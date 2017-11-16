 Зачем УЗ превращать прифронтовую Попасную в Детройт?

Выстоявшие под обстрелами террористов ОРДЛО местные вагоностроители подверглись более серьезной угрозе. По не озвученным публично причинам, ПАО "Укрзалізниця" намерена фактически остановить предприятие. Стратегический для региона и страны вагоноремонтный завод может прекратить на неопределенный срок производственную деятельность уже с декабря 2017 года. Без работы и средств к существованию в прифронтовой зоне останутся около 1100 сотрудников предприятия. А городской бюджет потеряет львиную долю налоговых поступлений. Рабочие завода вместе с местной властью бьют тревогу и ждут помощи от Президента и премьер-министра.

Украинская промышленность сегодня вынуждена жить странной двойной жизнью. На фоне бравурных публичных рапортов о росте экономики, борьбы с теневым сектором, либерализации рынков, чиновники министерств и ведомств совместно с директоратом госкомпаний методично подрывают стабильность реального сектора отечественной индустрии.



К концу 2017 года десятки работающих предприятий оказались на грани остановки из-за надуманных проблем с выдачей разрешительных документов, оспаривания приватизационных договоров задним числом и прочих форм необоснованного и во многих случаях коррупционно мотивированного давления. Например, прямо сейчас на наших глазах решается судьба стратегического для Украины "Попаснянского вагоностроительного завода". 8 сентября ПАО "Укрзалізниця" уведомило руководство предприятия об отказе трудовому коллективу в пролонгации договора аренды целостного имущественного комплекса, на базе которого ремонтируются и строятся новые вагоны.



Если решение останется в силе, уже в декабре текущего года (когда формально закончится срок действия нынешнего договора аренды), предприятие будет остановлено. Что закономерно будет означать перенос инвестором производства на другую площадку - явно более безопасную, чем прифронтовая Попасная.



Без работы останутся 1100 человек. В результате Попасная из заметного индустриального центра Луганской области рискует превратиться в американский Детройт, который после потери автомобильной промышленности стал мертвым городом.



""УЗ", на мой взгляд, ведет целенаправленную политику уничтожения частного бизнеса. Проблема нехватки подвижного состава есть. Более того, "УЗ" в прошлом году своими приказами разделила вагоноремонтные предприятия, определив перечень вагоноремонтных ДЕПО, которые выполняют работы по вагонам "УЗ", и вагонам частных собственников. Для государственных вагонных компаний они определили ДЕПО, расположенные на полигонах эксплуатации. Для частных собственников – это удаленные ДЕПО, которые менее оснащены, объемы производства очень слабые. У нас сегодня вагоны стоят в очереди. Негде ремонтировать. "УЗ" совершенно не занимается вопросом отсутствия запасных частей. Альтернативы выполнения работ на территории Украины практически нет. Единицы частных ремонтных ДЕПО присутствуют на рынке. И если сейчас закрыть еще и Попаснянский ВРЗ, наши вагоны остановятся. Ремонтировать будет попросту негде", - говорит глава Ассоциации предприятий владельцев ведомственного транспорта и операторов грузовых железнодорожных перевозок "Укрведтранс" Наталья Петриченко.



Позиция руководства "УЗ", безапелляционно и односторонне настаивающего фактически на разрушении экономически эффективного производства, вызвала в регионе эффект разорвавшейся бомбы. Причем, более сильный и болезненный, нежели от реально рвущихся в Попасной мин и снарядов боевиков ОРДЛО.



Несмотря на войну, предприятие не только успешно работает в прифронтовой зоне, но и стремительно развивается, обновляя основные фонды, внедряя новые современные технологии. И финансируя развитие территориальной громады: Попаснянский ВРЗ - градообразующее предприятие. Налоги и сборы, которые исправно платит завод, являются одним из основных источников наполнения городской казны. С декабря 2007 по август 2017 годов в бюджеты всех уровней перечислено 291,5 млн грн. Благодаря вложенным за 10 лет работы инвестициям в размере 133,3 млн грн, предприятию удалось вдвое увеличить количество заказов, заключить международные контракты.



"Множество частных компаний высказывают претензии относительно качества работ в ДЕПО "Укрзалізниці", сроков и самого подхода. "УЗ" ведет себя как монополист, контролируя порядка 30% рынка. И получается так, что "УЗ" отдает предпочтение выполнению государственных заказов. В сложившейся ситуации за 9 месяцев текущего года, частные операторы нарастили свою долю ремонтов на 40%, отремонтировав более 14000 вагонов.С точки зрения эффективности, частный оператор работает более эффективно и более качественно. Если же будет расторгнут формат работы с Попаснянским ВРЗ, предприятие не сможет выполнить заказы, как частного парка, так и государственного. Напомню, что недавно предприятие выиграло один из тендеров "УЗ" на строительство 200 вагонов до конца этого года", - свидетельствует директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.



Поэтому рабочие Попаснянского ВРЗ не сдаются, последовательно и единодушно отстаивают свои права. Что показательно, плечом к плечу с местной властью.



Трудовой коллектив и профсоюз Попаснянского ВРЗ обратился к руководителям всех уполномоченных государственных инстанций. Работники просят не убивать их предприятие, сохранить рабочие места и социальную стабильность в городе. Обращения отправлены министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, и.о. председателя правления "Укрзалізниці" Евгению Кравцову, начальнику регионального отделения ФГИУ в Луганской области Александру Волкову.



"Если остановят Попасную, это будет болезненным ударом по всем грузоперевозчикам. Сложившуюся с Попаснянским ВРЗ ситуацию я могу объяснить только тем, что есть какие-то "прицелы". Насколько мне известно, за последний год предприятие было приведено в полный порядок. И наверняка у кого-то вырос коррупционный зуб, который чешется прибрать предприятие к рукам. Я надеюсь, что общий тренд, о котором заявляет и правительство, и премьер, относительно передачи в частные руки вагоноремонтной отрасли, наберет реальной популярности. Я надеюсь, что на уровне Кравцова, тяга получать взятки переборется, и предприятие продолжит работать", - говорит президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков



О необратимых негативных последствиях для экономики Луганской области и Украины в целом премьер-министра Владимира Гройсмана предупредил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. По его мнению, в ситуацию должно немедленно вмешаться Мининфраструктуры и разрешить проблему, руководствуясь государственными интересами, сохраняя промышленный потенциал и рабочие места региона.



На защиту вагоностроителей стал и городской совет. В ходе ближайшего пленарного заседания депутатский корпус намерен направить в адрес правительства официальное обращение с просьбой спасти уникальное предприятие и не создавать социальную напряженность в Попасной.



Обеспокоены судьбой предприятия и в бизнес-сообществе Украины. Урегулировать в кратчайшие сроки вопрос продления аренды с вагоноремонтным заводом призвала украинских чиновников исполняющий директор Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА) Анна Деревянко.



"Попаснянский РВЗ – один из успешных заводов. И его вероятная остановка безусловно негативно повлияет на рынок ремонта. Я считаю, что взаимоотношения власти и частного бизнеса должны быть прозрачны. Должны соблюдаться гарантии, которые даются частному бизнесу. Я надеюсь, что в данном случае будут найдены решения, которые будут взаимовыгодны для всех сторон, и ДЕПО сможет работать дальше", - заявил член парламентского комитета по вопросам транспорта Владимир Гусак.



На данный момент, трудовой коллектив ответов не получил. "Укрзалізниця" и региональное отделение Фонда госимущества Украины в Луганской области удосужились отписаться только Европейской бизнес-ассоциации. Чиновники коротко проинформировали, что их предложения относительно дальнейшей судьбы Попаснянского ВРЗ направлены на рассмотрение министра инфраструктуры Владимира Омеляна.



Но вагоностроители не сдаются и верят, что министр займет в данном вопросе государственническую позицию. Ведь от этого зависит экономическая стабильность и социальное благополучие людей в прифронтовой полосе.



Особые надежды трудовой коллектив Попаснянского ВРЗ возлагает на Президента Украины, который неоднократно заявлял о необходимости всесторонней поддержки прифронтовых территорий.



"Мы, простые труженики, научились и даже привыкли работать под грохот разрывов и свист пуль. Работать, не покидая своего города. И не можем допустить, не можем даже подумать о том, что завод, который успешно функционирует более 10 лет, просто остановит свою работу… Уважаемый господин Президент! Мы искренне выражаем свою надежду на то, что Вы рассмотрите это письмо и сделаете все, что в Ваших силах для дальнейшей работы ОДО "Попаснянский вагоноремонтный завод". Мы верим, что именно Вы можете содействовать принятию позитивного решения ПАО "Укрзалізниця" о продлении договора аренды", - говорится в письме работников предприятия в адрес Петра Порошенко.



Опрошенные эксперты сходятся во мнении о недальновидности политики руководства "Укрзалізниці". Рынок железнодорожных грузовых перевозок и смежные с ним отрасли лихорадит дефицит ремонтной базы подвижного состава. В свете экономической и инвестиционной целесообразности рынок крайне заинтересован в работающем, развивающемся предприятии. Стоит понимать, что в случае если "УЗ" все же попытается восстановить производство после разрыва договора аренды с действующим инвестором, на это уйдет минимум год. Более того потребуются солидные капиталовложения в создание собственной производственно-технологической базы. Учитывая, мягко говоря, бесхозяйственное отношение "УЗ" к состоянию собственных ремонтных ДЕПО, говорить о перспективах быстрого перезапуска Попаснянского ВРЗ не приходится. По факту, в прифронтовой зоне появится еще одно не функционирующее предприятие, что больно ударит как по рынку, так и интересам самой "Укрзалізниці".



Рассчитывать на приход нового инвестора было бы проявлением крайней наивности. Никто из частных инвесторов не рискнет вкладывать деньги в бизнес на прифронтовой территории. Тем более, что арендодатель в лице "УЗ" очень эффективно продемонстрировал, как может выкручивать руки инвестору, несмотря на все его заслуги для украинской экономики.



Возникает вопрос – кто, а точнее, за счет каких источников финансирования будет восстанавливать и отстраивать разрушенную войной инфраструктуру города и региона, если "УЗ" прекратит деятельность основного бюджетоформирующего предприятия? И если уж действующий Попаснянский ВРЗ на протяжении последних 10 лет повышает за счет частных инвестиций общую эффективность системы, может быть "горячим головам" из "УЗ" стоит охладить свой пыл, и прежде чем что-то резать – семь раз хорошенько отмерить?



Константин Романенко

