повернулась в твою сторону 02

Бой на "Волге" - для меня самый яркий эпизод изо всей службы здесь. А дальше круглые сутки шла перестрелка, перекидывались грантами, но ребята и мои, и все остальные, кто там стояли, молодцы – достаточно врага там положили. А они лезли, как дураки, я там одного застрелил - он с лопатой пытался окопаться, не подумав, что мы совсем близко. В общем, мы дошли до того, что взяли "Дерзкий" в кольцо, сепары выкопали себе там траншеи и по ним ползали, а мы им туда закидывали все подряд. А потом нас вывели, но в выходе я не участвовал - меня ранили за полмесяца до этого - в средине мая. Осколки в спине, в руке плюс контузия – РПГ попало в пулеметное гнездо, в котором я находился. Но из запорожского госпиталя меня выгнали через 9 дней со скандалом. Просто я не люблю госпитали, а поскольку мне было где жить в Запорожье, - бизнес там был, друзей много, - сидеть в больничных стенах совсем не хотелось. Поэтому я убегал оттуда, прыгал через заборы - и меня из него выписали. В конце мая батальон вывели в Мариуполь, а я после реабилитации, в средине июня 17го года, вернулся на службу.

За "Волгу" всех моих ребят наградили орденами "За мужество" III степени, а мне дали Богдана Хмельницкого III степени за командование этой операцией. Хотя я к орденам отношусь как-то совершенно спокойно.

Морской пехотинец Алексей Кулишов: Когда на нас выехал танк - ощущение, как в кино: показалась башенка, опустила ствол и повернулась в твою сторону 03

Замкомроты меня назначили весной, когда мы еще были на позициях, но по факту, я, как главный сержант, командовал двумя взводами, так получилось. Но штатная должность в АТО часто не соответствует тому, что ты там делаешь. И мне, честно говоря, все равно, какая у меня должность, потому что я не строю карьеру в армии – поздновато. Но нахожусь тут не только из патриотических побуждений. Мне нравится большая драка - и пропустить ее я не могу. У меня "шерсть" дыбом становится, и хочется в ней участвовать. Ну и, конечно же, хочется выгнать сепаратистов с этой земли. Хотя я не профессионал в армейском деле, но четко понимаю, что я на голову выше большинства военных, которые с высшим образованием сюда приходят и ничего не знают. Я прошел разные виды подготовки еще в "Фениксе", нас тренировали грузины, израильтяне.

Страха, как такового у меня нет. Есть определенное беспокойство. Но оно касается в основном моих детей. Я какое-то количество своей жизни потратил на изучение всяких духовных практик: каббалы, буддизма, индуизма и так далее. Поэтому страх я растворил в себе, как таковой. А во время боя работает реакция, там абсолютно чистое сознание – по сути, ты показываешь то, что умеешь. В бою работает только подготовка: тактика, стрельба, свое поведение, а бояться уже поздно. Пули летят, пригибаешься, потому что учился пригибаться. Хотя, когда над головой пуля свистит впервые, сразу начинаешь на жизнь по-другому смотреть. Но поскольку я пришел на войну уже достаточно психологически устоявшимся, то огромных перемен во мне нет. А молодые парни меняются. У нас тут много 19-летних, и вот они, например, после 10 месяцев в окопе становятся совсем другими. И глядя на таких ребят, я понимаю, что мои дети пока что воевать не пойдут, хотя они достаточно сознательные. Я за них навоевал. Да и вообще, у меня есть теория, что заставлять воевать надо таких, как я, 40-летних и старше, потому что это мы просерали страну. Равнодушно относились к выбором, давали взятки и, хихикая, смотрели, как кто-то их берет. Довели это все до ужаса, а сейчас молодые пацаны должны стать в строй и отдуваться.

Морской пехотинец Алексей Кулишов: Когда на нас выехал танк - ощущение, как в кино: показалась башенка, опустила ствол и повернулась в твою сторону 04

Я считаю, что Украина родилась, и украинцы, которым не все равно, тоже. Причем их немало. Страна состоялась. Но проблема в том, что состоявшейся стране мешают ее лидеры. И иногда мне кажется, что это неискоренимо. Я работал аналитиком рынка зерновых на аграрной бирже в Кабмине, в Министерстве сельского хозяйства, и видел в глобальных масштабах, как там воруют не просто чемоданами, а составами. Хотя я верю, что когда-то это изменится. Ведь мне тоже было наплевать, что тут происходит, когда я жил на Закарпатье, у меня был бизнес – и больше ничего не интересовало. Но сейчас у каждого своя война: у кого-то патриотическая против россиян, у кого-то война с собой, кто-то от проблем убежал. У меня тоже своя – и какая-то часть в ней – это самонаказание за то, что раньше я был достаточно безразличным.


Текст и фото: Вика Ясинская, "Цензор.НЕТ"

Источник: https://censor.net.ua/r462994
 
   
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Слава тебе Геройский Мужик! Но пора бы слова" сепары" и "сепарские" уже давно забыть и называть своими реальными именами-кацапы и кацапские. Нужно правду говорить до конца. Вы же там знаете намного больше правды, чем мы здесь "на диванах". Говорите правду кто есть кто и заставляйте её доносить через блогеров и других писак.
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сейчас на 50 000 личного состава двух "армейских" корпусов лугандонцев примерно 10 тыщ кацапур (регуляры, наёмники, добровольцы) и 40 тыщ местных сепаров. Причина? Война идёт 4-ый год, работы нет, перспективы нет, жрать чёто надо, вот и идут в оПпПолценцы местные. Плюс кацапы постоянно стараются на передний край выдвинуть именно местных, пушечное мясо так сказать.... Так, что всё правильно он говорит.
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Гадаю, що ще в 2014 році треба було давати правильне визначення всьому цьому непотрібу - красновсько-власівськи наймити, прислужники Пуйла.
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Достойный во всех отношениях, зрелый человек. Грамотный:
"Я работал аналитиком рынка зерновых на аграрной бирже в Кабмине, в Министерстве сельского хозяйства, и видел в глобальных масштабах, как там воруют не просто чемоданами, а составами. Хотя я верю, что когда-то это изменится. Ведь мне тоже было наплевать, что тут происходит, когда я жил на Закарпатье, у меня был бизнес - и больше ничего не интересовало."
Может быть сегодня он даже нужнее на своем прежнем месте работы, а еще лучше, на более высоком и более ответственном.
Такой не подведет.
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Алла вот именно - такой не подведёт ! Вот читал в интернете за Израиль, Чем евреи Израиля отличаются от украинских так там говорилось о том что Израилем фактически правят военные это в основному те люди которые по жизни на полях сражений показали свою преданность своему народу, И вот есть конкретный достойный человек общественность должна продвигать в Государственные управленчиские структуры таких людей на место заворовавшихся , и таким естественным отбором менять прогнившую скомпроментировашую себя нынешнюю политическую элиту , Насколько я правильно понял, что именны это и предлагает М, Саакашвили и мне кажется что сейчас тот момент эти предлагаемые им преобразования должно поддержать не только Гражданская общественность но военные посколько и они являются частью украинского общества, Ведь когда проводятся какие - либо выборы то они ведь тоже участвуют, Так вопрос сейчас когда Родина в опасности и при всём этом в управлении Государством находятся проворовашиеся,корумпированые чиновники. в управлении армией находятся бездарные не способные не то что спланировать и провести какую военную операцию но даже обеспечить надлежащую охрану военных , складов и призидент ничего не меняет , не у лучшает значит он не государственный человек и в таких случаях всегда ставится вопрос о соответствии должности,
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так надо всех меня от уборщицы до министра
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да, Алексей Кулишов очень впечатляет своим сильным бойцовским характером и непоказным глубоким патриотизмом.
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Слава Героям Украины!
А нам всем - быть достойными их мужества!
И ещё - я тоже считаю, что эта война должна быть войной нашего поколения как искупление всех наших грехов перед нашими детьми и Украиной, которую просрало наше поколение, и она должна была быть намного раньше, и воевать должны были мы. И на внутреннем, и на внешнем фронте, особенно на внутреннем с расплодившимися тварями, которые обнаглели от нашей беспринципности, трусости, лени менять себя и свою страну, которые жили и думали, что как то оно все само устроится. Но чудес не бывает, не устроилось. Ибо все имеет свою цену. Если кто то профилонил, то кому то работы прибавится. Будь мы иными и живи иначе и с другими принципами возможно нынешней войны не было бы. И детям своим мы передали бы уже совсем другую Украину, действительно независимую, экономически и социально более успешную. И в глаза им могли бы смотреть спойкойно, а не прятать глаза и оправдываться. Поэтому платим сейчас такую страшную цену кровью своих своих детей. А что может быть страшнее, чем пережить своих детей?
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Ключова фраза: "...заставлять воевать надо таких, как я, 40-летних и старше, потому что это мы просерали страну. Равнодушно относились к выборам...".
Цікаво було б почути, за кого голосували у Травні 2014го ті, що зараз пишуть схвальні відгуки і бік цього хлопця
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Вася, а ты за кого будешь в 2019 голосовать? Напиши, кто по твоему достойный, рассмотрим, обсудим.
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а не за кого, посмотрел я на них - и пошел отдыхать. Насчет 2019 спорим на деньги Вася, что вполне себе дотянет Украина до 2019 и даже до 2029? Причина? Да простая...
Совсем ты Вася украинцев за людей не считаешь, не уважаешь, если думаешь, что какой-то там "барИга" способен целую страну угробить. Вроде и на мове пишешь, и ник себе взял украинский, а рассуждаешь, как кацап... есть типа царь и он за всё в ответе и он за всех всё решает, захотел угробить страну - угробит... ага щас ) не дождешься Вась, всё будет нормально в 2019 и выборы будут, а вот за кого голосовать, посмотрим.
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Чомусь так і думав. Ура-патріоти не ходять на вибори. Вони з дівана не злазять. Ура-патріоти лише у мережах Герої, а по життю....
Не є я ура-патріотом, Алексе, це правда. Вік мій примушує мене бути реалістом. Тож скажу, що чекає нас усіх страшна КАТАСТОФА з цим президентом, Алексе. Скільки б кожен з українських Героїв не виказував дива героїзму. Тим більш, що Герої закінчуються, а залишаються... не герої
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как раз таки ура-патриоты ходят на выборы )) а я ни разу не ура-патриот, если есть достойный кандидат, я за него проголосую, а нет - не буду тратить время. А за Украину не переживай, повторяю, нормально всё будет, trust me ))
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Да к 2019 войны уже не будет ,просто в украинцев не будет чем защищатся,
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не бзди Андруша, отобьемся рогатками ))
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Хороше українське прізвище Куліш. Паразитичне кацапське приліплене -ов треба закреслити.
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У Лехи в Фениксе был позывной "КУЛ")
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от кожного разу вдивлюсь в обличчя наших хлопців та милуюсь. Які ж вони в них світлі, ясні очі, і головне, вираз, ніякої тваринної злоби а ні в очах, а ні у виразі облич, і ні в словах. Як в Янголів. Дякую Вам, рідні. Вклоняюсь до землі за вашу відвагу, жертовність та рішучість.
Дякую за мирне небо над моїм Дніпром.
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Но после "Волги" я был сильно расстроен, потому что мы оставили позицию, а чтоб этого не сделать нам не хватило танка, если бы он у нас был, то и разговор с противником был бы совсем другой.Джерело: https://ua.censor.net.ua/r462994----Не хватило танка....

єто только мне видится в єтой фразе весь мрак и ужас нашего,прости господи ,командования?
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Спасибо!Люди и должны быть вот такими и хочу что б во главе страны тоже находились не гнилые перевертыши а честные открытые мужики
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Порошенко в соучастии с агрессором и под прикрытием мантры "иначе путен нападет" отвлекает от самого главного, внутреннего фронта в борьбе украинского народа за свою Свободу именно таких - самых решительных и мужественных. Щеколатный предатель с генштабовской шушерой создает для них котлы и якобы "ошибки руководства", выражающиеся в засадах и потерях - программа по утилизации патриотов в исполнении кремлядского засланца и подлого лицемера.

Честность -
https://maidanfire.blogspot.com/2017/08/blog-post_16.html
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"40-летние и старше...просерали страну. Равнодушно относились к выбором, давали взятки и, хихикая, смотрели, как кто-то их берет. Довели это все до ужаса, а сейчас молодые пацаны должны стать в строй и отдуваться". Ая-яй, такие умные глаза и такие глупые мысли.

Но те, кому под 50 также могут жаловаться на тех, кому под 60-70 лет... Ведь они тоже не выполнили своё домашнеее задание. А тех, кому за 90 лет, тоже можно обвинить, мол, "отчего же половодьем вослед победе в той войне война со сталинским отродьем не прокатилась по стране?". Так можно обвинять всех и бесконечно. У каждого поколения своя война. И эти мальчишки исправляют ошибки ВСЕХ, и СВОИ в том числе... Они сами выбрали свой путь. Пусть хранит вас всех Господь...
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Шось дядя росповідає не те: 14.02.15 Фенікса в Широкіно майже не було, там було від них декілько чоловік. С технікою вони були 19-22 лютого (можу в датах на 1 день, помилятися, але точно пробули 4 дні). За цей час вони повоювали (добре без іроніі), сп*ли дві пошкоджені автомобілі по одному у Донбаса та Азова і вийшли за наказом. А ІСТОРІЯ С ЗАІЗДОМ ДО ВОРОГА, ЗДАЄТЬСЯ, Є КОМПЕЛЯЦІЯ ІНШИХ ПОДІЙ, НЕ З ФЕНІКСОМ. 14.02 ТАКИХ ПОДІЙ НЕ БУЛО.
Тому після цього велика в мене недовіра до хіроєса. Можливо я достойну людину ображаю, але стійке в мене враження що це є ФУФЛОМЬОТ ІНТЕРНЕТНИЙ(підвид, наряду з фуфломьотом горільчаним та фуфломьотом кабінетним).
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Цензор.НЕТРезонансОбществоМорской пехотинец Алексей Кулишов: "Когда на нас выехал танк - ощущение, как в кино: показалась башенка, опустила ствол и повернулась в твою сторону"
 
 
 
 
 
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