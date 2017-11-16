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 Зачем УЗ превращать прифронтовую Попасную в Детройт?

К. Романенко

Украинский прифронтовой город Попасная (контролируемая территория Луганской обл.), подобно печально известному американскому Детройту, рискует превратиться из развитого промышленного центра в мертвую экономическую зону.

Выстоявшие под обстрелами террористов ОРДЛО местные вагоностроители подверглись более серьезной угрозе. По не озвученным публично причинам, ПАО "Укрзалізниця" намерена фактически остановить предприятие. Стратегический для региона и страны вагоноремонтный завод может прекратить на неопределенный срок производственную деятельность уже с декабря 2017 года. Без работы и средств к существованию в прифронтовой зоне останутся около 1100 сотрудников предприятия. А городской бюджет потеряет львиную долю налоговых поступлений. Рабочие завода вместе с местной властью бьют тревогу и ждут помощи от Президента и премьер-министра.

Украинская промышленность сегодня вынуждена жить странной двойной жизнью. На фоне бравурных публичных рапортов о росте экономики, борьбы с теневым сектором, либерализации рынков, чиновники министерств и ведомств совместно с директоратом госкомпаний методично подрывают стабильность реального сектора отечественной индустрии.

К концу 2017 года десятки работающих предприятий оказались на грани остановки из-за надуманных проблем с выдачей разрешительных документов, оспаривания приватизационных договоров задним числом и прочих форм необоснованного и во многих случаях коррупционно мотивированного давления. Например, прямо сейчас на наших глазах решается судьба стратегического для Украины "Попаснянского вагоностроительного завода". 8 сентября ПАО "Укрзалізниця" уведомило руководство предприятия об отказе трудовому коллективу в пролонгации договора аренды целостного имущественного комплекса, на базе которого ремонтируются и строятся новые вагоны.

Если решение останется в силе, уже в декабре текущего года (когда формально закончится срок действия нынешнего договора аренды), предприятие будет остановлено. Что закономерно будет означать перенос инвестором производства на другую площадку - явно более безопасную, чем прифронтовая Попасная.

Без работы останутся 1100 человек. В результате Попасная из заметного индустриального центра Луганской области рискует превратиться в американский Детройт, который после потери автомобильной промышленности стал мертвым городом.

""УЗ", на мой взгляд, ведет целенаправленную политику уничтожения частного бизнеса. Проблема нехватки подвижного состава есть. Более того, "УЗ" в прошлом году своими приказами разделила вагоноремонтные предприятия, определив перечень вагоноремонтных ДЕПО, которые выполняют работы по вагонам "УЗ", и вагонам частных собственников. Для государственных вагонных компаний они определили ДЕПО, расположенные на полигонах эксплуатации. Для частных собственников – это удаленные ДЕПО, которые менее оснащены, объемы производства очень слабые. У нас сегодня вагоны стоят в очереди. Негде ремонтировать. "УЗ" совершенно не занимается вопросом отсутствия запасных частей. Альтернативы выполнения работ на территории Украины практически нет. Единицы частных ремонтных ДЕПО присутствуют на рынке. И если сейчас закрыть еще и Попаснянский ВРЗ, наши вагоны остановятся. Ремонтировать будет попросту негде", - говорит глава Ассоциации предприятий владельцев ведомственного транспорта и операторов грузовых железнодорожных перевозок "Укрведтранс" Наталья Петриченко.

Позиция руководства "УЗ", безапелляционно и односторонне настаивающего фактически на разрушении экономически эффективного производства, вызвала в регионе эффект разорвавшейся бомбы. Причем, более сильный и болезненный, нежели от реально рвущихся в Попасной мин и снарядов боевиков ОРДЛО.

Несмотря на войну, предприятие не только успешно работает в прифронтовой зоне, но и стремительно развивается, обновляя основные фонды, внедряя новые современные технологии. И финансируя развитие территориальной громады: Попаснянский ВРЗ - градообразующее предприятие. Налоги и сборы, которые исправно платит завод, являются одним из основных источников наполнения городской казны. С декабря 2007 по август 2017 годов в бюджеты всех уровней перечислено 291,5 млн грн. Благодаря вложенным за 10 лет работы инвестициям в размере 133,3 млн грн, предприятию удалось вдвое увеличить количество заказов, заключить международные контракты.

"Множество частных компаний высказывают претензии относительно качества работ в ДЕПО "Укрзалізниці", сроков и самого подхода. "УЗ" ведет себя как монополист, контролируя порядка 30% рынка. И получается так, что "УЗ" отдает предпочтение выполнению государственных заказов. В сложившейся ситуации за 9 месяцев текущего года, частные операторы нарастили свою долю ремонтов на 40%, отремонтировав более 14000 вагонов.С точки зрения эффективности, частный оператор работает более эффективно и более качественно. Если же будет расторгнут формат работы с Попаснянским ВРЗ, предприятие не сможет выполнить заказы, как частного парка, так и государственного. Напомню, что недавно предприятие выиграло один из тендеров "УЗ" на строительство 200 вагонов до конца этого года", - свидетельствует директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Поэтому рабочие Попаснянского ВРЗ не сдаются, последовательно и единодушно отстаивают свои права. Что показательно, плечом к плечу с местной властью.

Трудовой коллектив и профсоюз Попаснянского ВРЗ обратился к руководителям всех уполномоченных государственных инстанций. Работники просят не убивать их предприятие, сохранить рабочие места и социальную стабильность в городе. Обращения отправлены министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, и.о. председателя правления "Укрзалізниці" Евгению Кравцову, начальнику регионального отделения ФГИУ в Луганской области Александру Волкову.

"Если остановят Попасную, это будет болезненным ударом по всем грузоперевозчикам. Сложившуюся с Попаснянским ВРЗ ситуацию я могу объяснить только тем, что есть какие-то "прицелы". Насколько мне известно, за последний год предприятие было приведено в полный порядок. И наверняка у кого-то вырос коррупционный зуб, который чешется прибрать предприятие к рукам. Я надеюсь, что общий тренд, о котором заявляет и правительство, и премьер, относительно передачи в частные руки вагоноремонтной отрасли, наберет реальной популярности. Я надеюсь, что на уровне Кравцова, тяга получать взятки переборется, и предприятие продолжит работать", - говорит президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков

О необратимых негативных последствиях для экономики Луганской области и Украины в целом премьер-министра Владимира Гройсмана предупредил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. По его мнению, в ситуацию должно немедленно вмешаться Мининфраструктуры и разрешить проблему, руководствуясь государственными интересами, сохраняя промышленный потенциал и рабочие места региона.

На защиту вагоностроителей стал и городской совет. В ходе ближайшего пленарного заседания депутатский корпус намерен направить в адрес правительства официальное обращение с просьбой спасти уникальное предприятие и не создавать социальную напряженность в Попасной.

Обеспокоены судьбой предприятия и в бизнес-сообществе Украины. Урегулировать в кратчайшие сроки вопрос продления аренды с вагоноремонтным заводом призвала украинских чиновников исполняющий директор Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА) Анна Деревянко.

"Попаснянский РВЗ – один из успешных заводов. И его вероятная остановка безусловно негативно повлияет на рынок ремонта. Я считаю, что взаимоотношения власти и частного бизнеса должны быть прозрачны. Должны соблюдаться гарантии, которые даются частному бизнесу. Я надеюсь, что в данном случае будут найдены решения, которые будут взаимовыгодны для всех сторон, и ДЕПО сможет работать дальше", - заявил член парламентского комитета по вопросам транспорта Владимир Гусак.

На данный момент, трудовой коллектив ответов не получил. "Укрзалізниця" и региональное отделение Фонда госимущества Украины в Луганской области удосужились отписаться только Европейской бизнес-ассоциации. Чиновники коротко проинформировали, что их предложения относительно дальнейшей судьбы Попаснянского ВРЗ направлены на рассмотрение министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Но вагоностроители не сдаются и верят, что министр займет в данном вопросе государственническую позицию. Ведь от этого зависит экономическая стабильность и социальное благополучие людей в прифронтовой полосе.

Особые надежды трудовой коллектив Попаснянского ВРЗ возлагает на Президента Украины, который неоднократно заявлял о необходимости всесторонней поддержки прифронтовых территорий.

"Мы, простые труженики, научились и даже привыкли работать под грохот разрывов и свист пуль. Работать, не покидая своего города. И не можем допустить, не можем даже подумать о том, что завод, который успешно функционирует более 10 лет, просто остановит свою работу… Уважаемый господин Президент! Мы искренне выражаем свою надежду на то, что Вы рассмотрите это письмо и сделаете все, что в Ваших силах для дальнейшей работы ОДО "Попаснянский вагоноремонтный завод". Мы верим, что именно Вы можете содействовать принятию позитивного решения ПАО "Укрзалізниця" о продлении договора аренды", - говорится в письме работников предприятия в адрес Петра Порошенко.

Опрошенные эксперты сходятся во мнении о недальновидности политики руководства "Укрзалізниці". Рынок железнодорожных грузовых перевозок и смежные с ним отрасли лихорадит дефицит ремонтной базы подвижного состава. В свете экономической и инвестиционной целесообразности рынок крайне заинтересован в работающем, развивающемся предприятии. Стоит понимать, что в случае если "УЗ" все же попытается восстановить производство после разрыва договора аренды с действующим инвестором, на это уйдет минимум год. Более того потребуются солидные капиталовложения в создание собственной производственно-технологической базы. Учитывая, мягко говоря, бесхозяйственное отношение "УЗ" к состоянию собственных ремонтных ДЕПО, говорить о перспективах быстрого перезапуска Попаснянского ВРЗ не приходится. По факту, в прифронтовой зоне появится еще одно не функционирующее предприятие, что больно ударит как по рынку, так и интересам самой "Укрзалізниці".

Рассчитывать на приход нового инвестора было бы проявлением крайней наивности. Никто из частных инвесторов не рискнет вкладывать деньги в бизнес на прифронтовой территории. Тем более, что арендодатель в лице "УЗ" очень эффективно продемонстрировал, как может выкручивать руки инвестору, несмотря на все его заслуги для украинской экономики.

Возникает вопрос – кто, а точнее, за счет каких источников финансирования будет восстанавливать и отстраивать разрушенную войной инфраструктуру города и региона, если "УЗ" прекратит деятельность основного бюджетоформирующего предприятия? И если уж действующий Попаснянский ВРЗ на протяжении последних 10 лет повышает за счет частных инвестиций общую эффективность системы, может быть "горячим головам" из "УЗ" стоит охладить свой пыл, и прежде чем что-то резать – семь раз хорошенько отмерить?

Константин Романенко

Источник: https://censor.net.ua/r462880
 
   
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вся Украина превращается в Припять под руководством Порошенко и Гройсмана
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Прям як твій ображений мозок ))
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Потрібно вивозити промислові підприємства з Донбасу в центральну та Західну Україну, щоб кацапи повернутись в росію, звідки вони були завезені для роботи на шахтах в заводах. Донбас знову має стати аграрним та українським, інакше ця війна ніколи не закінчиться! Потрібна державна програма розселенням населення Донбасу по Украіні, та ліквідації десятків міст побудованих біля великих підприємств - Авдіівка, Єнакієве, Горлівка, Докучаєвськ, Алчевськ та інші промисло депресивні міста Донбасу мають бути розселенні, криміногенні райони багатоповерхівок в цих та інших містах Донбасу мають бути розібрані, лишитись мають тільки старі райони одноповерхової забудови, де живуть етнічні українці ще з дореволюційних часів. Для того щоб припинити війну потрвбно позбутись дикунів, а для цього потрібно розібрати дикунські багатоповерхові гетто і вивезти підприємства, щоб дикунам не було де некваліфікованою працею заробляти гроші на горілку. Дикуни на землі працювати не будуть, а в ІТ вони нічого не можуть бо тупі і тому вони поїдуть в росію на історичну Батьківщину сушити гриби та збирати ягоди. Програма відновлення Донбасу це повна маячня! Потрібна програмах евакуаціі Донбасу!
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Ты забавный. Всех в одноэтажные хатынки, всем газ и воду провести. И автобус. И школу. И больничку в каждом селе. Украина будет великой аграрной державой, рапсовым гегемоном я б сказал.
Отдельно про "дикарей". Т.е. дикари могут работать на заводах и в промышленности, а на комбайне или с тяпкой не смогут? Это интересно.
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Не можуть бо не пристосовані генетично працювати! росіяни це дикуни, вони будуть сидіти на заводі, робити вигляд що вони працюють, але реально працювати не будуть, а будуть просиджувати штани, пити горілку та красти. В селі такої можливості в них не буде і тому в села вони не їдуть, а дєрєвні в росії закинуті та депресивні! Багатоповерхівки на Донбасі знести, щоб росіянам не було куди повертатись, щоб більше цих бидло-розсадників криміналу та наркоманії на українській землі не було!
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Правильно ли я понимаю, в многоэтажках в городах "Авдіівка, Єнакієве, Горлівка, Докучаєвськ, Алчевськ", живут россияне, неспособные работать в принципе?
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Оу, чуть не забыл. По теме статьи. Попасная "впала в депрессию" после развала Союза, а так - это огромный ЖД узел, через который ходили сотни и тысячи грузовых поездов.
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Ходити вагони через Попасну будуть ще не скоро, аж тоді коли Україна візьме під свій контроль всю територію аж до Грузії та Казахстану і запустить вантажні поїзди на Кавказ та в Китай.
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Я вот как-бы всё уже понял, но таки спрошу: а что возить будем? Мы к тому моменту, в соответствии с предыдущими комментами, станем аграрной сверхдержавой. Будем пшеницу и сою продавать в Китай и на Кавказ?
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Є кілька питань автору і ЦензорНет:
1. Де позиція і коментар УЗ?
2. Про який саме Попаснянський вагоноремонтний завод йде мова?
- є ДП ПВРЗ - власник держава, клмпанія з листопада 2014 року знаходиться в стані припинення
- є ТДВ ПВРЗ - власник 75% донецька компанія АВРОРА ЛТД, засновниками якої в свою чергу є Амітан Олена (Донецьк), Бескровна Марина (Кривий Рріг), Панагіотіс Марафетіс (Кіпр). Прочитайте про них в інтернеті - там цікаво.
3. Коли автор пише, що УЗ не продовжив оренду трудовому колективу, під трудовим колективом мається на увазі донецька компанія з засновниками Амітан, Бескровна і Марафетіс?
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Заказная статейка.
... об отказе трудовому коллективу в пролонгации договора аренды..
Вот так нам лапшу вешают... не трудовому коллективу, а конкретному хозяину у которого есть имя и фамилия.
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19 июля 2013 власти города Детройт, штат Мичиган, объявили о банкротстве из-за невозможности выплатить почти 20-миллиардные долги. Это крупнейшее муниципальное банкротство в истории США

Штаб-квартира компании General Motors. GM перевела в него свой главный офис специально для того, чтобы поддержать бюджет детройтского Даунтауна за счёт своих налоговых отчислений. И чтобы город возвращался к жизни.

Сегодня город аккуратно восстанавливают и возвращают к жизни, но следы экономической катастрофы еще долго будут напоминать о том, к каким последствиям могут привести недалекость, скупость и жажда сиюминутной наживы.

Залитый огнями центр города, на переднем плане - утопающий во тьме МидтаунЗачем УЗ превращать прифронтовую Попасную в Детройт? - Цензор.НЕТ 223
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В Лимане сидит в филии - "управление донецкай ж.д.", 800 человек, чем они управляют, ведь от Донецкой ж.д. осталось 15%, остальные 85 на територии ДЛНР, вот этих чиновников и нужно сократить!!!
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:Желаю что бы Бог дал мудрости коллективу завода...властям города и района что бы те поражения города (стекольный...продтоваров...межрайбаза..ОРС..металлит...райагрохим нетебаза и т д....помните????? удержали??? Нам Попаснянам не хватает решительности и мужества удержать что имеем...чужого не надо...но кто стоял за принятием решений об уничтожении этих и других предприятий??? Назвать??многие уже почили с миром ли??? А другие живы...и никто ответственности не понёс ...потому что нас ..всегда удавалось им надурить....
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Цензор.НЕТРезонансЗачем УЗ превращать прифронтовую Попасную в Детройт?
 
 
 
 
 
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